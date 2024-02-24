Генсек ООН Гутерриш предостерег от разной трактовки истории для оправдания агрессии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объяснил на открытых дебатах Совета Безопасности, приуроченных ко второй годовщине российской войны против Украины, почему нельзя "обращаться к разным интерпретациям истории" для объяснения современной политики.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.
"Все границы являются результатом истории. Многие сообщества разделены этими границами. Многие люди, находящиеся по одну сторону границы, имеют крепкие этнические, культурные или другие связи с общинами по другую сторону, - сказал он, задав риторический вопрос: - Можем ли мы позволить себе обращаться к разным интерпретациям истории?"
По словам Гутерриша, следует последовать примеру "с мудрости африканских лидеров".
"Колониальные государства, в том числе и моя страна (Португалия, – ред.), росчерком пера разделили африканский континент... – отметил Гутерреш. – Но лидеры стран после обретения независимости поняли, что попытка изменить границы откроет ящик Пандоры с кровопролитием".
Людям очень трудно договориться о прошлом, подчеркнул он, но "намного важнее и менее сложно помочь им договориться о будущем".
Поэтому страны договорились о будущем международном праве и принципах, изложенных в Уставе ООН, включая уважение к территориальной целостности и политической независимости государств, пояснил Генсек.
"Вот почему российское вторжение в Украину является таким опасным прецедентом", – подчеркнул он.
Гутерриш также призвал доноров отозваться на призыв ООН профинансировать на 3,1 млрд долларов украинский план гуманитарного реагирования.
Пожалуйста, подождите...
А ЯКЩО кацапи знищують внутрі краіни інши народи ?
80 років депортації чеченців та інгушів
Рівно 80 років тому на світанку 23 лютого 1944 року окупаційний совєцький режим розпочав варварську операцію депортації чеченського та інгушського народів, фактично геноциду цих народів.
У рамках операції «Сочевиця» чеченські та інгушські селища були заблоковані військами окупантів. Чоловіків запросили на сільські зібрання, під час яких їх затримували підрозділи НКВС. Раптово вигнаних з домівок людей вантажили на вантажівки та вивозили до залізничних станцій, там їх пересаджували в товарні вагони і відправляли в Казахстан та республіки Середньої Азії. Для операції використали понад шість тисяч вантажівок, понад 200 залізничних ешелонів з вагонами, більше 130 тисяч солдатів і офіцерів НКВД, переодягнених у загальновійськову форму.
Ще тривали гарячі бої другої світової війни, але для Сталіна розправа з непокірними народами Кавказу була важливішою. Раптову депортацію накрив сильний снігопад, що ускладнювало переміщення людей, особливо в гірських районах. Совєцька влада ухвалила рішення: тих, кого не вдасться вивезти до 27 лютого - знищити. Страті підлягали всі, хто не здатен рухатися. Символом сатанинської жорстокості стало селище Хайбах, де в оборі були зігнані і заживо спалені понад 700 людей.
Перед депортацією окупанти привселюдно ґвалтували жінок і дівчат.
Значна частина тих, хто вижив, загинули в нелюдських умовах під час депортації від епідемій, холоду і голоду.
Менш ніж за тиждень 29 лютого 1944 року нарком внутрішніх справ Берія доповідав Сталіну про успішне завершення депортації понад 400 тисяч людей.
Молодець Гетьєреш, хоча б так
Це не дипломатія, це проституція.
ЯКИМИ Б ГАСЛАМИ І ЦІЛЯМИ ВІН НЕ ПРИКРИВАВСЯ"
то фашизм в ней будут именовать «особой русской духовностью».
Уинстон Черчиль
Нация эта захватническая от природы, алчная от перенесенных л
ишений, унизительной покорности у себя дома, она заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами ожиданием славы и богатств. И это отвлекает ее от переживаемого бесчестья. Колено-преклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной свободы.»
(Астольф де Кюстин - книга «Россия в 1839 году»)
Цинічні покидьки чому немає ембарго на поставки зброї до країни агресора рф ???
На карті видно, що ******* територія Росії протягом кількох століть входила до складу Монгольської імперії.
"Не хвилюйся. Ми мирна та вільна нація", - підписав карту Елбегдорж.
Головному китайському дипломату вань(ці) ї варто було б знати напам'ять всіх кочовників, які трахали Поднєбєсную, починаючи з гуннів
У 16 ст. Польща досягла найбільшої могутності й авторитету, У склад держави увійшла решта земель хрестоносців, а Люблінська унія 1569 безпосередньо включила землі Великого Литовського князівства з обширними теренами України і Білорусі до складу королівства.
и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие славянского европейского государства, созданного на восемьсот лет раньше.
Однако московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»
(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
чи гуттеріш який закликає його цьoго не робити.
но шо радує - перші два призові місця за ними!
