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Новости Война
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Финляндия (903) потери (4266) добровольцы (1124)

В боях за Украину погиб 21-летний доброволец из Финляндии с позывным "Самсон"

свічка

Защищая Украину, погиб доброволец из Финляндии с позывным "Самсоном". Он служил в роте "Браво" Международного легиона, в который входят еще несколько финских добровольцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ilta Sanomat.

Отмечается, что 21-летний финский доброволец отправился в Украину в декабре прошлого года. Он был родом из Восточной Финляндии и погиб в бою.

По словам командира, воин, который имел боевое имя "Самсон", был смертельно ранен в результате удара беспилотника в районе Бахмута.

Он служил в роте "Браво" Международного легиона, в который входят еще несколько финских добровольцев. Его бразильский боевой напарник также погиб во время атаки.

Читайте: Чешский доброволец погиб в боях за Украину под Авдеевкой

В боях за Украину погибли трое финских добровольцев. 23-летний Каспер Алхонием был убит в июне прошлого года в Запорожской области, а в октябре на Донетчине был убит бойец из Восточной Финляндии средних лет, говорится в сообщении.

По данным издания, несколько десятков финских добровольцев участвуют в обороне Украины.

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Топ комментарии
+26
низький уклін, щирі співчуття рідним та близьким...
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23.02.2024 11:49
+18
Честь і хвала цьому фінському хлопцю.
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23.02.2024 12:07
+15
Спочивай з миром, ВОЇНЕ!
Щира подяка Фінляндії за підтримку та Героїчних Синів!

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23.02.2024 12:13
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низький уклін, щирі співчуття рідним та близьким...
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23.02.2024 11:49 Ответить
Честь і хвала цьому фінському хлопцю.
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23.02.2024 12:07 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Слава Фінляндії!!!
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23.02.2024 12:09 Ответить
Спочивай з миром, ВОЇНЕ!
Щира подяка Фінляндії за підтримку та Героїчних Синів!

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23.02.2024 12:13 Ответить
БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ ЧТО МЫ ПОЙДЁМ С ЮГА НА МОСКВУ А ФИНЫ С СЕВЕРА !!!
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23.02.2024 12:17 Ответить
Зі Сходу з нами у наступі - Японія та Південна Корея! Пі@да кацапським рашистам!
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23.02.2024 12:19 Ответить
Честь!
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23.02.2024 12:19 Ответить
Сльози.. Уклін! Честь! Дякуємо, Друже! Боляче що загинув(((
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23.02.2024 12:50 Ответить
Воїн захищав в Україні від орків і свою країну..
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23.02.2024 12:51 Ответить
Дякуємо Захиснику України!!
Він без балаканини, із пустого у порожнє, приїхав Захищати Україну та Українців!!

Він не читав оті регламенти КМУ та ВРУ …. Щодо мобілізаційних питань!
Честь! Пам'ятаймо про Захисників України !
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23.02.2024 12:51 Ответить
Kiitos!
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23.02.2024 15:05 Ответить
 
 