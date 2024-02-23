ЕС разблокирует 137 млрд евро финансирования для Польши, 1,4 млрд пойдут фермерам, - фон дер Ляйен

На следующей неделе ЕС примет решение о выделении Польше 137 миллиардов евро, ранее "замороженных".

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"У меня есть хорошие новости. На следующей неделе будут два решения по европейским фондам, которые сейчас заблокированы для Польши. Эти решения высвободят для страны до 137 миллиардов евро", — сказала фон дер Ляйен.

Она также уточнила, что около 1,4 млрд евро пойдут польским фермерам.

Европейский Союз блокировал выделение этих денег для Польши из-за беспокойства по поводу реформ Верховного и Конституционного судов страны во время правления предыдущего правительства.

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