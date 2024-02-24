Глава МИД Британии Кэмерон в ООН: Путин - неоимпериалистический драчун. Мир сейчас будет только побуждать к возобновлению боев в Украине, когда ему будет удобно

Заключение несправедливого мира между Украиной и Россией будет означать, что война возобновится, когда это станет выгодным Кремлю.

Такое мнение на заседании Генеральной ассамблеи ООН высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин заявил, что мира не будет, пока Россия не достигнет своих целей. В своем недавнем интервью он старательно избегал подтверждения того, что доволен уже захваченными у Украины территориями. Это не человек, стремящийся к компромиссу. Скорее он - неоимпериалистический драчун, уверенный в правоте силы. Несправедливый мир сейчас будет только побуждать к возобновлению боев в Украине, когда ему будет удобно", - сказал Кэмерон.

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Политик призвал мир оставаться сильным в поддержке Украины на фоне российской агрессии. "Я понимаю, что через два года некоторые хотят переосмысления. Есть состояние усталости, существуют другие проблемы, компромисс может казаться привлекательным. Впрочем, это не правильно. Мы должны признать цену сдачи", - подчеркнул он.

Кэмерон напомнил, что от вторжения в Грузию в 2008-м, до аннексии Крыма в 2014-м и полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м Россия не подвергалась решительному сопротивлению международного сообщества, поэтому "постоянно возвращалась за большим". "Если Путину удастся одержать хоть какую-то победу в Украине, остальной мир тоже пострадает. Что началось в Украине, в ней не завершится. Путин может применить свое искаженное понимание истории где угодно, например, в Молдове или государствах Балтии. Других это также будет побуждать воевать, когда им удобно. Ни одно государство с большим агрессивным соседом не будет в безопасности", - подытожил глава МИД Британии.

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