Президент Эквадора подтвердил, что отказывается передавать военную технику Украине: Не хотим быть частью вооруженного конфликта
Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна не будет передавать военную технику Украине, поскольку не желает быть частью вооруженного конфликта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN en Español.
"К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично заявили, что это будет осуществлено для вооруженного конфликта в Украине, мы не хотим быть его частью", - сказал лидер Эквадора.
Ранее СМИ сообщили, что США поставят Эквадору неопределенное количество вертолетов UH-60A/L Black Hawk вместо вертолетов Ми-17, которые передадут Украине.
Позже стало известно, что власти Эквадора решили не передавать свое оружие советского образца США, чтобы оно по кольцевому обмену попало в Украину.
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"Даниэль Рой Хилькрист Нобо́а Аси́н (исп. Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín; род. 30 ноября 1987, Майами, Флорида, США) - эквадорский политический деятель и бизнесмен в банановой отрасли.
Бизнес его отца Альваро Нобоа «Нобоа Корпорейшн» занимается экспортом бананов. Даниэля считают наследником компании. Он был директором по судоходству в корпорации «Нобоа», являвшись самым молодым на этой должности в истории компании. Он также занимал должность директора по коммерции и логистике с 2010 по 2018 годы."
"14 февр. 2024 г. - Россия решила отомстить Эквадору за поставки оружия Украине - и ввела эмбарго на бананы."
"17 февраля министр иностранных дел россии Лавров встретился с эквадорским лидером Даниэлем Нобоа, после чего российская сторона решила не вводить запрет на ввоз бананов"
То що? Банани тут не до чого?
вони у них дуже дешеві
ЦРУ мае поцікавитись еквадорськими банками
для цього еквадору потрібні Black Hawk
під той шумок - американці вирішили замутити в еквадорі броньовички для України
питання одне - еквадору треба було зразу відмовитися
а так вишла мишача возня
Тому люди і відмовляються з такими працювати…
Кулєба, підписуй відрядження у "шефа" і вперед до Даніеля!
Цікавий пост Ігора Луценко про те, що в Україні нікому виробництво зброї
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«Хочу написати історії-ілюстрації, чому ми постійно відступаємо. Історія перша, можливо буде і єдина, бо вона достатньо красномовна. Це історія про КАБи, керовані авіаційні бомби»
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І бійців з Еквадору у нас нема. З Перу, з Панами, з Мексики, з Парагваю. З Колумбії взагалі дофігіща амігосів. А з Еквадору не було ні разу. То й не треба.
Українські пілоти казали що керувати таким а також британським Сі кінгом набагато легше ніж совковим говном.
Доречі в контексті цієї новини стає зрозуміла нещодавня фотка Залужного на фоні UH-60A/L Black Hawk
Звісно, якщо цілю є роззброєння. Тоді все норм.