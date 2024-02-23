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опрос (2651) украинцы (3785) волонтеры (2612) Gradus Research (3)

Украинцы еще больше донатят на фоне усталости от войны и неопределенности, - опрос Gradus Research. ІНФОГРАФІКА

прапор,україна,перемога,мати

Украинцы стали больше приобщаться к волонтерским сборам и регулярно донатить на нужды ВСУ. Это происходит на фоне стресса и усталости от неопределенной продолжительности войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который компания Gradus Research провела ко второй годовщине полномасштабной войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Результаты опроса свидетельствуют, что количество украинцев, которые донатят регулярно, увеличилось по сравнению с 2022 годом и сейчас составляет 17%. Неизменной осталась часть тех, кто приобщается к благотворительному или волонтерскому сбору время от времени (44%).

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Опитування Gradus Research

Помогать армии украинцам позволяет стабильный доход. По результатам исследования, по сравнению с маем 2022 года, уровень трудоустроенности среди украинцев вырос почти вдвое. В настоящее время он составляет 61%.

Также читайте: 46% украинцев считают, что дела в стране развиваются в неправильном направлении, 44% - что в правильном - опрос КМИС. ІНФОГРАФІКА

Опитування Gradus Research

Главными эмоциями украинцев при этом есть напряжение, разочарование и страх. Они заменили собой гнев, превалирующий в начале полномасштабного вторжения.

Опитування Gradus Research

Уровень стресса среди украинцев остается высоким – 77% в 2022 году и 88% в 2024 году.

Читайте также: До 43% возросло количество украинцев, считающих, что Зеленскому стоит ограничиться одним президентским сроком, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опитування Gradus Research

Наибольшими страхами украинских граждан неопределенность продолжительности войны (63%) и страх за жизни близких (48%). Около трети опрошенных опасаются из-за возможных финансовых сложностей (36%) и ухудшения общей экономической ситуации (34%).

Опитування Gradus Research

При этом 64% людей отметили, что их вдохновляет мнение о прекращении войны в Украине в ближайшее время, 40% – улучшение материального благосостояния и 33% – улучшение политической ситуации в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40% украинцев доверяют Сырскому. 35% не слышали о нем в феврале, - опрос КМИС

Опитування Gradus Research

Больше всего украинцы ожидают от стран ЕС и США наступательного и защитного оружия и финансовой помощи.

Опитування Gradus Research

Опрос был проведен 14-16 февраля 2024 года методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Участие в нем приняли 1212 респондентов. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона, за исключением временно оккупированных территорий и территорий ведения активных боевых действий.
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Топ комментарии
+10
МММ Пердулі донатьте,йому сутужно за кордоном.
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23.02.2024 21:23
+8
Зараз донатю, як в перші місяці війни !
В самі відповідальні і самі тяжкі дні....
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23.02.2024 21:31
+6
Чмутя з прутилою вже застібались ящики в чорне фарбувать
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23.02.2024 21:27
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Правила форума Совет форумчан
МММ Пердулі донатьте,йому сутужно за кордоном.
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23.02.2024 21:23 Ответить
Багато хто допомагає по своїх знайомих і бригадах земляків. Для хороших справ не треба бігати по притулах і тому подібних.
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23.02.2024 23:54 Ответить
фінансово стан покращився з 2022 суттєво (був ніякий через ковід), тому тільки нарощую підтримку
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23.02.2024 21:26 Ответить
Нормас, Лачен ще собі підписоти прикупить...
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23.02.2024 21:48 Ответить
Чмутя з прутилою вже застібались ящики в чорне фарбувать
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23.02.2024 21:27 Ответить
Зараз донатю, як в перші місяці війни !
В самі відповідальні і самі тяжкі дні....
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23.02.2024 21:31 Ответить
Так, читаючи новини про тотальне злодійство та про законне злодійство, типу виділення 17 млрд на дороги, а тебе самого за борг уже в 4.000грн за комуналку повістки шлють, то донатити хочеться аж на ура...
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23.02.2024 21:32 Ответить
Хто не хоче, той шукає причини.
Бариги крадуть, це не значить, що треба здатись.
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23.02.2024 21:44 Ответить
Менше пафосу. Кожен донатить і допомагає чим може. Я писав про інші речі
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23.02.2024 21:54 Ответить
до чого тут "здатись"? просто жулікам типу Притули, Чмута, Стерненка, Лачена не давати грошей, от і все!
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23.02.2024 22:41 Ответить
Вася, цим людям всі довіряють, а тобі ніхто, бо ти лох і твій рівень - срати тут.
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23.02.2024 22:54 Ответить
"Вася", "ти лох"... Сморчок малолітній, ти форуми трохи переплутав. Для вас є спеціалізовані чатики, де ви один одного під дешеве пиво переконуєте всю ніч, хто з вас більший лох і хто переспав з 1.000 дівок за літні канікули. Пішов звідси
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23.02.2024 23:09 Ответить
Лошарік, ти перелогінитись забув
Дінаху!)))
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23.02.2024 23:10 Ответить
Не переймайтеся . Це штатний зебот без фантазії, виконує найчорнішу роботу - запльовує справжніх відвідувачів сайту. Такі за копійки продаються, не вірю, щоб він що небудь дав на ЗСУ.
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23.02.2024 23:45 Ответить
Просто для інтересу, як "справжніх" відвідувачів від "несправжніх" відрізнити? ))
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24.02.2024 07:58 Ответить
Якщо часто заходите на сайт і читаєте коментарі хоч частини новин.
Тоді вистачить добру пам'ять мати і орієнтуватися в наративах партій, що зловживають ботами.
Переважна більшість ботів проявляє активність у визначених їхніми шефами темах, і та активність збігається з наративами.

