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Новости Война
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Арахамия (984) ВСУ (6257)

Тысячи военных еще не были на войне. Сейчас проводится аудит, цифра может быть гораздо больше, - "слуга народа" Арахамия

арахамія

В настоящее время в ВСУ проводится аудит количества военнослужащих. Уже найдены 8 тысяч военных, которые не были на фронте.

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Темы с Мосейчук", передает Цензор.НЕТ.

"Два года подряд говорят, что есть бригады или подразделения, которые два года на войне без ротаций. А есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. А армия 900 тыс. условно 300 тыс. с ротацией воюют, а где же тогда 600 тысяч? Сейчас делается аудит и уже нашли, я не могу сейчас говорить подробностей, но условно уже найдено 8 тыс. человек, которые просто прикомандированы в Генштаб и не вливали", - сказал он.

По словам Арахамии, эти подразделения уже получили приказы и готовятся отправиться на фронт для усиления или подмены.

Он отметил, что цифра будет гораздо больше после завершения аудита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если помощь от США будет меньше, то нам нужно будет мобилизовать больше людей, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
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Топ комментарии
+65
він із Франції не вирішує жити мені чи здохнути з рогаткою проти танка, а ця абізяна вирішує.

ощущаєш різницю ?
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23.02.2024 10:46
+29
Так-так!
Постійно на тому теле марафоні можна побачити купу мавп то у камуфляжі, то у хакі. Які все щось розповідають, експертами прикидаються, інтерв'ю дають як "військові"....
От всіх їх на фронт, так?
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23.02.2024 10:45
+27
Арахімія сам має відслужити спочатку у ЗСУ а потім вже рота відчиняти.
Мав бути перший у окопах за "вайни нє будєт, нє нагнітайтє" !!! П1д4р.
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23.02.2024 10:49
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мухобійку в студію !
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23.02.2024 12:38 Ответить
Не думал, что когда то соглашусь с Арахамией, но здесь он реально прав.
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23.02.2024 12:57 Ответить
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23.02.2024 13:02 Ответить
як що ти вважаєш їх людьми, то комент невдалий,,,
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22.03.2024 23:44 Ответить
Куясобі аж цілих 8 тисяч військовослужбовців які знайшов підр ********. А нічого, що його колега по партії вивіз з країни 900 ухилянтів! Чому до нього питань не має?
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23.02.2024 13:07 Ответить
Ревізія кадрів правильне рішення. Ще би ревізувати величезну купу "пенсіонерів" силових відомств. Яких в Україні думаю набереться сотні тисяч. І які не спішать виконувати свій борг перед державою.
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23.02.2024 13:08 Ответить
Невже це недоробки Залужного?
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23.02.2024 13:27 Ответить
Спочатку треба шукати відсутніх по факту, але присутніх на паперах в кожній бригаді. Навести лад зі штатками. А не скасовувати посади і тим збільшувати відсоток укомплектування бригад. А потім перевіряти причетність до бойових дій тієї чи іншої бригади. Перевірити воси на відповідність займаних посад. Стрілець має бути із восом стрільця, а не артилериста. Законодавчо заборонити ремонтнику ставати замість менера скажімо. Взяли людину кухарем, то нехай куховарити, а не займається зв'язком. Іще багато роботи. А потім лиш робити висновки. Ха ха ха.
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23.02.2024 13:28 Ответить
Це дуже складно і не під силу нашим можновладцям і штабістам. Є набагато простіший спосіб: проїхати бусіком по місту. І не треба таких складних заморочок.
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23.02.2024 14:48 Ответить
