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оружие (10027) Эквадор (23)

Президент Эквадора подтвердил, что отказывается передавать военную технику Украине: Не хотим быть частью вооруженного конфликта

нобоа

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна не будет передавать военную технику Украине, поскольку не желает быть частью вооруженного конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN en Español.

"К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично заявили, что это будет осуществлено для вооруженного конфликта в Украине, мы не хотим быть его частью", - сказал лидер Эквадора.

Ранее СМИ сообщили, что США поставят Эквадору неопределенное количество вертолетов UH-60A/L Black Hawk вместо вертолетов Ми-17, которые передадут Украине.

Позже стало известно, что власти Эквадора решили не передавать свое оружие советского образца США, чтобы оно по кольцевому обмену попало в Украину.

Также читайте: Эквадор не будет передавать Украине свои старые российские вертолеты и другую технику
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Топ комментарии
+22
Банани важніше..
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23.02.2024 09:52
+18
Банани при тому, що рашківці прогрозили в випадку передавання техніки Україні, заборонити імпорт бананів в свою країну (рашка є основним ринком збуту еквадорський бананів, які в свою чергу є основою економіки країни). Якщо вже піарите людину, то піарте "в тему", а не так що у всьому винен "один", а ось при "другому" все було б дуже добре.
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23.02.2024 10:06
+12
Гучніше кричати треба було, що Еквадор нам щось дає, маєм результат. Всі такі справи треба робити тихо, таємно, а не шоу влаштовувати. Але якщо немає шоу, то вважайте, немає результата, от і пнуться один з поперед одного щоб гучніше прокричати, які вони ефективні менеджери.
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23.02.2024 09:57
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Банани важніше..
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23.02.2024 09:52 Ответить
А до чого тут банани? Потрібно правильно доводити свою позицію нашими закордонними спеціалістами. А що вони можуть доводити, коли послами призначають то тарана, який завалив оборону, тог гусєва, який завалив оборонпром. Нагадаю, що згідно Конституції України за зовнішню політику відповідає виключно Президент. Ось це і є результатом вибору наріду, коли замість політика, який має освіту міжнародника вибирають простого парня із наріду, який вміє тільки кривлятися на сцені і обливати брудом Україну.
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23.02.2024 09:58 Ответить
Банани при тому, що рашківці прогрозили в випадку передавання техніки Україні, заборонити імпорт бананів в свою країну (рашка є основним ринком збуту еквадорський бананів, які в свою чергу є основою економіки країни). Якщо вже піарите людину, то піарте "в тему", а не так що у всьому винен "один", а ось при "другому" все було б дуже добре.
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23.02.2024 10:06 Ответить
То банати для Еквадору і то їх питання, а я пишу про можливості наших дипломатів, які мають переконати тихо, без марафону еквадорців передати нам зброю, в цьому видадку вертольоти. Тут потрібно мати розум і навички, а не використовувати відоси для лехтората, які ми мов круті і домовилися про проставку зброї. Про це потрібно заявляти після того, як ця зброя опиниться в Україні.
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23.02.2024 11:29 Ответить
мені дуже шкода що ви такої поганої думки про рашківців, які о планах про передачу дізнаються з новин.
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23.02.2024 11:35 Ответить
Банани тут до того.
"Даниэль Рой Хилькрист Нобо́а Аси́н (исп. Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín; род. 30 ноября 1987, Майами, Флорида, США) - эквадорский политический деятель и бизнесмен в банановой отрасли.
Бизнес его отца Альваро Нобоа «Нобоа Корпорейшн» занимается экспортом бананов. Даниэля считают наследником компании. Он был директором по судоходству в корпорации «Нобоа», являвшись самым молодым на этой должности в истории компании. Он также занимал должность директора по коммерции и логистике с 2010 по 2018 годы."
"14 февр. 2024 г. - Россия решила отомстить Эквадору за поставки оружия Украине - и ввела эмбарго на бананы."
"17 февраля министр иностранных дел россии Лавров встретился с эквадорским лидером Даниэлем Нобоа, после чего российская сторона решила не вводить запрет на ввоз бананов"

