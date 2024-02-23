Мы далеки от такого соглашения, - правительство Польши заявило, что не готово подписать с Украиной соглашение об импорте аграрной продукции

Руководитель аппарата польского премьер-министра Дональда Туска Ян Грабец заявил, что Польша и Украина далеки от соглашения по импорту украинской сельскохозяйственной продукции, заблокированной на границе польскими протестующими фермерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.

По словам представителя Туска, состояние переговоров с Украиной "не позволяет нам сказать, что у нас есть удовлетворительное решение для польской стороны или польских фермеров".

"Мы далеки от такого соглашения. К сожалению, пока нет украинского предложения, которое позволило бы надеяться на выход из тупика в торговых отношениях", - утверждает польское чиновник.

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