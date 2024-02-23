Путин сильно просчитался, - Байден о новых санкциях США против РФ накануне 24 февраля

В пятницу, 23 февраля, президент США Джо Байден выступил с заявлением ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину и объявил о новых санкциях против России. Штаты вводят более 500 санкционных ограничений против Москвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Через два года мы еще ярче видим то, что знали с первого дня: Путин сильно просчитался", - подчеркнул Байден.

По словам президента США, американский народ и люди по всему миру понимают, что ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины.

Если же Путин "не заплатит цену за смерть и разрушение, он будет продолжать".

"Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее захватническую войну против Украины и смерть Алексея Навального", - отметил Байден.

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Лидер США подчеркнул, что эти санкции направлены против лиц, связанных с заключением Навального, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и уклоняющихся от санкций людей.

Санкции также будут касаться 100 организаций, оказывающих поддержку "российской военной машине".

"Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России. И я приказал своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире", - добавил Байден.

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