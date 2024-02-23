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Новости Война
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Авдеевка (2441) 3-я Отдельная штурмовая бригада (346)

Под Авдеевкой наступают не "чмобики", офицеры и планирование в РФ на высоком уровне. Потери - 1/10, - 3 ОШБр

авдіївка

В районе Авдеевки соотношение потерь Сил обороны и российской армии составляет один к десяти, а иногда и больше. Россияне слаженны и натренированы, а офицеры и планирование у врага на высоком уровне.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, характер боев сегодня нельзя сравнивать с обороной Авдеевки, но россияне пытаются понять слабые стороны украинской обороны, десантируются с техники, пытаются подойти, однако не имеют успеха.

Читайте: На Авдеевском направлении россияне хотят добиться определенных успехов к "красным датам", - спикер ОСГВ "Таврія" Лыховий

"Постоянно теряют технику и личный состав, но не оставляют попыток. Активность ежедневная. Большое применение артиллерии и FPV-дронов. Авиация работает, но КАБов уже не так много, сейчас есть возможности сбивать эти самолеты, поэтому они более точечно работают", - сказал Бородин.

Он отметил, что враг слажен и натренирован.

"У них есть сила, там не заключенные и не "чмобики". Неплохо экипированы, есть огневая поддержка. Не экономят технику и пехоту. Офицеры и планирование в РФ на достаточно высоком уровне, отношение к пехоте – это часть формулы, но к другим родам оно другое", - заявил представитель 3 ОШБр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У россиян на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. Основное направление - Ласточкино, - 3-я ОШБр

Военный отметил, что на одного убитого оккупанта приходится четыре-пять раненых.
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Топ комментарии
+23
Шось в нього не сходиться -- солдати натаскані офіцери як генерали а втрати 1 до 10
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23.02.2024 15:52
+16
Щось надто фантастично звучить, хоч там і відкрита місцевість.
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23.02.2024 15:51
+15
Тому, саме у цей час, на підтримку московитів, і затіяні в ОПУ такі дикі «ротації» верхнього керівництва ЗСУ !!! Заважали прутіну+патрушеву!!??

Оманьщина, вона поруч… Квартальні95 криваво чудять…
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23.02.2024 15:56
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"зезедент " Залужного ще не за таку відвертість зняв...
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23.02.2024 15:49 Ответить
При грамотній обороні таке співвідношення втрат і повинно бути, хто б там не наступав
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23.02.2024 15:50 Ответить
Щось надто фантастично звучить, хоч там і відкрита місцевість.
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23.02.2024 15:51 Ответить
Та вже від 3ої штурмової є 5-хвилинне відео невдалого штурму орків. Там вони тільки спішились і скучкувалися - і їх накрила касетка.
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23.02.2024 15:56 Ответить
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23.02.2024 15:57 Ответить
На цей час кращих за 3 тю штурмову у нас немає..
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23.02.2024 16:27 Ответить
чмобіків вже всіх з"іли українські песики. Тепер черга "натренованих орків"..
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23.02.2024 15:51 Ответить
Знову взявся за ура-патріотизм ?
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23.02.2024 15:57 Ответить
гав ...
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23.02.2024 16:16 Ответить
Йди-но сюди маленька. Не бійся шоколаду не буде !
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23.02.2024 19:51 Ответить
бо ти його вже зіжрав?
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26.02.2024 00:58 Ответить
Шось в нього не сходиться -- солдати натаскані офіцери як генерали а втрати 1 до 10
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23.02.2024 15:52 Ответить
Сходиться все аби читати вмів, чи перечитувати кілька разів, щоб второпати.
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23.02.2024 15:58 Ответить
В якому місці сходиться
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23.02.2024 16:00 Ответить
У всіх місцях, тобто по тексту.
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23.02.2024 16:04 Ответить
Ну якшо в них такі Рембо - то чого втрати 1 до 10
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23.02.2024 16:06 Ответить
З гівном подається солоденька пігулка, інакше не смакуватиме...
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23.02.2024 16:15 Ответить
Ну так
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23.02.2024 16:16 Ответить
Це не для мене питання. Я оцінив лише текст.
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23.02.2024 19:53 Ответить
Сходиться ,один штурм, 30+/- 200х - касети, арта, дрони. Потім зачистка + 9 полонених. В нас пара 300х. Здається вже є відео.
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23.02.2024 16:15 Ответить
Таке співвідношення зберігається тільки якщо є достатньо БК і дронів.
З цим реальні проблеми, що скоро переростуть у катастрофу, і співвідношення розвернеться у зворотний бік.
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23.02.2024 16:17 Ответить
По ходу, чмобікі стерлися....
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23.02.2024 15:54 Ответить
Саме цього ми й дочекались. Зекі та чмобіки закінчились. А коли вони закінчувались, йшла планова підготовка резерву на полігонах. Тепер ми маємо грізного супротивника. Грізнішого від злочинців пригожина. ***** переграв Зеленського на довготривалому відрізку. Поки тут він займався своїм переобранням, ***** готував не вибори з авдіївською пропагандою (як зеленський стверджував), а сили для наступу. Пожинаємо свої плоди суперечок, базікання, переформатування та ДИКОЇ ЗРАДИ тих порадників навколо зеленського-бовдура. Другого терміну йому не буде, бо буде інше. ВИЖИВЕМО чи ні ? Резерву в касапів тепер вистачить на всі ділянку фронту, без перекидань. Й на більше.
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23.02.2024 15:55 Ответить
Не вистачить у них резерву на всі ділянки фронту, не меліть дурню.
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23.02.2024 16:05 Ответить
Вибач, не можу писати відкрито. Щоб зрозумів, то подивись фільм "Визволення. Оборона мацкви". Там є натяк-відповідь.
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23.02.2024 19:56 Ответить
А нічого що тоді, не рівно зараз?
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23.02.2024 20:04 Ответить
Тому, саме у цей час, на підтримку московитів, і затіяні в ОПУ такі дикі «ротації» верхнього керівництва ЗСУ !!! Заважали прутіну+патрушеву!!??

