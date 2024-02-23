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Польша (8142) протест (5834) путин (30482) фермер (185)

Польский фермер, повесивший на трактор призыв к Путину "навести порядок в Украине", может сесть на 5 лет

протести,польща

Польскому фермеру с пропутинскими лозунгами на тракторе выдвинули официальные обвинения. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщила Региональная прокуратура Гливице, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Фермер обвиняется в подстрекательстве к агрессивной войне против Польши, восхвалении агрессии России против Украины и пропаганде коммунистической идеологии. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Также смотрите: Украинские фермеры привезли на границу с Польшей расстрелянную россиянами сельхозтехнику. ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 февраля фермер в Польше во время протеста вывесил на тракторе плакат с таким текстом: "Путин, наведи порядок в Украине и Брюсселе. И в нашем правительстве". Также на его тракторе был закреплен флаг СССР. В МИД Польши заявили, что протестующие действуют под влиянием российских агентов, а их поступки вредят репутации страны.
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Топ комментарии
+26
Не может, а должен сесть.
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23.02.2024 20:59
+16
Партії Конфедерація, це ********** партія
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23.02.2024 21:01
+11
******* причепило ганчірку червони ср4ного ссср, воно навіть не догоняє своїм тупим мозком що у ссср йому не дозволив би режим мати свій трактор! Скільки хворих на голову у світі..... пздц.
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23.02.2024 21:03
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помілуйтє, гаспада!
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23.02.2024 20:59 Ответить
Отдайте его в Бучу или Ирпень..
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23.02.2024 21:04 Ответить
Зараз вже нічого йому тут не буде. Може пару ляпасів. Це якби в перші два місяці війни.
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23.02.2024 21:18 Ответить
Є корисні ідіоти, яких підбурює агентура
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24.02.2024 08:56 Ответить
Не может, а должен сесть.
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23.02.2024 20:59 Ответить
йому кацапія проплатить таких адвокатів, шо скоріше Польщу расформірують, ніж він сяде
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23.02.2024 21:08 Ответить
хвате волать про всесіліє кацапов
по-перше - владіміру путіну той фермер взагалі в нах не потрібен
по-друге поляки самі винні - ПОРА в Польщі ЗАБОРОНИТИ комуністичну партію!!!
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23.02.2024 21:23 Ответить
А шо, вони її не заборонили?
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23.02.2024 21:29 Ответить
также як же як і в США - офіційно і надійно
"і еті люді запрещают ковірятся в носу"
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23.02.2024 21:41 Ответить
партію заборонити можна, але умішко це куди дінеш ?
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23.02.2024 22:46 Ответить
а в першу чергу на склянку )))
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23.02.2024 23:43 Ответить
А решту оштрафовати на 1000$
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23.02.2024 21:00 Ответить
і кожному штрафовальщику бластер лазерний в руки і іскуствєнний інтєлєкт, бо свого нема
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23.02.2024 21:09 Ответить
$ ?
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23.02.2024 21:59 Ответить
дядьку, не питайте гравця в ферму шо і звідки береться
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23.02.2024 22:47 Ответить
По курсу.
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23.02.2024 23:46 Ответить
Треба прикласти усі зусилля, щоб те курво посадити.
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23.02.2024 21:00 Ответить
тобто шо конкретно і куди треба прикласти ?

написати 300 плакатів чи 820 коментів ?
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23.02.2024 21:11 Ответить
Он даже не фермер. Инженер строитель какой- то. Ну, и типа член...партии какой- то
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23.02.2024 21:00 Ответить
Партії Конфедерація, це ********** партія
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23.02.2024 21:01 Ответить
яка ж це велика відстань від "може" до "сів"
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23.02.2024 21:01 Ответить
Хто б сумнівався!

Вуха веслюка Путлера сторчать з усіею ціею історією з « блокуванням» кордону.

Стерть рашистам!
Слава воюючей Україні!
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23.02.2024 21:02 Ответить
******* причепило ганчірку червони ср4ного ссср, воно навіть не догоняє своїм тупим мозком що у ссср йому не дозволив би режим мати свій трактор! Скільки хворих на голову у світі..... пздц.
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23.02.2024 21:03 Ответить
Олексій , польські селяни часів ПНР мали в своєму приватному користуванню землю і трактори , популярні були польські Урсуси , так що для них часи СРСР не такі страшні були .Тому польські селяни так і ідеалізують ті часи .
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23.02.2024 21:19 Ответить
Реднеки вічні !
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23.02.2024 22:18 Ответить
отримати 5 років і відправитись відбувати, на любих болотах за полярним кругом.
швабра чекає.
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23.02.2024 21:03 Ответить
Ага, а оті усі,що за ним слідом їхали , вони нічого не бачили. Вони просто мають рацію,як каже пан Дуда.
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23.02.2024 21:03 Ответить
На пляшку він повинен сісти.
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23.02.2024 21:03 Ответить
жорстокий ти...
строітеля.... трішки жалко...
краще ту червону мяку ганчірку в попу для профілактики
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23.02.2024 21:25 Ответить
Польському фермеру з пропутінськими гаслами на тракторі висунули офіційні звинувачення

