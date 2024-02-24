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Кэмерон (247) путин (30482) перемирие (1509)

Глава МИД Британии Кэмерон в ООН: Путин - неоимпериалистический драчун. Мир сейчас будет только побуждать к возобновлению боев в Украине, когда ему будет удобно

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон

Заключение несправедливого мира между Украиной и Россией будет означать, что война возобновится, когда это станет выгодным Кремлю.

Такое мнение на заседании Генеральной ассамблеи ООН высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин заявил, что мира не будет, пока Россия не достигнет своих целей. В своем недавнем интервью он старательно избегал подтверждения того, что доволен уже захваченными у Украины территориями. Это не человек, стремящийся к компромиссу. Скорее он - неоимпериалистический драчун, уверенный в правоте силы. Несправедливый мир сейчас будет только побуждать к возобновлению боев в Украине, когда ему будет удобно", - сказал Кэмерон.

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Политик призвал мир оставаться сильным в поддержке Украины на фоне российской агрессии. "Я понимаю, что через два года некоторые хотят переосмысления. Есть состояние усталости, существуют другие проблемы, компромисс может казаться привлекательным. Впрочем, это не правильно. Мы должны признать цену сдачи", - подчеркнул он.

Кэмерон напомнил, что от вторжения в Грузию в 2008-м, до аннексии Крыма в 2014-м и полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м Россия не подвергалась решительному сопротивлению международного сообщества, поэтому "постоянно возвращалась за большим". "Если Путину удастся одержать хоть какую-то победу в Украине, остальной мир тоже пострадает. Что началось в Украине, в ней не завершится. Путин может применить свое искаженное понимание истории где угодно, например, в Молдове или государствах Балтии. Других это также будет побуждать воевать, когда им удобно. Ни одно государство с большим агрессивным соседом не будет в безопасности", - подытожил глава МИД Британии.

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Топ комментарии
+21
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23.02.2024 23:57
+15
Ниякий він не забіяка!путин - *****!!!
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24.02.2024 00:08
+9
То починайте щось робити, а не тільки говоріть правильні речі, шановний Захід. Відростіть нарешті яйця.
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24.02.2024 00:01
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23.02.2024 23:57 Ответить
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24.02.2024 01:26 Ответить
То починайте щось робити, а не тільки говоріть правильні речі, шановний Захід. Відростіть нарешті яйця.
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24.02.2024 00:01 Ответить
Та яйця виросли невеликі вчора ввечері на кубані (А-50) і на Херсонщині(Су-34).Чи ви думаєте що кацапський літакопад стався завдяки виключно українській зброї? Слава ЗСУ!
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24.02.2024 06:30 Ответить
Пане Кемерон: при всій повазі, Ваш підлеглий -- посол U.K. у москві -- 10 грудня 2023 року (!) вручив кремлівському уйобку вірчу грамоту.

Ви будете казати, що то був просто символічний акт, правда?
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24.02.2024 00:06 Ответить
Так треба ж людина в москві, яка вручить газгномику умови капітуляції.
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24.02.2024 00:14 Ответить
То є чиста дипломатія 🙁
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24.02.2024 08:43 Ответить
Ниякий він не забіяка!путин - *****!!!
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24.02.2024 00:08 Ответить
,,забіяка"??!! Це те слово яке підходить для злочинця і людожера?! Чому ж гітлера так не назвати??!!
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24.02.2024 00:23 Ответить
"This is not a man seeking compromise. Rather, this is a neo-imperialist bully who believes that might is right."
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24.02.2024 00:38 Ответить
тобто вбивати сотнями тисяч - це забіяка?
нy ладно як так.
by the way - SOB:
son of a bitch, or motherfucker, or dick head, or ass hole - whatever who likes more...
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24.02.2024 00:42 Ответить
яких тільки епітетів для путіна не придумають, аби тільки не називати ким воно є насправді - російський фашист і терорист, бо ж доведеться спалювати мости і приймати кардинальні міри, а так можно ще довго звиздіти
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24.02.2024 00:43 Ответить
Вони практично кажуть на ***** шалунішка едакій.
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24.02.2024 01:00 Ответить
Вот почему, когда кто-то, к чьим словам, вотличие от слов нынешнего руководства Украины, реально прислушивается Мир, поддерживает Украину и поясняет руководству остальных стран суть истинных стремлений путлера, всегда найдутся те, кто придет, полностью проигнорирует всю пользу сказанного, выхватит отдельное слово и придолбается к нему, мол, какой же путин драчун, если он кровавый упырь? То есть, правильно сейчас будет раскритиковать Кэмерона за неверный эпитет для путлера вместо того, чтобы выразить слова поддержки британскому народу за то, что поддерживают Украину? Те, кто так делают - либо недалекого ума, либо работают на врага.
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24.02.2024 02:02 Ответить
Із боязні сказати правду все починається. А із добрих слів виходить щось змазане. Ну, ложечка знайшлась, а осад залишився. Десь так.
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24.02.2024 04:18 Ответить
Який розумний чоловік.
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24.02.2024 02:55 Ответить
ЛАДНО... ДАВАЙ ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА И ИДИ НАХЙ !)
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24.02.2024 04:02 Ответить
100 МИЛЛИАРДОВ !!!
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24.02.2024 04:03 Ответить
Забіяка? Ну-ну! Навіть тут засрав назвати речі саоїми іменами.
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24.02.2024 04:14 Ответить
постоянно дрочит , что ли
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24.02.2024 06:41 Ответить
❗️За попередніми даними, один борт Су-34 впав після запуску ракети
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24.02.2024 06:42 Ответить
https://t.me/voynareal/84427 А ось і чітке відео підтвердження, що впали одразу два російських корита Файно палають…
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24.02.2024 06:43 Ответить
Сили оборони збили російський літак А-50 із радянського ЗРК С-200 - джерела УП в ГУР
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24.02.2024 06:46 Ответить
Патриот скромно курит в сторонке 🚬
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24.02.2024 06:51 Ответить
03:10

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/02/24/7443460/ ВИДЕО СМИ: На Херсонщине упал российский самолет Су-34
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24.02.2024 06:54 Ответить
не дрочун ,а ананист
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24.02.2024 06:55 Ответить
https://t.me/voynareal/84435 На росії вночі потужно прилетіло по Новолипецькому металургійному комбінату Це третій за величиною металургійний комбінат на росії. Судячи зі всього його влучно атакували невідомі БПЛА.
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24.02.2024 06:57 Ответить
"формула миру" - це відволікання зусиль від перемоги над російським фашизмом
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24.02.2024 07:26 Ответить
верная заява.
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25.02.2024 02:17 Ответить
 
 