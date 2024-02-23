В Одессе в результате атаки "шахедами" - разрушения и пожар в жилом доме, три человека тяжело ранены, - ОВА (обновлено)
В Одессе в результате атаки "шахедами" разрушение и пожар в жилом доме. Есть раненые.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеских обстрелов возникло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе. Пока известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Продолжаются поисковые работы и тушение пожара, под завалами могут находиться люди.
Отметим, что враг вторую ночь подряд атакует Одесщину ударными беспилотниками.
Позже стало известно о третьей пострадавшей, которую спасли из-под завалов дома.
"Еще одну пострадавшую только что удалось извлечь из-под завалов. Женщину в тяжелом состоянии везут в больницу. Она пробыла под завалами около двух часов", - отметил Кипер.
Поисковая операция продолжается.
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та відʼє@іться від України ,
бо на вас тут чекає страшна смерть 🤬
Оце посвяткували "дєнь защітніка"