Непогано, якби йому не тiльки висунули, а й засунули...
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23.02.2024 21:04 Ответить
на пляшку, як треба за скрєпами
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23.02.2024 21:05 Ответить
Навіщо? Давайте його до нас! Тут він не зможе сісти 5років.😁
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23.02.2024 21:07 Ответить
Пропоную ці 5 років годувати його хлібом виключно з українського зерна. Воду так і бути, нехай дають місцеву.
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23.02.2024 21:07 Ответить
Сподіваюсь, вистачить розуму, аби реально дати цій мерзоті максимально можливий термін, адже ігри в демократію з "совками" та любителями паРаши рано чи пізно закінчуються "маладимі рєспублікамі" та "асвабаждєнієм от фашистав і нацистав".
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23.02.2024 21:07 Ответить
Довбоїбів і ліваків скрізь вистачає. Але от коли ці ******** і ліваки блокують кордон, псують майно і діють повністю в інтересах головного агресора, а польська влада бекає, що це їхнє законне право, то це вже діагноз на всю країну
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23.02.2024 21:08 Ответить
Може сісти... А може й не сісти. Бо все це виглядає так, що його ще й нагородять.
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23.02.2024 21:09 Ответить
Дайте його мені. Маю вільний час та натхнення. Я знайду спосіб, як його утихомирити.
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23.02.2024 21:11 Ответить
If he had written Matka Boska, or Zarathustra, that would have been almost funny. The way he did, it's simply disgusting
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23.02.2024 21:11 Ответить
Не треба поца саджати, депортувати нахер на московію, а там, довго посміхатися не будуть---пакет у зуби, тай пописдує здихати за "навадітеля парядка", ото буде саме то,),
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23.02.2024 21:16 Ответить
Достатьо залишити на тракторі посеред замінованого поля. Якщо добереться до краю то може й порозумнішає.
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23.02.2024 21:18 Ответить
Саджайте ідіота!
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23.02.2024 21:19 Ответить
********** дебил.
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23.02.2024 21:26 Ответить
Да что забыли, путин ведь в интервью прямо так и сказал что "поляки в 39-м году заигрались и не отдали гитлеру Данциг (Гданьск), поэтому Германия на них и напала", то есть он теперь полностью поддерживает гитлера когда он напал на Польшу, а этот придурок поддерживает путина, ну не дебил же он после этого..
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23.02.2024 21:38 Ответить
..И полностью конфисклвать его имущество с тракторами, фермами и полями в пользу ВСУ..
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23.02.2024 21:28 Ответить
"Нормальных мужиков С 23 Февраля!"
Ты что, идиот? Это расейский праздник а не украинский, ты что, расею поддерживаешь и её вооруженные силы?
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23.02.2024 22:19 Ответить
Ты поддерживаешь тех, кто ищет повод забухать.
Синева опухшая с головой под лавкой ...
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23.02.2024 22:19 Ответить
Він ВЖЕ повинен бути за гратами.
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23.02.2024 22:09 Ответить
У НАС БЫ НА 15 СЕЛ !!!
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23.02.2024 22:27 Ответить
Не може, а має !!!
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23.02.2024 22:33 Ответить
Нехай ***** у вас шакалів «наведе порядок».
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23.02.2024 22:57 Ответить
Фермеру, на ім'я Пьотр, висунули звинувачення в публічному підбурюванні до розв'язання агресивної війни проти Польщі та публічному схваленню розв'язання агресивної війни проти України. Саме так прокуратура трактувала напис на плакаті. Також його підозрюють у публічній пропаганді комуністичної ідеології у зв'язку з вивішуванням прапора СРСР.

Фермер відмовився давати пояснення. Йому вже обрали запобіжний захід. Чоловікові загрожує до п'яти років увʼязнення.
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23.02.2024 23:56 Ответить
За плакат 5 років. За блокування кордону, напад і пошкодження майна:
Нікіта
Ілля
Христофор
Ульяна
Ярослав...
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24.02.2024 01:32 Ответить
Дурак варежку разявил на власти. Поделом ему.
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24.02.2024 04:37 Ответить
Он уже должен сидеть. Ясновельможные паны просто не догоняют что происходит. А происходит реализация плана по уничтожению ЕС и НАТО.
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24.02.2024 03:25 Ответить
як кацапи прийдуть, поставите йому пам'ятник та назвете ім'ям фермера піонерську організацію
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24.02.2024 11:03 Ответить
Цього не буде того що польська влада показала себе або імпотентною або дуже прокацапською
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24.02.2024 12:10 Ответить
 
 