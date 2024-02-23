Россияне в течение 23 февраля нанесли 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 62 обстрела из РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 23 февраля 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры".

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