Россияне в течение 23 февраля нанесли 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 62 обстрела из РСЗО, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал информацию относительно ударов российских оккупантов по территории Украины в течение 23 февраля 2024 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры".
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⚡21:15 виліт борта Су-34 з ае "Ахтубінськ".
⚡21:50 прилетів на пускові рубежі.
⚡22:05 перші пуски ракет.
⚡22:15 вилітає з пускових рубежів.
⚡22:20 зникає з радарів.