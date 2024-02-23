Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, - журналист Йозвяк

Венгрия из-за несогласия с определенными формулировками блокирует принятие совместного заявления ЕС ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По его информации, Будапешт заблокировал принятие совместного заявления Евросоюза ко второй годовщине полномасштабной агрессии России против Украины.

"Вероятно, будет только совместное заявление трех лидеров европейских учреждений - Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента", - добавил он.

Также читайте: Правительство Венгрии ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ призвало Украину и Россию к переговорам.