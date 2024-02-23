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Интервью Путина Карлсону показало масштаб проблемы, с которой имеет дело Украина, - Волкер

волкер,курт

Интервью российского диктатора Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону показало, что президент РФ пытается отстроить Российскую империю.

Об этом журналистам заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Больше всего Волкера в интервью поразило то, насколько странным является нарратив Путина, поскольку все своими глазами видят: то, что делает Россия, и то, что президент РФ говорит, - противоположное.

Также читайте: Интервью Путина Карлсону будут изучать в школах РФ и на оккупированных территориях

"Это было достаточно полезно, потому что многие были не уверены, что происходит, есть ли место для переговоров по соглашению, можно ли достичь мира, есть ли у России какие-то законные требования. То, как Путин повел себя на этом интервью, показало, что нет, он действительно пытается отстроить Российскую империю", – сказал дипломат.

"Он не верит, что соседние народы имеют равные с россиянами права, или же не верит в факт их существования. Он обращается к Украине или странам Балтии как к российским землям. Он рассказывает эти сумасшедшие истории о том, что Россия была основана в Киеве" , – добавил бывший спецпредставитель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден: Путин – сумасшедший сукин сын

Волкер подытожил, что интервью разъясняет людям, с какой проблемой Украина и партнеры имеют дело, и способствует тому, чтобы люди не путались по этому поводу при обсуждении или принятии решений.

Читайте также: Путин о войне: "Мы еще не достигли своих целей"

Что известно об интервью Путина

Институт изучения войны проанализировал интервью российского диктатора Владимира Путина "американскому Соловьеву" и пришел к выводу, что президент РФ использовал его для распространения лжи, извращения истории и для того, чтобы выставить Россию жертвой, а не агрессором, как это есть на самом деле.

Аналитики подчеркивают, что эта продолжающаяся информационная операция имеет целью скрыть очевидный факт, что Россия начала агрессивную войну против своего соседа в 2022 году, чтобы запутать память Запада о произошедшем на самом деле.

Кто такой Такер Карлсон

Такер Карлсон – бывший ведущий телеканала Fox News. Он был очень влиятельным в должности ведущего ночного политического ток-шоу в 2016-2023 годах. После своего увольнения запустил шоу в соцсети X (ранее Twitter). В своем же выпуске Карлсон обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС.

Является сторонником Владимира Путина. Неоднократно оправдывал российскую агрессию, распространял фейки об "американских биоллабораториях в Украине", несколько раз "защищал" президента Путина после полномасштабного вторжения.

В России Карлсона часто называют "авторитетным источником новостей", особенно когда речь идет о войне в Украине. В сентябре 2023 года новостной канал "Россия 24" даже начал транслировать длинные отрывки его шоу "Такер на Х", дублированные на русском языке.

Карлсон является фанатом республиканца и кандидата в президенты Дональда Трампа.
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Топ комментарии
+16
Війна, розбомблені міста, десятки тисяч загиблих, ракетні обстріли - два роки - НЕ ПОКАЗАЛИ з якою проблемою стикнулася Україна? Одне одненьке інтерв'ю - показало.
Щось таки із тим "заходом" не так....
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23.02.2024 16:34
+9
Оно просто ещё раз показало, что Немцов был прав.
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23.02.2024 16:44
+8
кому показало ?

тим, хто і так про це знав,

чи реднекам трампівським, яким вааще пох на реальність, як і нашим виборцям Ze ?
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23.02.2024 16:32
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кому показало ?

тим, хто і так про це знав,

чи реднекам трампівським, яким вааще пох на реальність, як і нашим виборцям Ze ?
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23.02.2024 16:32 Ответить

Саме так.
А ще доставило оргазм ватним істотам на раССєє і поза її межами.
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23.02.2024 16:47 Ответить
я не знаю де ти і хто ти, але мене непокоять дві вєщі - попаде в мене ракета або шахєд чи не попаде і друга - забере мене Арахамія захищати його в окоп з рогаткою проти танка чи не забере.

все інше = *****
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23.02.2024 17:06 Ответить
А якщо Шойгу забере теж = *****?
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23.02.2024 18:04 Ответить
от коли шойгу забере, тоді я і буду растаться зі своїм життям, попутно гранатою вбивши десяток кацапів.

А ти особисто де зараз на нулі ?

Якого *** ти, падло, лізеш розпоряджатися моїм життям ? Ти мені його давало ?
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23.02.2024 18:19 Ответить
ти, чмо болотне, до 2019 року агітував всіх підряд голосувати за це Зе, яке привело в мою країну війну.

тепер ти, ****, замість окопу, лазиш тут і агітуєш людей вмирати з рогаткою проти танка.