Оманьщина, вона поруч… Квартальні95 криваво чудять…
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23.02.2024 15:56 Ответить
Ну давайте тепер від однієї крайнощі перейдемо до іншої (як тут любдять). Спочатку обсирали їх, а будемо ними захоплюватися: "Ой, вони такі навчені. Ой, у них таке розумне командування. Ой, у них таке гарне озброєння". Тіпа, це така реалістична оцінка.

Тьху!
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23.02.2024 15:58 Ответить
Хто обсирав ? Хто не знає як автомат зняти з запобіжника. Розумні намагались стримати цей ПІЗДЬОЖ ура-патріотів. Та хто їх слухав !! А тепер очі квадратні стали ... після Авдіївки, після снарядного голоду. Треба було не чмобиків обсирати, а зенегідників примусити робити ПРАВИЛЬНІ РЕЧІ: єдність в країні, єдність за кордоном. А не я сам усЬо парішаю, бо я геніяльний актор ! ?
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23.02.2024 16:03 Ответить
Українців завжди кидає в крайнощі, постійно. Майже риса менталітету.
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23.02.2024 16:03 Ответить
Українцям не подобається все. І погане, і добре. Як примусити їх обирати ДОБРЕ ніхто не знає. Вони після ДОБРЕ знову помиляються раз у пораз.
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23.02.2024 20:00 Ответить
Ніяк.
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23.02.2024 20:01 Ответить
..
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23.02.2024 15:58 Ответить
Для тих хто має сумнів, є досить дієвий спосіб і перевірити і перерахувати.
Цеж не якійсь піздобол (на кшталт гарестовича).
Якщо не довіряти 3-й ОШБ, то тоді кому?
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23.02.2024 15:59 Ответить
Як виявилося, в 3-ій ОШБр своїх киздунів вистачає.
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23.02.2024 16:06 Ответить
Цікаво і хто це виявив?
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23.02.2024 16:51 Ответить
Кожна людина, здатна критично мислити, в змозі це зробити
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23.02.2024 17:02 Ответить
Ви фанат 3 ОШБр?
А я фанат здорового глузду
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23.02.2024 17:05 Ответить
І на якій ділянці фронту воює *ваш здоровий глузд*?
Отож третья на фронті, а *ваш здоровий глузд* на пропєрдєном дівані.
Той кому мені вірити?
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23.02.2024 17:08 Ответить
Я фортецюбахмут ще не викашляю.
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23.02.2024 20:26 Ответить
Фортемукалтін Вам у допомогу.
Наші збили літак А50
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23.02.2024 22:26 Ответить
Дійсно там був?
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23.02.2024 23:13 Ответить
Був.
На жаль, мукалтіни мої ноги не залатають.
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24.02.2024 00:55 Ответить
Хто цю ***** написав. Я нічого не зрозумів, крім того, що це якийсь їбанько звичайний.
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23.02.2024 16:00 Ответить
Потрібно говорити 1:20. 73% повірить і в це. Як не сильний ворог, але планування у нас краще в 10 разів. Кабів, дронів і снарядів теж в 10 разів більше.
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23.02.2024 16:02 Ответить
Авдіївка на місці.Прийшлося відступити- треба шукати шлях наступу.Чи в Україні з цією владою таке не водиться:віддали,то вже "все"....Нам зараз пообіцяє контрнаступ через рік...А контрнаступ минулого року навіть не розпочався.Ми не програли.ми не розпочали....Це буде одна з таємниць України,якої і журналісти не захотять торкатись....Такої як здача Крима пастором ,наприклад....або підписання юлькою ціни на газ...або передача влади ющенком із рук в руки того ворога,у якого українці вирвали раніше цю владу і доручили ющенку.Багато бруду,але деталі підчищені..
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23.02.2024 16:03 Ответить
марчелло,тикай себе в зад.
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23.02.2024 16:15 Ответить
Дуже поверхнево. Ніякого детального вивчення ... таємниць. Лише припущення. Як це Ющенко віддав булаву януковичу ? Після результатів чергових виборів, і зміни уподобань українців до зека.
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23.02.2024 20:04 Ответить
Судячи з риторики готується чергове "вирівнювання лінії фронту"...
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23.02.2024 16:03 Ответить
В Сєвєрному, схоже, вже зрівняли...
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23.02.2024 16:17 Ответить
А что там в Северном ?
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23.02.2024 16:25 Ответить
Захоплене цапами
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23.02.2024 16:52 Ответить
Что полностью.Deepstate показывает что вроде только часть села занята
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23.02.2024 16:59 Ответить
У мене інфа на вчора. Шо там зараз - х/з
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23.02.2024 17:07 Ответить
