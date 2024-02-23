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зерно (1039) Польша (8142)

Мы далеки от такого соглашения, - правительство Польши заявило, что не готово подписать с Украиной соглашение об импорте аграрной продукции

зерно

Руководитель аппарата польского премьер-министра Дональда Туска Ян Грабец заявил, что Польша и Украина далеки от соглашения по импорту украинской сельскохозяйственной продукции, заблокированной на границе польскими протестующими фермерами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.

По словам представителя Туска, состояние переговоров с Украиной "не позволяет нам сказать, что у нас есть удовлетворительное решение для польской стороны или польских фермеров".

"Мы далеки от такого соглашения. К сожалению, пока нет украинского предложения, которое позволило бы надеяться на выход из тупика в торговых отношениях", - утверждает польское чиновник.

Также читайте: Правительство предложило Польше 5 шагов "плана взаимопонимания" для разблокирования страны. ПЕРЕЧЕНЬ
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Топ комментарии
+31
Я уникаю матюки , але як ще ті поляки за..али
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23.02.2024 21:56
+23
А на границе с Кёнигсбергской областью, где идет кацапское зерно без квот, все спокойно, ляховских фермеров нет?
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23.02.2024 22:01
+23
Ілюзія дружби закінчилась , шакали показали свій оскал . Все .....
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23.02.2024 22:01
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Це тому що "брати" **** !!!
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23.02.2024 22:48 Ответить
Брати, братушки- чисто кацапськи методички
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23.02.2024 23:04 Ответить
ти тупий дЄрмачий бот на жалованії
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23.02.2024 23:27 Ответить
Ой, апять кацап под проки вылез
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23.02.2024 23:30 Ответить
по коммкам з інших тем бачу шо не дЄрмачий, але чого ти так пшеків полюбив, шо аж українським збридив? до речі, у поляків попри їхню огидну натуру все-таки є одна корисна якість, яку нам тра' переймати собі - вони пильно та дружньо дбають про своє. Часто за рахунок інших, що паршиво, але ніколи своїм інтєрєсом не поступляться. А от українці весь час переймаються то харошими москалями, то поклоняються гамириканцям, упадають перед еуропейцями, при цьому гудять українське наввипередки з усіма воргами. От як ти.. так шо, якшо любиш ляхів, то будь як лях - порви всіх за свій народ та свою країну
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23.02.2024 23:38 Ответить
Я українських фермерів ********,державу Україну, бо завдяки полякам, можливо в України народиться справжній агроринок, де можна буде цивілізовано продавати результати праці. Зараз ці результати привласнюють агробариги які мають адмінресурс, купляють за дешево у селян та продають дешево в Польщі, обвалюючі їхні ринки та банкротуючі їхніх фермерів
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24.02.2024 00:12 Ответить
полський куєсос, завдяки заподлякам в Україні може тільки повністю зникнути сільське господарство, бо ляхи абсолютно не зацікавлені в розвитку українського як ти пишеш, бо не здатні до конкуренції з більш ефективним великим агробізнесом.
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24.02.2024 07:10 Ответить
а я ******** сало. А поляцьке шало - нікакуще, вони його не вміють готувати. До речі, як і вся поляцька кухня - кисла, жирна, солона, пересмажена.
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24.02.2024 09:36 Ответить
Ну, тогда пора начинать вводить заградительные пошлины на польскую продукцию. И за это поляки не должны на нас обижаться. За помощь им огромное спасибо, но на гадости нужно отвечать тем же в той же мере.
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23.02.2024 23:15 Ответить
вся їхня допомога - то гроші ЄС, а самі поляці на тому мають тлустий ґешефт. А коли тра' своїм пожертвувати, то свого вони нікому не подарують, геть гроша ломаного
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23.02.2024 23:25 Ответить
Не нужно вот этого вот. Я прекрасно помню, как поляки помогали нашим женщинам и детям, пересекавшим укарино-польскую границу в 2022-м, и до сих пор очень много украинцев живет в Польше и получает бесплатную медицинскую помощь, а в первый год были и пособия на детей и бесплатный проезд в общественном транспорте и много другого, а еще польские волонтеры очень много помогли нам на фронте. Если бы не видел все это своими глазами или не знал со слов близких мне людей - может и поверил бы вам.
Но нужно всегда отделять мух от котлет и не вестись на кацапские попытки поссорить украинцев с поляками. "Бастующие" на кацапские бабки фермеры - не все поляки.
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23.02.2024 23:32 Ответить
нада, вася, нада.. я сам бєшєнєц і знаю всі обставини
по-перше, вся допомога поляків щедро проплачена Еуропейською Унією, своїх коштів польша не докладала. Більше того, поляки здорово піднялися як на цій допомозі, так і на коштах, що завезли із собою біженці.