За службу з 15 року в ЗСУ особисто я не зустрічав жодного ухилянта з бусіка. Тому про бусіки це не до мене, а до акторів з кварталу, які влаштовують сценки для землі про ніби то вони когось затримують. А те що заборонено людину в стані алкогольного сп'яніння транспортувати у складі команди з бойовими повістками це факт. Були випадки, коли людину списували взагалі тому що він постійно пив. Майже рік служив і весь час бухав. Його списали тобто вигнали. Це я бачив на власні очі. В нього просто був алкоголізм. Так що лайфхак для всіх. Постійно бухайте і жоден лікар бухому не підпише жодне влк. Бухих жодне тцк транспортувати не буде. Тільки на суд приходьте тверезим, бо суддя може дати по максимуму за це. А так просто умовно і ні яких проблем. Мораль цього допису не про бусіки і тцк. Жодних слів нема і в статті. Хочете говорити про бусіки шукайте відповідну статтю. Мораль мого допису у тому що жоден генерал не знає фактичного стану бригад ні в особовому складі, ні в техніці, ні в озброєнні. Комбриги постійно брешуть, підміняють навіть ті брехливі доповіді, які є уже. Наприклад є гармата по паперах. Але на даний момент вона не справна і знаходиться на ремонті. А ремонт не відбувається із за відсутності запчастин, тому невідомо коли вона буде відремонтована і чи відремонтована буде взагалі. А на паперах, які дають в генштаб у підрозділах вона то є. Тільки на ремонті за тисячу кілометрів від підрозділу. І так в усьому. Ха ха ха.
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23.02.2024 16:08 Ответить
Є знайома, в якої чоловіка забрали в бусік. За майно, техніку та озброєння згоден. 5 років все-таки прослужив, хоч і в мирний час. Було теж різне: і особовий склад, який є в штатній книзі, але в реальності їх ніхто ніколи не бачив, і на перевірках ставиться відмітка "відрядження". І майно, яке числиться в книзі обліку, але в реальності його давно нема, а, можливо, і не було ніколи. І техніка, яка насправді являє собою майже порожні коробки, але по документах і звітах вона на ходу, її регулярно обслуговують і на неї списуються тонни солярки і мастила. Схоже, і зараз нічого в армії не змінилось.
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23.02.2024 18:16 Ответить
Справа в тому, що від незнання справжнього стану речей приймаються невірні і неадекватні рішення. Викривлення доповіді далі за собою тягне хибне рішення. А по цьому рішенню спускаються на низ незрозумілі для особового складу задачи. А забрали в бусік, якщо таки забрали ще не означає вручення бойової повістки. Дарую вам ще лайфхак. Якщо хочете ухилятися від мобілізації, то загубіть військовий квиток разом з паспортом. Получите там штраф, через хєр зна який термін. Потім будете довго його оплачувати. Потім довго нести квитанції. Без оновленого паспорта вам ніяк не зроблять новий військовий квиток і нову особову справу. А найкраще щоб ще і з особовою справою щось трапилось. І не треба 5 к. баксів для Тиси. Ха ха ха.
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23.02.2024 20:57 Ответить
Про комбрига, гармату і звіт неясно. А воювати йому чим ? Він що, не зацікавлений ?
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23.02.2024 19:23 Ответить
Ну що тут не ясного. Комбриги постійно звітує генералу про те що в нього є батальйон. Стільки то людей. На протязі довгого часу. І генерала здається враження що у цього класного комбрига немає втрат і все добре. А те що туди цей суперкомбриг вже відправив половину артилеристів і ремонтників для того, щоб на папері цей батальйон існував , то це вже десяте питання. Тобто батальйон є. Значить виводити на відновлення не треба і залишаємося далі на фронті. Бо якщо вивести, то фінансування бригади в тилу буде зовсім інше. Отак половинками і воюють. Хоча на паперах одиниця зберігається. Отак і з дивізіоном. Є 12 гармат. А працює 4. Тобто фактично батарея. А на папері у генерала працює дивізіон. Ха ха ха.
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23.02.2024 21:07 Ответить
Все саме так. Це реальність. Хто дотичний, той знає
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23.02.2024 22:55 Ответить
угу ... а хто у нас командує бригадою ?

Командиром бригади зазвичай є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB бригадний генерал , або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майор , в окремих випадках - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA полковник .

