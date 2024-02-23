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Генштаб ВС (5768) обстрел (25761)

Россияне в течение 23 февраля нанесли 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 62 обстрела из РСЗО, - Генштаб

пожежа,обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 23 февраля 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры".

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Есть сообщения что после пуска ракет с радаров пропал СУ-34

Телегам канал кримский ветер сообщает что самолет упал в геническом районе херсонской области https://t.me/Crimeanwind
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23.02.2024 23:16 Ответить
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23.02.2024 23:27 Ответить
Трохи про той збитий Су-34.

⚡21:15 виліт борта Су-34 з ае "Ахтубінськ".
⚡21:50 прилетів на пускові рубежі.
⚡22:05 перші пуски ракет.
⚡22:15 вилітає з пускових рубежів.
⚡22:20 зникає з радарів.
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23.02.2024 23:28 Ответить
Може й брехня, але пишуть, що і в Курській області зник з радарів Су-34 і оголошено ракетну небезпеку.
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23.02.2024 23:30 Ответить
А ось і підтвердження ворогом оголошеного раніше про тактику Сил оборони України зі збиття рашистських літаків, включно із сьогоднішніми А-50 та Су-34 :

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23.02.2024 23:38 Ответить
Так а де підтвердження??? Лінк є?
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23.02.2024 23:58 Ответить
 
 