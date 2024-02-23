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Кулеба Дмитрий (2880) Международный суд ООН (152)

Россия должна выполнить требование Международного суда ООН и прекратить войну, - заявление более 50 стран

Міжнародний суд ООН

Россия обязана выполнять решение Международного суда ООН, который распорядился немедленно прекратить войну в Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении от имени более 50 стран, которое зачитал в пятницу в ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Распоряжение Международного суда ООН о временных мерах от 16 марта 2022 года, обязывающее РФ немедленно прекратить военную операцию, начатую ею 24 февраля 2022 года на территории Украины, остается юридически обязательным и должно быть выполнено Российской Федерацией", - отмечается в совместном заявлении.

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При этом подчеркивается, что согласно последним решениям МС в январе и феврале этого года, не остается сомнений, что Россия нарушает свои международно-правовые обязательства и должна нести за это ответственность. Российские силы продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и населению Украины, что запрещено международным гуманитарным правом.

Страны-подписанты осудили Иран и КНДР за их поддержку российской агрессии и призвали прекратить поставки оружия, а также ограничить экспорт в Россию, подпитывающий войну против Украины.

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"Действия Российской Федерации подрывают доверие к Совету Безопасности и его резолюциям, обостряют региональную напряженность и ставят под угрозу всех нас", - отмечается в заявлении.

В документе, кроме того, содержится требование к РФ совершить полный обмен военнопленными, а также вернуть всех, кто был незаконно депортирован с оккупированных территорий.

"Мы продолжим работать над привлечением к ответственности за тяжкие международно-правовые преступления, совершенные на территории Украины во время российской агрессии", - отмечается в документе.

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В заявлении также подтверждается приверженность всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру для Украины на основе принципов Устава ООН.

"Мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды", - подчеркнули страны-подписанты.
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Топ комментарии
+12
А то ЩО? Що цей суд ООН може зробити кацапам??
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23.02.2024 23:29
+10
Або краще це:
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23.02.2024 23:35
+9
Це навіть не фейспалм.. це :
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23.02.2024 23:34
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А то ЩО? Що цей суд ООН може зробити кацапам??
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23.02.2024 23:29 Ответить
Суд виніс Свою Позицію і це важливо.

Параша юрідично визнання винною.

Вона може робити вигляд що їй начхати що у неі на лобі стоїть клеймо «Злочинець».

Але це факт.

Смерть рашістським окупантам!
Слава Україні!
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23.02.2024 23:56 Ответить
Але кращою резолюцією всеж таки було б - а якщо не закінчите й не звалити до своїх **@нєй, то ввалимо ракетами по вас всім демократичним світом.

Але ні..в нас марлєзонський бал.
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24.02.2024 00:04 Ответить
Цікаво жити у вигаданому світі.
Не в реальному.
Де одним взмахом Чарівеоі Палочки усе вирішується.

Але Маемо, те що Маемо…

50 країн світу сказали ху&ло - НІ!
Це країни G7- які е лідерами на поанеті Земля.
Іх позиція дуже важлива.

При всій повазі до країни Буркіна-Фасо вона може і не голосувати. Як і інши аутсайдери.
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24.02.2024 14:46 Ответить
Та да. Але, не у вигаданому світі - то бажання, щоб мізки вони хоч іноді вмикали, а не власною ср@кою переймалися.
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24.02.2024 14:51 Ответить
При невиконанні постанови суду- які дії світової спільноти? Введення миротворчого контингенту ООН? Чи висловлення стурбованості?
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24.02.2024 00:04 Ответить
заплатити репарации
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24.02.2024 02:35 Ответить
В ООН входить 193 держави.

