США в ООН призвали не допускать "усталости от Украины": "Украинцы рассчитывают на нас"

США в ООН призвали международное сообщество избегать усталости от Украины.

С таким заявлением выступила в пятницу во время заседания Генассамблеи ООН постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть такая фраза, которую я недавно услышала: "Усталость от Украины". Речь идет о том, что после лет этой войны наша поддержка и внимание ослабевают. И все же я не могу представить, как объяснить людям, которых я встретила в Украине, что мы устали", - отметила представительница США.

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Она подчеркнула, что этого нельзя объяснить женщине, которую изнасиловали в Украине российские солдаты, медработнику, которого пытали россияне, 10-летней девочке, которая больше всего просто хотела вернуться в школу.

"Те украинцы, те семьи, которые не могут позволить быть уставшими, рассчитывают на нас", - подчеркнула Томас-Гринфилд.

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В этой связи она призвала другие страны защищать Устав ООН и привлекать к ответственности тех, кто его нарушает, объединиться и продвигать справедливый и крепкий мир, защищать жизнь, свободу и демократию.

Представитель США также подчеркнула, что Путин надеется дождаться, когда решительность Украины и мира погаснет.

"Следовательно, задача, которая стоит перед нами, понятна: через десять лет с начала кампании РФ и через два года после ее полномасштабного вторжения мы должны продолжать поддерживать Украину и отстаивать международный порядок", - подчеркнула представитель США.

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Для того чтобы достичь этого, международное сообщество должно противостоять попыткам России одурманить мир пропагандой. Прежде всего, необходимо не давать Кремлю распространять фейковые представления о том, что Украина вроде бы несет такую же ответственность за начало войны и за ее завершение. Ведь всем известно, что "конфликт начался и продолжается из-за одного маленького человека".

Во-вторых, необходимо осознавать, что события в другой части Земли, как террор ХАМАС против Израиля, не должны отрицать стремление цивилизованного мира помощи Украине.

"Мы должны говорить единым голосом и требовать от России прекратить эту войну", – подчеркнула Томас-Гринфилд.

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Это, по ее словам, означает призыв РФ отвести свои войска от международно признанных границ Украины и поддерживать основные принципы суверенитета и территориальной целостности. Это также означает призыв к Ирану, КНДР и другим прекратить военную поддержку незаконной агрессии.