То що? Банани тут не до чого?
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23.02.2024 10:33 Ответить
Нащо тому онотолє щось доводити, у нього ж Петро головного мозку.
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23.02.2024 10:43 Ответить
що зебіле, не маєш сечі терпіти ці пекельні борошна? Увімкни лідора взесвіту та попу стись.
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23.02.2024 10:55 Ответить
В тебе самого пика в гармату, а ще щось гаваріш.))
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23.02.2024 11:26 Ответить
ще один дотепний телепень із підтримкою дабл женюшки.
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24.02.2024 09:43 Ответить
Читав, що рф у Еквадору майже на $ мільярд бананів закуповує. Думаю вата цілком обійдеться без бананів, а ось еквадорцям без цього мільярда було б сумно.
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23.02.2024 10:01 Ответить
Мазурітянін, ті банани русня всеодно купила би, але через Китай ))
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23.02.2024 10:07 Ответить
Може купила б, а може замість бананів збільшила збір журавлини і ягелю.
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23.02.2024 10:10 Ответить
з Індії, тут напевно ціна
вони у них дуже дешеві
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23.02.2024 10:26 Ответить
вона купила би їх в Індії. до того ж там до хріна рупій зависло, які потрібно чимось вибирати. тож краще банами, ніж спеціями. )
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23.02.2024 10:29 Ответить
А може в Еквадорі гроши кацапські у банках сховани і вони гордились їх сховати у інших БАНАНОВИХ КРАЇНАХ ?

