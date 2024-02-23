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Интервью Путина Карлсону будут изучать в школах РФ и на оккупированных территориях

карлсон,путін,такер

Школам в России и на оккупированных украинских территориях передали методичку для обучения. В РФ школьников будут обучать по материалам интервью Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Соответствующий документ опубликован на портале "Единый урок.рф", сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы методички рекомендуют учителям изучать интервью вместе с детьми, проводить в классах дебаты по темам разговора Путина и Карлсона, привлекать детей к "исследовательским проектам" по мотивам интервью и разбирать его как медиатекст.

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"Интервью особенно актуально сегодня, поскольку оно предоставляет возможность ознакомиться с позицией главы государства, представляющего Российскую Федерацию в международных отношениях, в том числе в части международной обстановки и отношений России с Западом, а также в контексте продолжающейся геополитической напряженности", – говорится в документе.

Авторы методички считают, что интервью поможет школьникам "лучше понять позицию России на мировой арене" и развить критическое мышление. Кроме того, обсуждение тем интервью может помочь детям развить более позитивное отношение к своему будущему на примере преодоления трудностей на государственном уровне.

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Интервью рекомендуют изучать на уроках истории, обществоведения, литературы, географии, иностранного языка и информатики.

Также читайте: Карлсон после интервью с диктатором РФ: "Путин не умеет объясняться и быть последовательным, он проводит много времени в собственном мире"

Что известно об интервью Путина

Институт изучения войны проанализировал интервью российского диктатора Владимира Путина "американскому Соловьеву" и пришел к выводу, что президент РФ использовал его для распространения лжи, извращения истории и для того, чтобы выставить Россию жертвой, а не агрессором, как это есть на самом деле.

Аналитики подчеркивают, что эта продолжающаяся информационная операция имеет целью скрыть очевидный факт, что Россия начала агрессивную войну против своего соседа в 2022 году, чтобы запутать память Запада о произошедшем на самом деле.

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон – бывший ведущий телеканала Fox News. Он был очень влиятельным в должности ведущего ночного политического ток-шоу в 2016-2023 годах. После своего увольнения запустил шоу в соцсети X (ранее Twitter). В своем же выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.

Является сторонником Владимира Путина. Неоднократно оправдывал российскую агрессию, распространял фейки об "американских биоллабораториях в Украине", несколько раз "защищал" президента Путина после полномасштабного вторжения.

В России Карлсона часто называют "авторитетным источником новостей", особенно когда речь идет о войне в Украине. В сентябре 2023 года новостной канал "Россия 24" даже начал транслировать длинные отрывки его шоу "Такер на Х", дублированные на русском языке.

Карлсон является фанатом республиканца и кандидата в президенты Дональда Трампа.
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Топ комментарии
+7
дэбіли, пля..
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23.02.2024 16:25
+7
Бо на московії поклоняються перед сша. Ненавидять, заздрять і поклоняються.
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23.02.2024 16:33
+6
Незрозуміло, чому введення в росії цитатника путіна вирішили розпочати з інтерв'ю Карлсону. Хіба раніше він дурні не ніс?
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23.02.2024 16:26
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дэбіли, пля..
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23.02.2024 16:25 Ответить
Точно, мля Но это уже не новость
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23.02.2024 18:14 Ответить
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23.02.2024 18:53 Ответить
Незрозуміло, чому введення в росії цитатника путіна вирішили розпочати з інтерв'ю Карлсону. Хіба раніше він дурні не ніс?
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23.02.2024 16:26 Ответить
Бо на московії поклоняються перед сша. Ненавидять, заздрять і поклоняються.
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23.02.2024 16:33 Ответить
Бо це буде кремлівська казка, на кшталт - "малюкі, Карлсон та *****"
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23.02.2024 18:03 Ответить
Глухой сказал-- услышим!
Слепой- сказал посмотрим!
.. Немой стал петь на радостях как дурачок
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23.02.2024 16:26 Ответить
Ну да -- як "маин кампф" Гітлера
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23.02.2024 16:27 Ответить
Кал путіна муміфікують і зберігатимуть в музеї.
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23.02.2024 16:28 Ответить
це якраз супер успішне інтервю яке треба вивчати))) діти дивимось маразматика який придумує історію на ходу))
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23.02.2024 16:28 Ответить
Ну все,совок возрожден.Бестселлеры тов.Брежнева тоже проходили в школах.Так что лозунг-можем повторить-не шутка.Таки повторили.
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23.02.2024 16:29 Ответить
....які вони кончені!
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23.02.2024 16:29 Ответить
Хворий сруськай мір, по іншому і не міг!!

