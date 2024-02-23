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армия РФ (17988) Индия (394) россия (92987) наемники рф (2052)

Индия просит РФ отпустить из армии ее граждан, которые там "на вспомогательных работах"

індія

МИД Индии попросил Россию о досрочном увольнения индийцев, работающих в российской армии на "вспомогательных работах".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Reuters.

"Нам известно, что несколько граждан Индии записались на "вспомогательные работы" в российскую армию. Посольство Индии регулярно рассматривало этот вопрос с соответствующими российскими органами для их скорейшего увольнения. Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта", - говорится в заявлении МИД.

Это заявление в МИД Индии сделали после сообщения газеты The Hindu о том, что около 100 индийцев были наняты в российскую армию в прошлом году по контрактам, которые продлятся минимум один год.

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Топ комментарии
+15
то, може представник індії, приїде до авдіївки, та пошукає там? може, щось залишилось.
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23.02.2024 14:15
+3
Відпустку получать від ЗСУ
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23.02.2024 14:16
+3
Індія може свій "допоміжний персонал'" назбирати на полях України в чорні пакети та відправити до ріки Ганг
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23.02.2024 14:17
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то, може представник індії, приїде до авдіївки, та пошукає там? може, щось залишилось.
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23.02.2024 14:15 Ответить
Раша, Бульбаш, Иран, Сев.Корея, бойцы с Сирии, Непала, индийцы вот...и примкнувший к ним Китай...не много ли для Украины?
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23.02.2024 15:38 Ответить
індуси м"ясогастарбейтири -шо робиться
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23.02.2024 14:15 Ответить
Відпустку получать від ЗСУ
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23.02.2024 14:16 Ответить
Індія може свій "допоміжний персонал'" назбирати на полях України в чорні пакети та відправити до ріки Ганг
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23.02.2024 14:17 Ответить
Реінкарнація їх чекає а не відпустка
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23.02.2024 14:18 Ответить
Відмініть Закон 8271-будуть десятки тисяч воїнів,яких "чемодани" заперли до тюрми,та які в "сзч",це армія,яку не треба вчити,навіщо та мобілізація?
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23.02.2024 14:20 Ответить
А казали, що рашистам немє куди рупії за нафту дівати, підуть на зарплати індусовійськогастрабайтерам...
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23.02.2024 14:36 Ответить
Торгівля нафтою рашки з індією вже згортається із-за цього.
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23.02.2024 14:49 Ответить
постепенно доходит, что бешенство неизлечимо. жаль, не так быстро, как хотелось бы.
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23.02.2024 14:49 Ответить
І ЗСУ варто набирати сикхів, вони й за тисячу доларів воюватимуть, а за дві тисячі й поготів, як французький іноземний легіон. Тільки таких легіонів треба не один десяток.
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23.02.2024 14:56 Ответить
Хорошо бы этот навоз домой в Индию в мешках уехал
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23.02.2024 16:53 Ответить
 
 