З медициною тут у самих посполитих криза, а біженців не обслуговують. Можу розповісти три свіжих випадка, що трапилися зі мною та моїми знайомими тут для фактажу. Якшо цікаво, але загалом для біженців ніякої медицини.
нема ні безкоштовного проїзду, ні виплат. Біженці живуть за програмою "40+", а пан додадотково примушує до важкої праці "за свою гостинність", ніби ми йому винні, а насправді йому все оплачують втроє порівняно з його тратами на нас... і постійно оце "дякуйте нам за все" - аж гидко. Фарисейство.
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23.02.2024 23:48 Ответить
После эвакуации мои жена с дочкой сначала месяц жили у знакомых поляков, а потом они помогли найти им квартиру недорого и все они и их знакомые тащили для моей двухлетней дочки все, что только можно, хотя мы и сами спокойно все оплачивали. А в Познани родственница 70 лет получает не просто бесплатную медицинскую помощь, ей бесплатно сделали операцию.
Когда я в 2008 году работал в Польше с визой "D", у меня не было никаких проблем с моими польскими коллегами. Все были очень приветливы и хотели помочь, а с одним я подружился настолько, что мы с женой бывали в гостях в доме его семьи под Познанью.
Может быть, у вас проблема все-таки не в поляках, а в конкретных людях, с которыми вы взаимодействуете?
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24.02.2024 04:36 Ответить
"..месяц жили у знакомых поляков.." - це радикально інша ситуація. У вас там знайомство ще з 2008 року, прийняли вас на хвилі ентузіазму, а, найважливіше, ваші давні знайомі. І лише місяць терпіли гостей. Речей для дітей як правило накопичується у сім'ях, де дітлахи швидко повиростали - у мене самого було кільканадцять мішків добротного одягу та взуття на вік від немовляти до 5 років, бо для дітей купуєш найкраще та найякісніше, а дитина пару раз то одягне, і потім ці речі лежать як нові - викинути жаль, бо гарне та якісне. Продати - воно нікому не тра'. Тому я дарував свої нажитки мішками молодим сусідам та навіть малознайомм людям лише тому шо у них бачив дітей відповідного віку. Так шо восторгатися такими подарунками нема підстав.
в мене трішки інші обставини: я приїхав другою хвилею рік тому, поляки вже встигли втомитися за рік від наших бєшєнців. А я ще й потрапив у жіночий монастир - крім мене тільки один чоловік. Інвалід з дитинства. У мене теж інвалідність.
тепер стосовно медицини. Отой другий чоловік ще по весні мав гіпертонічний криз. 220 на 120 !!! це сталося після чергової процедури гемодіалізу (в нього нема нирок). СОР (швидка поміч) приїхала лише тому, що я з оператором розмовляв ангельською. Перша спроба ломаної польською проігнорувалася оператором. Так от, СОР то приїхав, навіть поміряли тиск та послухали стетоскопом. Але коли вони побачили що це український біженець, то нічого більше не робили, покинули його без якоїсь допомоги. Дядько вимушений був наступного дня зібратися та поїхати в Україну на лікування. Так і не повернувся. Кинув тут мені речі на зберігання, телефонує, але не хоче сюди їхати, має плани на німеччину.
Ще у нас тут є біженка 85-річна. Почала різко втрачати зір - стрес, хвилювання, вік... Ото вона питає пана "як я можу потрапити на прийом до офтальмолога?" а пан їй не довго думаючи: "а шо ти, бапка, хочеш побачити?". Ніякого офтальмолога вона так і не побачила. Разів п'ять вона поривалася сама поїхати в Україну, але в неї нема грошей, то вона сподівалася автостопом. Добралася до Жешува, звідки її повернула поліція. Пан поліції виставив бабусю несповна розуму. Ті йому повірили.
Я приїхав з направленням від українського лікаря на ін'єкції "біцелін5" та сподівався на заштрики у місцевій поліклініці. Просив пана пів-року потрапити до маніпуляційної медсестри. Річ у тім що дана ін'єкція має одну особливість та потребує певного протоколу виконання. Не кожна медсестра береться за такі уколи. В результаті мені довелося на свій страх та ризик робити ці уколи собі самому.
Як тільки приїхав, то старожили порадили мені з інвалідністю звернутися до ЗУСу (місцевий собез), але пан переконував, що не потрібно цього робити, а якщо мені будуть потрібні ліки, то він знайде гроші на них та на лікування. Коли ж я таки захворів, то пан сказав, що мушу сам собі купувати ліки. Нещодавно знову важко захворів, звернувся до пана, вказавши що потребую лікаря. На що він знову про гроші - нема і не проси. А я і не просив, мені потрібен лікар для діагнозу. Тоді я написав у месенджері волонтерам у Любліні та запитав про систему медицини у польщі, щоб спробувати самому вирішити проблему. А той волонтер навіщось сам зателефонував панові та про щось вони там побалакали, в результаті пан прислав цілу делегацію що я підриваю його авторитет скаргами на відсутність медичної допомоги. А я лише запитав... Допомоги я так і не отримав, зате мені висунули ультиматум: щось не нравиця - шукай кращого місця
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24.02.2024 09:29 Ответить
так що у мене більше фактажу з якого роблю відповідні висновки та можу вже узагальнювати
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24.02.2024 09:33 Ответить
З твого фактажу виглядає так що скоріше за все в тобі проблема а не в поляках.
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24.02.2024 09:59 Ответить
і у бабусі, і у інваліда з дитинства... дурний тебе піп хрестив
