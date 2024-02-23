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протокол (82) правонарушение (39) НАПК (1214) Ермак Андрей (1240) Шурма Ростислав (51)

НАПК составил протокол об админправонарушениях в отношении заместителя Ермака Шурмы. ИНФОГРАФИКА

шурма

НАПК составил протокол об административных правонарушениях в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Украины (ОПУ) Ростислава Шурмы в связи с нарушением им требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отмечается, в 2022 году Ростислав Шурма организовал при ОПУ Комитет электроэнергетики (далее – Комитет), участники которого собирались под его председательством. К участию в заседаниях Комитета были привлечены ключевые институты, касающиеся сферы электроэнергетики: Министерство энергетики, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ПАО "НЕК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка", ГП " Гарантированный покупатель".

"Имея частный интерес в этой сфере, Шурма не сообщил об имеющемся конфликте интересов и принимал участие в обсуждении и принятии на заседаниях Комитета решений, касающихся его частного интереса. НАПК установило, что родной брат Ростислава Шурмы Олег является конечным бенефициарным владельцем семи компаний, что осуществляют производство электрической энергии из альтернативных источников", - сообщили в НАПК.

Сам Шурма в период с 2019 по 2021 год входил в состав наблюдательного совета АО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Гелиос", являющийся соучредителем трех из вышеперечисленных компаний.

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По состоянию на июль 2022 года, когда состоялось первое заседание Комитета под председательством Ростислава Шурмы, ГП "Гарантированный покупатель" имела существенную задолженность по расчетам за электрическую энергию, произведенную из альтернативных источников, приобретенную у компаний Олега Шурмы. Сумма задолженности составила около 254 млн грн.

Источником для расчета с указанными компаниями могут быть средства ПАО "НЕК Укрэнерго", поступающие ГП "Гарантированный покупатель" в качестве оплаты услуги по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников.

Как отметили в НАПК, стремясь обеспечить ГП "Гарантированный покупатель" дополнительным источником финансирования и способствовать погашению задолженности перед братскими компаниями, Ростислав Шурма на заседаниях Комитета 23 августа и 7 сентября 2022 года побудил ПАО "НЕК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" утвердить в НКРЭКУ акты приема-передачи предоставленных услуг по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии из альтернативных источников за январь, май, июль, октябрь 2021 и за февраль-июнь 2022 года.

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Інфографіка, яка ілюструє наявний конфлікт інтересів Ростислава Шурми

Таким образом, решения, принятые на заседаниях Комитета, оказали влияние на удовлетворение частного интереса Ростислава Шурмы, а именно создание условий для успешности бизнеса брата за счет принятия необходимых решений причастными к рынку электрической энергии государственными органами и компаниями.

Составлен НАПК по чч. 1, 2 ст. 172-7 КУоАП (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) протокол о действиях Ростислава Шурмы направлен в суд. В случае признания его виновным суд может назначить наказание в виде штрафа, а данные о штрафе, а данные о штрафе должностного лица будут внесены в Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", - добавили в НАПК.

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Топ комментарии
+11
Тобто... спи*здив лярди і це адмінправопорушення???
За кого вони тримають зебілів?
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23.02.2024 12:23
+8
Нагадати що це свинок одіозного риговоняла ігоря шурми?((( дерьмак з татаровим керують державою доки наївний Зе, як дурачок думає, що він Наполеон!
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23.02.2024 12:28
+7
Зеленський вдосталь з 2019 року, обклався лайном з АнтиМайдану.
Західні Партнери про його оточення знає набагато більше, ніж можуть озвучити …. На усе, свій час !!
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23.02.2024 12:23
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Не може такого бути.
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23.02.2024 12:22 Ответить
Запуск роботи антикорупційного агентства було однією з вимог https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейського Союзу для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7#%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC безвізового режиму з Україною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97#cite_note-%D1%8F%D1%86-4 [4] .-створене у 2015 році.

