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Новости Война
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Зеленский (19005)

Зеленский о завершении войны: не хотим повторять Минские договоренности. Никаких новых замороженных конфликтов

зеленський

Дипломатическое завершение войны возможно только на основе украинской формулы мира, освобождения всех украинских территорий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Мой сигнал – мы не хотим повторять Минские договоренности, но относительно другой части нашей территории. Никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю ему (российскому диктатору Владимиру Путину – ред.). Относительно стола переговоров – когда мы подготовимся, когда будет документ, который базируется на нашей формуле мира, наш основной документ, и когда у нас будет поддержка мира, тогда мы сможем искать пути, как говорить с представителями России", - подчеркнул Зеленский.

Украина может говорить только с сильной позиции, отметил президент.

"Из сильной позиции мы имеем один очень важный дипломатический путь – это документ. И когда он будет готов, то неважно, где мы остановимся на тот момент. Если мы будем сильны по всем пунктам, которые я озвучил, и когда у нас будет документ, и на нашей стороне будет большинство крупных стран, ключевых, принимающих решения, тогда мы сможем говорить о политических переговорах", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы выживут без поддержки США, но не все, - Зеленский
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Топ комментарии
+53
В чем верная позиция? Он же сам себе противоречит. Ему плохие "минские договоренности", но при этом он сам носится с какой то "формулой мира". Которую никто не будет исполнять.
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23.02.2024 12:02
+50
сказал дебіл, заморозивший все военные программы с 2019г и впустивший войну на всю страну
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23.02.2024 12:01
+38
У цій дурній голові нічого не зміниться ніколи !!! Мама Рая навіщо ти вродили це чудо на нашу голову?
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23.02.2024 11:59
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Звичайно мінські домовленності то гівно, оманські набагато кращі.
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23.02.2024 14:08 Ответить
https://youtu.be/e55iQE-7zeU?si=qvjDnQzumUPiqTd_ ...

Не много о том_почему плешивая моль недофюрер,а Голобородько тем более...🦍👺
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23.02.2024 14:13 Ответить
Раніше я думав, що в світі тільки один політик може довго говорити ні про що, виходить помилявся.
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23.02.2024 14:18 Ответить
краще зразу знищити всіх українців, а потім віддати землі кацапам
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23.02.2024 14:27 Ответить
Який сайт, такі і відвідувачі-коментатори, сидять в памперсах коло компа і чекають кінця війни
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23.02.2024 14:33 Ответить
а ти я так розумію прямо в портки ссишся від висерів цього недолугого? теж дюже устав був при мінських і доїдав "піввараника"?
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23.02.2024 15:05 Ответить
гарні слова; але ми знаємо, що на практиці означають слова клована
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23.02.2024 14:36 Ответить
///З сильної позиції ми маємо один дуже важливий дипломатичний шлях − це документ. І коли він буде готовий, то неважливо, де ми зупинимось на той момент. Якщо ми будемо сильними по всіх пунктах, які я озвучив, і коли ми матимемо документ, і на нашому боці буде більшість великих країн, ключових, тих, які приймають рішення, то тоді ми зможемо говорити про політичні переговори///

Шта? Шо оно сказало, кто то может перевести с наркоманского на человеческий )))
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23.02.2024 15:13 Ответить
Так всі гарно коментвують чергову супер мислю Херпіду. Не старайтеся, він "мінських" не читав, він продовжує риторику 2019 року. Володя, вибори давно пройшли і ти вже добуваєш останні дня свого президенства і людям є що з чим порівнювати. Не бреши, валяй у свій "квартал".
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23.02.2024 15:16 Ответить
Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Я розповім Вам про Україну своєї мрії

Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті

(Саме для того, а не для чогось іншого й була придумана Дія, не сумнівайтесь!)

Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.Україна, з якої не поїдуть наші діти.

ОДРАЗУ ХОЧУ ЗАПЕВНИТИ - ІДУ НА ОДИН ТЕРМІН, щоб змінити систему заради майбутнього.
https://program.ze2019.com/
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23.02.2024 15:35 Ответить
І ОДРАЗУ Ж ЗБРЕХАВ, ЩО ЙДЕ НА ОДИН ТЕРМІН.

ОТЖЕ ,

ЗАПЕВНЕННЯ ЦІЄЇ ЛЮДИНИ НІЧОГО НЕ ВАРТІ !!!
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23.02.2024 15:38 Ответить
Вы обратили внимание как исчезли сводки с переднего края все трещит Вова так сцит что рейтинг полетит вниз
что своей сменой воен руководства не замечает что теряет страну сдавая в оккупацию кусок за куском
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23.02.2024 15:39 Ответить
Україна на межі бездни, а цей брехун думає тільки про свій рейтинг!
Чи воно думає - "все умрут, а я останусь"ні, паскудо,і ти теж будеш приреченим!
Це ще коли тебе не спіткає доля Чаушеску.
Бо не можна ж знущатися з дюдей безкінечно...
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23.02.2024 15:54 Ответить
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23.02.2024 16:16 Ответить


краще зразу знищити всіх українців, а потім віддати землі кацапам Ні усіх вже не вийде , ми наприклад виїхали з України +Канада , Австралия , Америка Та і землю я могу тільки продати , на неї є усі документи со спутніковимі коордінатами . Імперія не вічна Рано чи пізно ***** помре . Треба навчитися чикати
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23.02.2024 16:18 Ответить
Что бы не замораживать конфликт нужно пол миллиона новобранцев, но даже если их отловят на улицах они быстро закончатся потому что их кинут в бой неподготовленными, нут времени готовить для этого нужен год или около того, ну и как ты Зеля собираешься продолжать воевать?
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23.02.2024 16:36 Ответить
Зрадники та колаборанти кремля яких й досі покриває та кришує особисто президент:

• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).

