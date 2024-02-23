Президент Эквадора подтвердил, что отказывается передавать военную технику Украине: Не хотим быть частью вооруженного конфликта

Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что его страна не будет передавать военную технику Украине, поскольку не желает быть частью вооруженного конфликта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN en Español.

"К нашему удивлению, Соединенные Штаты публично заявили, что это будет осуществлено для вооруженного конфликта в Украине, мы не хотим быть его частью", - сказал лидер Эквадора.

Ранее СМИ сообщили, что США поставят Эквадору неопределенное количество вертолетов UH-60A/L Black Hawk вместо вертолетов Ми-17, которые передадут Украине.

Позже стало известно, что власти Эквадора решили не передавать свое оружие советского образца США, чтобы оно по кольцевому обмену попало в Украину.

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