Palais des Nations
1211 Geneva 10
Switzerland
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https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid0qQzcqRtT54qVcWon4c1WrJqLcrqktw5rCFVxsMxaP5U3NhvN2n6KN59xCE2BubQnl?__cft__[0]=AZUYCp2tQTV-E-dMuLfEPqR6XTglTnvTqOee6BIDtE6inYycfWcgBoE8ty91kGv9WF12mP-HtopHyoSeZNqheOGhuY1ixClEeFpLhHE48iEh3PzWwOiNMM8eStfTMsPY0kfZ_i1_2ewdQh0jejdWolCZ3O_b6OgH6KEgwEkryxF2KdbhLct1JzDBkSB9DXN2KSk&__tn__=%2CO%2CP-R 52 мин. ·Сьогодні в третього Президента України Віктора Ющенка ювілей.
Хочу сказати кілька слів з цієї нагоди.
1. Саме Ющенко вперше почав робити Україну пост-совкову Україною українською. Проукраїнська гуманітарна політика, україномовний дубляж в кіно, державне та міжнародне визнання Голодомору геноцидом, меморіал у Крутах, відновлення Батурина і ще багато чого. Візит Ющенка разом з президентами Польщі та Литви до обложеного московськими танками Тбілісі у серпні 2008 - одна з найпотужніших сторінок української дипломатії.
2. За Ющенка зростала економіка. Космічними для України темпами. Так, рости вона почала ще за пізнього Кучми, але саме ющенківські роки до світової кризи 2008-09 стали символом максимального комфортного і ситого життя. Напевно, за всю історію не тільки Незалежності, а й взагалі.
3. Ющенко запровадив виплати при народженні дітей, і це реально одне з найважливіших для майбутнього нації рішень за всі роки Незалежності.
Суперечності, недоліки, помилки... звичайно вони були. Святих президентів, як і святих гетьманів, у нас не було. Але все пізнається у порівнянні.
Згадайте, яка була Україна в ті роки. Скільки народу голосувало за Януковича, комуністи сиділи в парламенті, Верховна Рада не могла назбирати голосів за постанову про засудження російської агресії в Грузії...
Так, він дійсно був романтиком, у тій Україні говорив про цінності, націю, історію. Більшість тоді хотіла чути інше.
Вікторе Андрійовичу, вітаю з ювілеєм!
Історія все розставить на свої місця. Вже розставляє.
І наостанок. Якби не ті 5 ющенківських років проукраїнської гуманітарної політики і повернення національної ідентичності, нам було би ой як складніше вистояти що у 2014, що у 2022.
перехідний період - це логічно. Не можна одразу перескочити совкову ментальність громадян.
а за знищену армію усі президенти і премʼєри мають відповісти
До речі, Ющенко робив те, з чого починалась держава Ізраїль у 20-му столітті: з повернення до своєї культури, історії, мови - без чого, як пишуть ізраїльські етнолінгвісти неможливо побудувати сильну економіку.
Ющ для економічного зростання України зробив дуже багато. До речі, разом з Ю.В.Т. Бюджетники вперше за багато років зітхнули з полегшенням. І не провина Ющенка, що вдарила світова економічна криза. Ввімкніть критичне мислення, і Ви не зможете не погодитися!
Доречі, нагадаю, що саме Ющенко влаштував велике списання і розпродаж українскої зброї - як того, що знаходилось на балансі МО, так і МВС.
Так що Ющенку довелося працювати у надзвичайно складних умовах, важко було просувати законопроєкти (порівняйте з кайфовим благополуччям монобільшості зараз).
Только , в течение недели 2 раза собирался СБ ООН, о прекращении войны в Израиле, спасая террористов Хамаса.
Генсеку наплевать, на уничтожение 500 тыс. граждан в Сирии, на зверства в Буче, Ирпене... на зверства при нападени на Израиль, где негодяи убили 1400 израильтян, отрезали головы младенцам, насиловали женщин, заладывая в половые органы взрывчатку (они сами снимали эти ужасы на видео).
Увы, исламисты диктуют повестку в ООН, в некоторых странах Европы.
але те що з нею зробив гуттеріш?
і тут довга до бескінчення пауза....
- Тату щоденник показував?
- Показував...
- І що він сказав?
- Матюки пропустити?
- Так.
- Тоді промовчав.
Путін зробив ІНДУЛЬГЕНЦІЮ ВІД СОВІСТІ
для всього населення Росії
https://crime-ua.com/node?page=74
https://crime-ua.com/node/25129 Похищение истории. Русское культурное наследие состоит из украденных в Украине экспонатов
https://crime-ua.com/node?page=74
За год до полномасштабного вторжения в Украину власти РФ начали подготовку к массовому переселению гражданского населения.
https://www.dialog.ua/blogs/258116_1662193292
А якщо всіх паразитів з його шарашки долучити?