Канада ввела новые санкции против РФ: в списке - поставщики компонентов к "калибрам" и беспилотникам
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о новых санкциях в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщили на официальном сайте МИД государства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"Сегодня мы посылаем четкий месседж российским чиновникам и организациям, которыми они руководят: мы поддерживаем народ Украины, смело защищающий свои права перед лицом неоправданных и агрессивных действий Путина", - сказала Жоли.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Канада объявила о санкциях в координации с США и Великобританией. Они касаются 10 физических и 153 юридических лиц, зарегистрированных в России и на Кипре.
В санкционный список попали логистические предприятия, компании, снабжающие компоненты ракет типа "калибр" и беспилотников, а также оказывающие страховые, ремонтные и исследовательские услуги министерству обороны государства-агрессора.
Кроме того, вводится запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы для изготовления оружия и войны против Украины. Речь идет о взрывчатых веществах, детонаторах, в том числе и используемых в горнодобывающей промышленности и строительном деле.
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Слава Захисникам України !
США наложила санкции, но.... покупает российскую нефть через Индию.
Слаб президент США-слабы санкции.
Есть видео:
,,https://www.youtube.com/watch?v=l78mVv3NDpo&t=482s Нетаньяху послал Байдена НАХ. Азовцы, Кракенцы, ООН, Израиль,,
https://www.youtube.com/watch?v=l78mVv3NDpo&t=482s