пан якусь фігню наклавив тут
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24.02.2024 09:32 Ответить
ЗСУ це хіба базар? Якщо комбриги брешуть, хіба немає Статуту на них чи у генерала кишка тонка? Не можуть відправити таких на гауптвахту, понизити у званні, притягнути до відповідальності за розкрадання військового майна? Можливо причина в іншому: так звана "кругова порука" злочинців, в тому числі в ЗСУ?
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25.02.2024 10:14 Ответить
Навіщо ЗСУ понад 200 некомплектних бригад замість 100 повністю укомплектованих і забезпечених? Штучно знищити боєздатність всієї армії? Схоже на диверсію
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25.02.2024 10:08 Ответить
Бачу зміни є. На вулицях біля магазину немає натовпу військових з кавою в руках. Живу недалеко від військової частини. Минулого року у військової частини замінили паркан, замінили дах, побудували футбольно-баскетбольний майданчик зі штучним покриттям. І це все під час війни? Яка країна у світі буде нам допомагати, коли замість зброї для перемоги, майданчики у військової частини будуємо? Приписки по військових частинах за бойові дії на мільйони. Невже Генштаб не знав, що йде крадіжка?
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23.02.2024 13:40 Ответить
"Врємя"! Воврємя підкидаєте хмизу. Свята простота!
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23.02.2024 14:14 Ответить
...головне розказати про цифри....,щоб ацапята не напружувалися .
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23.02.2024 14:00 Ответить
Агрохімія, а ти ж теж на війні не був! Чи ти якийсь особливий? З тебе нормальний командир взводу у піхоту в окремий штурмовий батальйон, а до тебе у взвод - овальну санінструктором, того пухлого юзика гранотометником, а товстого стефанчука кулеметником. Назва взвод «Квартал 22 всім - . ізда».
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23.02.2024 14:01 Ответить
Навіщо його запитують? Кому він потрібен? Немає там більшості, тільки комерція.
До того ж, без тиску спонсорів нічого дієвого не створюють. Суцільна некомпетентність, як наслідок погана репутаційна ізоляція.
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23.02.2024 14:24 Ответить
А ти, курва, хітроглазий шушар, був на війні? А, нє, ти ж зеленим наротом управляєш!
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23.02.2024 14:32 Ответить
Чому від "слуг народу" - лише армія зрадників?
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23.02.2024 15:02 Ответить
Эти люди нужны только для пополнения бригад выведенных с фронта. А искать надо бригады и отдельные батальоны, которые могли бы выведенных заменить в полном составе. То Илля Муромец мог в одно лицо Жидовина завалить и конец войне, а в 21 веке воюют слаженные батальоны
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23.02.2024 15:02 Ответить
А тисячі цивільних людей з вулиці кидають в буси і на передову.Так минуло два роки.
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23.02.2024 15:17 Ответить
ті хто воюють два роки хіба народилися у формі? хтось їх має міняти чи ні? немає давно ніякого мільйону
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23.02.2024 21:15 Ответить
Сирський з подивом виявив, що Командувач сухопутних військ Сирський постійно тримав в тилу деякі підрозділи
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23.02.2024 15:20 Ответить
як же я їх ненавиджу, слів немає. Повбивав би, якби міг...
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23.02.2024 15:42 Ответить
Аудит? Еще бы сказал ревизию складов на наличие залежавшихся украинцев. Ей Богу, как к стаду баранов относятся. Нужно посчитать поголовье и на живодерню шагом марш!
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23.02.2024 15:48 Ответить
Зрадники та колаборанти кремля яких й досі покриває та кришує особисто президент:

• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).

Панове, ще яких Вам реформ не хватає?
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23.02.2024 16:43 Ответить
А почему все эти агенты на самых ключевых посадах просто не подпишут капитуляцию? Зачем они взрывают нефтехранилища и перербабатывающие заводы? Зачем зеленский ездит и везде выступает? Зачем уничтожают флот? Или типа они очень хотят, но патриоты - командиры не слушаются?))))
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23.02.2024 17:27 Ответить
Так вони кілька разів пробували - в Стамбулі, в Білорусі... Але все щось не наважувалися.
Тепер от мають контроль над ЗСУ, посварилися зі США, Британією, Польщою та ін. і всі чекають від ЗЕкодла чергових спроб капітуляцїї.
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23.02.2024 18:03 Ответить
Вони язиком це роблять ("взрывают нефтехранилища"), чи я щось не зрозумів? Єрмак з Татаровим можуть тільки гуманітарку тирити й через рєзнікових красти мільярди. Ти мабуть з дуба впав і вдарився головою, чи передивився 95 кварталу.
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23.02.2024 19:54 Ответить
Ой! Щось дуже з жОПи завоняло!
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23.02.2024 20:01 Ответить
Нефтехранилища и флот уничтожает армия, а не арахамия с ермаком, не смотря на то, что те постоянно армии вставляют палки в колеса.
Если бы подписали капитуляцию, то уже давно были бы заняты каштаны на Крещатике. И они это прекрасно знают.

