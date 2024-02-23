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больница (1408) Житомир (670) Гринкевич Игорь (38)

Житомирская ОГА заказала реконструкцию детской больницы в областном центре за 361 млн грн. Проектировала компания сына Гринкевича, - СМИ

житомир,лікарня,дитяча

Департамент регионального развития Житомирской ОГА 20 декабря по результатам тендера заказал ООО "Управляющая компания "Комфорт-Буд" третью очередь реконструкции областной детской больницы стоимостью 361 млн грн. Проектировщиком реконструкции по завышенным ценам является ООО "Строительный альянс Монтажпроект" в рамках уголовного дела о снабжении некачественной одежды для ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші Гроші".

Как говорится, о реконструкции сообщается в системе "Прозорро".

Указано, что в этом году будет выполнена третья очередь реконструкции имущественного комплекса КНП "Житомирская областная детская клиническая больница" Житомирского областного совета в селе Станишевка. Речь идет о третьем блоке лечебного корпуса, построенного в 1984 году.

Проектировщиком реконструкции является ООО "Строительный альянс Монтажпроект" Роман Гринкевич, ныне задержанный в рамках уголовного дела о поставках некачественной одежды для ВСУ.

Положительный экспертный отчет выполнило государственное предприятие "Западный экспертно-технический центр" Гоструда. Договор разрешает аванс 30%, а вообще работы будут оплачивать в течение десяти рабочих дней после выполнения.

Указано, что треть суммы, или 126 млн грн, идет на оборудование, преимущественно медицинское. Включив его в смету строительства, заказчик избежал необходимости проводить открытые торги по его покупке. В результате неизвестно, кто же будет поставщиком оборудования.

Кроме того, в смете не указали точных характеристик для определения соответствия рыночной цене.

Четверть суммы или 92 млн грн идет на материальные ресурсы. Самые большие суммы отведены на двери, окна и подвесные потолки, их подробные характеристики неизвестны.

Как сообщает "Житомир.Info", полнотелый одинарный керамический кирпич М100 посчитали по 10,45 грн/шт. (тут и дальше цены с НДС – ред.), а на недавнем тендере Департамента по лицею в Малине он стоил 8,40 грн/шт., что на 20% дешевле. "Эпицентр" продает его по 7,90 грн/шт., что на 24% дешевле.

Арматурную сталь класса А-500 диаметром 10 мм посчитали по 39324 грн/т. Компания "Iron World" продает ее по 27 800 грн/т, а "Метинвест-СМЦ" – по 30 240 грн/т. Это на 29% и 23% дешевле сметы, говорится в сообщении.

Также на тендере Управления капитального строительства Житомирского городского совета по укрытию такая арматура стоила по 34 104 грн/т, что на 13% дешевле.

Кроме того, зафиксировано завышение сметных цен на грунтовку и мастику Ceresit. В смету заложили 75 млн грн на покрытие дополнительных расходов, связанных с инфляцией.

ООО "Спецтермомонтаж-Энерго" предложило цену на 5% ниже - 342 млн грн. Однако заказчик обнаружил ряд несоответствий в его документах и дал 24 часа на их устранение. Договор с банком о предоставлении гарантии вопреки требованиям тендерной документации содержал условия предоставления принципалом писем или других документов.

Фирма устранила другие несоответствия, а по этому поводу заявила в объяснительном письме, что предоставленный договор отвечает требованиям тендерной документации и закона и что заказчик не отметил, что именно нужно предоставить.

Заказчик отклонил фирму по неустранению этого несоответствия, указав, что именно его не устроило в договоре. Это были пункты, что принципал должен предоставлять банку финансовую отчетность, а также сведения и документы, необходимые ему для выполнения требований закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA) и т.д. Кроме того, более дешевая фирма учла в смету 1 892 м лотков вместо предусмотренных техническим заданием 1 760 м.

Госаудитслужба провела мониторинг этого тендера и решила, что нарушений не обнаружено. Отмечено, что Департамент регионального развития Житомирской ОГА возглавляет Сергей Сорокин.

Житомирской "УК "Комфорт-Буд" владеют местные жители Александр Петровский и Николай Балакишиев, до 2021 года работавший в полиции. Директором является отец последнего Станислав Балакишиев, который в 2015 году шел в Житомирский горсовет от "Самопомощи".

