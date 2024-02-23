Инструменты войны: НАПК запускает первую в мире открытую базу иностранного оборудования, используемого агрессорами для производства оружия

Большинство оружия, используемого агрессорами, до сих пор производится с помощью промышленного оборудования иностранного происхождения, так как сами агрессоры не имеют необходимой экспертизы и материально-технического обеспечения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запускает первую в мире открытую базу данных иностранного оборудования, применяемого агрессорами для производства своего оружия.

Более 270 единиц различного иностранного оборудования уже опубликовано в новом модуле "Инструменты войны" на портале НАПК "Война и санкции". В частности, в разделе можно найти подробную информацию о брендах иностранного оборудования, которое до сих пор попадает в РФ, модели отдельных станков, российских производителей оружия и его составляющих, использующих иностранное оборудование, их летальную продукцию, поставщиков и импортеров.

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"На второй год полномасштабной войны против Украины, Россия продолжает увеличивать объемы производства своего оружия. Беспрецедентное количество санкций, к сожалению, не мешают агрессору и в дальнейшем получать необходимое иностранное оборудование и запчасти к нему. "Инструменты войны" — уникальный ресурс, не имеющий аналогов в мире. Эта база данных поможет цивилизованному миру отрезать Россию от иностранного технологического оборудования. Открытость таких данных должна повлиять как на усиление экспортного контроля, так и на отслеживание цепочек поставок иностранного оборудования среди наших международных партнеров", - заявил и.о. председателя НАПК Ярослав Любченко.

Уже несколько месяцев работает Единая база иностранных компонентов в оружии, разработанная НАПК. К сожалению, вооружение государств-агрессоров производится и благодаря иностранному оборудованию. Имеющиеся санкционные ограничения и инструменты контроля не мешают РФ и другим агрессорам продолжать получать необходимое иностранное оборудование. В этом им помогают отдельные иностранные производители и компании-посредники из КНР, Турции и других стран.

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"Новая База данных должна помочь производителям и компетентным государственным органам со всего мира собирать доказательства и расследовать цепочки поставок товаров двойного и военного назначения. Это также будет напоминанием производителям усиливать отслеживание своего оборудования. Лишим агрессоров возможности использовать высокоточное иностранное оборудование для производства оружия и нарушения мирового порядка", - отметили в НАПК.