Зачем зеленский ездит и везде выступает?
-----------------------------------------------------
Так это его родная стихия. Он еще до президенства ездил и выступал.
А сейчас встречаться с главами других государств - это его обязанность, а не патриотический порыв.
А чего ты не вспомнил разминирование перед войной, сворачивание оборонных программ, трату миллиардов на асфальтирование дорог, а не на оборонку; игнорирование предупреждения глав других государств и разведок о грядущей войне с указанием точной даты; назначение пророссийских руководителей; почему в его ОП сплошь люди с российскими корнями и существующими связями в россии, а также связью с бывшим режимом Януковича?
Назови фамилии украинцев патриотов в офисе президента?
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24.02.2024 03:37 Ответить
от зачєм зеленський єздит і виступає, непонятно....він раньше по скайпу виступав і був такий самий результат
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24.02.2024 07:57 Ответить
Вони уже капітуляцію підписали (путлєр махав підписаним папірцем), але побачили що ніхто з українців визнавати й виконувати її не збирається, от і заховали, прикинувшись дурачками, наче нічого не відбулося. Диверсант Зелінскі для того і їздить щоб зруйнувати міжнародну фінансову, збройну підтримку, нагадити партнерам, прокатати свій зелений зад у люкс літаку з медіа системою за сотні мільйонів гривень за держкошт.
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25.02.2024 10:30 Ответить
Тысячи механиков, завсхозов, логистов, летчиков, артиллеристов не были в окопах.... А оно это сырский точно профессионал? Или как один всем известный проФФессионал?
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23.02.2024 17:22 Ответить
Ну не тільки ці. Є ще дружки і різні "шістки" воєнкомів , які ще з березня 2022 року ошиваються по різних ТЦК.
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24.02.2024 00:16 Ответить
Цілком ясно для чого ви цей аудит проводите, два роки було все окей, а зразу після звільнення главкома, терміново потрібний компромат.
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23.02.2024 17:25 Ответить
Ні, просто до виборів готуються))
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23.02.2024 21:13 Ответить
Писати правильно мають право хто воює.Інші мають право не *******!
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23.02.2024 17:44 Ответить
якби ж до тих та інших дойшло, як вибір 19 року вплинув на розвиток війни...на зміну утомітєльной войне порошенка прийшла нєутомітєльна війна зеленського...
зек втік, зе не втік, а території здали по площі одинакові...добре, канєшно, що не втік, але щоб не порівнювали площі зданих територій, то буде робити контрнаступ, щоб вийти на кордон 19 року...
у фізиці це називається нульова робота...але полеглих додасться
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24.02.2024 08:06 Ответить
Їм це превентивно заборонено зеленими колаборантами законодавчо. Висловлювати своє бачення з приводу діяльності держави повинні всі українці
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25.02.2024 10:32 Ответить
Вуличні сутенери ( за Такером Карлсоном) суєтяться. Після зняття Генерала, рішили пришвидчити імпліментацію протоколу Стамбульських похорон. Але сильно переживають за свої пердаки та і накраденим можуть розпоряджатись тільки під крилом х.... А тут крєпко підісрав арешт в Лас-Вегасі, конвульсій ще не має, але небо хмариться.
До речі, на генерала Марченка донос зварганила особисто мавпа. А сумнозвісну постанову Шмигуна щодо аудит служби ініціював адютант мавпи гусєв.
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23.02.2024 18:01 Ответить
А тем временем, мой друг поехал в командировку в Черновцы, на выходе из поезда свинтили, за час прошел комиссию, и на следующий день уже на полигоне. Не дали даже собраться и попрощаться с семьей и разрулить с работой. При том, что он не бегал от них, поехал с ними в ТЦК "для уточнения". Разве так делают?
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23.02.2024 19:20 Ответить
Порівняв 8 тис. з 700 тис. Це якась маячня і популізм.

