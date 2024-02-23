Путин сильно просчитался, - Байден о новых санкциях США против РФ накануне 24 февраля
В пятницу, 23 февраля, президент США Джо Байден выступил с заявлением ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину и объявил о новых санкциях против России. Штаты вводят более 500 санкционных ограничений против Москвы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Через два года мы еще ярче видим то, что знали с первого дня: Путин сильно просчитался", - подчеркнул Байден.
По словам президента США, американский народ и люди по всему миру понимают, что ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины.
Если же Путин "не заплатит цену за смерть и разрушение, он будет продолжать".
"Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее захватническую войну против Украины и смерть Алексея Навального", - отметил Байден.
Лидер США подчеркнул, что эти санкции направлены против лиц, связанных с заключением Навального, а также против российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и уклоняющихся от санкций людей.
Санкции также будут касаться 100 организаций, оказывающих поддержку "российской военной машине".
"Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России. И я приказал своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире", - добавил Байден.
Пожалуйста, подождите...
Вот это будут санкции
хто залишився в союзниках рашки ? Іран,Північна Корея...
А пів-світу санкціями страшать...демократії ...засуньте свої папірці ---в папірдєть.
Якщо лікар на операції "прорахується" - його можуть навіть посадити. А цим "політикам" - як з гуся вода. Прорахувався - і все, забули ??????
Керують суцільні прораху*чики, а гинуть прості громадяни...
Бо "прорахунки" Зеленського занадто дорого коштують Україні.
Із Зеленським країна не має майбутнього.
Мир сегодня не тот что в 80-е и раша не СССР. Есть фактор Китая, который закроет все потребности, да и сами западные компании за определенную сумму продадут все что угодно, поэтому на санкции сильно надеется не стоит. Да они бьют по экономике *********, но совсем не критично. Газ продается, нефть продается, нефтегазодолары капают.
жодному лайномарафону з ним за сто років не зрівнятись.
хоча точність у ***** кульгає, 2-3 дні перевалили на третій рік, але ж в цілому він не помилився.
Мабуть запитує: -"Ну що там з моєю долею в нафтогазовому бізнесі"? А той відповідає: -"Будеш кАрашо себя вести получать будешь стабильно, а нет так твои фотки с масковскими малолетками все увидят".