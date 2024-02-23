Игнат о возможных ударах РФ 24 февраля: Ожидать от России "гадости" надо всегда

24 февраля, ко второй годовщине вторжения России в Украину, массированных ракетных ударов по Украине может и не быть, но украинские защитники готовы к отражению массированной атаки.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Журналистка спросила, не наблюдается ли подготовки к экстраординарным или беспрецедентным ударам в канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Игнатий ответил, что массированных обстрелов может и не быть, но исключать их нельзя.

Также читайте: Силы ПВО ночью уничтожили 23 "шахеда" из 31, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

"Ожидать от России какой-то гадости надо всегда, потому что это страна, которая пытается нас уничтожить физически, как страну. Возможно, и будет какая-нибудь привязка к датам, а, возможно, и не будет. Здесь нужно ежедневно быть на чеке".

Я просто хочу еще раз всем напомнить, как было в прошлом году: была первая годовщина, все ждали и 23 февраля, когда у них День защитника отечества празднует армия, и 24 февраля, когда была первая годовщина (вторжения). Тогда не было обстрелов ни 23-го, ни 24-го. Массированный обстрел был аж 9 марта, на это время была оттянута очередная массированная атака.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Херсоне прогремели мощные взрывы, рашисты бьют по городу с оккупированного левобережья

Потому расслабляться не нужно. Противовоздушная оборона всегда в готовности, Воздушные силы тоже в готовности, Силы обороны готовы к отражению воздушного нападения противника", - ответил Игнат.