По данным системы "YouControl", в 2020-2021 годах партнером Петровского по фирме была Галина Рачковская. Издание "20 минут. Житомир" писало, что это мать Веры Рачковской-Долгих, руководителя Управления по связям с общественностью Житомирского горсовета.

В целом с 2016 года компания получила государственных подрядов на 1,24 млрд грн, преимущественно у нынешнего заказчика. В частности, в марте 2022 года он заказал ей первую (первый блок лечебного корпуса), вторую (второй блок лечебного корпуса), четвертую (поликлиника) и пятую (административно хозяйственные здания) очереди реконструкции этой же больницы на 359 млн грн.

Тендеры, по которым были заключены договоры, были объявлены еще до начала полномасштабного вторжения. В октябре 2023 г. договоры расторгли с согласия сторон с нулевой оплатой.
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Топ комментарии
+8
Іде тяжка війна. В державі не вистачає коштів на армію, на саме необхідне. Частина України лежить в руїнах, на її відновлення потрібні теж великі кошти. Тому вважаю, що не потрібно прикриватись дітьми і не своєчасно проводити реконструкцію дитячої лікарні в обласному центрі за 361 млн грн.
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23.02.2024 11:46
+4
Гринкевичів ше ніхто не замовив?
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23.02.2024 11:40
+3
рєзніковські яєчки по 17 виглядають як перепелині на фоні "бовтунів" гринкевичів...
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23.02.2024 11:48
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Гринкевичів ше ніхто не замовив?
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23.02.2024 11:40 Ответить
Зелені схематозники
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23.02.2024 11:59 Ответить
Іде тяжка війна. В державі не вистачає коштів на армію, на саме необхідне. Частина України лежить в руїнах, на її відновлення потрібні теж великі кошти. Тому вважаю, що не потрібно прикриватись дітьми і не своєчасно проводити реконструкцію дитячої лікарні в обласному центрі за 361 млн грн.
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23.02.2024 11:46 Ответить
З 1984 року якось функціонувало і раптом на третій рік війни нагальна реконструкція. По факту всі ці будівництва, ремонти по факту є саботаж і шкідництво.
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23.02.2024 14:42 Ответить
рєзніковські яєчки по 17 виглядають як перепелині на фоні "бовтунів" гринкевичів...
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23.02.2024 11:48 Ответить
Нууу, дуже блін на часі!
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23.02.2024 11:50 Ответить
в Борисполе атомное бомбоубежище для особо избранных начали строить, деньги раскидуют на всё, только не на ВСУ
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23.02.2024 12:10 Ответить
На закупівлю амуніції, приладів нічного бачення, дронів, лікування важко поранених бійців - немає коштів і все на волонтерах та донатах цивільних. А от сотні мільйонів на реконструкцію лікарні, приміщення суду, універмагу і т.п. кляті клептомани та мародери завжди знайдуть.
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23.02.2024 12:25 Ответить
до зе нєкуй звертатися тож звернемось до діючого преза, єрмака
а що вже будуємо???
війна вже виграна???
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23.02.2024 12:27 Ответить
авдіївку здали з великими втратами бо нема чим бити орків
а будувати є чим і за що
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23.02.2024 12:28 Ответить
6 пленных орки убили и все
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23.02.2024 13:12 Ответить
они же дети
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23.02.2024 13:10 Ответить
Співпадіння чи Ісаєнко з Кравцьом консультували
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23.02.2024 13:17 Ответить
Поговорите після того, як цих Гринкевичів відпустять.
А їх відпустять...бо вони багато знають
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23.02.2024 13:34 Ответить
В одній статі пишуть про системне зниження народжуваності, а інших системне відмивання на дитячих санаторіях, садочків, лікарень,навчальних закладів.
Треба позаздрити житомирянам в позитивному намірі все змінити для блага вимираючої нації.
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23.02.2024 13:56 Ответить
не шукайте мідний таз... він над головою
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23.02.2024 14:25 Ответить
набудували собі і будуть жити на проценти. Це все набудоване не для людей. А для гаманців. Тобто, хочеш жити в Україні, зароби собі сам і живи. На кубі медицина краща ніж в нас.
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23.02.2024 15:11 Ответить
Риба не тухне , а смердить з голови .
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23.02.2024 16:16 Ответить
 
 