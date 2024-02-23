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Конгресс США (1206) помощь (7418) Сикорский (357) США (24807)

США и союзники столкнутся с "глубокими последствиями", если Конгресс не одобрит помощь Украине, - глава МИД Польши Сикорский

сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о "глубоких последствиях" для США и альянсов по всему миру, если Конгресс не утвердит более 60 млрд долларов помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сикорский заявил в интервью Bloomberg.

"Если дополнительная помощь не будет предоставлена, а союзники США будут разочарованы и поймут, что Соединенные Штаты могут быть не в состоянии помочь, даже если главнокомандующий хочет вам помочь, это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру", - сказал глава МИД Польши.

"Некоторые страны начнут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки своих программ ядерного оружия", - отметил он.

Читайте: Сикорский и Кэмерон призвали Конгресс США одобрить пакет помощи Украине

Предостережение Сикорского прозвучало в то время, когда страны-члены Европейского Союза также пытаются предоставить Украине боеприпасы. ЕС уже отложил свою цель предоставить Украине 1 миллион снарядов с марта по конец года.

Однако, по словам польского министра, Европа приближается к этой цели и нынешний потенциал составляет около 850 000 снарядов.

Сикорский также подверг критике недавнее заявление Трампа о том, что он поощрял бы Россию напасть на страну НАТО, которая не выполняет своих обязательств по военным расходам перед Альянсом.

Также читайте: Сикорский о задержке помощи Украине: "Может быть слишком поздно"

Польский министр подчеркнул, что Варшава тратит на оборону более 3% экономического производства, что превышает целевой показатель военного альянса в 2%.

Обязательство НАТО по взаимной обороне было применено только один раз – после терактов 11 сентября в США – "и мы все сплотились вокруг него", – сказал он. "Польша отправила бригаду в Газне, тяжелую провинцию в Афганистане – и мы не послали в Вашингтон ни одного счета. Военный альянс – это не соседская охранная компания", - добавил Сикорский.
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Топ комментарии
+6
ви з своїми совковими виродками вирішіть проблему для початку!
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23.02.2024 09:59
+5
Україна теж, до речі, брала військову участь в Іраку, хоч не була зобов'язана...
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23.02.2024 10:00
+4
А Трамп піде в місця нє столь отдальонниє, якщо ухвалять.
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23.02.2024 09:55
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А Трамп піде в місця нє столь отдальонниє, якщо ухвалять.
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23.02.2024 09:55 Ответить
ви з своїми совковими виродками вирішіть проблему для початку!
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23.02.2024 09:59 Ответить
Україна теж, до речі, брала військову участь в Іраку, хоч не була зобов'язана...
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23.02.2024 10:00 Ответить
Казахстан, Армения, Азербайджан тоже там были. У грузин была цела бригада.
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23.02.2024 10:09 Ответить
Особливо польський хряк на тракторі з плакатом.
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23.02.2024 10:02 Ответить
И Польша могла бы бабцов подбросить, не расклеилась бы. Или Америке страшнее рф чем Польше?
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23.02.2024 10:02 Ответить
З "глибокими наслідками" зіткнуться у першу чергу хитрі і продажні ляхи, якщо блокуватимуть кордон з Україною. Пану-ляху геть відібрало пам"ять, що робили і що зроблять кацапи з Польщею, якщо до неї дорвуться? Чи забули, що було причиною двох попередніх історичних розділів Польщі?
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23.02.2024 10:04 Ответить
на жаль, це дуже далека перспектива, про яку вони навіть не думають..., але дивує інше, чому вони блокують кордон саме з Україною, а не, наприклад, з Німеччиною, якщо, як кажуть їхні урядовці, Україна тут не до чого...
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23.02.2024 10:10 Ответить
При чём здесь конгресс? У байдена 100500 возможностей вооружить Украину прямо здесь и сейчас без всякого конгресса, но он этого не делает и хочет спихнуть всё на них. Для недалёких - виноват конгресс.
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23.02.2024 10:05 Ответить
Байден кинув афганців. Виглядає так, що ми наступні.
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23.02.2024 10:12 Ответить
Неа .Байден лишь подписал закон изданный трампом в конце его каденции о выводе войск из Афганистана.Трамп обещал это сделать но не успел
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23.02.2024 10:17 Ответить
Якщо Байден переступить через Конгрес, то він втратить десятки мільярдів допомоги, яка може ним бути ухвалена. Байден дійсно може надати 4 млн снарядів мимо конгресу, але конгрес ухвалює фінансування іншої ******** зброї, як Хаймарси та далекобійні ракет
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23.02.2024 10:20 Ответить
Пусть не переступает, у него есть еще 4.7млрд долларов неизрасходованных средств, но он их вообще никак не использует, а критический момент уже настал давно. на эти деньги свободно модно было техники передать сотни, если не тысячи единиц, которые готовятся к списанию или утилизации, снаряды так же. А не считать как новенькие, они любят посчитать как им надо.
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23.02.2024 11:04 Ответить
Критичний момент настане з квітня. От тоді буде ще критичніший момент ніж зараз і саме тоді вже вкрай буде потрібно використати ці кошти
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23.02.2024 11:07 Ответить
"десятки мільярдів допомоги" - можна поконкретніше скільки на зброю в числах, а не абстрактно