ЦРУ мае поцікавитись еквадорськими банками
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23.02.2024 11:19 Ответить
ні, насправді мабуть не так. В Еквадора із всіх своїх проданих бананів на ринку близько 20% припадає на лаптєстан. лапті наїхали на Еквадор, що якщо вони передадуть Україні зброю, то цапи перестануть купувати у них банани. от Еквадор дав назад. не хоче втрачати ринок. і зброя лишиться. а так би довелось віддати стару зброю Україні, а замість неї отримати в американців їхню теж не саму нову зброю. тож тут вони не багато виграють з тим обміном зброї, а от ринок жирний втратити реально можуть на роки. того і дали вони задню. з іншої сторони і нам та совкова стара зброя не сильно погоду зробить. звісно краще коли вона є, ніж її нема. проте замість тої старої совкової зброї з Еквадору наші дипломати мали би напряму випросити зброю в американців без тих мутних схем..
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23.02.2024 11:46 Ответить
Це по-перше. А по-друге - американцям теж не потрібно було так голосно верещати про цю оборудку. Бо у разі чого - еквадорців вони вже не прикриють.
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23.02.2024 11:30 Ответить
ну йому картелі показали ху із ху
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23.02.2024 09:53 Ответить
Але Black Hawk вони все одно отримають, правда ж?
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23.02.2024 09:54 Ответить
По всій ринковій ціні, звичайно.
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23.02.2024 10:07 Ответить
Щось мені здається, бананами розрахуються, причому далеко не першого гатунку.
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23.02.2024 10:10 Ответить
тут ситуація така - американцям потрібна боротьба з наркокартелями
для цього еквадору потрібні Black Hawk
під той шумок - американці вирішили замутити в еквадорі броньовички для України
питання одне - еквадору треба було зразу відмовитися
а так вишла мишача возня
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23.02.2024 12:58 Ответить
Ще одні попісяли на госдєп...
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23.02.2024 09:56 Ответить
Гучніше кричати треба було, що Еквадор нам щось дає, маєм результат. Всі такі справи треба робити тихо, таємно, а не шоу влаштовувати. Але якщо немає шоу, то вважайте, немає результата, от і пнуться один з поперед одного щоб гучніше прокричати, які вони ефективні менеджери.
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23.02.2024 09:57 Ответить
Надавили на бананы, ну, ничего не поделаешь, где Украина, а где Эквадор.
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23.02.2024 09:57 Ответить
А чого штати не надавлять на банани?
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23.02.2024 10:02 Ответить
Потому что байден - конченный поц, который не хочет никак помогать Украине.
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23.02.2024 10:03 Ответить
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23.02.2024 09:58 Ответить
Муу..дак, млять...банановий!
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23.02.2024 09:59 Ответить
Отож, привладним треба не язиками теліпати на земарафонах, а фахово роботу свою робити! Але ж, як же без відосиків…
Тому люди і відмовляються з такими працювати…
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23.02.2024 10:02 Ответить
Справедливості ради - про ту угоду спершу поязичились американці...
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23.02.2024 10:03 Ответить
Президент Эквадора болеет за свою страну.
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23.02.2024 10:03 Ответить
Як лукашенка?
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23.02.2024 10:04 Ответить
ага болеет... не поміняти іржу на нове
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23.02.2024 10:05 Ответить
На голову хворіє він))
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23.02.2024 10:10 Ответить
В точку.Всё верно.Ваш допис,крихта здорового глузду.....На жаль,большинство уважаемых посетителей сайта,безмозглое но гонористое.......Так живемо.Еквадор вже поганий,бо кацапу банани продае,за те живе.Краще нам вертольоти та друге старьйо с ссср.....От радость би була.Кацап банан в индусов купе....Еквадарские фермеры правительство снесут....нам похер,нам не дали....от плохие люди!!
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23.02.2024 10:24 Ответить
увесь світ повинен об'єднатись проти рашки! Тому що це чума, яка може перекинутись і на їх континент! Але що казати про держави Латинської Америки, коли у Україні таких 73 відсотки зебілів
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23.02.2024 10:53 Ответить
якби для сша бабло не було на першому місці, то показать еквадору фак. і хай юзають ті мі-17 та інше радянське залізо допоки не розсиплеться
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23.02.2024 10:03 Ответить
от падло... ну чекай тоді іхтамнетів з Пенісуели
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23.02.2024 10:03 Ответить
Ето у них *прояснилось* после того как в Еквадор сьездил террорист Лавров и завез чемодан денег? Нужно нам ето не забыть после войны. Украина тоже не должна стать частью террористической коалиции в которую вошел к сожалению и Еквадор.
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23.02.2024 10:04 Ответить
Банани бананами, але це результат роботи підарського МЗС і зовнішньої розвідки. У них немає дєрмаків і гаріпотерів, які на побігеньках у перших. Поки МЗС буде аморфним і дєрмаки будуть призначати послами таранів, литвинів, гусєвих і інших ескртниць будуть такі провали кругом, що ми і бачимо
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23.02.2024 10:04 Ответить
так, згоден з Вами - робота МЗС повністю провалена на усіх напрямках Зелено-спЄрмаковським кулебошапіто...
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23.02.2024 10:09 Ответить
У них є нафтогроші..
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23.02.2024 10:20 Ответить
масква у них банани перестане купувати
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23.02.2024 10:07 Ответить
5-6 ефективних менеджерів виявилися дефективними!
Кулєба, підписуй відрядження у "шефа" і вперед до Даніеля!
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23.02.2024 10:08 Ответить
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23.02.2024 10:20 Ответить
Могли поставити по- тихому, як Боглагія на початку вторгнення, та комусь дуже хотілось поляпати язиком, попіаритись, отримати лайки під новиною.
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23.02.2024 10:11 Ответить
Майстри разговорного жанру у владі
Цікавий пост Ігора Луценко про те, що в Україні нікому виробництво зброї
ФЕЙСБУК
«Хочу написати історії-ілюстрації, чому ми постійно відступаємо. Історія перша, можливо буде і єдина, бо вона достатньо красномовна. Це історія про КАБи, керовані авіаційні бомби»
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23.02.2024 11:13 Ответить
Повний матеріал тут
https://www.facebook.com/igor.lutsenko?locale=uk_UA
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23.02.2024 11:21 Ответить
Та скільки там того Еквадору? Хай ті свої банани в дупи собі позасовують.