Може маємо надію, що це початок шляху знищення ОПУмародерні? То справді ,як пророкує Цибулько - Єрмаку пора вже в премʼєри сквизидити. .
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23.02.2024 12:37 Ответить
Тобто... спи*здив лярди і це адмінправопорушення???
За кого вони тримають зебілів?
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23.02.2024 12:23 Ответить
камытет камытет тьфу да сходняк евреский это был малина лядивська шурма тебя таки суку кошерного повесят...на кактусе.. или пальме...
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23.02.2024 12:30 Ответить
евреев не любишь? кацапский нацист?
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23.02.2024 14:01 Ответить
Зеленський вдосталь з 2019 року, обклався лайном з АнтиМайдану.
Західні Партнери про його оточення знає набагато більше, ніж можуть озвучити …. На усе, свій час !!
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23.02.2024 12:23 Ответить
от не було такого - і знову!
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23.02.2024 12:25 Ответить
Склали протокол і що далі?
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23.02.2024 12:25 Ответить
Нічого
Потім ним підтерли опу
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23.02.2024 12:29 Ответить
Зараз як впаяяють штраф тисячі в чотирі...
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23.02.2024 12:33 Ответить
Вірш: "НАЗК протокол склав на Шурму!
А чи посадять у тюрму?
Чи як Герасим ту Му-Му...
Підкаже хто, бо не пойму."
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23.02.2024 13:20 Ответить
"Опись, прОтокол, сдал, принЯл, отпечатки пальцев! Бугагагагага..."
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23.02.2024 12:37 Ответить
а далі товаріщєський суд в ОПі ?
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23.02.2024 12:58 Ответить
Тони шауурми вже зʼїдено за переглядами серіалу ЯК ШУРМА ПАРТІЇ БАНДЮКОВИЧА МАРОДЕРИТЬ БЕЗНАКАЗАНО З ЄРМАКОМ У ВІЙНІ =САБОТУЮТЬ ПЕРЕМОГУ ЩОБ УНИКНУТИ ГРАТ
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23.02.2024 12:27 Ответить
А на самого дєрьмака коли складуть?
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23.02.2024 12:27 Ответить
Нагадати що це свинок одіозного риговоняла ігоря шурми?((( дерьмак з татаровим керують державою доки наївний Зе, як дурачок думає, що він Наполеон!
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23.02.2024 12:28 Ответить
Ага, а теперішній п'ять років про них незнав?
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23.02.2024 12:32 Ответить
По целому крадію ридає буцигарня.
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23.02.2024 12:30 Ответить
І що, він перестане бути "ефективним менеджером"? Смішно. Там оп сидять кондові люстровані риги і нічо.
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23.02.2024 12:30 Ответить
"Ефективність менеджера" визначається його, менеджера, власними статками. Успіх підприємства, яким той менеджер керує - то для підручників.
(З неформальної лекції іноземного викладача з менеджменту та маркетингу під час фуршету після закінчення курсу, початок 90-х).
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23.02.2024 12:43 Ответить
Тому воно і в лапках, бо ефективне тільки для себе.
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23.02.2024 12:53 Ответить
на наполегливе прохання шурми йому виписали протокол.
типу: бачите, мене теж наказали.
****, стендапери херові!
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23.02.2024 12:31 Ответить
Выкормыш партии районов под крылом ОПы...
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23.02.2024 12:33 Ответить
А жОПа ні, не викормлені бандюковічам?
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23.02.2024 12:57 Ответить
Я кАнЄшно не психолог, і не розумник, як топ-БЕЗПОРАДНИКИ зеленського, але цю українську гниду (яка зовсім і не українець) треба негайно ізолювати від президента. Він вже привів до психологічної неврівноваженості президента, що в умовах війни веде до КАТАСТРОФИ України і погіршення здоров'я Самого.
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23.02.2024 12:38 Ответить
Оце поавильно. Здоров'я Самого - найвища цінність.
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23.02.2024 12:45 Ответить
"психологічної неврівноваженості президента" тобто коли грав на піано, та голий бігав по Єпіцентру він був"псхологічно урівановажени"? Та раптом... Ні, не буде з цього наріту, з частки його, нич нормального.
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23.02.2024 12:56 Ответить
😁😁😁😁😂

гниду не українця ізолювати від....
ЗЄлєнського

Ви думайте, коли букви пишете!
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23.02.2024 13:01 Ответить
ВАУ !! А шо Шурма - не гнида, а вже для вас .... президент ? Чи ви вже без обговорювань для себе прийняли : президент - українська гнида ? Але інші не зрозуміють про кого йде річ: про Шурму чи Зеленського. Тому не пишу одразу українська гнида замість президент, бо тоді буде зовсім незрозуміло про кого йде річ. Шурма та дЄрмак - це українські гниди ! І зрадники. Хто президент - вам вирішувати.
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23.02.2024 13:28 Ответить
ЧЯїсь інтереси вже вищі. Цікаво хто перехоплюе бізнес.
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23.02.2024 12:52 Ответить
Фішка у всьому цьому - щоби під приводом боротьби з корупційним конфліктом інтересів чиновника Шурми судовим рішенням, а саме: постановою ВАкСу освятити факт поставки електроенергії компаніями Шурми-братела "бізнесмена" на ринок України з СЕС на окупованих територіях, чого насправді не було. Бо ця ЕЕ пішла на живлення озброєння і військової техніки окупаційної армії російських загарбників.
Тоді всі ймовірні кримінальні провадження, відкриті по факту розкрадання коштів ДП "Гарантований покупець" цією сімейкою, будуть натикатись на вказану постанову ВАСу і на цій підставі закриватись, адже за правилом преюдиції факти встановлені судом в одній справі, не доводяться іншими суддями у інших справах.
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23.02.2024 13:09 Ответить
...чомусь оченята надто випучені у цього генія від економіки .
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23.02.2024 13:47 Ответить
шапито цирк 95
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23.02.2024 13:48 Ответить
Що це за пі..ць? Шурму згадали?
Повилазили і крутяться, як вужі на сковорідці.
Але ж розумні люди розуміють: рейтинг падає, обісралися скрізь, слава "найвеличнішого"зникла, нікому вже "недонаполеон" не цікавий, виборці вже розумнішають і бачать, яке ще гімно.
Останній ривок жОПи: 24 лютого приїде іноземна делегація,
25 лютого ВЕЛИКА прес-конференція зе, з начебто всіма представниками влади. Щось будуть обіцяти і брехати.
Це пі..ць. якби не було огидно, спробую подивитись.
А так, на кінець - продали, здали нашу країну втупки зелені.
І знають, що їм кінець і десь б'ються в агонії.
Україна встоє і обов'язково переможе.
А різне гімно зелено, чи біло- синє згинуть, як вороги нашої Держави.
Слава Україні!!!
Дякуємо Тобі Господи!!!
В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
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23.02.2024 14:18 Ответить
шаурму на гiляку,як злодiя,в тий час коли з корупцiею все ,,чисто,, ... .
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23.02.2024 15:39 Ответить
Таки сьогодні зелень доповів, що по коррупціі на Украіні все чисто!

Бабло справно заносять дермаку, а тот вже відстьогувую зелені.
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23.02.2024 17:02 Ответить
 
 