Россия должна выполнить требование Международного суда ООН и прекратить войну, - заявление более 50 стран
Россия обязана выполнять решение Международного суда ООН, который распорядился немедленно прекратить войну в Украине.
Об этом говорится в совместном заявлении от имени более 50 стран, которое зачитал в пятницу в ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Распоряжение Международного суда ООН о временных мерах от 16 марта 2022 года, обязывающее РФ немедленно прекратить военную операцию, начатую ею 24 февраля 2022 года на территории Украины, остается юридически обязательным и должно быть выполнено Российской Федерацией", - отмечается в совместном заявлении.
При этом подчеркивается, что согласно последним решениям МС в январе и феврале этого года, не остается сомнений, что Россия нарушает свои международно-правовые обязательства и должна нести за это ответственность. Российские силы продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и населению Украины, что запрещено международным гуманитарным правом.
Страны-подписанты осудили Иран и КНДР за их поддержку российской агрессии и призвали прекратить поставки оружия, а также ограничить экспорт в Россию, подпитывающий войну против Украины.
"Действия Российской Федерации подрывают доверие к Совету Безопасности и его резолюциям, обостряют региональную напряженность и ставят под угрозу всех нас", - отмечается в заявлении.
В документе, кроме того, содержится требование к РФ совершить полный обмен военнопленными, а также вернуть всех, кто был незаконно депортирован с оккупированных территорий.
"Мы продолжим работать над привлечением к ответственности за тяжкие международно-правовые преступления, совершенные на территории Украины во время российской агрессии", - отмечается в документе.
В заявлении также подтверждается приверженность всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру для Украины на основе принципов Устава ООН.
"Мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды", - подчеркнули страны-подписанты.
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Параша юрідично визнання винною.
Вона може робити вигляд що їй начхати що у неі на лобі стоїть клеймо «Злочинець».
Але це факт.
Смерть рашістським окупантам!
Слава Україні!
Але ні..в нас марлєзонський бал.
Не в реальному.
Де одним взмахом Чарівеоі Палочки усе вирішується.
Але Маемо, те що Маемо…
50 країн світу сказали ху&ло - НІ!
Це країни G7- які е лідерами на поанеті Земля.
Іх позиція дуже важлива.
При всій повазі до країни Буркіна-Фасо вона може і не голосувати. Як і інши аутсайдери.
заяві від імені понад 50 країн
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~1/4 - 25%
Їм всім пох, отім афрікам яким зерно перли?
мало того, що нічого не робить так щє і кусає.
Просто жесть який занепад людяності((
Тепер я знаю, як це - "перділи гусі".
Международного суда ООН
- Требует - выполнит…
Где у нас Международный суд ООН?
В 6-ой палате..
Ліга Націй за напад на Фінляндія принаймні виключила СРСР зі свого складу.
Як організація ООН не має ніякої сили.
Це просто клуб захисту інтересів країн переможців 2 світової війни + майданчик для пустопорожніх балачок і лицемірства.