заяві від імені понад 50 країн
-----
~1/4 - 25%
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24.02.2024 07:01 Ответить
Мілошевич: "а то ЩО? Що цей суд ООН може зробити нюхославам??" 🤣🤡
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24.02.2024 08:43 Ответить
Нажаль, ситуація геть інша. Зараз у нас постійний член Совбеза ООН з ядерною зброєю. І ніхто його до миру бомбардуваннями не примушуватиме...
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24.02.2024 13:59 Ответить
Все таки світ оповитий страхом перед бандитом путлєром. Для тої кількості країн, що нараховує наша планета, всього 50 не згубили відчуття справедливості. Решта тримають язик у дупі кремлівського диктатора.
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23.02.2024 23:32 Ответить
Це навіть не фейспалм.. це :
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23.02.2024 23:34 Ответить
)(уйло аж розчулилося та заплакало.
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23.02.2024 23:34 Ответить
Або краще це:
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23.02.2024 23:35 Ответить
А усього країн 193? Ну десь так.
Їм всім пох, отім афрікам яким зерно перли?
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23.02.2024 23:36 Ответить
Особенно Беларусия страна и им подобные
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23.02.2024 23:46 Ответить
мичяння над пропастю
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23.02.2024 23:36 Ответить
А то що? Невже ООН виконає свій устав та примусить Росію виконати рішення Суду ООН?
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23.02.2024 23:37 Ответить
На гомеричний сміх пробивають оті ООН з брюселями вкупі. Разом з тим закипає від власного ворога - Зе- підарасів.
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23.02.2024 23:39 Ответить
оонь треба прекратити як вошу під ногтем.
мало того, що нічого не робить так щє і кусає.
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23.02.2024 23:39 Ответить
Страшний занепад моральності світу, самовбивчий, коли з 193 країн війна турбує тільки 50 з них((((
Просто жесть який занепад людяності((
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23.02.2024 23:40 Ответить
Та і ці 50 країн не турбує. Вони ж не збираються застосовувати заходи примусу, а лише закликають.
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23.02.2024 23:42 Ответить
Тиди-и-ищ!
Тепер я знаю, як це - "перділи гусі".
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23.02.2024 23:44 Ответить
Від "пердєжу" цих "гусей" фюрер Нюхославії під шконкою здох.
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24.02.2024 08:45 Ответить
Кацапы и полезные идиоты считают суд в ООН ничтожным и бесполезным! Ну ну, поживем увидим.
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23.02.2024 23:54 Ответить
Якщо, звичайно, доживем..
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24.02.2024 00:27 Ответить
А до вас за два (а скоріше за 10) років це ще не дійшло? Ну почекаємо ще трохи
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24.02.2024 01:25 Ответить
Ну знову кацапи під проксі лізуть
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24.02.2024 08:17 Ответить
хі хі К
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24.02.2024 00:02 Ответить
Так, смішно...
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24.02.2024 00:05 Ответить
Безумное племя, уже не подчиняется законам... Оно течет как г@вно...
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24.02.2024 00:12 Ответить
ну і? а якщо невиконає, що там статут ООН каже, висловити стурбованість ?
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24.02.2024 01:07 Ответить
Тоді ООН надішле туди свої війська і покарає негідників! Ой, стоп.. в ООН нема військ.. Oh shiiiiit!
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24.02.2024 01:27 Ответить
ще один папірець в туалет
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24.02.2024 01:32 Ответить
Європа і світ нагадує наївних дітей яким маньяк пообіцяв конхфетку якщо вони підуть з ним.Оркам терористам начхати на ООН і взагалі міждународне право .Вони болт клали і взагалі ржуть з вас .Для них це ржака.Європа ніяк неусвідоме що це у них працює закон і людяність.В оркостані на це клали велику кучу.Тому війна тому досі таке зашторене нерозуміння Європи і світу що нам потрібна зброя.Вони не розуміють що з орками розмовляти по людські і по закону немає сенсу.Це той гопник який розумію тільки якщо йому втащити щоб обізцявся.Це гірше варварів це гірше фашистів.Це біосміття в яких людське життя неварте нічого.
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24.02.2024 02:32 Ответить
Россия обязана выполнять решение
Международного суда ООН
- Требует - выполнит…
Где у нас Международный суд ООН?
В 6-ой палате..
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24.02.2024 03:27 Ответить
НЕОБХОДИМО ЗАШИТЬ ПУТИНУ ОЧКО !)
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24.02.2024 03:57 Ответить
В Европе 43 страны, не считая рашку, белорашку и псевдоевропейские страны вроде Турции. Где блин весь остальной світ?
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24.02.2024 04:29 Ответить
ДЕТКА ЭТО ООН !)
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24.02.2024 05:20 Ответить
Закидайте рашку заявами і та під тягарем тих заяв помре від задухи
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24.02.2024 04:54 Ответить
а полтора миллиарда голодных обезьян за нас - скаже х..ло
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24.02.2024 08:11 Ответить
И ножкой так топ.
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24.02.2024 08:51 Ответить
І що?
Ліга Націй за напад на Фінляндія принаймні виключила СРСР зі свого складу.
Як організація ООН не має ніякої сили.
Це просто клуб захисту інтересів країн переможців 2 світової війни + майданчик для пустопорожніх балачок і лицемірства.
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24.02.2024 11:57 Ответить
 
 