Рада приняла законопроект о демобилизации срочников с нормой об отсрочке от последующей мобилизации в 12 месяцев

Верховная Рада поддержала законопроект №11035 о демобилизации срочников.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Парламент одобрил законопроект #11035 относительно срочников. Сразу за основу и в целом. Даем право Президенту их уволить", - отметил он.

Проект закона поддержали 319 нардепов.

По словам нардепа Алексея Гончаренка, законопроект приняли с нормой об отсрочке от последующей мобилизации в 12 месяцев.

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