Под Авдеевкой наступают не "чмобики", офицеры и планирование в РФ на высоком уровне. Потери - 1/10, - 3 ОШБр

В районе Авдеевки соотношение потерь Сил обороны и российской армии составляет один к десяти, а иногда и больше. Россияне слаженны и натренированы, а офицеры и планирование у врага на высоком уровне.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, характер боев сегодня нельзя сравнивать с обороной Авдеевки, но россияне пытаются понять слабые стороны украинской обороны, десантируются с техники, пытаются подойти, однако не имеют успеха.

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"Постоянно теряют технику и личный состав, но не оставляют попыток. Активность ежедневная. Большое применение артиллерии и FPV-дронов. Авиация работает, но КАБов уже не так много, сейчас есть возможности сбивать эти самолеты, поэтому они более точечно работают", - сказал Бородин.

Он отметил, что враг слажен и натренирован.

"У них есть сила, там не заключенные и не "чмобики". Неплохо экипированы, есть огневая поддержка. Не экономят технику и пехоту. Офицеры и планирование в РФ на достаточно высоком уровне, отношение к пехоте – это часть формулы, но к другим родам оно другое", - заявил представитель 3 ОШБр.

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Военный отметил, что на одного убитого оккупанта приходится четыре-пять раненых.