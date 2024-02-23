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Новости Санкции против России
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Байден (2759) россия (92987) санкции (11031) США (24807) Навальный (855)

Путин сильно просчитался, - Байден о новых санкциях США против РФ накануне 24 февраля

байден

В пятницу, 23 февраля, президент США Джо Байден выступил с заявлением ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину и объявил о новых санкциях против России. Штаты вводят более 500 санкционных ограничений против Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Через два года мы еще ярче видим то, что знали с первого дня: Путин сильно просчитался", - подчеркнул Байден.

По словам президента США, американский народ и люди по всему миру понимают, что ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины.

Если же Путин "не заплатит цену за смерть и разрушение, он будет продолжать".

"Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее захватническую войну против Украины и смерть Алексея Навального", - отметил Байден.

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Лидер США подчеркнул, что эти санкции направлены против лиц, связанных с заключением Навального, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и уклоняющихся от санкций людей.

Санкции также будут касаться 100 организаций, оказывающих поддержку "российской военной машине".

"Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России. И я приказал своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире", - добавил Байден.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США введут санкции против более 500 российских объектов, - Reuters
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Топ комментарии
+23
***** дуже точно оцінив Захід: сцикливі ледачі підараси
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23.02.2024 14:04
+15
Самые лучшие санкции будут это миллион снарядов 155, неограниченное количество более мелких калибров, самолёты, ракеты (в том числе томагавки) и снятие запрета стрелять по болотам
Вот это будут санкции
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23.02.2024 14:08
+6
Ну всё , теперь «пупкина» загнали в угол , Тепер он сам лично прийдет на передовую сдаваться в плен
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23.02.2024 14:09
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Правила форума Совет форумчан
Вони, падлюки, кілька днів назад ще й ваш "Абрамс"-розмінувач підбили!
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23.02.2024 14:04 Ответить
" Путін сильно прорахувався..." Пане Байден, зробіть все що у ваших силах, щоб навіть до нього це дійшло. Бо він досі так не вважає, судячи з усього.
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23.02.2024 14:20 Ответить
***** дуже точно оцінив Захід: сцикливі ледачі підараси
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23.02.2024 14:04 Ответить
Тому і націлився на захоплення Західних країн.)(уйло був впевнений ,що Україна впаде...і якраз за рік ,до його так званих виборів, він хотів "приєднати" Україну...це була б абсолютна його перемога,маскалота ,гарантую возвела його в стан богів.недарма ж вони так звану "церкву війни " спорудили.це повинен був би бути там пантеон слави і новий мавзолей )(уйла.
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23.02.2024 14:17 Ответить
бла бла
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23.02.2024 14:04 Ответить
У тебя в диване - больше, так вынимай... ох, как ******* это не то тролли, не то просто идиоты.... писать на Цензоре всегда просто.... смотрю - подряд куча таких же постов... мы сами ******** у себя войну, выбрали суку в прехиНденты и нам ещё кто-то что-то должен. Вы - дегенерат, сударь
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23.02.2024 16:57 Ответить
"підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ" - де? в кацапії? Смішний дідо, думає, що там такі речі ще існують)
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23.02.2024 14:05 Ответить
Вони там зробили тіньовии флот з нафтоперевезень і переправляють іі в Китаи і Індію на 200млд дол
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23.02.2024 14:06 Ответить
Комплектуючі,як йшли в рашку так і йдуть...навіть ,як показують наші військові ,і в ракєти..
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23.02.2024 14:12 Ответить
Самые лучшие санкции будут это миллион снарядов 155, неограниченное количество более мелких калибров, самолёты, ракеты (в том числе томагавки) и снятие запрета стрелять по болотам
Вот это будут санкции
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23.02.2024 14:08 Ответить
А паспорт америки вам не видати?З громадянством,страховкою....квартиркою невеликою,земельки сотку,щоб ви садочок посадили?Га...??? Снаряди...самальоти.Кому ти нужен?Так як я...)АМЕРИКА......
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23.02.2024 14:15 Ответить
Ну всё , теперь «пупкина» загнали в угол , Тепер он сам лично прийдет на передовую сдаваться в плен
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23.02.2024 14:09 Ответить
Теперь он с Кабанихой выпьет йаду.
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23.02.2024 15:37 Ответить
насмішили з санкціями...і то попередні не виконуюються
хто залишився в союзниках рашки ? Іран,Північна Корея...
А пів-світу санкціями страшать...демократії ...засуньте свої папірці ---в папірдєть.
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23.02.2024 14:11 Ответить
...путін прорахувався, захід прорахувався, Байден прорахувався, Зеленський прорахувався...

Якщо лікар на операції "прорахується" - його можуть навіть посадити. А цим "політикам" - як з гуся вода. Прорахувався - і все, забули ??????

