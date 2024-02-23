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Российские преступники совершили буквально все типы зверств, перечисленных в Римском статуте, - Кулеба

Виступ міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на спеціальному розширеному засіданні Постійної Ради ОБСЄ 23 лютого 2024 року

Выступая на специальном расширенном заседании Постоянного Совета ОБСЕ в пятницу, 23 февраля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал ОБСЕ использовать все имеющиеся и создать новые механизмы для противодействия сексуальным преступлениям российских оккупантов и освобождения гражданских заложников, которых россияне содержат в неволе.

Об этом сообщается на сайте украинского МИД, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Россия похищает наших детей, похищает гражданских лиц, совершает нападения на гражданскую инфраструктуру, разрушает окружающую среду и совершает другие преступления, ОБСЕ должна быть площадкой ответственности РФ, а не диалога с ней", - заявил министр.

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Глава МИД Украины подчеркнул, что за время агрессии против нашего государства российские преступники совершили буквально все типы зверств, перечисленные в Римском статуте.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ОБСЕ может внести свой вклад в достижение всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира, предусмотренного Формулой мира Президента Владимира Зеленского.

"ОБСЕ может и должна быть более активной и оперативной в применении существующих инструментов и разработке новых для помощи в возвращении незаконно депортированных в Россию украинских детей и гражданских пленных, которые являются наиболее уязвимой группой, остающейся без внимания международного сообщества. ОБСЕ должно служить платформой для привлечения России к ответственности, а не диалогу с ней", – сказал он.

Также министр призвал ОБСЕ уделить большее внимание притеснениям этнических групп в России.

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"Путин продолжает многовековую имперскую политику Москвы по ассимиляции этнических групп. Он непропорционально мобилизует их на войну против Украины и подавляет их идентичность. Это, пожалуй, самый большой имперский ассимиляционный проект в этом веке", – отметил Дмитрий Кулеба.

"Призываю к изоляции России во всех возможных международных организациях. От Нью-Йорка до Женевы и Вены", - подчеркнул глава МИД.

Министр также рассказал о невозможности сотрудничества международных организаций с РФ.

"Не может быть конструктивного взаимодействия с Москвой ни в ОБСЕ, ни в ООН, пока Россия будет продолжать расшатывать наши общества, в частности, через вмешательство в выборы, кибератаки и пропаганду, использование мигрантов как оружия, через продовольствие и энергетику. А также пока Россия будет держать трех сотрудников ОБСЕ в незаконном заключении. Совместная политика изоляции будет побуждать Россию освободить их без каких-либо предпосылок", — подчеркнул он.

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Дмитрий Кулеба пригласил участников заседания присоединиться к Глобальному саммиту мира в Швейцарии для совместного формирования условий будущего мира.

"Обеспечение победы Украины над российской агрессией — лучший способ предотвратить большую войну в Европе. Для этого нам нужно оружие, в частности - артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны и дальнобойные способности. История не знает лучшего способа защитить людей от агрессора, чем силой держать его подальше", — подытожил министр.
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Топ комментарии
+5
не мої слова, повторюха недослівна.
"так, на нас напала кацапня, але двері їй вікрив буба."
кращє і не скажеш,
але є поправка в до цієї тези - буба, якого вибралa "напоржать".
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23.02.2024 23:02
+2
кулеба, "Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку"
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23.02.2024 23:01
+2
Вони вчиняли таке, що ніде не прописано. Вони всі мають відповідати, рф має бути в ізоляції, без грошей, без технологій, без зброї, без ліків, без космосу, без валюти, без банківських систем. Лучіна, ріпа, натуральний обмін.
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23.02.2024 23:02
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Воєнний злочинець прутін, на посаді *********** сруськага міра.
Про, що казати. ЗЛОЧИНЕЦЬ …
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23.02.2024 23:00 Ответить
Та його оманські прихлебателі-Буча, Маріуполь, ЗАЕС та ін.
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23.02.2024 23:12 Ответить
кулеба, "Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку"
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23.02.2024 23:01 Ответить
не мої слова, повторюха недослівна.
"так, на нас напала кацапня, але двері їй вікрив буба."
кращє і не скажеш,
але є поправка в до цієї тези - буба, якого вибралa "напоржать".
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23.02.2024 23:02 Ответить
Вони вчиняли таке, що ніде не прописано. Вони всі мають відповідати, рф має бути в ізоляції, без грошей, без технологій, без зброї, без ліків, без космосу, без валюти, без банківських систем. Лучіна, ріпа, натуральний обмін.
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23.02.2024 23:02 Ответить
тритина кацапів так і існують. я навіть впевнений, що десь у глухому сибіру, є поселення, в яких не знають, що лєнін давно помер і лежить в мавзолеї.
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23.02.2024 23:06 Ответить
А то ОБСЕ не знає. Вони ж ці злочини і покривали коли були наблюдаючими
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23.02.2024 23:06 Ответить
кулеба підор ти штопаний,ти ж ***** їм в цьому помагав,своїм мовчанням про вторгнення ще вересня 21го,так що не відпетляєш підеш за кацапами як співучасник
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23.02.2024 23:14 Ответить
Кацапи це андрофаги, які вбивали та їли свою жертву. Зараз вже не їдять, але вбивство в них в генах. Вони на 2000 років затримались в кам'яному віці ніж інші народи.
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23.02.2024 23:31 Ответить
Вони дикуни . Що ви від них хочете?
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24.02.2024 02:43 Ответить
вони андрофаги
https://www.youtube.com/watch?v=4K6GUX_7nn4
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24.02.2024 19:39 Ответить
А шо ж у нас до сих пір цей Статут не прийнятий?
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23.02.2024 23:39 Ответить
Діма замість пустої балаканини,краще наведи порядок у відомстві, звичайно якщо ти його контролюєш? Дипломати контрабандисти ГАНЬБА!!!!
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23.02.2024 23:48 Ответить
...выжигать этих быдлонасекомышей с болот мацковии, полностью
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24.02.2024 08:33 Ответить
 
 