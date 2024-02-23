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Новости Война
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Зеленский (19005) боевые действия (3443)

В 2024 году будем не только обороняться. Украина будет готовить новое контрнаступление, – Зеленский

зеленський

Украина будет готовиться к новому контрнаступлению и продолжит уничтожать российские корабли в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Рассказывая о целях на 2024 год, президент Украины отметил, что оборона является значительной задачей и вызовом. Реагируя на то, что кто-то ожидал более эффективного контрнаступления в 2023 году и хочет поскорее завершить войну, президент подчеркнул, что при контрнаступлении нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат, она потеряет все.

"Обороняться - задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море - мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, - тоже очень важно. И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", - сказал Зеленский.

Читайте также: Война завершится, когда мир наконец-то осознает, что Путин - неадекватный человек и его режим несет глобальную угрозу, - Зеленский
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Топ комментарии
+41
Залужний й мерзенна дрібнота (карикатура Юрій Журавель)
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23.02.2024 11:15
+40
Зашить би тобі рота, мавпа зелена
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23.02.2024 11:19
+32
Минулий рік нічому не навчив!

Ну давайте знов з кожної праски лийте у вуха про "незламну" підготовку і "потужний" контрнаступ, каву в Ялті і руйнування Кримського мосту...

За 2 роки повномаштабного вторгнення і за майже 3 роки при владі до цього виконано лише 1 обіцянка ("я ваш вирок") і 1 досягнення - "проє@алі". ВСЕ!
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23.02.2024 11:20
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а куди їм поспішати? вони на повному суперлюксовому держзабезпеченні та ще й у власний карман грошва лавиною валить... не на часі ще робити все задля перемоги, не на часі...
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24.02.2024 05:08 Ответить
Тепер на марафоні рік розповідатиму про контрнаступ, а потім скажуть що винні військові Пусте бряцало
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23.02.2024 12:44 Ответить
зате артистам з шапіто можна купу красивих потужних пісень про новий контрнаступ написати і з гастролями по новому колу закордон кататись... і конкурси незламні знову влаштувати: "кулінарний контрнаступ", "модний контрнаступ" і в такому ж дусі, минулого разу прокотило ж! шоумени при владі - горе країні....
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24.02.2024 05:14 Ответить
Тіки передозування тяжкими може допомогти Україні.
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23.02.2024 13:07 Ответить
"Генералісімус" усіх часів і народів уже наклепав тисячі ракет середньої і далекої дальності, виготовив мільйон дронів, мобілізував 500000 військових, а тому вже будемо наступати? Що, ні, то якого випендрюватися, як з вже "висадженими" мільярдом дерев! Не президент, а кукарікало, після якого, хоч і не розквітай.
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23.02.2024 13:22 Ответить
Сміло ми в бій підем,
зелені: і мі за вамі ….
і як один помрем,
зелені: ідітє самі
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23.02.2024 13:23 Ответить
@SlaveOfZe

·

https://twitter.com/SlaveOfZe/status/1760969878108840353 1 ч

- Надюша, а в якій палаті у нас Наполеон?

