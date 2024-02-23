РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6471 посетитель онлайн
Новости
7 251 42
Венгрия (1832) Евросоюз (16683) Йозвяк (131)

Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, - журналист Йозвяк

орбан,угорщина

Венгрия из-за несогласия с определенными формулировками блокирует принятие совместного заявления ЕС ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По его информации, Будапешт заблокировал принятие совместного заявления Евросоюза ко второй годовщине полномасштабной агрессии России против Украины.

"Вероятно, будет только совместное заявление трех лидеров европейских учреждений - Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента", - добавил он.

Также читайте: Правительство Венгрии ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ призвало Украину и Россию к переговорам.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Хоч ця заява і є черговий пук у воду, але перед господарем таки треба прогнутись.
показать весь комментарий
23.02.2024 14:41
+17
Як можна занапастити бочку меду коли із ложкою дьогтю стоїть поряд Орбан....
показать весь комментарий
23.02.2024 14:38
+12
Угорщина блокує весь європейс кий союз і він безсилий.
показать весь комментарий
23.02.2024 14:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як можна занапастити бочку меду коли із ложкою дьогтю стоїть поряд Орбан....
показать весь комментарий
23.02.2024 14:38 Ответить
))) Радує що хоч десь у світі стабільність. В принципі - це уже понятно. Угри будуть проти нас до посиніня
показать весь комментарий
23.02.2024 14:38 Ответить
воно не тільки не тоне, а й спливає
показать весь комментарий
23.02.2024 14:39 Ответить
Пісюном вам по губах, а ви озабоченність висловте
показать весь комментарий
23.02.2024 14:40 Ответить
Хоч ця заява і є черговий пук у воду, але перед господарем таки треба прогнутись.
показать весь комментарий
23.02.2024 14:41 Ответить
Монголоїд мокшаноуральский, це звичайне сміття яке забруднює свободу і незалежність цивілізованих країн!!!
показать весь комментарий
23.02.2024 14:41 Ответить
Та насипте вже, нарешті, тому орбану послаблюючого у каву, щоб він з туалету під час голосування не виходив.
показать весь комментарий
23.02.2024 14:42 Ответить
Угорщина блокує весь європейс кий союз і він безсилий.
показать весь комментарий
23.02.2024 14:43 Ответить
А кави попити, нє?
показать весь комментарий
23.02.2024 14:43 Ответить
Кава жабі не сподобалась, прийдеться пити сечу
показать весь комментарий
23.02.2024 14:47 Ответить
До ****...ської вона вже давно звикла
показать весь комментарий
23.02.2024 14:49 Ответить
дорого кава обходиться ,мабуть
показать весь комментарий
23.02.2024 15:05 Ответить
Спільні заяви нікому вже взагалі не потрібні. Зброю дайте.
показать весь комментарий
23.02.2024 14:44 Ответить
Справ не в заяві а в діях !!!!
показать весь комментарий
23.02.2024 14:46 Ответить
Найкраща ілюстрація ЄСовської спроможності!
показать весь комментарий
23.02.2024 14:46 Ответить
Він же тролить Європу з її єдністю. Уявіть, якби Британія не вийшла з ЄС!!!!Він би блокував Джонсонюка?
показать весь комментарий
23.02.2024 14:48 Ответить
Ну чого ви так,може ЄС так подобається...аби вони так хотіли,клали б на того орбана...
показать весь комментарий
23.02.2024 14:50 Ответить
та нам вже не звикати... можна без заяв..., нібито нічого не трапилось..., тільки орбану чомусь грошей не дали...
показать весь комментарий
23.02.2024 14:47 Ответить
Угорщина вже занепокоєння блокує))
показать весь комментарий
23.02.2024 14:47 Ответить
Заявами кацапа не знищиш. Тому якось все одно
показать весь комментарий
23.02.2024 14:49 Ответить
Лукоорбан.
показать весь комментарий
23.02.2024 14:49 Ответить
ну то всьо ,всіх циган на війну,хай блокують далі
показать весь комментарий
23.02.2024 14:53 Ответить
і якого біса ми опинилися поміж )(уйлом та під)(уйловниками.? Відстоюємо еуропейські цінності такою страшною ціною, а ці еуропейці сношаюця з )(уйлом
показать весь комментарий
23.02.2024 14:54 Ответить
"через незгоду з певними формулюваннями"...

Вже, навіть, орбана дістали ці безглузді заяви та занепокоєння від ЄС.
показать весь комментарий
23.02.2024 14:59 Ответить
А Угорщина точно - країна ЄС і НАТО . ?
На фото - плядське Сіярто прямо зараз з офіційним візитом в Ірані . В країні яка постачає русні зброю для вбивства українців .
.
показать весь комментарий
23.02.2024 15:01 Ответить
Хто з Гітлером співпрацював, тому і Іран за щастя.....
показать весь комментарий
23.02.2024 15:26 Ответить
Так дивляться одне на одного, наче зараз поцілуються. Якась гей-мелодрама
показать весь комментарий
23.02.2024 15:37 Ответить
Я так розумію, що той, хто на фоні прапору - активний, а інший - пасивний...
показать весь комментарий
23.02.2024 15:38 Ответить
А головний ***** як завжди проти!
показать весь комментарий
23.02.2024 15:08 Ответить
В 2МВ Венгрия была на стороне нацистов. Похоже память у них отшибло, чем это для них закончилось
показать весь комментарий
23.02.2024 15:11 Ответить
В семье не без урода.
показать весь комментарий
23.02.2024 15:28 Ответить
In my family, when all were in favor of something and one kid was against it, he was told to simply shut the fuck up. And everyone was happy afterwards. Eventually, they learned.
показать весь комментарий
23.02.2024 15:31 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2024 15:32 Ответить
це ж треба, яка віддана кацапському ***** орбанівська ********* ... це ж який компромат треба мати на цього мадьярського ушльопка, щоб воно і боком і раком було готове прінять від ***** в любом калічєствє с любой старани? звісно, орбанутому ****** ще далеко до зе-лідОра, який стояв навколішки перед ****** та благав "владімір владіміравіч ну забєрвтє мєня хоть за долгі ", але ще трохи і орбан таки підтягнеться до рівня плінтуса зе-лідОра...
показать весь комментарий
23.02.2024 15:36 Ответить
угорців треба давно з ЄС *********
показать весь комментарий
23.02.2024 15:39 Ответить
Не набридло 26 країнам терпіти цього цигана? Не може ЄС виголосити заяву без цього чурки?
показать весь комментарий
23.02.2024 16:27 Ответить
Шлюшки пукина отрабатывают свои 30....
показать весь комментарий
23.02.2024 16:44 Ответить
Орган це робить методично і послідовно. Цікаво скільки це коштує ерефії
показать весь комментарий
23.02.2024 17:45 Ответить
******?
показать весь комментарий
23.02.2024 18:06 Ответить
Велике діло: так зробіть заяву провідних країн Європи.
До яких орбанія не належить.
показать весь комментарий
23.02.2024 18:46 Ответить
СКОЛЬКО СТОИТ ЖОПА ОРБАНА !?)
показать весь комментарий
23.02.2024 22:34 Ответить
 
 