Под Авдеевкой наступают не "чмобики", офицеры и планирование в РФ на высоком уровне. Потери - 1/10, - 3 ОШБр
В районе Авдеевки соотношение потерь Сил обороны и российской армии составляет один к десяти, а иногда и больше. Россияне слаженны и натренированы, а офицеры и планирование у врага на высоком уровне.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, характер боев сегодня нельзя сравнивать с обороной Авдеевки, но россияне пытаются понять слабые стороны украинской обороны, десантируются с техники, пытаются подойти, однако не имеют успеха.
"Постоянно теряют технику и личный состав, но не оставляют попыток. Активность ежедневная. Большое применение артиллерии и FPV-дронов. Авиация работает, но КАБов уже не так много, сейчас есть возможности сбивать эти самолеты, поэтому они более точечно работают", - сказал Бородин.
Он отметил, что враг слажен и натренирован.
"У них есть сила, там не заключенные и не "чмобики". Неплохо экипированы, есть огневая поддержка. Не экономят технику и пехоту. Офицеры и планирование в РФ на достаточно высоком уровне, отношение к пехоте – это часть формулы, но к другим родам оно другое", - заявил представитель 3 ОШБр.
Военный отметил, что на одного убитого оккупанта приходится четыре-пять раненых.
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З цим реальні проблеми, що скоро переростуть у катастрофу, і співвідношення розвернеться у зворотний бік.
Оманьщина, вона поруч… Квартальні95 криваво чудять…
Тьху!
Цеж не якійсь піздобол (на кшталт гарестовича).
Якщо не довіряти 3-й ОШБ, то тоді кому?
А я фанат здорового глузду
Отож третья на фронті, а *ваш здоровий глузд* на пропєрдєном дівані.
Той кому мені вірити?
Наші збили літак А50
На жаль, мукалтіни мої ноги не залатають.
А то дивно виходить. Проти м'ясних зеків в Бахмуті були 1/7, а проти кадрової навченої армії і із снарядним голодом наносяться втрати ще більше.
Рахунок 30:0 на користь українців чітко вказує, що повідомлення деяких ЗМІ про начебто 1000 і більше безвісти пропалих (захоплених в полон) бійців ЗСУ при виході з міста - фейк.
"а я вам больше скажу":-
у нас не влада а 95 квартал
1:10 при постійній бомбардуванні