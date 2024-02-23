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Истребители F-16 появятся в Украине к лету, задержка с поставками связана с сугубо техническими причинами, - премьер Дании Фредериксен

f-16

Дания поставит истребители F-16 Украине к лету этого года. Задержка вызвана исключительно техническими причинами.

Об этом премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила во Львове на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции после подписания двустороннего соглашения о безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы все очень рады, что Дания собирается предоставить эти истребители в сотрудничестве с Нидерландами, Бельгией и США. Это очень мощное оружие… Я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время, еще к лету, увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины", - – сказала она.

Премьер Дании объяснила задержку передачи истребителей Украине исключительно техническими вопросами, требующими времени для решения.

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"Единственная причина, почему мы задерживаемся с передачей F-16 в Украину – это просто техническая причина, технический момент. Потому что нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей, а также обучение для F-16 гораздо дольше и продолжительнее, чем для любых других систем оружия", - рассказала Фредериксен.

Она добавила, что обучение украинских пилотов началось еще в августе, и оно проходит "очень быстро и очень хорошо".

Читайте также: Первые F-16 будут в Украине ориентировочно в июне 2024 года.

Автор: 

Дания (587) Фредериксен Метте (81) F-16 (554)


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Топ комментарии
+5
Отличная новость.... тока, эээ... какого года?
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23.02.2024 16:01
+5
Даааа, за 30 років Захід булки повністю розслабив. Що б було із Заходом якби Україна справді впала б протягом тижня? Скуштували б х...я, як сказав митець у своєму творі "Ріпка".
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23.02.2024 16:05
+3
Смысл не в самих самолетах а в оружии которое они несут. Если нам дадут полный комплект вооружения для них то и 48 самолетов на первый год хватит. А если нам будут давать боеприпасы как до пушек и ети самолеты будут использоваться чисто бегая за шахедами или для отстрела неуправляемыми мелкокалиберными нурсами то что 48 что 148 ети самолеты быстро закончатся.
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23.02.2024 16:16
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Вже б нових навчали бо 48 літаків це добре але мало
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23.02.2024 15:58 Ответить
Як би ж то 48 було...
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23.02.2024 16:03 Ответить
Смысл не в самих самолетах а в оружии которое они несут. Если нам дадут полный комплект вооружения для них то и 48 самолетов на первый год хватит. А если нам будут давать боеприпасы как до пушек и ети самолеты будут использоваться чисто бегая за шахедами или для отстрела неуправляемыми мелкокалиберными нурсами то что 48 что 148 ети самолеты быстро закончатся.
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23.02.2024 16:16 Ответить
Так -- але ж пілоти теж не безсмертні
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23.02.2024 16:18 Ответить
Какие 48? Посмотрите график передачи бортов Украине. Там растянуто на несколько лет. И Запад уже готов дать самолёты, это мы "технически" не готовы их принять.
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23.02.2024 16:24 Ответить
А кто сказал, что новых уже не обучают
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23.02.2024 16:46 Ответить
Ну - як першу пвртію льотчиків відправляли на навчання то трубили з кожного утюга
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23.02.2024 16:49 Ответить
Отличная новость.... тока, эээ... какого года?
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23.02.2024 16:01 Ответить
ну хоч зараз, але тільки після того, як зетварі погодяться гроші в ангари вкласти, а не вкрасти
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23.02.2024 16:30 Ответить
Даааа, за 30 років Захід булки повністю розслабив. Що б було із Заходом якби Україна справді впала б протягом тижня? Скуштували б х...я, як сказав митець у своєму творі "Ріпка".
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23.02.2024 16:05 Ответить
А це не ті технічні причини, про які було на сайті "Хроніка одного президента" - "25.01.24 Запит США і двох країн Європи на початок передачі першої партії F-16 у кількості 12 одиниць відхилено Україною в зв'язку з неготовністю інфраструктури і інженерних кадрів. "Потужна" робота Зеленського і К по саботажу постачання озброєнь."

 А то у нас завжди у негараздах в Україні Захід винний і Байден, тільки не президент України.
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23.02.2024 16:18 Ответить
Все комплексно. НО! Захід булки такі повністю розслабив.
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23.02.2024 16:20 Ответить
А Украина сильно булки напрягала, до 22года
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23.02.2024 16:48 Ответить
З 2014 до травня 2019 напружувала. З травня 2019 року мудрий нарИз змастив свої булки ваЗЕлином та два роки тому потому між булок отримав.
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23.02.2024 17:48 Ответить
А чи надовго вистачило б у будь якої країни терпіння - Захід,Схід, Північ, Південь, якби вони ПОТУЖНО допомагали фінансово, гуманітарно, розвідкою країні Абвгд і навзаєм отримували від неї хамство, зневагу на попередження, крадівництво, як перед смертю, зраду вищої влади, корупцію, згорнення демократії, авторитаризм та інше лайно? І чи підтримали б владу громадяни цих країн? От руку на серце - уявимо, що ми громадяни цих країн.
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23.02.2024 16:48 Ответить
Ви не зрозуміли. Я кажу про готовність до війни, яку вони похе..ли за останні 30 років.
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23.02.2024 17:49 Ответить
А виглядало, що розслабив булки стосовно допомоги.
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24.02.2024 00:58 Ответить
Христитись, коли вам шось таке ...... виглядало. Чі уточнюйте.
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24.02.2024 07:29 Ответить
Сообщают что в интернет слили 500 000 данных россиян. Кто что и где писал, кто призывал бомбить США и ЕС, кто поддерживал т.н СВО и призывал убивать украинцев. Кто радовался смертям украинских граждан. Работы для специалистов непочатый край.
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23.02.2024 16:07 Ответить
Ремарка 500 000 000 данных
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23.02.2024 16:11 Ответить
І що з того.... не смішіть нікого тими данними, всім по йух....
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23.02.2024 16:22 Ответить
Це разом з китайцами???
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23.02.2024 16:23 Ответить
А що це дає в реаліях? Як би ж хоч їм візи позакривали на Захід. Але, виходячи з ,,потужних,, санцій навіть цього не буде.
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23.02.2024 16:23 Ответить
И что теперь? Что изменится для этих 500
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23.02.2024 16:49 Ответить
Слухаю, і вірю кожному слову.
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23.02.2024 16:20 Ответить
Вам надо бы протрезветь для начала
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23.02.2024 16:51 Ответить
Все правильно но АЕС надо взорвать где-то под Мокшей или Питером. Вот тогда шантаж сработает.
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23.02.2024 17:10 Ответить
 
 