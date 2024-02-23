Тысячи военных еще не были на войне. Сейчас проводится аудит, цифра может быть гораздо больше, - "слуга народа" Арахамия
В настоящее время в ВСУ проводится аудит количества военнослужащих. Уже найдены 8 тысяч военных, которые не были на фронте.
Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в эфире программы "Темы с Мосейчук", передает Цензор.НЕТ.
"Два года подряд говорят, что есть бригады или подразделения, которые два года на войне без ротаций. А есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте. А армия 900 тыс. условно 300 тыс. с ротацией воюют, а где же тогда 600 тысяч? Сейчас делается аудит и уже нашли, я не могу сейчас говорить подробностей, но условно уже найдено 8 тыс. человек, которые просто прикомандированы в Генштаб и не вливали", - сказал он.
По словам Арахамии, эти подразделения уже получили приказы и готовятся отправиться на фронт для усиления или подмены.
Он отметил, что цифра будет гораздо больше после завершения аудита.
Пожалуйста, подождите...
Командиром бригади зазвичай є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB бригадний генерал , або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майор , в окремих випадках - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA полковник .
пан якусь фігню наклавив тут
До того ж, без тиску спонсорів нічого дієвого не створюють. Суцільна некомпетентність, як наслідок погана репутаційна ізоляція.
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Панове, ще яких Вам реформ не хватає?
Тепер от мають контроль над ЗСУ, посварилися зі США, Британією, Польщою та ін. і всі чекають від ЗЕкодла чергових спроб капітуляцїї.
Если бы подписали капитуляцию, то уже давно были бы заняты каштаны на Крещатике. И они это прекрасно знают.
Зачем зеленский ездит и везде выступает?
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Так это его родная стихия. Он еще до президенства ездил и выступал.
А сейчас встречаться с главами других государств - это его обязанность, а не патриотический порыв.
А чего ты не вспомнил разминирование перед войной, сворачивание оборонных программ, трату миллиардов на асфальтирование дорог, а не на оборонку; игнорирование предупреждения глав других государств и разведок о грядущей войне с указанием точной даты; назначение пророссийских руководителей; почему в его ОП сплошь люди с российскими корнями и существующими связями в россии, а также связью с бывшим режимом Януковича?
Назови фамилии украинцев патриотов в офисе президента?
зек втік, зе не втік, а території здали по площі одинакові...добре, канєшно, що не втік, але щоб не порівнювали площі зданих територій, то буде робити контрнаступ, щоб вийти на кордон 19 року...
у фізиці це називається нульова робота...але полеглих додасться
До речі, на генерала Марченка донос зварганила особисто мавпа. А сумнозвісну постанову Шмигуна щодо аудит служби ініціював адютант мавпи гусєв.
700 тис. розподілені по інших напрямках, мабуть.
Крім того в/ч різні є. За призначенням, комплектуванням і боєздатністю. Так, нажаль бувають в/ч невдалі, слабкі.
А просто тих, хто за бабло прилаштували "служити" за 5 зупинок від квартири, то там на десятки
та й сам цей арахнофобія не був..... разом зі своїм босом зєлєнскім....
"Эх! Что за кума, коль под кумом не была?"
И зарплату военных с надбавками исправно получают.