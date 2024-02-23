РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6415 посетителей онлайн
Новости
8 838 25
демобилизация (143) ВСУ (6257) Железняк Ярослав (407)

Рада приняла законопроект о демобилизации срочников с нормой об отсрочке от последующей мобилизации в 12 месяцев

вр

Верховная Рада поддержала законопроект №11035 о демобилизации срочников.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Парламент одобрил законопроект #11035 относительно срочников. Сразу за основу и в целом. Даем право Президенту их уволить", - отметил он.

Проект закона поддержали 319 нардепов.

Демобілізація строковиків

По словам нардепа Алексея Гончаренка, законопроект приняли с нормой об отсрочке от последующей мобилизации в 12 месяцев.

Также читайте: Комитет ВР по нацбезопасности и обороне поддержал правительственный законопроект о мобилизации
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
А ну тролі активніше, по цій новині в методичках нічого немає тому видумуйте дічуху своїми лишньохромосомими безмізкими чердаками
показать весь комментарий
23.02.2024 13:00
+4
а накуя закон для строковиків, як що він існує з давніх давен???
друга справа про призов та відстрочку
показать весь комментарий
23.02.2024 12:13
+3
И правильно, а то сидят там фигней страдают, вместо того, что бы родину защищать!!!
показать весь комментарий
23.02.2024 12:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И правильно, а то сидят там фигней страдают, вместо того, что бы родину защищать!!!
показать весь комментарий
23.02.2024 12:01 Ответить
А ті 300000 військових які за 2 роки на фронті не були якою фінгнею страждають???
показать весь комментарий
23.02.2024 12:25 Ответить
Про "страждають фигней" - правда лише наполовину. Військової підготовки майже не мають, зате вкалують на госп.роботах практично цілодобово.
показать весь комментарий
23.02.2024 12:53 Ответить
Ну, ранійше 12місяців вони не будуть мобілізовані, а 12 скількі їх "захворіє" та стане "інвалідами".
показать весь комментарий
23.02.2024 13:05 Ответить
а накуя закон для строковиків, як що він існує з давніх давен???
друга справа про призов та відстрочку
показать весь комментарий
23.02.2024 12:13 Ответить
Ну, тепер чекаємо, коли мацковські шавки в Україні, лайна у мережу поналивають на цю тему, щоб Українці собачилися!
Контролюймо, цих агітаторів від патрушева… СБУ є момент…
показать весь комментарий
23.02.2024 12:20 Ответить
Вже 40 місяців пройшло,тепер чекаємо указу Президена!
показать весь комментарий
23.02.2024 12:23 Ответить
Срочку знищили, ЯЗ віддали за бумажку, ракети, танки, літаки порізали за копійчані гранти, в НАТУ не вступили
На що взагалі українськи недогетьмани надіялись?
показать весь комментарий
23.02.2024 12:42 Ответить
на Авоську
показать весь комментарий
23.02.2024 12:48 Ответить
они же дети
показать весь комментарий
23.02.2024 12:47 Ответить
Горілку з якого віку можуть купувати?
показать весь комментарий
23.02.2024 13:06 Ответить
Так если там срочную служат те кто по возрасту не подлежит мобилизации , то пусть бы себе охраняли тыловые обьекты. Получается во время военного положения масса военнослужащих просто выводится из общего состава.
показать весь комментарий
23.02.2024 12:56 Ответить
А ну тролі активніше, по цій новині в методичках нічого немає тому видумуйте дічуху своїми лишньохромосомими безмізкими чердаками
показать весь комментарий
23.02.2024 13:00 Ответить
С легонца,нах)))...
показать весь комментарий
23.02.2024 13:08 Ответить
Резерв для Путина. Пойдут на Польшу под российскими знаменами.
показать весь комментарий
23.02.2024 14:03 Ответить
Вийми "болта" зі свого рота.
показать весь комментарий
23.02.2024 14:09 Ответить
Иди сам знаешь куда, за русским кораблем. Не было еще ни одной войны в истории, чтобы армия не воевала, чтобы не воевали самые сильные и здоровые - молодые люди до 27 лет. Вместо них призывают больных стариков. А на оккупированных территориях призывают тех, кто остался - молодых и здоровых. Зеленский оставил резерв для Путина.
показать весь комментарий
23.02.2024 21:25 Ответить
Мало того, с фронта никого не отпускают, ни дают отдохнуть даже. А тех, кого долго готовили к войне демобилизуют.
показать весь комментарий
23.02.2024 21:29 Ответить
Скасування Закону 8271-десятки тисяч військових,яких гнобили "чемодани" й не треба ніякої мобілізації.
показать весь комментарий
23.02.2024 14:11 Ответить
Більше того-військових,яких навіть вчити не треба,робіть амністію,з кожним випадком розбирайтесь,та люди вже навчені,а їх десятки тисяч,навіщо та мобілізація?
показать весь комментарий
23.02.2024 14:15 Ответить
,варту наряди тянуть мобілізовані потрібно було зробити щоб внутрішні наряди в тилу ходили а не звільняти
показать весь комментарий
23.02.2024 16:20 Ответить
Так, "вірно", МУДОЗВОНИ! А ви не забули ще "внести правки" у відповідні закони, аби почати призивати ще і 64 річних, га?! А "бугаї" віком до 27 років нехай в цей час "релаксують", аби "підготуватись" до служби у складі армії московії, яка незабаром буде завойовувати Європу, тому як завдяки таким вашим діям невдовзі УКРАЇНА ВПАДЕ, а всі її активні громадяни будуть ЗНИЩЕНІ москалями так, як у Бучі, Ізюмі та багатьох інших містах та селах України!!! СВОЛОТИ, БЛД!
показать весь комментарий
23.02.2024 19:26 Ответить
НЕОБХОДИМО ЕЩЁ 300000 !!!
показать весь комментарий
24.02.2024 08:09 Ответить
 
 