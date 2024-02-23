Мы далеки от такого соглашения, - правительство Польши заявило, что не готово подписать с Украиной соглашение об импорте аграрной продукции
Руководитель аппарата польского премьер-министра Дональда Туска Ян Грабец заявил, что Польша и Украина далеки от соглашения по импорту украинской сельскохозяйственной продукции, заблокированной на границе польскими протестующими фермерами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP.
По словам представителя Туска, состояние переговоров с Украиной "не позволяет нам сказать, что у нас есть удовлетворительное решение для польской стороны или польских фермеров".
"Мы далеки от такого соглашения. К сожалению, пока нет украинского предложения, которое позволило бы надеяться на выход из тупика в торговых отношениях", - утверждает польское чиновник.
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+31 Soft Cosy
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Но нужно всегда отделять мух от котлет и не вестись на кацапские попытки поссорить украинцев с поляками. "Бастующие" на кацапские бабки фермеры - не все поляки.
по-перше, вся допомога поляків щедро проплачена Еуропейською Унією, своїх коштів польша не докладала. Більше того, поляки здорово піднялися як на цій допомозі, так і на коштах, що завезли із собою біженці.
З медициною тут у самих посполитих криза, а біженців не обслуговують. Можу розповісти три свіжих випадка, що трапилися зі мною та моїми знайомими тут для фактажу. Якшо цікаво, але загалом для біженців ніякої медицини.
нема ні безкоштовного проїзду, ні виплат. Біженці живуть за програмою "40+", а пан додадотково примушує до важкої праці "за свою гостинність", ніби ми йому винні, а насправді йому все оплачують втроє порівняно з його тратами на нас... і постійно оце "дякуйте нам за все" - аж гидко. Фарисейство.
Когда я в 2008 году работал в Польше с визой "D", у меня не было никаких проблем с моими польскими коллегами. Все были очень приветливы и хотели помочь, а с одним я подружился настолько, что мы с женой бывали в гостях в доме его семьи под Познанью.
Может быть, у вас проблема все-таки не в поляках, а в конкретных людях, с которыми вы взаимодействуете?
в мене трішки інші обставини: я приїхав другою хвилею рік тому, поляки вже встигли втомитися за рік від наших бєшєнців. А я ще й потрапив у жіночий монастир - крім мене тільки один чоловік. Інвалід з дитинства. У мене теж інвалідність.
тепер стосовно медицини. Отой другий чоловік ще по весні мав гіпертонічний криз. 220 на 120 !!! це сталося після чергової процедури гемодіалізу (в нього нема нирок). СОР (швидка поміч) приїхала лише тому, що я з оператором розмовляв ангельською. Перша спроба ломаної польською проігнорувалася оператором. Так от, СОР то приїхав, навіть поміряли тиск та послухали стетоскопом. Але коли вони побачили що це український біженець, то нічого більше не робили, покинули його без якоїсь допомоги. Дядько вимушений був наступного дня зібратися та поїхати в Україну на лікування. Так і не повернувся. Кинув тут мені речі на зберігання, телефонує, але не хоче сюди їхати, має плани на німеччину.
Ще у нас тут є біженка 85-річна. Почала різко втрачати зір - стрес, хвилювання, вік... Ото вона питає пана "як я можу потрапити на прийом до офтальмолога?" а пан їй не довго думаючи: "а шо ти, бапка, хочеш побачити?". Ніякого офтальмолога вона так і не побачила. Разів п'ять вона поривалася сама поїхати в Україну, але в неї нема грошей, то вона сподівалася автостопом. Добралася до Жешува, звідки її повернула поліція. Пан поліції виставив бабусю несповна розуму. Ті йому повірили.
Я приїхав з направленням від українського лікаря на ін'єкції "біцелін5" та сподівався на заштрики у місцевій поліклініці. Просив пана пів-року потрапити до маніпуляційної медсестри. Річ у тім що дана ін'єкція має одну особливість та потребує певного протоколу виконання. Не кожна медсестра береться за такі уколи. В результаті мені довелося на свій страх та ризик робити ці уколи собі самому.
Як тільки приїхав, то старожили порадили мені з інвалідністю звернутися до ЗУСу (місцевий собез), але пан переконував, що не потрібно цього робити, а якщо мені будуть потрібні ліки, то він знайде гроші на них та на лікування. Коли ж я таки захворів, то пан сказав, що мушу сам собі купувати ліки. Нещодавно знову важко захворів, звернувся до пана, вказавши що потребую лікаря. На що він знову про гроші - нема і не проси. А я і не просив, мені потрібен лікар для діагнозу. Тоді я написав у месенджері волонтерам у Любліні та запитав про систему медицини у польщі, щоб спробувати самому вирішити проблему. А той волонтер навіщось сам зателефонував панові та про щось вони там побалакали, в результаті пан прислав цілу делегацію що я підриваю його авторитет скаргами на відсутність медичної допомоги. А я лише запитав... Допомоги я так і не отримав, зате мені висунули ультиматум: щось не нравиця - шукай кращого місця
2. Оминаємо Польщу Дунаєм для доставки зерна в Європу.
@Vatslav55
Як варіант?
https://twitter.com/i/status/1761074539193094385