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Еврокомиссия (1411) Польша (8142) фермер (185) Урсула фон дер Ляйен (463)

ЕС разблокирует 137 млрд евро финансирования для Польши, 1,4 млрд пойдут фермерам, - фон дер Ляйен

урсула,ляєн

На следующей неделе ЕС примет решение о выделении Польше 137 миллиардов евро, ранее "замороженных".

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.

"У меня есть хорошие новости. На следующей неделе будут два решения по европейским фондам, которые сейчас заблокированы для Польши. Эти решения высвободят для страны до 137 миллиардов евро", — сказала фон дер Ляйен.

Она также уточнила, что около 1,4 млрд евро пойдут польским фермерам.

Европейский Союз блокировал выделение этих денег для Польши из-за беспокойства по поводу реформ Верховного и Конституционного судов страны во время правления предыдущего правительства.

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Топ комментарии
+56
Ось де собака зарита - поляки по самі вуха в дотаціях
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23.02.2024 22:37
+54
ЄС розблокує 137 млрд євро фінансування для Польщі
і нема 2 млрд на снаряди для України які чехі знайшли?
уявляєте рівень піздеця?
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23.02.2024 22:41
+38
Оце головна мета блокади фермерів. Дайте гроші! Але вони на цьому не зупиняться . Дурних грошей завжди мало.
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23.02.2024 22:39
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В мене є передчуття, що Україна в Євросоюзі такий шухер наведе, коли стане членом. Польща про таке могла б тільки мріяти.
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23.02.2024 23:02 Ответить
Далеко нам з єрмаками і татаровими до ЕС. Навіть якщо питання стане завтра, то поляки, а можливо і інші будуть вимагати багато чого від України. Бикування на кордоні з Польщею просто так вже не пройде. Якщо хтось цього не розуміє, то це не проблема, а горе для українців.
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24.02.2024 19:55 Ответить
не кожному так вдається прилаштуватися як пшекам. На жаль нам судячи з усього, відведена зовсім інша роль.
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23.02.2024 23:03 Ответить
вам кацапам отведена роль в черных китайских пакетах
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24.02.2024 05:27 Ответить
Який жах... Таким чином пшеки спокійно можуть шантажувати весь ЄС. І тут виникає питання:а чи припинять ті, хто блокує кордон, це робити, чи зажадають ще більше бабла ?!
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23.02.2024 23:04 Ответить
Апетит приходить.....
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23.02.2024 23:32 Ответить
невоюющей стране фермерам 137 млрд!!!???? за что??? с ума сошли? а по нам 50 млрд на 5 лет пол-года решали....ну скоты!
и будет последний прикол, если после этого они блокаду все равно не снимут
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23.02.2024 23:06 Ответить
Не знімуть, швидше за все. Вони ще хочуть за рахунок України домогтися пом"якшення Європейського аграрного законодавства.
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23.02.2024 23:17 Ответить
так на х* им деньги дают?
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23.02.2024 23:20 Ответить
Хто зна.
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23.02.2024 23:24 Ответить
кто скоты- трепло ватное? кто блокировал помощь Украине от ЕС? или ты гнида будешь всю жизнь косить под кремлевского дурачка
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24.02.2024 05:28 Ответить
ЄС..для блокування України обрав Польщу.Прийшов час полякам отримати винагороду і стимул до дальнішого блокування України .сучі діти...
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23.02.2024 23:09 Ответить
не позорься кацапская гнида ..
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24.02.2024 05:29 Ответить
Якщо до вас прийдуть кацапи вони винесуть не тільки унітази...
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23.02.2024 23:13 Ответить
стесняюсь спросить, а убытки они нам теперь возместят??
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23.02.2024 23:15 Ответить
Авжеж. Буде добре, якщо нам ще рахунок не виставлять.
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23.02.2024 23:27 Ответить
твои кацапы все возместят из репараций не ссцы ..
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24.02.2024 05:30 Ответить
Тепер все зійшлось чого влада польші нікуя не робить,і розказує басні про протест які бідні фермери як їм тяжко,тобто вони свідомо під шумок блокують дороги бо фермерам 1,4, ярди а все решта уряду польщі на реформи і т д.Тобто можна прибарахлитись.А в нас люди тілами закривають ваші дупи,поки ви суки гроші собі вибиваєте на дотації,в такий важкий час,не тільки для нас а й для вас у майбутньому!Дегенерати такі самі як і в нас зе шобла!
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23.02.2024 23:28 Ответить
Нам, щоб вижити як нація , ледь стягують допомогу зі скрипом та молитвами нашими гіркими. А пшеки у добрі та теплі. Але їм мало, їм зле.
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23.02.2024 23:36 Ответить
Весело читати тут коментарі. Тупим пшекам дали, а класним українцям ніт, улюлюлюлю.
Що за гроші ? За що ? Чому тепер ? Всім до сраки. Головне бабок більше дати.
Для тих хто заголовки читає і клікбейтні статті. Це гроші за кілька років які були ще заморожені з ковідних часів, через нищення незалежних судів владою піс і інші недемократичні реформи. З приходом нової влади і позитивними зрушеннями - кошти розблокували.
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23.02.2024 23:44 Ответить
На кутні ви поляки би сміялися
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24.02.2024 00:53 Ответить
Ви 30 років шкірились, два роки тому теж либились і шашлики жарили. Крали і обманювали поголовно. А тепер тільки ниття і вимагання. Хто мішав в НАТО вступити ? В ЄС ? Проводити реформи ? Боротись з корупцією ? Будувати армію ? ВПК ? Створювати військові союзи ?
У чиїйсь тупості і недалекоглядність теж поляки винні ?
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24.02.2024 01:30 Ответить
******* з-за поребрика, не важливо з якої сторони, дуже зручно. Чи ні, пане пшек? Коли прийдуть росіяни на кордони Польщі я би хотів ваших риторику послухати , як ви будете просити та випрошувати. Ганьба вам. Сидите в Польщі та розказуєте як тут все прогнило. Мабуть самі в 2019 поржали.
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24.02.2024 01:58 Ответить
Тим паче що у поляків то і добре сформованоі військової системи немає; повністю залежать від американців.