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24.02.2024 10:02 Ответить
Не інвалід а людина з інвалідністю... інвалід довбанутий..
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24.02.2024 22:05 Ответить
так тебе і запишемо - інвалід довбанутий
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25.02.2024 02:05 Ответить
ага, добре бути молодим та здоровим.. і батрачити на пана. Але як тільки захворів, то нікому цей клопіт непотрібен.
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24.02.2024 10:08 Ответить
і ще.. коли тільки сюди приїхав, то тут був табір на сто біженців та ще стільки ж дітей. За рік тут залишилось десяток дорослих та трійко діток. І одна сім'я - троє дорослих та дитина давно вже збираються.. на московію. От от мають здриснути. Тоді нас залишиться семеро.. із сотні. Це до умов проживання. Адже від добра добра не іщут)
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24.02.2024 09:42 Ответить
ойц! в оригіналі було фєдя
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23.02.2024 23:53 Ответить
А вы большой знаток советской классики, да?
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24.02.2024 04:37 Ответить
йа ващє єрундірований (знаю багацько всякої єрунди)
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24.02.2024 09:43 Ответить
Кацап, в тебе проксі не скрепноє!
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23.02.2024 23:32 Ответить
В моєму, а головне в Божому розумінні допомога, це коли навіть просять її прийняти від щирого сердця, а не те за що з тебе планують сім шкур зняти.
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23.02.2024 23:37 Ответить
нє в бровь, а в глассс
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23.02.2024 23:50 Ответить
Именно так было у моей семьи с поляками - сами все приносили и отдавали. И те, кто выезжал не до, а после полномасштабного вторжения все это видели. Поляки различают гастарбайтеров, эмигрантов и настоящих беженцев. Ну не тех, кто бежал из Львовской и Ивано-Франсковской области на социальное пособие, параллельно сдавая свое жилье настоящим беженцам, потерявшим свои дома и родных, втридорога.
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24.02.2024 04:39 Ответить
Зніми рожеві окуляри. Для пересічного поляка - какол - це дешева робоча сила.
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24.02.2024 07:12 Ответить
йа справжній біженець. Моєю долею опікувалася Раміна Дадашева. Наше місто бомбили від першого дня - у нас радіолокаційна станція та військовий аеродром. Перші цивільні жертви саме у нашому місті.
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24.02.2024 09:47 Ответить
1. Не купуємо Польські продукти, закриваємо для них наш ринок.
2. Оминаємо Польщу Дунаєм для доставки зерна в Європу.
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23.02.2024 23:17 Ответить
Можешь ще Імпортозаміщенієм зайнятись
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23.02.2024 23:31 Ответить
Можеш піти на хєр, троль проплачений чи корисний ідіот. Хоч какая разніца
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24.02.2024 07:13 Ответить
Тут один вариант. Жрать только свое. Своего производителя. Любой ценой. Особенно во время войны. Хотя ч этого всегда начинают реформы. Чужое не брать 5 лет. Кроме мед препаратов.
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23.02.2024 23:45 Ответить
Черти
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24.02.2024 00:01 Ответить
Польські ******
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24.02.2024 00:27 Ответить
Не годуйте проплаченого поляками троля Кап Кап !!
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24.02.2024 01:06 Ответить
ИСТОРИЯ ЦИКЛИЧНА !!! ВЫ ВСЁ ПОЙМЁТЕ ПОЗЖЕ !)
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24.02.2024 03:58 Ответить
Протягом останніх двох років війни ********* суттєво (в 2-3 рази) збільшив продаж пшениці в ЄС. Зараз кацапи продають, а ЄС купують 12,6 млн. тонн пшениці в *****. В України купують 4,6 млн. тонн. Чому поляки повністю ігнорують збільшення поставок кацапської пшениці в ЄС, а протестують виключно проти продажу української? Якщо ЄС зменшить закупівлю кацапської пшениці то фермери ЄС тільки виграють і в той же час Україна матиме кошти на війну.
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24.02.2024 04:33 Ответить
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗАПРОВАДИТИ ТОТАЛЬНИЙ БОЙКОТ ПОЛСЬКИХ ТОВАРІВ!!
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24.02.2024 05:55 Ответить
ЗНАЧИТ СО ЛЬВОВА ПО ВОЗДУХУ ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ МУКУ !)
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24.02.2024 06:46 Ответить
знаючи про Україну, як країну, що пережила голодомор і бачиш тепер розсипане збіжжя на рейках і дорогах Польщі, то, знаєте, це вже занадто! За такі речі, на мою думку, руки треба рубати, тим, хто розсипав українське зерно по польських дорогах. Добрі справи скоро забуваються, спричинене зло ніколи.
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24.02.2024 08:24 Ответить
Вацлав

@Vatslav55

Як варіант?

https://twitter.com/i/status/1761074539193094385
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24.02.2024 10:50 Ответить
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