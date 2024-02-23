ЕС разблокирует 137 млрд евро финансирования для Польши, 1,4 млрд пойдут фермерам, - фон дер Ляйен
На следующей неделе ЕС примет решение о выделении Польше 137 миллиардов евро, ранее "замороженных".
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
"У меня есть хорошие новости. На следующей неделе будут два решения по европейским фондам, которые сейчас заблокированы для Польши. Эти решения высвободят для страны до 137 миллиардов евро", — сказала фон дер Ляйен.
Она также уточнила, что около 1,4 млрд евро пойдут польским фермерам.
Европейский Союз блокировал выделение этих денег для Польши из-за беспокойства по поводу реформ Верховного и Конституционного судов страны во время правления предыдущего правительства.
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и будет последний прикол, если после этого они блокаду все равно не снимут
Що за гроші ? За що ? Чому тепер ? Всім до сраки. Головне бабок більше дати.
Для тих хто заголовки читає і клікбейтні статті. Це гроші за кілька років які були ще заморожені з ковідних часів, через нищення незалежних судів владою піс і інші недемократичні реформи. З приходом нової влади і позитивними зрушеннями - кошти розблокували.
У чиїйсь тупості і недалекоглядність теж поляки винні ?
Трамп вже дав ясно зрозуміти що він кине Европу на призволяще, при необхідності. Польські військові повинні розуміти до чого ведуть діі цих "фермерів" і політиків.
Ледацюги криворукі
Може ця війна Богу висвітлить всіх шельм, всіх тих хто його зрадив і зраджуватиме вкотре і хто готовий власноруч розпинати його якощо він знов спуститься з небес.
Господи, стільки страждань українців. Якщо заради того щоб Тебе врятувати від мук, то обійми Україну святим твоїм покровом аби врятуватися і нам і Тобі🙏🙏🙏
Разом ми переможемо всіх і все, навіть неймовірну людську підлість і жагу влади людоїдів в краватках які керують своїми полками одурманених і отруєних ними жадобою «слуг, рабів, активістів, відвертих насильників», зрадивших Тебе і всі Твої заповіди🙏🙏🙏
Дякую Тобі Боже, що мені і зараз болить за те, що Ти виніс🙏🙏🙏
Я вірю Ти з Україною, просто ще не всіх побачив хто готовий Тебе розпинати, як розпинають Україну, аби їх всіх наздогнала доля Іуди🙏🙏🙏
Добре зробили з ними німці і совіти в 1939 - му, Добре зробила УПА. Але мало. Повірте - прийде час (а часи міняються) і поляки ще проситимуть в Українців хліба. І їм покажуть на рельси - збирайте, мерзотники зерно, котре висипали на землю!
Скоти. Доля польщі (панська дупа)вирішується зараз під Авдіївкою, Лиманом, Куп"янськом, Кринками, Херсоном... на кістках і крові наших Воїнів. А ці ляші скоти паразитують на нашому горі, і, кажуть, що моляться Богу (...???)