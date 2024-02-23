Украинцы еще больше донатят на фоне усталости от войны и неопределенности, - опрос Gradus Research. ІНФОГРАФІКА

Украинцы стали больше приобщаться к волонтерским сборам и регулярно донатить на нужды ВСУ. Это происходит на фоне стресса и усталости от неопределенной продолжительности войны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который компания Gradus Research провела ко второй годовщине полномасштабной войны, сообщает Цензор.НЕТ.

Результаты опроса свидетельствуют, что количество украинцев, которые донатят регулярно, увеличилось по сравнению с 2022 годом и сейчас составляет 17%. Неизменной осталась часть тех, кто приобщается к благотворительному или волонтерскому сбору время от времени (44%).

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Помогать армии украинцам позволяет стабильный доход. По результатам исследования, по сравнению с маем 2022 года, уровень трудоустроенности среди украинцев вырос почти вдвое. В настоящее время он составляет 61%.

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Главными эмоциями украинцев при этом есть напряжение, разочарование и страх. Они заменили собой гнев, превалирующий в начале полномасштабного вторжения.

Уровень стресса среди украинцев остается высоким – 77% в 2022 году и 88% в 2024 году.

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Наибольшими страхами украинских граждан неопределенность продолжительности войны (63%) и страх за жизни близких (48%). Около трети опрошенных опасаются из-за возможных финансовых сложностей (36%) и ухудшения общей экономической ситуации (34%).

При этом 64% людей отметили, что их вдохновляет мнение о прекращении войны в Украине в ближайшее время, 40% – улучшение материального благосостояния и 33% – улучшение политической ситуации в стране.

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Больше всего украинцы ожидают от стран ЕС и США наступательного и защитного оружия и финансовой помощи.

Опрос был проведен 14-16 февраля 2024 года методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Участие в нем приняли 1212 респондентов. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона, за исключением временно оккупированных территорий и территорий ведения активных боевых действий.