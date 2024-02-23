Канада ввела новые санкции против РФ: в списке - поставщики компонентов к "калибрам" и беспилотникам

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщили на официальном сайте МИД государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Сегодня мы посылаем четкий месседж российским чиновникам и организациям, которыми они руководят: мы поддерживаем народ Украины, смело защищающий свои права перед лицом неоправданных и агрессивных действий Путина", - сказала Жоли.

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Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Канада объявила о санкциях в координации с США и Великобританией. Они касаются 10 физических и 153 юридических лиц, зарегистрированных в России и на Кипре.

В санкционный список попали логистические предприятия, компании, снабжающие компоненты ракет типа "калибр" и беспилотников, а также оказывающие страховые, ремонтные и исследовательские услуги министерству обороны государства-агрессора.

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Кроме того, вводится запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы для изготовления оружия и войны против Украины. Речь идет о взрывчатых веществах, детонаторах, в том числе и используемых в горнодобывающей промышленности и строительном деле.