Интервью Путина Карлсону будут изучать в школах РФ и на оккупированных территориях

Школам в России и на оккупированных украинских территориях передали методичку для обучения. В РФ школьников будут обучать по материалам интервью Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Соответствующий документ опубликован на портале "Единый урок.рф", сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы методички рекомендуют учителям изучать интервью вместе с детьми, проводить в классах дебаты по темам разговора Путина и Карлсона, привлекать детей к "исследовательским проектам" по мотивам интервью и разбирать его как медиатекст.

Читайте также: Путин о войне: "Мы еще не достигли своих целей"

"Интервью особенно актуально сегодня, поскольку оно предоставляет возможность ознакомиться с позицией главы государства, представляющего Российскую Федерацию в международных отношениях, в том числе в части международной обстановки и отношений России с Западом, а также в контексте продолжающейся геополитической напряженности", – говорится в документе.

Авторы методички считают, что интервью поможет школьникам "лучше понять позицию России на мировой арене" и развить критическое мышление. Кроме того, обсуждение тем интервью может помочь детям развить более позитивное отношение к своему будущему на примере преодоления трудностей на государственном уровне.

Читайте также: Спикер ЕС Стано об интервью Карлсона с президентом РФ: Путин хронический лжец, который просто распространяет ложь о своей захватнической войне против Украины

Интервью рекомендуют изучать на уроках истории, обществоведения, литературы, географии, иностранного языка и информатики.

Также читайте: Карлсон после интервью с диктатором РФ: "Путин не умеет объясняться и быть последовательным, он проводит много времени в собственном мире"

Что известно об интервью Путина

Институт изучения войны проанализировал интервью российского диктатора Владимира Путина "американскому Соловьеву" и пришел к выводу, что президент РФ использовал его для распространения лжи, извращения истории и для того, чтобы выставить Россию жертвой, а не агрессором, как это есть на самом деле.

Аналитики подчеркивают, что эта продолжающаяся информационная операция имеет целью скрыть очевидный факт, что Россия начала агрессивную войну против своего соседа в 2022 году, чтобы запутать память Запада о произошедшем на самом деле.

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон – бывший ведущий телеканала Fox News. Он был очень влиятельным в должности ведущего ночного политического ток-шоу в 2016-2023 годах. После своего увольнения запустил шоу в соцсети X (ранее Twitter). В своем же выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.

Является сторонником Владимира Путина. Неоднократно оправдывал российскую агрессию, распространял фейки об "американских биоллабораториях в Украине", несколько раз "защищал" президента Путина после полномасштабного вторжения.

В России Карлсона часто называют "авторитетным источником новостей", особенно когда речь идет о войне в Украине. В сентябре 2023 года новостной канал "Россия 24" даже начал транслировать длинные отрывки его шоу "Такер на Х", дублированные на русском языке.

Карлсон является фанатом республиканца и кандидата в президенты Дональда Трампа.