Керують суцільні прораху*чики, а гинуть прості громадяни...
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23.02.2024 14:11 Ответить
ваші пропозиції ? прорахуватись і здатись ?
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23.02.2024 14:19 Ответить
Одного прораху*чика Україна може і повинна погнати драною мітлою.
Бо "прорахунки" Зеленського занадто дорого коштують Україні.
Із Зеленським країна не має майбутнього.
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23.02.2024 14:30 Ответить
Наложили санкции на тех кто уклоняется от санкций? Тоесть санкции против тех же кто уже был под санкциями? Сильно, млять.
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23.02.2024 14:12 Ответить
таке враження, що мертвий наватний-анальний зробив для України більше, ніж живий ))
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23.02.2024 14:14 Ответить
це підживило їхне шоу без всяких затрат
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23.02.2024 14:28 Ответить
Джо, а може Північний потік 2 запустити? А раптом це спрацює? І ***** передумає воювати? Ну а чого? Ти ж такі надії на це покладав... У тебе ж такі блискучі радники-порадники. Один лише олігофрен саліван чого вартий...
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23.02.2024 14:18 Ответить
Потужно
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23.02.2024 14:18 Ответить
не тра' тих стопіццот санкцій - достатньо однієї - на газ та нафту
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23.02.2024 14:20 Ответить
Навіть просто на нафту, вони з неї набагато більше заробляють, ніж на газі.
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23.02.2024 14:23 Ответить
Делают все что могут. Включая абсурдные методы назначения цены на нефть для третьих стран. Каких вам еще санкций не хватает?
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23.02.2024 14:28 Ответить
да прям "всьо шо могут" - значить повні імпатєнти ваші пєндоси
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23.02.2024 14:33 Ответить
Иллюзия могущества появилась из-за того что Запад контролирует все мировые организации, но реальный мир это совсем другое.
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23.02.2024 14:40 Ответить
Херня все эти санкции. Когда москвичи будут стоять в очередях за хлебом, ездить на троллейбусах, тогда можно будет сказать, что санкции подействовали.
Мир сегодня не тот что в 80-е и раша не СССР. Есть фактор Китая, который закроет все потребности, да и сами западные компании за определенную сумму продадут все что угодно, поэтому на санкции сильно надеется не стоит. Да они бьют по экономике *********, но совсем не критично. Газ продается, нефть продается, нефтегазодолары капают.
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23.02.2024 14:23 Ответить
Можете мені скинути своє резюме? Я його байдену надішлю
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23.02.2024 15:14 Ответить
Як показуе життя, ***** ваши санкціі та озобоченості до сраки, це все ваше внутрішне шоу Тіхоновская, Навльний, аплодісменти янелоху в сенаті це все шщоу за яке якщо Україна не встоїть ви падлюки ще поплатитесь. Чому падлюки ? а тому шо не треба піздити про якісь демократични цінності а робити навпаки ми це вже проходили в СССР ви такіж гнилі комунгіки своя рубаха ближче до тіла і ніяка ви не велика держава, а держава ползающая в ногах параши,ірану,китаю. Едина гідна поваги держава в цьому блдскому світі це Україна яка дійсно бореться найдорожчею ціною життям українців за свободу, гіднісь, волю ви ссук жирние коти даже не знаете що це таке і знати не хочете.
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23.02.2024 14:25 Ответить
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23.02.2024 14:30 Ответить
ти читати пробував? Бутусов більше всіх зробив інтерв'ю з військовими, в тому числі з солдатами.
жодному лайномарафону з ним за сто років не зрівнятись.
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23.02.2024 15:40 Ответить
Эх деда деда! Это ты и весь запад ваш лоханулись с пукиным! А не он с вами либералами бабло любящими превыше всего! Ждите теперь сюрпрайзов, нищим и упоротым терять нечего--- кончилась Лафа.
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23.02.2024 14:36 Ответить
Деда деда, не перди после обеда--- а не то найду другого деда!
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23.02.2024 18:00 Ответить
нАМ САНКЦИИ В ПУШКИ ЗАРЯЖАТЬ?
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23.02.2024 14:37 Ответить
***** все прорахував, як виявляється, досить точно. прорахував те, що так званий цивілізованій світ буде поводитися як пасивний представник ЛГБТ, а Україна самотужки не зможе довго протистояти паРаші.
хоча точність у ***** кульгає, 2-3 дні перевалили на третій рік, але ж в цілому він не помилився.
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23.02.2024 14:39 Ответить

Мабуть запитує: -"Ну що там з моєю долею в нафтогазовому бізнесі"? А той відповідає: -"Будеш кАрашо себя вести получать будешь стабильно, а нет так твои фотки с масковскими малолетками все увидят".
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23.02.2024 14:41 Ответить
Новые санкции, будут, как всегда, ни о чём, доллар вырастет в рф на пару рублей и всё. Как обходили так и будут обходить.. К сожалению байден ведёт свою политику по сливу Украины в руки путину.
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23.02.2024 14:43 Ответить
А що так слабенько, а, дідусю? Усього 500... От якби було 1500 - ото б було по Вашому! А ще ліпше 1000000! Від мільйона путін би відразу вивів усіх своїх вбивць з України!
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23.02.2024 14:47 Ответить
з якого вибачте ***, Нєбутєрброда ставити поруч з Україною? здох максім, да і *** с нім! краще збою давайте!
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23.02.2024 14:51 Ответить
Судячи з ваших санкцій вони успішно їх обходять.
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23.02.2024 14:52 Ответить
Вже вкотре...
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23.02.2024 15:06 Ответить
Пан Байден, скажіть українцям, як нам дожити до начала дій Ваших санкції?
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23.02.2024 15:44 Ответить
Дед Бидон! Не надо ля-ля! Где помощь?
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23.02.2024 16:52 Ответить
Нічого те падло не прорахувалось. І сцикливу продажну Європу прорахував і покидька Трампа.
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23.02.2024 18:19 Ответить
а ножкой грозно не топнул вконце??
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24.02.2024 00:35 Ответить
 
 