Россия должна выполнить требование Международного суда ООН и прекратить войну, - заявление более 50 стран

Россия обязана выполнять решение Международного суда ООН, который распорядился немедленно прекратить войну в Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении от имени более 50 стран, которое зачитал в пятницу в ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Распоряжение Международного суда ООН о временных мерах от 16 марта 2022 года, обязывающее РФ немедленно прекратить военную операцию, начатую ею 24 февраля 2022 года на территории Украины, остается юридически обязательным и должно быть выполнено Российской Федерацией", - отмечается в совместном заявлении.

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При этом подчеркивается, что согласно последним решениям МС в январе и феврале этого года, не остается сомнений, что Россия нарушает свои международно-правовые обязательства и должна нести за это ответственность. Российские силы продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и населению Украины, что запрещено международным гуманитарным правом.

Страны-подписанты осудили Иран и КНДР за их поддержку российской агрессии и призвали прекратить поставки оружия, а также ограничить экспорт в Россию, подпитывающий войну против Украины.

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"Действия Российской Федерации подрывают доверие к Совету Безопасности и его резолюциям, обостряют региональную напряженность и ставят под угрозу всех нас", - отмечается в заявлении.

В документе, кроме того, содержится требование к РФ совершить полный обмен военнопленными, а также вернуть всех, кто был незаконно депортирован с оккупированных территорий.

"Мы продолжим работать над привлечением к ответственности за тяжкие международно-правовые преступления, совершенные на территории Украины во время российской агрессии", - отмечается в документе.

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В заявлении также подтверждается приверженность всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру для Украины на основе принципов Устава ООН.

"Мы подтверждаем нашу непреклонную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются на ее территориальные воды", - подчеркнули страны-подписанты.