Трамп вже дав ясно зрозуміти що він кине Европу на призволяще, при необхідності. Польські військові повинні розуміти до чого ведуть діі цих "фермерів" і політиків.
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24.02.2024 04:10 Ответить
Щоб не прийшли кацапи Польща вступила в НАТО в 1999 році. Ви в 1999 чим займались, в 2022 ви шашлики жарили. Не треба вчити інших, з себе почніть, але вже пізно - обісрались.
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24.02.2024 10:14 Ответить
Ти допомагав пшекам відсмоктати? Сподобалось?
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24.02.2024 04:39 Ответить
Чим ти хвалишся ? Що сидите під амеровською парасолькою то сосете гроші з Європейців за допомогою шантажу та перекриття кордонів ЄС?
Ледацюги криворукі
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24.02.2024 10:16 Ответить
Ха-ха, а ти звідки гроші сосеш ? Дефіцит бюджету бачив ? Статті експорту ? Як це цього, ментально і звичаями від кацапи тебе не відрізнити. Тобі що мішало під парасолькою НАТО сидіти і гроші з ЄС тягнути ? Ну кого 30 років голосував дурню ?
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25.02.2024 15:01 Ответить
Мій дурень тобі в рот не влізе . Пся крев
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27.02.2024 18:27 Ответить
все кто поносит ЕС это кацапские боты так что не сильно заморачивайся - но те польские гниды которые блокировали ВСЕ ГРУЗЫ а не только пшеницу просто кремлевские ублюдки
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24.02.2024 05:32 Ответить
Справа в тому, яким чином поляки вибили з ЕС ці гроші. Вони ж не у Брюселі мітингували, а, як скажені собаки, нацьковані фсб, шматували Україну, що стікає кров'ю у страшній війні. Підло й гидко.
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24.02.2024 09:53 Ответить
не пести кацап епанный Украину сейчас содержит ЕС на полоивну бюджета
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24.02.2024 05:33 Ответить
137 ярдів євро фентезі аху*нтезі
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24.02.2024 01:47 Ответить
Нам 8-9, полякам-137. Чи я щось не розумію?
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24.02.2024 01:52 Ответить
а ты бюджет Украины за последние два года знаешь? кто оплачивает его половину гнида кацапская?
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24.02.2024 05:35 Ответить
137 мільярдів євро. А-*у-еть.
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24.02.2024 03:32 Ответить
оце так і погибати не потрібно,а нам за те що їх всіх захищаємо цирк роблять
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24.02.2024 06:22 Ответить
Виявляєтся шантаж яким займаются Польща і Угорщина найкращий спосіб отримати гроші так і до розвалу ЄС недалеко, навіщо багатим країнам утримувати якогось маргінала орбана ?а Україна яка потерпає від війни з найбільшим світовим злом росією отримує крихти допомоги.
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24.02.2024 07:43 Ответить
Україну взяли в заручникі всі хто давно втратив всі людські почуття, ті в кого давно вже немає ні совісті, ні честі, ні віри в Бога.
Може ця війна Богу висвітлить всіх шельм, всіх тих хто його зрадив і зраджуватиме вкотре і хто готовий власноруч розпинати його якощо він знов спуститься з небес.
Господи, стільки страждань українців. Якщо заради того щоб Тебе врятувати від мук, то обійми Україну святим твоїм покровом аби врятуватися і нам і Тобі🙏🙏🙏
Разом ми переможемо всіх і все, навіть неймовірну людську підлість і жагу влади людоїдів в краватках які керують своїми полками одурманених і отруєних ними жадобою «слуг, рабів, активістів, відвертих насильників», зрадивших Тебе і всі Твої заповіди🙏🙏🙏
Дякую Тобі Боже, що мені і зараз болить за те, що Ти виніс🙏🙏🙏
Я вірю Ти з Україною, просто ще не всіх побачив хто готовий Тебе розпинати, як розпинають Україну, аби їх всіх наздогнала доля Іуди🙏🙏🙏
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24.02.2024 09:00 Ответить
Ось тому Британія і вийшла з ЄС - не годувати дармоїдів.
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24.02.2024 09:28 Ответить
Ото і є весь преславутий ляший гонор - бабло любою ціною. Честь, совість, гідність, збіжжя на землі, сусід, що спливає кров"ю - все до дупи.
Добре зробили з ними німці і совіти в 1939 - му, Добре зробила УПА. Але мало. Повірте - прийде час (а часи міняються) і поляки ще проситимуть в Українців хліба. І їм покажуть на рельси - збирайте, мерзотники зерно, котре висипали на землю!
Скоти. Доля польщі (панська дупа)вирішується зараз під Авдіївкою, Лиманом, Куп"янськом, Кринками, Херсоном... на кістках і крові наших Воїнів. А ці ляші скоти паразитують на нашому горі, і, кажуть, що моляться Богу (...???)
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24.02.2024 17:57 Ответить
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