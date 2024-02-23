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Кулеба Дмитрий (2880) Гутерриш Антониу (329)

Кулеба и генсек ООН Гутерриш обсудили расширение поддержки украинской Формулы мира

гутерреш

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

"В ходе нашей сегодняшней встречи я поблагодарил генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша за участие ООН в обсуждении Формулы мира и отметил важность продолжения усилий по продвижению мира в Украине. Мы также говорили о путях расширения географии поддержки Формулы мира во время подготовки к Глобальному саммиту мира в Швейцарии", - написал Кулеба в Х (Twitter), передает Цензор.НЕТ.

Стороны обсудили также решение вопросов насилия, совершаемого россиянами против украинских гражданских, и освобождение пленных.

"Я также отметил настоятельную необходимость задействовать все имеющиеся инструменты, а в случае необходимости - разработать новые для решения проблемы сексуального насилия со стороны российских войск в Украине, а также для освобождения находящихся в плену гражданских лиц. Генеральный секретарь заверил меня, что он будет следить за этим вопросом", – отметил Кулеба.

Кулеба 23 февраля находится с рабочим визитом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Глава украинской дипломатии принял участие в дебатах Генеральной ассамблеи ООН относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

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Топ комментарии
+7
Кулеба, дай закурити!
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23.02.2024 21:05
+6
обговорювати формулу миру з португальським другом куйла при ООН..Плять миротворці Юди
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23.02.2024 21:29
+4
в знак порозуміння, кулєба передав бусик з цигарками, через мадярів.
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23.02.2024 21:07
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Мощно,ну фсё, наконец то.
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23.02.2024 21:03 Ответить
Чем бы дитя не тешилось .
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23.02.2024 21:04 Ответить
От з цим звіром точно не жартуйте. Як доїсть свого круасана... тримайтесь!
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23.02.2024 21:04 Ответить
Кулеба, дай закурити!
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23.02.2024 21:05 Ответить
Тоня гутєрєш каже, шо зав'язала...
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23.02.2024 21:20 Ответить
Тут 99,99 % населення планети не можуть сформулювати теорему Ферма і вдруг внєзапно нова нерішаєма в принципі тіарємка !

Астанавітесь, як казав классік !!!
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23.02.2024 21:06 Ответить
А гутерріша заблоковане на кордоні з Польщею українське збіжжя та голодаючі вже не цікавлять?
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23.02.2024 21:06 Ответить
в знак порозуміння, кулєба передав бусик з цигарками, через мадярів.
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23.02.2024 21:07 Ответить
в ТЦК передав бусік ?

бо у них зараз на бусіках самий урожай
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23.02.2024 21:13 Ответить
Пару ящиків Пріми - і Всє дала.
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23.02.2024 21:08 Ответить
Подоляк підказав, чи ти сам здогадався?
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23.02.2024 21:21 Ответить
Підрахуй бліх шось тре за "безглузду НАТУ"‽😀
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23.02.2024 21:42 Ответить
ПАтужна розмова, чьо((
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23.02.2024 21:19 Ответить
Кажуть, аж дим пішов...😀
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23.02.2024 21:23 Ответить
Випадок зовсім не унікальний коли у стінах ООН шось там перетерли два мудака.
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23.02.2024 21:20 Ответить
ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS
Ідеологічну обробку дітей з окупованих територій фінансує UNICEF, дитячий фонд ООН.
Дітей із окупованих Росією територій України возили в Білорусь у дитячі літні табори «для реабілітації». Організацією таких поїздок у 2022-2023 році опікувався Білоруський Червоний Хрест. А в 2022 року цю програму також співфінансував Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, - спільне розслідування журналістів «Схем» і білоруської редакції Радіо Свобода (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa2RPc3FVRUtOdEhFSHA2S0U5UGlybHpVTEpFd3xBQ3Jtc0tsVWliQXlXbUE4NWZOSzYwLTlFcGhQNUJkWThsRzF6LUR4UHB2Smh0X2hpOVZVOVhtODRFZjY4RmZHMXhoWFNjWEFJYVdCWmloN0lueHBMQkpBUzVlWHB1cTJ5Zk5YY1M2Tk4yal9lR2l2U1YwUWFIWQ&q=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-skhemy-**********-dity-bilorus%2F32831211.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-s... )
Під час таких поїздок дітей возили на білоруські військові полігони, давали зброю і проводили «ідеологічні» заняття з антиукраїнськими наративами
.
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23.02.2024 21:49 Ответить
Два імпотенти помірялися дзюрками - оце новина.
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23.02.2024 21:24 Ответить
обговорювати формулу миру з португальським другом куйла при ООН..Плять миротворці Юди
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23.02.2024 21:29 Ответить
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23.02.2024 21:43 Ответить
Черговий ***********.
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23.02.2024 21:49 Ответить
Один нічого не вірішуючий поговорив з іньшим нічого не вірішуючим про те що нічого не вирішить
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23.02.2024 21:56 Ответить
Остання путь, остання путь.......

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23.02.2024 21:59 Ответить
220 км ~ до найближчої лінії фронту
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23.02.2024 22:02 Ответить
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23.02.2024 22:05 Ответить
https://t.me/voynareal/84421 🔥 Ще кадри з місця падіння - орк доповідає, що «плавають трупи» та вибухає боєкомплект
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23.02.2024 22:06 Ответить
https://t.me/voynareal/84422 путін: «система ППО рф не може збити свій літак» ВИДЕО
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23.02.2024 22:09 Ответить
Шлях до миру лише один - знищення московського імперіалізму. "Формула миру" це - від лукавого. Відволікання об'єднання зусиль демократичних країн від перемоги над російським фашизмом
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23.02.2024 22:09 Ответить
Говорили балакали, сіли і заплакали
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24.02.2024 09:59 Ответить
 
 