700 тис. розподілені по інших напрямках, мабуть.

Крім того в/ч різні є. За призначенням, комплектуванням і боєздатністю. Так, нажаль бувають в/ч невдалі, слабкі.
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23.02.2024 19:27 Ответить
Тисячі чинуш ще не були на війні. Вперед!
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23.02.2024 19:43 Ответить
Зразу після Арахмії в штурмовиках...козел
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23.02.2024 19:43 Ответить
Як цікаво... Сирський, коли був командувачем сухопутних військ, не міг знайти, а як став головкомом - одразу знайшов?
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23.02.2024 20:06 Ответить
Це як? Абхазьська мавпа керує украінцями? Соборна Украіна? Fuck off)))
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23.02.2024 20:12 Ответить
Нехай він подивіться,скільки народу прикомандировано к ВР да відійшле всіх,разом з власними помічниками в армію.
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23.02.2024 20:27 Ответить
До речі,в столиці таких прікомандированих при кожному відомстві і держустановах - тысячи.Кияни ******* халяву.
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23.02.2024 20:31 Ответить
Тисячі - це тих, хто отримував бойові й за документами значився на передовій, не виходячи з кабінету в Ужгороді.

А просто тих, хто за бабло прилаштували "служити" за 5 зупинок від квартири, то там на десятки
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23.02.2024 20:49 Ответить
молочные братья-куколды с зелговном
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23.02.2024 20:54 Ответить
«Если разразится какая-либо война и США потребуются люди... кто будет в окопах вблизи Тегерана? Я не думаю, что многие страны готовы на это. Украинцы готовы... стоять с США плечом к плечу или в окопах рядом с Тегераном, или... в Северной Корее, или рядом с Пекином, без разницы», - заявил CNN депутат Верховной Рады Гончаренко.
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23.02.2024 21:18 Ответить
и не подумаю. А гончаренко пусть стоит с США плечом к плечу в окопах
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24.02.2024 01:09 Ответить
А таксу сказать можно сколько стоит быть прикомандированным к ГШ и получить УБД держа фронт в Киеве?, друг интересуется.
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23.02.2024 22:13 Ответить
у меня был такой знакомый. Дорого
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24.02.2024 01:10 Ответить
Злі коментатори накинулись на людину.. Він же про себе говорив. Хіба не бачете, що вже у військовій формі сидить і готується на нуль.
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23.02.2024 22:42 Ответить
тисячі військових ще "не були" на війні, мільйони українців ще не були.....

та й сам цей арахнофобія не був..... разом зі своїм босом зєлєнскім....
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23.02.2024 22:43 Ответить
Як в тій класичній пісні
"Эх! Что за кума, коль под кумом не была?"
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23.02.2024 23:31 Ответить
І ні одної небритої обізяни теж
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24.02.2024 02:24 Ответить
"Нацгвардейцы" из 95 квартала не были на фронте, но ордена (!) имеют.
И зарплату военных с надбавками исправно получают.
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24.02.2024 03:43 Ответить
Гнать в шею Зельку и его ОП-у! Залужнего в президенты!
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24.02.2024 05:59 Ответить
ДА ЯКИЙ ТАМ АУДИТ... ВЧОРА ТВЕРДИВ ЗА СССР... .А СЬОГОДНІ ВЖЕ В ЗСУ, БІЛЯ ХАТИ.... ТО МО КАЖНИЙ ХОТІВ БІ БІЛЯ ХАТИ В ПІКСЕЛІ ПИВУХУ ПОПИВАТИ ЗА ТАКУ ДЕРЖАВНУ ЗАРПЛАТНЮ...
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24.02.2024 06:53 Ответить
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