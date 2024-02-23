В 2024 году будем не только обороняться. Украина будет готовить новое контрнаступление, – Зеленский
Украина будет готовиться к новому контрнаступлению и продолжит уничтожать российские корабли в Черном море.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.
Рассказывая о целях на 2024 год, президент Украины отметил, что оборона является значительной задачей и вызовом. Реагируя на то, что кто-то ожидал более эффективного контрнаступления в 2023 году и хочет поскорее завершить войну, президент подчеркнул, что при контрнаступлении нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат, она потеряет все.
"Обороняться - задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море - мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, - тоже очень важно. И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", - сказал Зеленский.
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зелені: і мі за вамі ….
і як один помрем,
зелені: ідітє самі
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https://twitter.com/SlaveOfZe/status/1760969878108840353 1 ч
- Надюша, а в якій палаті у нас Наполеон?
Комусь мабуть набридла війна і винен президент
Така КАРМА України і українців пережити війну а не шукати когось винним
І контрнаступ треба робити
Тільки в Україні багато тварюк живе які ненавидять державу
Таких людей треба виявляти і здавати навіть за проросійські погляди
Який успішний може бути контрнаступ люди на Донбасі звірі?
Вони хоч раз дали допомогу ЗСУ ?
Ні
А скільки років отримували кацапську пенсію і українську
Це нелюди, які любили Росію і пропагували за неї через що і сталася війна
Майже половина населення ненавидить українську мову, культуру, ненавидять незалежну державу
Ось вони і заважають жити іншим
Тому в Україні мабуть ще й внутрішня війна, бо треба приборкати населення яке ненавидить державу
Ви хоч раз чули щоб кацапи висловлювали ненависть до влади чи до власної держави?
Ні
А в Україні демократія не об'єднала народ, а навпаки дала свободу слова, дала те чого не було за часів СРСР
А народ чомусь неблагодарний
Тому Україна ходить по кругу
Від Росії відчепилися в 1991 році
А виявляється що в нас багато хто любить Росію
І ці люди займали державні посади і також тягнули Україну в кацапське болото
Ось коли Україна очиститься від цього непотребу
Коли буде єдина думка
Що всі хотять в ЄС а не Росії
Коли порвуть зв'язки з кацапським родичами
Ось тоді можна сказати що Україна об'єдналася
"ЗЕпидент не винний, йому народ не такий попався."
Але ж завдяки суспільству ЗСУ мають чим воювати, і наперекір зеленому Янелоху Боневтіковичу