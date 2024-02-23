Интервью Путина Карлсону показало масштаб проблемы, с которой имеет дело Украина, - Волкер

Интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показало, что президент РФ пытается отстроить Российскую империю.

Об этом журналистам заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше всего Волкера в интервью поразило то, насколько странным является нарратив Путина, поскольку все своими глазами видят: то, что делает Россия, и то, что президент РФ говорит, - противоположное.

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"Это было достаточно полезно, потому что многие были не уверены, что происходит, есть ли место для переговоров по соглашению, можно ли достичь мира, есть ли у России какие-то законные требования. То, как Путин повел себя на этом интервью, показало, что нет, он действительно пытается отстроить Российскую империю", – сказал дипломат.

"Он не верит, что соседние народы имеют равные с россиянами права, или же не верит в факт их существования. Он обращается к Украине или странам Балтии как к российским землям. Он рассказывает эти сумасшедшие истории о том, что Россия была основана в Киеве" , – добавил бывший спецпредставитель.

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Волкер подытожил, что интервью разъясняет людям, с какой проблемой Украина и партнеры имеют дело, и способствует тому, чтобы люди не путались по этому поводу при обсуждении или принятии решений.

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Что известно об интервью Путина

Институт изучения войны проанализировал интервью российского диктатора Владимира Путина "американскому Соловьеву" и пришел к выводу, что президент РФ использовал его для распространения лжи, извращения истории и для того, чтобы выставить Россию жертвой, а не агрессором, как это есть на самом деле.

Аналитики подчеркивают, что эта продолжающаяся информационная операция имеет целью скрыть очевидный факт, что Россия начала агрессивную войну против своего соседа в 2022 году, чтобы запутать память Запада о произошедшем на самом деле.

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон – бывший ведущий телеканала Fox News. Он был очень влиятельным в должности ведущего ночного политического ток-шоу в 2016-2023 годах. После своего увольнения запустил шоу в соцсети X (ранее Twitter). В своем же выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.

Является сторонником Владимира Путина. Неоднократно оправдывал российскую агрессию, распространял фейки об "американских биоллабораториях в Украине", несколько раз "защищал" президента Путина после полномасштабного вторжения.

В России Карлсона часто называют "авторитетным источником новостей", особенно когда речь идет о войне в Украине. В сентябре 2023 года новостной канал "Россия 24" даже начал транслировать длинные отрывки его шоу "Такер на Х", дублированные на русском языке.

Карлсон является фанатом республиканца и кандидата в президенты Дональда Трампа.