"конгрес ухвалює фінансування іншої ******** зброї" - Конгрес не надає конкретні списки чого передавати. Він дає гроші на зброю. А номенклатуру зброї в рамках наданих грошей надає адміністрація та міноборони.
Вся передана зброя вже БУ, танки 30 років, бмп 20 років, артилерія 10-15 років
NASAMs тільки нові

"От тоді буде ще критичніший момент ніж зараз і саме тоді вже вкрай буде потрібно використати ці кошти"
за такою логікою, якщо Конгрес ухвалить допомогу, то передавати ії не потрібно
потрібно буде спочатку використати 4.2млрд, потім почекати "критичного моменту",
і тільки потім повіильно та трохи надати
і знову чекати "критичного моменту"

здається це іпсо - чому не потрібно користуватись 4.2млрд

1.6млрд в 2022 - чому не скористались, та "згоріли"?
не було "критичного моменту"?
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23.02.2024 13:55 Ответить
.... допомогу, яку пшеки на кордоні заблокують!
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23.02.2024 10:06 Ответить
Хвилюються.
Не буде допомоги - не буде що блокувати.
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23.02.2024 10:13 Ответить
А не буде чого блокувати - ху.йло грошей не заплатить.
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23.02.2024 10:24 Ответить
Це мабуть шукають причину щоб не давати допомогу
А чому поляки мають про говорити коли вони блокують кордон
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23.02.2024 10:09 Ответить
Емоційне звернення іноземного добровольця до західних урядів:

https://streamable.com/790syy
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23.02.2024 10:10 Ответить
"Деякі країни почнуть страхувати себе, а інші розглядатимуть можливість розробки власних програм ядерної зброї", - зауважив Сікорський!

Це щось нове! Альтернатива НАТО - ядерна зброя?
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23.02.2024 10:14 Ответить
Польща,якщо навіть і ухвалить рішення із прорашистськими польськими блокувальниками українського кордому ,вже вибудувала собі "добрі наслідки" рашистського польського холуя і його помічника у війні проти України і її народу
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23.02.2024 10:14 Ответить
Ухвалять чи не ухвалять ні з якими глибокими наслідками ніхто не стикнеться!
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23.02.2024 10:20 Ответить
Військовий альянс - це не сусідська охоронна компанія", - додав Сікорський. Джерело:
Поки що виходить так, що НАТО і є сусідська охоронна компанія. Тільки навіщо нам туди, незрозуміло. То двері відчинені, то двері зачинені років на 50. Гаразд вони морочать голову з цим вступом до НАТО, але на який попередники затіяли таку лажу ось питання?
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23.02.2024 10:23 Ответить
В себе розбириться, "добродії". Ваші громодяни не соромлячись кличуть ***** - "Путин введи
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23.02.2024 10:25 Ответить
Які вони всі дволикі і підлі...
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23.02.2024 10:31 Ответить
не в тему....20 травня - ZE END!

https://www.youtube.com/watch?v=QSkHTEGbyVM&t=1077s
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23.02.2024 10:34 Ответить
а блокада кордонів для України наслідків немає?
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23.02.2024 10:54 Ответить
Хитрожопое польское правительство ссыт.
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23.02.2024 13:23 Ответить
 
 