Цього вистачить, щоб визначати активних ботів. Є ще, правда, "епізодичні" аккаунти тих самих ботів - щоб заплювати тему (можете глянути напр. на новину про 137 млрд. для Польщі від ЄС), але тут вистачить зрозуміти паттерн, щоб трохи орієнтуватися (однозначно таких "епізодичних" аккаунтів визначити важче).
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24.02.2024 08:08 Ответить
А щодо - маю підозру щодо 5-10 таких аккаунтів, котрі просто відлякують людей від обговорення немотивованою агресією.
Їх ціль, мабуть, понизити рівень дискусій і зменшити популярність невигідного для влади новинного сайту.
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24.02.2024 08:11 Ответить
Однозначно. Если бы я был бы кацапским ботом, то на всех новостях про мобилизацию я бы писал - "ссыкунье давай на фронт", "я уже два года в окопах", "вешать уклонистов". Ну и так далее

Но я не один такой умный - такое и пишут для поднятия кипения гавна
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24.02.2024 08:15 Ответить
Інтернетний півник
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25.02.2024 09:00 Ответить
Ви що заробляєте 10к?
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23.02.2024 21:45 Ответить
Більше. Але й розподіляти доводиться на більшу кількість непрацюючих або на пенсії людей
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23.02.2024 21:48 Ответить
Клоун
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23.02.2024 23:11 Ответить
Андрюша, а ти точно не лох? )
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24.02.2024 03:43 Ответить
На днях повідомляли, що на донатах зібрали менше в два рази, ніж в минулому році, але досить швидко закривають окремі збори (ймовірно, найбільш відомі). Напевно, в цілому донатять більше, але суми окремих донатів менші.
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23.02.2024 21:37 Ответить
не в тему трохи, з вашого дозволення, шановне панство....
попри всі останні новини
давайте не забувати того який взяв
на себе вес тягар війни з першого дня,
поки зелення мівіною в бункері захлебувалось,
а зараз містечково так цигарками барижить.
пана Генерала Залужного!
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23.02.2024 21:40 Ответить
Це чмоні так сниться,чи то свіжий висер з мордафона?
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23.02.2024 21:40 Ответить
Хочу задонатити 2000 грн. на морські дрони. Це Стерненко і U24? Чи є ще якийсь варіант?
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23.02.2024 21:44 Ответить
Це сарказм? Як що так ,то Стерненку
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23.02.2024 21:46 Ответить
Задонатив 1000 Стерненку і ще 1000 десь потрібно направити. Стерненка я не занадто ******** - він гавкав на Пороха і сприяв перемозі зебілів.
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23.02.2024 22:04 Ответить
Справа Громад від Пороха. Ті роблять багато і відгуків від військових теж багато
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23.02.2024 23:50 Ответить
Так , на морські дрони збирають Стерненко з Лаченом . Їм за 2 доби вже накидали майже 300 млн .

https://send.monobank.ua/jar/7K3pYkweXt
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23.02.2024 21:48 Ответить
Доречі, і обмежень немає..
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23.02.2024 22:35 Ответить
Я доначу, треба донатити.
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23.02.2024 21:46 Ответить
На владу-крадійку все менше надії. Союзнички через таке теж пригальмували. А Україну треба боронити, отож народ як може і підтримує своїх ВОЇНІВ.
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23.02.2024 21:50 Ответить
Я доначу прямо в офіс преЗЕдента, на Ермака Андрія Борисовича, навіщо тут посередники?
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23.02.2024 21:54 Ответить
донатять.
але коли твої донати плавно перетворюються
в персональне слугонародне майно,
то це таки може викликати спочятку здивування, а потім розпач.
донатьте тому кому ви довіряєте - родичю, сусіду тощо...
кому ви довіряєте.
донатити треба.
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23.02.2024 21:58 Ответить
Донатити треба, але тільки перевіреним людям.
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23.02.2024 22:05 Ответить
Это хорошая новость и не все понимают, насколько она хороша. Увеличение добровольной помощи армии на фоне неудач говорит о том, что Украине удалось продвинуться к победе в информационной войне и удалось хоть немного сократить уровень коррупции, то есть увеличить доверие к армии. Да, последняя новость с фронта помощи: вместо запланированной помощи в виде защитных комплектов от дронов в размере 2 млн европейцев и помощи надежды в 3 млн, на 20-15 собрали 4,2 млн. и сбор продолжается. А плохая новость, что в Украине погиб наш доброволец. От атаки дрона. Естественный ответ - собрать 5 млн. на защиту от дронов.
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23.02.2024 22:05 Ответить
Так , ми чули про вашого добровольця , і пам'ятатимемо . Жаль вашого співвітчизника . Він загинув як Герой .
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23.02.2024 22:18 Ответить
Хлопці та дівчата! За півтора дні вже назбирали 300 мільйонів на морські дрони. Кримському мосту приготуватися!
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23.02.2024 22:18 Ответить
В Чмута тільки на криптовалютниx раxункаx його фона лежить без руxу 12 МЛН ДОЛЛАРІВ! це під півмільярда грн! і воно нові сбори оголошує
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23.02.2024 22:37 Ответить
Цю інфу шарій висрав з нікуди. Вона не є правдою. Забаньте цього урода
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24.02.2024 11:13 Ответить
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24.02.2024 00:13 Ответить
Як можна донатити,коли тебе втримують в концтаборі країні?
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24.02.2024 07:35 Ответить
От тіки вчора була інфа шо зеленский віддав 17 лярдів на будівництво шдяхів - хто там ще не згоден з ************ що і досі донатять на ЗСУ - беріть приклад - бо йьому довіряють 60% вибрців. Господи, та скіки вже можна - до полного оргазму.
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24.02.2024 09:04 Ответить
СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ! ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА!
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24.02.2024 10:42 Ответить
 
 