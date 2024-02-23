Истребители F-16 появятся в Украине к лету, задержка с поставками связана с сугубо техническими причинами, - премьер Дании Фредериксен

Дания поставит истребители F-16 Украине к лету этого года. Задержка вызвана исключительно техническими причинами.

Об этом премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила во Львове на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции после подписания двустороннего соглашения о безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы все очень рады, что Дания собирается предоставить эти истребители в сотрудничестве с Нидерландами, Бельгией и США. Это очень мощное оружие… Я надеюсь, что нам удастся в ближайшее время, еще к лету, увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины", - – сказала она.

Премьер Дании объяснила задержку передачи истребителей Украине исключительно техническими вопросами, требующими времени для решения.

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"Единственная причина, почему мы задерживаемся с передачей F-16 в Украину – это просто техническая причина, технический момент. Потому что нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей, а также обучение для F-16 гораздо дольше и продолжительнее, чем для любых других систем оружия", - рассказала Фредериксен.

Она добавила, что обучение украинских пилотов началось еще в августе, и оно проходит "очень быстро и очень хорошо".

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