Польский фермер, повесивший на трактор призыв к Путину "навести порядок в Украине", может сесть на 5 лет
Польскому фермеру с пропутинскими лозунгами на тракторе выдвинули официальные обвинения. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Об этом сообщила Региональная прокуратура Гливице, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.
Фермер обвиняется в подстрекательстве к агрессивной войне против Польши, восхвалении агрессии России против Украины и пропаганде коммунистической идеологии. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 февраля фермер в Польше во время протеста вывесил на тракторе плакат с таким текстом: "Путин, наведи порядок в Украине и Брюсселе. И в нашем правительстве". Также на его тракторе был закреплен флаг СССР. В МИД Польши заявили, что протестующие действуют под влиянием российских агентов, а их поступки вредят репутации страны.
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по-перше - владіміру путіну той фермер взагалі в нах не потрібен
по-друге поляки самі винні - ПОРА в Польщі ЗАБОРОНИТИ комуністичну партію!!!
"і еті люді запрещают ковірятся в носу"
написати 300 плакатів чи 820 коментів ?
Вуха веслюка Путлера сторчать з усіею ціею історією з « блокуванням» кордону.
Стерть рашистам!
Слава воюючей Україні!
швабра чекає.
строітеля.... трішки жалко...
краще ту червону мяку ганчірку в попу для профілактики
Непогано, якби йому не тiльки висунули, а й засунули...
Ты что, идиот? Это расейский праздник а не украинский, ты что, расею поддерживаешь и её вооруженные силы?
Синева опухшая с головой под лавкой ...
Фермер відмовився давати пояснення. Йому вже обрали запобіжний захід. Чоловікові загрожує до п'яти років увʼязнення.
Нікіта
Ілля
Христофор
Ульяна
Ярослав...