Комитет ВР приступит к рассмотрению законопроекта о мобилизации 27 февраля, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует приступить к рассмотрению законопроекта о мобилизации ко второму чтению во вторник, 27 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко.

"Со вторника (27 февраля – ред.) комитет начинает рассмотрение законопроекта о мобилизации", - отметил он.

По его словам, представители комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки планируют завершить наработку законопроекта для голосования во втором чтении до конца следующей недели.

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"Но точно никто не знает. Комитет еще не имел опыта рассмотрения такого количества поправок", - отметил Костенко.

Количество поданных поправок в законопроект составляет 4007 и их подсчет еще продолжается, добавил он.