От я старенький і слабенький, но останніми силами рученят я б таких підерасів, як ти, душив би без вироку суду
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23.02.2024 18:23 Ответить
ти, чмо болотне, до 2019 року агітував всіх підряд голосувати за це Зе, яке привело в мою країну війну.

Ти мене явно з кимось плутаєш, я завжди топив за Пороха після того як він тільки заїкнувся за томос, попри все те лайно, що потім лилось на нього скрізь і на цензорі також.
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23.02.2024 19:23 Ответить
ну тоді вибач.

був тут Павло Кіт ...
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23.02.2024 19:28 Ответить
Інтерв'ю "Малюка карліка та карлсона" наказали вивчати діткам в школі в рашці

Мда, а наші часи Карсони були пристойнішими.😂
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23.02.2024 17:47 Ответить
«ЯНЕТРЯПЦІ», який , вмовляв ***** , забрати ойго до себе , хоть за долги , бачив « мир» в очах МАНЬЯКА , який на той час , вбив сотні тисяч людей і в Грузії, і в Сирії, а в Україні шла страшнаВІЙНА, !
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23.02.2024 18:23 Ответить
Війна, розбомблені міста, десятки тисяч загиблих, ракетні обстріли - два роки - НЕ ПОКАЗАЛИ з якою проблемою стикнулася Україна? Одне одненьке інтерв'ю - показало.
Щось таки із тим "заходом" не так....
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23.02.2024 16:34 Ответить
Труп навального для Заходу важливіший за все те, що ви перечислили. Якось так
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23.02.2024 16:57 Ответить
Коли , для ЕРМАКА-АРАХЛАМІДІІ - ГЕНОЦИД українців , денацифікація мовляв « нічого страшного» по спискам Портного в Бучі , Бородянці вже побачили , що це таке ! Зрадники ІудИ гірші , відкритого ворога
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23.02.2024 18:29 Ответить
Ліпше пізно чим ніколи -- в Заходу відкрились очі - шеб відкрилось друге дихання
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23.02.2024 16:35 Ответить
Оно просто ещё раз показало, что Немцов был прав.
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23.02.2024 16:44 Ответить
У карлсона треба пропєллєр конфіскувати.
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23.02.2024 16:45 Ответить
Regrettably, in a bargaining, the fact that a party's demands appear outrageous and morally wrong matters much less than its determination to pursue them and the harm it is prepared to cause in achieving the.
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23.02.2024 16:46 Ответить
Всі відчайдушно намагаються зрозуміти божевільного. Коментують та аналізують. Хворий навіть озброєний, залишається хворим. Можливо треба підключати консіліум лікарів...
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23.02.2024 16:46 Ответить
ПЕРВОД НАА ОБЫЫЧНЫЙ ЯЗЫК Путин не Путин а клон дубляжа двойника копии.. путин е**нутый шизофреник страдающий маниакальным синдромом преследования человек имевший в детстве половое насилие и истязания у него отсутствует чувство сострадания потому как лобные доли отвечающие за чувства мораль чужую боль запреты табу перестали развиваться примерно после 7-10 лет потому как интеллектом он несет бред ребёнка 7-10 не больше...специалисты вам скажут как это выяснить... Путин УБИЙЦА УБЛЮДОК ДИТЯ ДЬЯВОЛА ИЛИ САМ ДЬЯВОЛ
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23.02.2024 16:47 Ответить
Україна має справу? скінчиться Україна і ви, занепокоєні пустобрьохи, відчуєте цю справу.
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23.02.2024 16:47 Ответить
Про йо б нутість путіна всім відомо давно. Не в цьому інтерв'ю це розкрилось. Для світу набагато страшніше, що там ще 140 мільйонів путіних. Ось що загрожує людству. Просто годину тому дивився якісь чат-рулеточні канали з кацапами. Вони ВСІ путіни. Вони заслуговують смерті.
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23.02.2024 16:48 Ответить
"Він розповідає ці божевільні історії про те, що Росія була заснована в Києві"

На самом деле в интервью Карлсону Путин сказал что "российское государство" было создано в Новгороде в 862-м году.
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23.02.2024 16:48 Ответить
То шо він сказав ще більш божевільне, оскільки як відомо "государство" під згаданою Вами назвою, було утворено указом 1720 року, а в 9-тому столітті на місці Новгорода ільменського ведмідь чухав сраку об березу.
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23.02.2024 16:57 Ответить
Прямая цитата.