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23.02.2024 13:30 Ответить
вова вова, краще мовчати і здаватися дурником, ніж відкрити рота та розвіяти усі сумніви
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23.02.2024 13:39 Ответить
Вперед зеля ,лопата тебе в зуюы
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23.02.2024 13:44 Ответить
...надто потужна обіцянка.
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23.02.2024 13:51 Ответить
Пиз*іти це не проблема. Що, ще будуть гвардії?
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23.02.2024 13:58 Ответить
Ухилянтська гвардія
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23.02.2024 14:11 Ответить
з саперними лопатками
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23.02.2024 14:12 Ответить
и ни слова про сегодняшний обстрел Одессы и Днепра у зельцмана
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23.02.2024 14:05 Ответить
навіщо? це вже так звично.....
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23.02.2024 14:50 Ответить
Я меншу гидливість відчував до кілі азірова з його мовою. Він просто балаболив. Було тяжко, але можна було уявити, що то вітер за вікном. Він розуміє, що від його балаканини залежить ЖИТТЯ людей?
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23.02.2024 14:13 Ответить
Кончена маріонетка-куди ти півень збираєсі наступати-на польсько-украінський кордон,як і твоі дебіільні фани у березні 2022року.Штурмовали кордон разом з виводком портнова,шуляк,татарова.Чому тварь вівізла своїх совково-нквдшник батькі в Ізраіль за неділю,сваю міньєтчіца Лену з виводком в Італію.А лохам з алігархічно-кацапських помоєк розповідав про шашликі.
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23.02.2024 14:36 Ответить
Zerror
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23.02.2024 14:40 Ответить
Щось задумав - очікуй на біду!
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23.02.2024 14:45 Ответить
Що у розумного на умї, те у дурного на язицї, Ну не може цей блазень по їншому- йому усюди потрїбно гучне шоу з барабанами ї повїтряними кульками,,,,
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23.02.2024 14:48 Ответить
Бо тому що п...р.Для них війни не було.На першому місці -шлунок і хателкі.А то шо пепереджали про то що рашка не зупиниться на донбасі і криму то все фігна.Зараз придумали нове (іпсо).Для богатьох це просто круто,скоро будуть на стінах графіті малювать-IPSO.
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23.02.2024 15:44 Ответить
Не забудь вказати дату та напрямок контрнаступу.
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23.02.2024 15:58 Ответить
Грєзіт паря по стежинці
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23.02.2024 16:56 Ответить
Не можна допустити масового знищення українців
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23.02.2024 17:23 Ответить
Язик не лопата, наступаючий ти наш хіба що на граблі.
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23.02.2024 19:04 Ответить
Македонский ,НАполеон, ... курва мля Ти уже ******* ввесь минулий рік..наступатель хренові...
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23.02.2024 19:55 Ответить
После 20 мая он уже никто .Может обещать что в голову взбредёт.
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23.02.2024 20:25 Ответить
Заходячи на Цензор зі смартфону, цю пику бачити просто не можу…
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23.02.2024 21:13 Ответить
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24.02.2024 00:26 Ответить
ВОТ ТЕБЕ КАРТА !!! ПОДКРЕПИ ВСЕХ СОЮЗНИКОВ И ВПЕРЁД !!!
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24.02.2024 00:27 Ответить
Скажіть хтось цьому жалюгідному шуту, що телемарафон і його відосики вже майже ніхто не дивиться, крім хронічно упоротих зебілів, які нічого з себе не представляють. Тому другий строк можливий тільки тюремний
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24.02.2024 01:44 Ответить
Краще б ти здох самостійно у 2024му
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24.02.2024 06:56 Ответить
Я бачу тут з'являються колаборанти
Комусь мабуть набридла війна і винен президент
Така КАРМА України і українців пережити війну а не шукати когось винним
І контрнаступ треба робити
Тільки в Україні багато тварюк живе які ненавидять державу
Таких людей треба виявляти і здавати навіть за проросійські погляди
Який успішний може бути контрнаступ люди на Донбасі звірі?
Вони хоч раз дали допомогу ЗСУ ?
Ні
А скільки років отримували кацапську пенсію і українську
Це нелюди, які любили Росію і пропагували за неї через що і сталася війна
Майже половина населення ненавидить українську мову, культуру, ненавидять незалежну державу
Ось вони і заважають жити іншим
Тому в Україні мабуть ще й внутрішня війна, бо треба приборкати населення яке ненавидить державу
Ви хоч раз чули щоб кацапи висловлювали ненависть до влади чи до власної держави?
Ні
А в Україні демократія не об'єднала народ, а навпаки дала свободу слова, дала те чого не було за часів СРСР
А народ чомусь неблагодарний
Тому Україна ходить по кругу
Від Росії відчепилися в 1991 році
А виявляється що в нас багато хто любить Росію
І ці люди займали державні посади і також тягнули Україну в кацапське болото
Ось коли Україна очиститься від цього непотребу
Коли буде єдина думка
Що всі хотять в ЄС а не Росії
Коли порвуть зв'язки з кацапським родичами
Ось тоді можна сказати що Україна об'єдналася
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24.02.2024 07:51 Ответить
Вилізло зеленобоке і сичить на людей!
"ЗЕпидент не винний, йому народ не такий попався."
Але ж завдяки суспільству ЗСУ мають чим воювати, і наперекір зеленому Янелоху Боневтіковичу
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24.02.2024 08:45 Ответить
агов неганчірка- так падляк казав ще старий не закінчили!!
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24.02.2024 14:01 Ответить
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