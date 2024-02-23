В 2024 году будем не только обороняться. Украина будет готовить новое контрнаступление, – Зеленский

Украина будет готовиться к новому контрнаступлению и продолжит уничтожать российские корабли в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

Рассказывая о целях на 2024 год, президент Украины отметил, что оборона является значительной задачей и вызовом. Реагируя на то, что кто-то ожидал более эффективного контрнаступления в 2023 году и хочет поскорее завершить войну, президент подчеркнул, что при контрнаступлении нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат, она потеряет все.

"Обороняться - задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море - мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, - тоже очень важно. И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы будем просто стоять. Это зависит от многих вещей", - сказал Зеленский.

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