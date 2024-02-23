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Новости мобилизации
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ВР (27371) законопроект (3202) мобилизация (2601) Костенко Роман (163)

Комитет ВР приступит к рассмотрению законопроекта о мобилизации 27 февраля, - нардеп "Голоса", воин Костенко

мобілізація

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует приступить к рассмотрению законопроекта о мобилизации ко второму чтению во вторник, 27 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко.

"Со вторника (27 февраля – ред.) комитет начинает рассмотрение законопроекта о мобилизации", - отметил он.

По его словам, представители комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки планируют завершить наработку законопроекта для голосования во втором чтении до конца следующей недели.

Читайте также: Более 4 тыс. поправок подали в законопроект о мобилизации, - нардеп "Голоса", воин Костенко

"Но точно никто не знает. Комитет еще не имел опыта рассмотрения такого количества поправок", - отметил Костенко.

Количество поданных поправок в законопроект составляет 4007 и их подсчет еще продолжается, добавил он.
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Топ комментарии
+5
Козу водили,водили... Діючого закону повністю достатньо , щоб продовжувати мобілізацію . Президент має повноваження окремі питання регулювати указами , а не водити козу , щоб не приймати не популярних рішень й перекидати відповідальність на кого завгодно , тільки не на себе.
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23.02.2024 15:23
+3
Та вже думаю їхати. Бо теж бачу, що толку ніякого.
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23.02.2024 15:35
+2
як би так розглянути присутніх у ВР
коли ми тих потвор позбудемось..
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23.02.2024 15:21
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4 тисячі правок!
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23.02.2024 15:19 Ответить
Жовтень 2024 року - група депутатів під головуванням членів комітету з нацбезпеки Арахамії та Безуглої почали готувати тезовий документ для майбутнього напрацювання закону про мобілізацію.-ВИЯВИВСЯ ЗОВСІМ НЕ ПРИНАГІДНИМ розкритикованим ФЕЙКОМ

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- Він також додав, що на засідання комітету приїхали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Рустам Умєров та начальник Генштабу Сергій Шаптала.

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23.02.2024 15:35 Ответить
6 міс як почали обіцяти на прикінці 2го року війни
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23.02.2024 15:58 Ответить
4007 правок ? Турборежим потрібно вмикати!
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23.02.2024 15:19 Ответить
як би так розглянути присутніх у ВР
коли ми тих потвор позбудемось..
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23.02.2024 15:21 Ответить
хочеш правду ?

ніколи не позбудемось.

Якщо молода - їдь звідси.

Я вже старий і пізно, але дітям сказав, шоб нізащо сюди не верталися.
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23.02.2024 15:34 Ответить
Та вже думаю їхати. Бо теж бачу, що толку ніякого.
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23.02.2024 15:35 Ответить
виборці, які то дважди судімого вибирають, то кремлівського клоуна - це фініш.

країни під назвою Україна вже не буде. І знищить її не *****, а мєсні житєлі своїм ************.

Тому тікай, якшо хочеш жити.

Боротися проти 70 відсотків довбойобів - тщетно
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23.02.2024 17:16 Ответить
Козу водили,водили... Діючого закону повністю достатньо , щоб продовжувати мобілізацію . Президент має повноваження окремі питання регулювати указами , а не водити козу , щоб не приймати не популярних рішень й перекидати відповідальність на кого завгодно , тільки не на себе.
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23.02.2024 15:23 Ответить
Закон не приймуть то вже зрозуміло. Тому прийняли демобілізацію строковиків окремо.
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23.02.2024 15:55 Ответить
"Воін" костенко мужньо тримає оборону від закону про мобілізацію
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23.02.2024 16:19 Ответить
Можно еще десять мобилизаций объявить но села уже их не вытянут они полупустые и пока не возьмутся за Киев и города миллионники то ни хрена не выйдет.
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23.02.2024 17:05 Ответить
А что выйдет,когда возьмутся за города миллионники?ВСЁ тупо станет и на этом финиш.
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23.02.2024 18:09 Ответить
Села уже весной станут.
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23.02.2024 18:33 Ответить
Знов бабка Юлька вийде на сцену, знов повяже косу, знов буде брехать і знов йолопи без копійки за душой живущие на субсідіі будуть їй вірити та її мілліонам зароблених на брехні для них
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23.02.2024 19:30 Ответить
Знов баба Юля крайня
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23.02.2024 19:33 Ответить
 
 