Спроба почати говорити правду суспільству? після "корупція? - все чисто" не віриться в правду. Постійна брехня відучила вірити.
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23.02.2024 16:04 Ответить
Україні байдуже кого ховати "чмобіків", чи офіцерів РФ на високому рівні. Вони для нас окупанти, вбивали і будемо вбивати
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23.02.2024 16:07 Ответить
Багато вбив?
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23.02.2024 16:12 Ответить
вони перемагають так чи ні ?
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23.02.2024 16:15 Ответить
читала про Авдіївку, про ту горезвісну трубу, завдяки якій кацапи потрапили в наш тил... як можна було, захищаючи ту Авдіївку з 2014 року, не з'ясувати про ту трубу - що вона є, куди вона веде та як її може використати ворог... це ж класика, навіть в давній історії так штурмували фортеці.., дуже прикро...
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23.02.2024 16:16 Ответить
Там справа не лише в трубі. Це лише один з багатьох епізодів. 150 кацапів з одними лише автоматами, які нею пролізли, захопити Авдіївку ніяк не змогли б. А щодо розвідки, все вірно. Хто зна, чим вони там займались 10 років.
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23.02.2024 18:48 Ответить
Тобто, "чмобики" були 1:7, а натреновані 1:10? Звиздуни.
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23.02.2024 16:22 Ответить
На мій погляд чмобики в основному (!) - найбільш адекватні і кращі воїни, ніж ті, хто потім найнявся за гроші або щоб вийти з в'язниці. Чмобики - звичайні роботяги, з досвідом служби за призовом, багато воювали в Чечні, Грузії і т. п.
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23.02.2024 17:56 Ответить
Це якась шизофренія. Якщо наступать офіцери з плануванням на високому рівні із перевагою по КАБах, снарядах та хоча б паритетом у дронах, то про які 1/10 може бути мова? Тоді це все-таки саме тупі чмобіки.
А то дивно виходить. Проти м'ясних зеків в Бахмуті були 1/7, а проти кадрової навченої армії і із снарядним голодом наносяться втрати ще більше.
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23.02.2024 16:28 Ответить
1 k 10 dlia kacapov eto xorosi pokazatel,byvala i xuze kak nedavno Ximars raketi priletali 60 stuk srazu netu ,,na zavtra takze povtorili toze 60 stuk fasistov unictozena.
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23.02.2024 16:34 Ответить
Все таки, если это не чмобики и не уголовники, то наверное и соотношение не 1 к 10? Давно закончилась бы эта война, если б так было
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23.02.2024 16:34 Ответить
З самого початку не треба було брехати, про голозадих лаптів. А то потім, якось не зручно буде обробитися перед такими.
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23.02.2024 16:50 Ответить
*********** рулить...
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23.02.2024 16:54 Ответить
Треба зробити так щоб було 1 до 100 і перебити їх там усіх хто наступає!
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23.02.2024 16:53 Ответить
Ви ігроман?
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23.02.2024 16:55 Ответить
Ні не ігроман
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23.02.2024 17:17 Ответить
https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1760943227476058374?t=Km9G74DQDEEKgobp-90f0w&s=19 Відео зі смартфона вбитого рашиста свідчить про відсутність тіл загиблих захисників Авдіївки на одному із секторів прориву штурмових загонів ворога.
Рахунок 30:0 на користь українців чітко вказує, що повідомлення деяких ЗМІ про начебто 1000 і більше безвісти пропалих (захоплених в полон) бійців ЗСУ при виході з міста - фейк.
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23.02.2024 17:06 Ответить
Ну дивись: на відео рашист каже "хохли навіть зброю позабирали" вказуючи на свого дохлого. То ж мали час наші забрати і загиблих, може тому я нема..
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23.02.2024 17:28 Ответить
Відео: Хмм... Такой страницы не существует. Попробуйте поискать что-нибудь другое.
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23.02.2024 18:46 Ответить
Так "планування у РФ на високому рівні" чи "Втрати - 1/10"? Як може буде і те, і те разом? Давайте якось вже може не ссати людям в очі, на третьому році війни?
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23.02.2024 17:25 Ответить
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23.02.2024 17:52 Ответить
ну втішили!!!
"а я вам больше скажу":-
у нас не влада а 95 квартал
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23.02.2024 18:02 Ответить
яке марення втирають людям
1:10 при постійній бомбардуванні
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23.02.2024 18:48 Ответить
Ну якщо вони ходять у психічні атаки,як на верхньому знімку, тоді все Ok
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23.02.2024 19:50 Ответить
Єдиний марафєт діє.
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23.02.2024 21:36 Ответить
 
 