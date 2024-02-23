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Новости Санкции против России
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Канада (2004) санкции (11040) Жоли Мелани (49)

Канада ввела новые санкции против РФ: в списке - поставщики компонентов к "калибрам" и беспилотникам

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщили на официальном сайте МИД государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сегодня мы посылаем четкий месседж российским чиновникам и организациям, которыми они руководят: мы поддерживаем народ Украины, смело защищающий свои права перед лицом неоправданных и агрессивных действий Путина", - сказала Жоли.

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Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Канада объявила о санкциях в координации с США и Великобританией. Они касаются 10 физических и 153 юридических лиц, зарегистрированных в России и на Кипре.

В санкционный список попали логистические предприятия, компании, снабжающие компоненты ракет типа "калибр" и беспилотников, а также оказывающие страховые, ремонтные и исследовательские услуги министерству обороны государства-агрессора.

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Кроме того, вводится запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы для изготовления оружия и войны против Украины. Речь идет о взрывчатых веществах, детонаторах, в том числе и используемых в горнодобывающей промышленности и строительном деле.
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Дякуємо Канадійцям, за допомогу Українцям!!
Слава Захисникам України !
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23.02.2024 22:21 Ответить
До сраки ті санкції! Більшість деталей на шахіди західні🤬Дайте зброю!
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23.02.2024 22:25 Ответить
эти все ваши санкции уже звучат как издевательство,два года полноценной войны,тонны опубликованных о принятии санкций новостей и сотни прилетающих в дома украинцев ракет и дронов,с свежепроизведенными компонентами
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23.02.2024 22:34 Ответить
через два роки збираються заборонити постачати компоненти для кацапських ракет ! зате нам з першого дня заборонили стріляти по кацапстану . хто агресор ?
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23.02.2024 22:37 Ответить
це ж бізнес. на крові....
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24.02.2024 10:37 Ответить
як показала практика вони ці санкції легко обходять ,купують за посередництва третіх країн як от арабські країни чи країн"снд"..
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23.02.2024 22:50 Ответить
А где они раньше были, год назад?
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23.02.2024 22:59 Ответить
Сотрясение воздуха ... санкции, а Россия на третий год войны завалена деньгами от продажи нефти?!
США наложила санкции, но.... покупает российскую нефть через Индию.
Слаб президент США-слабы санкции.
Есть видео:
,,https://www.youtube.com/watch?v=l78mVv3NDpo&t=482s Нетаньяху послал Байдена НАХ. Азовцы, Кракенцы, ООН, Израиль,,
https://www.youtube.com/watch?v=l78mVv3NDpo&t=482s
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24.02.2024 02:00 Ответить
 
 