Кулеба и генсек ООН Гутерриш обсудили расширение поддержки украинской Формулы мира

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

"В ходе нашей сегодняшней встречи я поблагодарил генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша за участие ООН в обсуждении Формулы мира и отметил важность продолжения усилий по продвижению мира в Украине. Мы также говорили о путях расширения географии поддержки Формулы мира во время подготовки к Глобальному саммиту мира в Швейцарии", - написал Кулеба в Х (Twitter), передает Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили также решение вопросов насилия, совершаемого россиянами против украинских гражданских, и освобождение пленных.

"Я также отметил настоятельную необходимость задействовать все имеющиеся инструменты, а в случае необходимости - разработать новые для решения проблемы сексуального насилия со стороны российских войск в Украине, а также для освобождения находящихся в плену гражданских лиц. Генеральный секретарь заверил меня, что он будет следить за этим вопросом", – отметил Кулеба.

Кулеба 23 февраля находится с рабочим визитом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Глава украинской дипломатии принял участие в дебатах Генеральной ассамблеи ООН относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

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