І бійців з Еквадору у нас нема. З Перу, з Панами, з Мексики, з Парагваю. З Колумбії взагалі дофігіща амігосів. А з Еквадору не було ні разу. То й не треба.
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23.02.2024 10:15 Ответить
Реакція українського МЗС:

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23.02.2024 10:17 Ответить
от нехай подавляться
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23.02.2024 10:18 Ответить
Як кажуть: сіли еквадорці на банан!
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23.02.2024 10:21 Ответить
Хорошая была сделка для Эквадора. Но партнеры как обычно не удержали свой язык.
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23.02.2024 10:21 Ответить
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23.02.2024 11:07 Ответить
Ой на нашого Бубочку схожий.
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23.02.2024 10:24 Ответить
Пітараси.
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23.02.2024 10:25 Ответить
Краще не треба. Ви уявляєте в якому стані та техніка? Леопарди, Цезарі, Панцергаубитці постійно в ремонті, не витримують інтенсивності боїв. Але це нова техніка. Дуже сумніваюся в можливостях еквадорці утримувати техніку в доброму стані. Товариш працював з цими індейцями в Іспанії та каже що більш лінивих людей не зустрічав. Вони навіть не хотіли вставати з ліжка, щоб піти за зарплатою.
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23.02.2024 10:28 Ответить
По отзывам военных европейское оружие оказалось очень капризным. Сказывается то что оно нигде серьезно не воевало.
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23.02.2024 10:56 Ответить
банан тобі у сраку!
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23.02.2024 10:32 Ответить
Значить фуй вам, а не нові вертольоти з США!!!
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23.02.2024 10:40 Ответить
Краще б нам США нову техніку передали, а то збирають по світу весь радянський хлам.
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23.02.2024 10:55 Ответить
Тепер Україна мала б обмежити імпорт бананів з Еквадору...хай кацаби ними давляться...
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23.02.2024 11:00 Ответить
Президент Эквадора *******.
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23.02.2024 11:04 Ответить
У него по жизни банан в ухе.
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23.02.2024 11:54 Ответить
(в плохом смысле)
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23.02.2024 13:20 Ответить
Цука кацапська
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23.02.2024 11:05 Ответить
Амери як б хотіли допомогти, то б віддали в такому випадку, Україні UH-60A/L Black Hawk, але може бути ескалація . Така сама фігня з Ф16, парочкою абрамсів з декілька тисяч які ржавіють у місцях консервації і т.д.
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23.02.2024 11:05 Ответить
Не все так просто, для іноземної технніки, яку ми ніколи до цього не використовували, потрібно забезпечити логістику і інфраструктуру.
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23.02.2024 12:40 Ответить
Та ладно. ГУР вже більше року на такому літає. І Чехи прямо зараз збирають волонтерку на ще один такий.
Українські пілоти казали що керувати таким а також британським Сі кінгом набагато легше ніж совковим говном.
Доречі в контексті цієї новини стає зрозуміла нещодавня фотка Залужного на фоні UH-60A/L Black Hawk
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23.02.2024 17:15 Ответить
у эквадора конечно все забезпечено
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24.02.2024 01:22 Ответить
Хай не ****..ть та відкриє ст. 51 Статуту ООН, де вказана правомірність надання військової допомоги жертві агресії.
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23.02.2024 11:27 Ответить
идиот **** банановый.........................................
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23.02.2024 12:28 Ответить
Ок, так може ту американську техніку, яку обіцяли Еквадору, тепер передадуть нам?
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23.02.2024 12:39 Ответить
Мабуть. Згадаємо свіже фото Залужного на фоні UH-60A/L Black Hawk
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23.02.2024 17:16 Ответить
Домовлятись треба було не публічній площині. Це проблема, яку створюють наші "менеджери".
Звісно, якщо цілю є роззброєння. Тоді все норм.
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23.02.2024 14:28 Ответить
Домовлялися американцы
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24.02.2024 01:23 Ответить
Так пусть Эквадор передаст это старое советское вооружение Штатам взамен вертолетов UH-60A/L Black Hawk, а Штаты передадут это вооружение Украине..
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23.02.2024 14:51 Ответить
 
 