США и союзники столкнутся с "глубокими последствиями", если Конгресс не одобрит помощь Украине, - глава МИД Польши Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о "глубоких последствиях" для США и альянсов по всему миру, если Конгресс не утвердит более 60 млрд долларов помощи Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сикорский заявил в интервью Bloomberg.
"Если дополнительная помощь не будет предоставлена, а союзники США будут разочарованы и поймут, что Соединенные Штаты могут быть не в состоянии помочь, даже если главнокомандующий хочет вам помочь, это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру", - сказал глава МИД Польши.
"Некоторые страны начнут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки своих программ ядерного оружия", - отметил он.
Предостережение Сикорского прозвучало в то время, когда страны-члены Европейского Союза также пытаются предоставить Украине боеприпасы. ЕС уже отложил свою цель предоставить Украине 1 миллион снарядов с марта по конец года.
Однако, по словам польского министра, Европа приближается к этой цели и нынешний потенциал составляет около 850 000 снарядов.
Сикорский также подверг критике недавнее заявление Трампа о том, что он поощрял бы Россию напасть на страну НАТО, которая не выполняет своих обязательств по военным расходам перед Альянсом.
Польский министр подчеркнул, что Варшава тратит на оборону более 3% экономического производства, что превышает целевой показатель военного альянса в 2%.
Обязательство НАТО по взаимной обороне было применено только один раз – после терактов 11 сентября в США – "и мы все сплотились вокруг него", – сказал он. "Польша отправила бригаду в Газне, тяжелую провинцию в Афганистане – и мы не послали в Вашингтон ни одного счета. Военный альянс – это не соседская охранная компания", - добавил Сикорский.
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"конгрес ухвалює фінансування іншої ******** зброї" - Конгрес не надає конкретні списки чого передавати. Він дає гроші на зброю. А номенклатуру зброї в рамках наданих грошей надає адміністрація та міноборони.
Вся передана зброя вже БУ, танки 30 років, бмп 20 років, артилерія 10-15 років
NASAMs тільки нові
"От тоді буде ще критичніший момент ніж зараз і саме тоді вже вкрай буде потрібно використати ці кошти"
за такою логікою, якщо Конгрес ухвалить допомогу, то передавати ії не потрібно
потрібно буде спочатку використати 4.2млрд, потім почекати "критичного моменту",
і тільки потім повіильно та трохи надати
і знову чекати "критичного моменту"
здається це іпсо - чому не потрібно користуватись 4.2млрд
1.6млрд в 2022 - чому не скористались, та "згоріли"?
не було "критичного моменту"?
Не буде допомоги - не буде що блокувати.
А чому поляки мають про говорити коли вони блокують кордон
https://streamable.com/790syy
Це щось нове! Альтернатива НАТО - ядерна зброя?
Поки що виходить так, що НАТО і є сусідська охоронна компанія. Тільки навіщо нам туди, незрозуміло. То двері відчинені, то двері зачинені років на 50. Гаразд вони морочать голову з цим вступом до НАТО, але на який попередники затіяли таку лажу ось питання?
https://www.youtube.com/watch?v=QSkHTEGbyVM&t=1077s