Польский фермер, повесивший на трактор призыв к Путину "навести порядок в Украине", может сесть на 5 лет

Польскому фермеру с пропутинскими лозунгами на тракторе выдвинули официальные обвинения. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщила Региональная прокуратура Гливице, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Фермер обвиняется в подстрекательстве к агрессивной войне против Польши, восхвалении агрессии России против Украины и пропаганде коммунистической идеологии. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 февраля фермер в Польше во время протеста вывесил на тракторе плакат с таким текстом: "Путин, наведи порядок в Украине и Брюсселе. И в нашем правительстве". Также на его тракторе был закреплен флаг СССР. В МИД Польши заявили, что протестующие действуют под влиянием российских агентов, а их поступки вредят репутации страны.