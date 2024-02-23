Кулеба и генсек ООН Гутерриш обсудили расширение поддержки украинской Формулы мира
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.
"В ходе нашей сегодняшней встречи я поблагодарил генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша за участие ООН в обсуждении Формулы мира и отметил важность продолжения усилий по продвижению мира в Украине. Мы также говорили о путях расширения географии поддержки Формулы мира во время подготовки к Глобальному саммиту мира в Швейцарии", - написал Кулеба в Х (Twitter), передает Цензор.НЕТ.
Стороны обсудили также решение вопросов насилия, совершаемого россиянами против украинских гражданских, и освобождение пленных.
"Я также отметил настоятельную необходимость задействовать все имеющиеся инструменты, а в случае необходимости - разработать новые для решения проблемы сексуального насилия со стороны российских войск в Украине, а также для освобождения находящихся в плену гражданских лиц. Генеральный секретарь заверил меня, что он будет следить за этим вопросом", – отметил Кулеба.
Кулеба 23 февраля находится с рабочим визитом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Глава украинской дипломатии принял участие в дебатах Генеральной ассамблеи ООН относительно ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
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Астанавітесь, як казав классік !!!
бо у них зараз на бусіках самий урожай
Ідеологічну обробку дітей з окупованих територій фінансує UNICEF, дитячий фонд ООН.
Дітей із окупованих Росією територій України возили в Білорусь у дитячі літні табори «для реабілітації». Організацією таких поїздок у 2022-2023 році опікувався Білоруський Червоний Хрест. А в 2022 року цю програму також співфінансував Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, - спільне розслідування журналістів «Схем» і білоруської редакції Радіо Свобода (https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa2RPc3FVRUtOdEhFSHA2S0U5UGlybHpVTEpFd3xBQ3Jtc0tsVWliQXlXbUE4NWZOSzYwLTlFcGhQNUJkWThsRzF6LUR4UHB2Smh0X2hpOVZVOVhtODRFZjY4RmZHMXhoWFNjWEFJYVdCWmloN0lueHBMQkpBUzVlWHB1cTJ5Zk5YY1M2Tk4yal9lR2l2U1YwUWFIWQ&q=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnews-skhemy-**********-dity-bilorus%2F32831211.html https://www.radiosvoboda.org/a/news-s... )
Під час таких поїздок дітей возили на білоруські військові полігони, давали зброю і проводили «ідеологічні» заняття з антиукраїнськими наративами
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