"Российское государство стало собираться как централизованное, это считается годом создания Российского государства - 862 год, когда новгородцы - есть такой город Новгород на северо-западе страны - пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии, из варягов"
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23.02.2024 17:09 Ответить
Що повинна довести приведена цитата? Що пиня гепнутий по голові? Стосовно датування новгорода ільменського, ци питання до коцоархеологів, чому вони досі не відкопали на місці Новгорода археологічний шар, який відповідає 9-тому століттю.
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23.02.2024 19:26 Ответить
То може вже досить вам п'яту точку чухати? Пора і вам запрягатися..
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23.02.2024 16:49 Ответить
А чи справді такі вже обізнані ті, хто беззастережно біжить за Трампом але не серед НЕ оголотіло тупих? Портніков два роки заколихуюого пздєжа Люсь з Будановим, жорстко реалістично попереджає -доки у Хйла план тільки УСЯ УКРАЇНА бо її як такої не повинно бути , доти захід повинен тримати рівень бажаної перемоги на поверненні усієї України до рівня 1991-го... А далія к воно буде й коли ... Якою буде рівень готовності українців тримати цю планку... - Я навіть боюся вже його слухати, прі усій великій повазі, - занадто жорстко реалістично все він говорить.
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23.02.2024 17:22 Ответить
Не цікаво подивитись наскільки хворе *****, та що про це пророки? Кому цікаво відкрити часом Біблію, то робиться це так, - змалюєтесь до дитини, як в ній це написано, та читаєте Біблію по буквах, виділяючи ХЛІБ, ЙОГО ЕКВІВАЛЕНТИ(ЛІТАК, ЯЩИК КІНО, ТЕЛЕФОН, МОБІЛА,... абревіатури еквівалентів, наукові назви, географічні пункти, ріки, міста, призвіща, ініціали та призвіща,.....). Коли закінчите - гляньте на початок, - ХТО й кого створив. Далі аналіз згідно з ЗАКОНАМИ КНИГИ(їх також потрібно віднайти й виділити), але й це не все, та для вас досить. ВИДІЛЕНЕ ЦЕ СЬОГОДНІШНІЙ ЧАС, ПРИБЕРІТЬ МИНУЛЕ(АЛЕ НЕ ЗАКОНИ) й матимете те. що маємо: - християнські цінності кацапа: - спижжений унітаз мобілу, телевізор,..... повне порушення ДЕСЯТИ ЗАПОВІДЕЙ і ******* ***** про типу РАЙ. Найбільш інформативна російськомовна Біблія, бо ***** та українська дуже далекі одне від одного. А оскільки КИЇВ на сторінках(В ЧАСІ) З,ЯВЛЯЄТЬСЯ ПЕРШИМ, і по всій книзі згадується справами 70 раз, на відміну від Квакії(шість) та сторінково пізніше, то робіть висновки хто *******. ЗАКОН - ЦЕ ЗАКОН має АВТОРА, а тюрьма з печерним воскресінням - це ТЮРЬМА ДЛЯ ДЕБІЛІВ. один з них АВТОРІВ АФЕРИСТІВ-********** - В.Путін( піднімаєте очі вгору, та дивитесь попереднє імя - Лука. То як вам типу "християнство"? Лукавий бик(попередня кличка в часі) добре нагострив проти себе бумеранг. - Нічого особистого проти дебіла, бо він є те, що є. АРХ М
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23.02.2024 17:26 Ответить
можна помедленнее , я записываю
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23.02.2024 17:42 Ответить
Він все вірно каже. Це проблема з якою стикнулися чеченці, Україна, а ще Грузія та Молдова. А США підтримували Росію у іх імперських зазіханнях усі 32 роки після розвалу СРСР. Самобивчий націоналізм так назвала радниця американського президента право українського народу на власну державу у 1991 році, коли писала промову. 10 років війни проти України під гаслами боротьби з українським націоналізмом то співпадіння?
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23.02.2024 17:57 Ответить
"Він розповідає ці божевільні історії про те, що Росія була заснована в Києві"

Чекайте, виходить ***** екстреміст? Він визнає, що Київська Русь була, а раші ще й проекті не було? Ну так по цій логіці Україна має претендувати на територію раісі а не навпаки. Хоча нормальній людині і в голову не прийде хотіти хоч шматок того смітника.
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23.02.2024 18:12 Ответить
Предтеча х...... авантюрист та шахрай Микитка Хрущов, коли замахувався в 1962 році на США шуткував - закатаєм єжа под зад Америке. І спєкся. Оголосили волюнтаристом. А в середині 70 підняли голову скрєпоносці і знову пішла свистопляска -імпералізм, расшативаніє устоєв, дисиденти, політвязні. Афганістан і т.д.
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23.02.2024 18:31 Ответить
 
 