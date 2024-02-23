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беспилотник (3142) Одесса (7740) пожар (5737)

В Одессе в результате атаки "шахедами" - разрушения и пожар в жилом доме, три человека тяжело ранены, - ОВА (обновлено)

пожежа

В Одессе в результате атаки "шахедами" разрушение и пожар в жилом доме. Есть раненые.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеских обстрелов возникло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе. Пока известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Продолжаются поисковые работы и тушение пожара, под завалами могут находиться люди.

Отметим, что враг вторую ночь подряд атакует Одесщину ударными беспилотниками.

Также смотрите: Россияне атаковали Одесщину "шахедами" и нанесли ракетный удар, три человека погибли. ФОТОрепортаж

Позже стало известно о третьей пострадавшей, которую спасли из-под завалов дома.

"Еще одну пострадавшую только что удалось извлечь из-под завалов. Женщину в тяжелом состоянии везут в больницу. Она пробыла под завалами около двух часов", - отметил Кипер.

Поисковая операция продолжается.
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Будьте ви прокляті , кончені кацапи ,
та відʼє@іться від України ,
бо на вас тут чекає страшна смерть 🤬
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23.02.2024 23:08 Ответить
Пишуть, що кацапський су-34 десь на Півдні наші вальнули.
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23.02.2024 23:08 Ответить
Схоже, що в парі з А50 був знов ІЛ22!
Оце посвяткували "дєнь защітніка"
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23.02.2024 23:57 Ответить
а-50 над Азовским морем, а СУшка-34 над Геническом
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24.02.2024 05:58 Ответить
 
 