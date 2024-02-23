Интервью Путина Карлсону будут изучать в школах РФ и на оккупированных территориях
Школам в России и на оккупированных украинских территориях передали методичку для обучения. В РФ школьников будут обучать по материалам интервью Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону.
Соответствующий документ опубликован на портале "Единый урок.рф", сообщает Цензор.НЕТ.
Авторы методички рекомендуют учителям изучать интервью вместе с детьми, проводить в классах дебаты по темам разговора Путина и Карлсона, привлекать детей к "исследовательским проектам" по мотивам интервью и разбирать его как медиатекст.
"Интервью особенно актуально сегодня, поскольку оно предоставляет возможность ознакомиться с позицией главы государства, представляющего Российскую Федерацию в международных отношениях, в том числе в части международной обстановки и отношений России с Западом, а также в контексте продолжающейся геополитической напряженности", – говорится в документе.
Авторы методички считают, что интервью поможет школьникам "лучше понять позицию России на мировой арене" и развить критическое мышление. Кроме того, обсуждение тем интервью может помочь детям развить более позитивное отношение к своему будущему на примере преодоления трудностей на государственном уровне.
Интервью рекомендуют изучать на уроках истории, обществоведения, литературы, географии, иностранного языка и информатики.
Что известно об интервью Путина
Институт изучения войны проанализировал интервью российского диктатора Владимира Путина "американскому Соловьеву" и пришел к выводу, что президент РФ использовал его для распространения лжи, извращения истории и для того, чтобы выставить Россию жертвой, а не агрессором, как это есть на самом деле.
Аналитики подчеркивают, что эта продолжающаяся информационная операция имеет целью скрыть очевидный факт, что Россия начала агрессивную войну против своего соседа в 2022 году, чтобы запутать память Запада о произошедшем на самом деле.
Кто такой Такер Карлсон
Такер Карлсон – бывший ведущий телеканала Fox News. Он был очень влиятельным в должности ведущего ночного политического ток-шоу в 2016-2023 годах. После своего увольнения запустил шоу в соцсети X (ранее Twitter). В своем же выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.
Является сторонником Владимира Путина. Неоднократно оправдывал российскую агрессию, распространял фейки об "американских биоллабораториях в Украине", несколько раз "защищал" президента Путина после полномасштабного вторжения.
В России Карлсона часто называют "авторитетным источником новостей", особенно когда речь идет о войне в Украине. В сентябре 2023 года новостной канал "Россия 24" даже начал транслировать длинные отрывки его шоу "Такер на Х", дублированные на русском языке.
Карлсон является фанатом республиканца и кандидата в президенты Дональда Трампа.
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Слепой- сказал посмотрим!
.. Немой стал петь на радостях как дурачок
Воєнний злочинець…
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Та вже робіть не "на уроках...", а "замість уроків...". Ще включить у перелік математику, фізику, хімію, біологію... А от "слово Боже" не чипайте - гундяй образиться і прокляне