Панове, ще яких Вам реформ не хватає?
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23.02.2024 16:41 Ответить
Чоловік Верещучки який керував Альфою що розстрілювала Майдан
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23.02.2024 17:38 Ответить
Воно, так нічого незрозуміло!
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23.02.2024 17:05 Ответить
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23.02.2024 17:12 Ответить
говорить о минских соглашениях может кто угодно но не вовочка с его ..термосом.. и ..эбонитовыми палочками.. когда порох подписывал эти соглашения у нас не было ни стингеров ни джавелинов ни леопардов ни цезарей ни 777 ни хаймарсов не было челенджеров и абрамсов и ракет скальп и штормшедов ---- у нас вова не было нихуя кроме ржущего дебильного шоу 95квартал . танки не могли запустить двигатели не было акумуляторов а жюлька с косой говорила что они не должны выехать из ангаров . После начала полномасштабной войны мы получили помощи 113 000 000 000 млрд долларов вова . так что засунь свои ..умозаключения.. о минских соглашениях в унитаз и разберись с бакановым и резниковым почему им не вынесли подозрение в госизмене и масштабной коррупции
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23.02.2024 17:17 Ответить
Так, Оманські значно 'кращі'!
Забув падлюка в чому воювали в 2014 і скільки всього було зроблено поки Мінськими ЗСУ вигравала час.
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23.02.2024 17:37 Ответить
Це той рідкісний момент коли я згоден з Бубочкою. Жодних домовленостей з руснею,жодних Мінськ-3,4,5 тощо. Очевидно західні та китайські доброхоти тихенько ************ Україну до цього,як колись хитроопа Меркелиха з Оландом та Обамкою підштовхували до домовленостей з Ботоксним недалекого Петюшку,який вирішив,що він гравець планетарного маштабу
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23.02.2024 17:50 Ответить
Ти тупіший за бубочку,а ще щось варнякаєш про пєтюню!
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23.02.2024 18:08 Ответить
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23.02.2024 18:17 Ответить
так ти уже там ))))
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23.02.2024 22:54 Ответить
Так Бубочка жартує ! Потім він скаже щось їнше !
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23.02.2024 18:10 Ответить
Якщо "петюшка" недалекий?!,то Бубочка у порівнянні з ним просто інфузорія туфелька
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23.02.2024 22:35 Ответить
Воно нездатне розвести *****, як Порошенко мінськими домовленностями.
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23.02.2024 18:16 Ответить
Ты думаешь у Порошенко такой трюк снова получится? С трудом верится что такое вообще возможно.
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23.02.2024 18:24 Ответить
Так я же не про "снова", а про вечную мантру ЗЕли относительно минских... Которые были своевременные и правильные.
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23.02.2024 18:27 Ответить
Минские соглашения это уже история, нет смысла мусолить эту тему, но я убеждён что подобное провернуть не получится.
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23.02.2024 18:30 Ответить
зеленские соглашения уже предательство, нет смысла мусолить эту тему, но я убеждён что подобное провернуть не получится.
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23.02.2024 20:45 Ответить
Здесь недавно кто-то сказал что Зеля политический труп, думаю что не только политический, просто живёт в долг.
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23.02.2024 20:52 Ответить
У ЗЄ точно не получится и не только это
Лучше смпросить, что у него вообще получилось
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23.02.2024 22:39 Ответить
Не получится . Но "мусолить" историю и можно и нужно.
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23.02.2024 18:33 Ответить
Кто знает как карта ляжет завтра...
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23.02.2024 18:34 Ответить
З сильної позиції з ворогом можна говорити тільки маючи перевагу в озброєні. По другому ніяк.Це йому потрібно було зрозуміти ще років два потому.
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23.02.2024 19:56 Ответить
Когда уже ОП наймёт хорошего переводчика? Слушать английский уровня 5 класса от президента страны это... мягко скажем, тяжело. Американцам очень тяжело такое воспринимать.
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23.02.2024 19:57 Ответить
Мінські домовленості зупинили війну і розпочали санкції проти окупанта.
А що зробило зелене лайно за 5 років свого царювання?
Заасфальтував дороги для російських танків.
Здав без бою найбільшу в Європі атомну станцію?
Розмінував дороги для окупантів.
Здав Маріуполь.
Зробив сухопутний коридор до Криму.
Чотириразовий ухилянт поміняв 30 генералів?
Що доброго для України зробило це зелене лайно?
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23.02.2024 20:42 Ответить
ти **** кончена, вже сотні тисяч людей поклав. ти недостойний навіть згадувати Мінські домовленості і попереднього Президента.
Ти найбільше зло в історії України, що коли небудь народжувалось на цій землі!
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23.02.2024 21:19 Ответить
Зеленський бреше Fox News

На критику щодо корупції та повідомлення про те, що він скасував вибори в країні, Зеленський відповів, що ніколи їх не скасовував, зазначивши, що під час війни був закон, який не дозволяв їх проводити.

Він також сказав, що враховуючи його нинішню популярність і якби сьогодні були вибори, він був би переобраний народом.

https://www.foxnews.com/video/6347416364112 https://www.foxnews.com/video/6347416364112
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23.02.2024 22:44 Ответить
"Мій сигнал − ми не хочемо повторювати Мінські домовленості "

Та ви якби й хотіли, то ви не можете, не хочете і не вмієте нічого
Ви тільки по...тися можете з усім світом, шаромижники
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23.02.2024 22:48 Ответить
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