Зеленский о завершении войны: не хотим повторять Минские договоренности. Никаких новых замороженных конфликтов
Дипломатическое завершение войны возможно только на основе украинской формулы мира, освобождения всех украинских территорий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.
"Мой сигнал – мы не хотим повторять Минские договоренности, но относительно другой части нашей территории. Никаких новых замороженных конфликтов. Мы не верим в это. И я не доверяю ему (российскому диктатору Владимиру Путину – ред.). Относительно стола переговоров – когда мы подготовимся, когда будет документ, который базируется на нашей формуле мира, наш основной документ, и когда у нас будет поддержка мира, тогда мы сможем искать пути, как говорить с представителями России", - подчеркнул Зеленский.
Украина может говорить только с сильной позиции, отметил президент.
"Из сильной позиции мы имеем один очень важный дипломатический путь – это документ. И когда он будет готов, то неважно, где мы остановимся на тот момент. Если мы будем сильны по всем пунктам, которые я озвучил, и когда у нас будет документ, и на нашей стороне будет большинство крупных стран, ключевых, принимающих решения, тогда мы сможем говорить о политических переговорах", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Не много о том_почему плешивая моль недофюрер,а Голобородько тем более...🦍👺
Шта? Шо оно сказало, кто то может перевести с наркоманского на человеческий )))
Я розповім Вам про Україну своєї мрії
Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті
(Саме для того, а не для чогось іншого й була придумана Дія, не сумнівайтесь!)
Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.Україна, з якої не поїдуть наші діти.
ОДРАЗУ ХОЧУ ЗАПЕВНИТИ - ІДУ НА ОДИН ТЕРМІН, щоб змінити систему заради майбутнього.
https://program.ze2019.com/
ОТЖЕ ,
ЗАПЕВНЕННЯ ЦІЄЇ ЛЮДИНИ НІЧОГО НЕ ВАРТІ !!!
что своей сменой воен руководства не замечает что теряет страну сдавая в оккупацию кусок за куском
Чи воно думає - "все умрут, а я останусь"ні, паскудо,і ти теж будеш приреченим!
Це ще коли тебе не спіткає доля Чаушеску.
Бо не можна ж знущатися з дюдей безкінечно...
краще зразу знищити всіх українців, а потім віддати землі кацапам Ні усіх вже не вийде , ми наприклад виїхали з України +Канада , Австралия , Америка Та і землю я могу тільки продати , на неї є усі документи со спутніковимі коордінатами . Імперія не вічна Рано чи пізно ***** помре . Треба навчитися чикати
• агент фсб єрмак, він же «козирь», який повністю захопив владу в Україні;
• агент фсб татаров - керує всією правоохоронною системою в Україні;
• агент фсб подляк, рідний брат офіцера ГРУ РФ - рупор жОПи, має доступ до всієї держаної таємниці;
• російська консерва гетьманцев, яким керують з кремля, через агента фсб сівковича - знищує всю економіку країни через ВР;
• російська консерва смірнов - керує всією судовою владою України;
• російська консерва арахамія - агент кремля - втікач з Абхазії, за гроші абрамовича (гаманця путлера) введений до ВР народним депутатом з обов'язковою умовою, що ахлахамія повинен буде очолити всю фракцію «слуга народу»;
• російська консерва шурма - агент кремля, разом з гетьманцевим знищує економіку України, головний схемщик розкрадання фінансів на Банковій;
• російська консерва таран, за допомогою якого знищувалась армія, його *****@й сховав в Словеії в якості посла, за сприянням дєрмака;
• російська консерва резніков, за допомогою якого розкрадалась армія;
• російська консерва баканов - агент кремля, екс голова СБУ, сдавав Україну;
• російська консерва деркач - агент фсб, кремля, втік з країни з дозволу найвеличнішого та сприянням єрмака;
• агент фсб наумов, він же «охотнік» - майже особисто керував всією службою СБУ, призначений боневтіком, сдав північ рашистам;
• агент фсб кулініч - сдав південь рашистам, призначений президентом за сприянням єрмака;
• агент фсб портнов, він же «казбек» й досі керує судовою системою України через смірнова, втік за кордон за сприянням найвеличнішого;
• агент фсб рабінович, він же «жолудь» втік з країни з дозволу янетряпки;
• агент фсб медведчук, він же «соколовський» - дали можливість втекти, через обмін полоненими, за сприянням козиря;
• ЩЕ Й ДОСІ НЕ ЗВІЛЬНЯНІ ТА НЕ ПОКАРЕНІ АГЕНТИ РОСІЇ (В ОПУ, ВРУ, СБУ, ДБР, СУДОВІЙ СИСТЕМІ І Т.Д.).
Панове, ще яких Вам реформ не хватає?
Забув падлюка в чому воювали в 2014 і скільки всього було зроблено поки Мінськими ЗСУ вигравала час.
Лучше смпросить, что у него вообще получилось
А що зробило зелене лайно за 5 років свого царювання?
Заасфальтував дороги для російських танків.
Здав без бою найбільшу в Європі атомну станцію?
Розмінував дороги для окупантів.
Здав Маріуполь.
Зробив сухопутний коридор до Криму.
Чотириразовий ухилянт поміняв 30 генералів?
Що доброго для України зробило це зелене лайно?
Ти найбільше зло в історії України, що коли небудь народжувалось на цій землі!
На критику щодо корупції та повідомлення про те, що він скасував вибори в країні, Зеленський відповів, що ніколи їх не скасовував, зазначивши, що під час війни був закон, який не дозволяв їх проводити.
Він також сказав, що враховуючи його нинішню популярність і якби сьогодні були вибори, він був би переобраний народом.
https://www.foxnews.com/video/6347416364112 https://www.foxnews.com/video/6347416364112
Та ви якби й хотіли, то ви не можете, не хочете і не вмієте нічого
Ви тільки по...тися можете з усім світом, шаромижники