Воєнний злочинець…
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23.02.2024 16:30 Ответить
Я так розумію, все йде по лекалам диктаторських режимів. Потім буде копіювання вірнопідданими його вбрання, зачіски, жестів, жартів та звичок. Як це буває в тоталітарних системах. Навіть уявив пересічного росіянина ще через декілька років. На лабутенах, з вискубаним під путіна волоссям, заколота ботоксом мордяка, з однією рухомою рукою. Постійно кидається на дітей та роздягає їх. Розмовляє виключно про історію сотворєнія Русі, написану в кишеньковому цитатнику. І пару лозунгів про бабушку і дєдушку. Бажано постійно жеманно підкашлювати.
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23.02.2024 16:37 Ответить
На Заході над цим інтерв'ю глузують, на росії - конспектують.
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23.02.2024 16:38 Ответить
Незабаром і пам'ятник Карлсону забабахають і тому,що з вентилятором на спині , теж.
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23.02.2024 17:37 Ответить
А потім кацапенят змусять вчити напам'ять полнає сабраніє сачінєній в. в. путєна. Совок вовєкі вєков, амінь.
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23.02.2024 16:40 Ответить
Те інтерв'ю має комісія психіатрів вивчати, з послідуючим діагнозом та лоботомією
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23.02.2024 16:42 Ответить
А ще мультік зробіть для дошкільнят , про Карлсона і пукена . дбл бл..
..
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23.02.2024 16:43 Ответить
Вміст чумайданчика наступне, що буде обов'язковим для поглинання. Будуть розчиняти у звичайному лайні, щоб на усіх вистачило.
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23.02.2024 16:55 Ответить
Я не розумію, чому на мАсковських болотах ще не почали массово ставити пам'ятники, бюсти та меморіали на честь *****?
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23.02.2024 17:05 Ответить
почали... можете перевірити, поки ще не масово, проте - це тільки початок, років за два - будуть у кожній установі і площі. О як митці зароблять. Був за часів совка знайомий типа скульптор... бухав як не в себе. проте вони з товаришами відливали з гіпссу іллічів (володимирів) - такі страшні.... проте - жили добре. в кожному селі і клубі мав бути такий істукан
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23.02.2024 17:27 Ответить
Лучше бы таблетки от безумия школьникам выдавали.
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23.02.2024 17:06 Ответить
"Інтерв'ю рекомендують вивчати на уроках історії, суспільствознавства, літератури, географії, іноземної мови та інформатики." Джерело:

Та вже робіть не "на уроках...", а "замість уроків...". Ще включить у перелік математику, фізику, хімію, біологію... А от "слово Боже" не чипайте - гундяй образиться і прокляне
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23.02.2024 17:16 Ответить
А психиатры будут изучать етот бред который етот маразмат и шизик нес?
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23.02.2024 17:23 Ответить
Та це ж добре.... поки весь світ вивчає НАУКИ... лапті вивчатимуть цитатник мао цз..... тьфу, піні.... нехай занурюються у темряву глибше. тим важче буде виколупуватися з печер і вигрібних сортирів.... туди їм і дорога. Поки я своїх учнів вчитиму генетиці, цитології та іншим ******** галузям. вони вивчатимуть вислови дегенерата і психопата. Спробуйте їх потім навчити хоча б гайки крутити...
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23.02.2024 17:24 Ответить
І втихаря в антимайданному офісі президента. Абдристович вже завчив всі основні посили і він вже руцькій.
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23.02.2024 17:37 Ответить
Ц-сс - скотина помиї буде хавать, чи то - лопать. Ой - де *** мешкають ЛОПАРІ, а де ***** АНТИ-лопа. Шо *******: - ЖЕРУТЬ ОДНАКОВЕ. АРХ М
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23.02.2024 17:57 Ответить
бедные дети
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23.02.2024 19:59 Ответить
Колись у 1976р нас у школі змушували конспектувати виступ Брежнєва на з'їзді партії.
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23.02.2024 21:42 Ответить
 
 