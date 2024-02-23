США и союзники столкнутся с "глубокими последствиями", если Конгресс не одобрит помощь Украине, - глава МИД Польши Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о "глубоких последствиях" для США и альянсов по всему миру, если Конгресс не утвердит более 60 млрд долларов помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сикорский заявил в интервью Bloomberg.

"Если дополнительная помощь не будет предоставлена, а союзники США будут разочарованы и поймут, что Соединенные Штаты могут быть не в состоянии помочь, даже если главнокомандующий хочет вам помочь, это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов по всему миру", - сказал глава МИД Польши.

"Некоторые страны начнут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки своих программ ядерного оружия", - отметил он.

Читайте: Сикорский и Кэмерон призвали Конгресс США одобрить пакет помощи Украине

Предостережение Сикорского прозвучало в то время, когда страны-члены Европейского Союза также пытаются предоставить Украине боеприпасы. ЕС уже отложил свою цель предоставить Украине 1 миллион снарядов с марта по конец года.

Однако, по словам польского министра, Европа приближается к этой цели и нынешний потенциал составляет около 850 000 снарядов.

Сикорский также подверг критике недавнее заявление Трампа о том, что он поощрял бы Россию напасть на страну НАТО, которая не выполняет своих обязательств по военным расходам перед Альянсом.

Также читайте: Сикорский о задержке помощи Украине: "Может быть слишком поздно"

Польский министр подчеркнул, что Варшава тратит на оборону более 3% экономического производства, что превышает целевой показатель военного альянса в 2%.

Обязательство НАТО по взаимной обороне было применено только один раз – после терактов 11 сентября в США – "и мы все сплотились вокруг него", – сказал он. "Польша отправила бригаду в Газне, тяжелую провинцию в Афганистане – и мы не послали в Вашингтон ни одного счета. Военный альянс – это не соседская охранная компания", - добавил Сикорский.