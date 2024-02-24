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ООН (4053) Гутерриш Антониу (329)

Генсек ООН Гутерриш предостерег от разной трактовки истории для оправдания агрессии

гутерріш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объяснил на открытых дебатах Совета Безопасности, приуроченных ко второй годовщине российской войны против Украины, почему нельзя "обращаться к разным интерпретациям истории" для объяснения современной политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

"Все границы являются результатом истории. Многие сообщества разделены этими границами. Многие люди, находящиеся по одну сторону границы, имеют крепкие этнические, культурные или другие связи с общинами по другую сторону, - сказал он, задав риторический вопрос: - Можем ли мы позволить себе обращаться к разным интерпретациям истории?"

По словам Гутерриша, следует последовать примеру "с мудрости африканских лидеров".

"Колониальные государства, в том числе и моя страна (Португалия, – ред.), росчерком пера разделили африканский континент... – отметил Гутерреш. – Но лидеры стран после обретения независимости поняли, что попытка изменить границы откроет ящик Пандоры с кровопролитием".

Читайте также: США в ООН призвали не допускать "усталости от Украины": "Украинцы рассчитывают на нас"

Людям очень трудно договориться о прошлом, подчеркнул он, но "намного важнее и менее сложно помочь им договориться о будущем".

Поэтому страны договорились о будущем международном праве и принципах, изложенных в Уставе ООН, включая уважение к территориальной целостности и политической независимости государств, пояснил Генсек.

"Вот почему российское вторжение в Украину является таким опасным прецедентом", – подчеркнул он.

Гутерриш также призвал доноров отозваться на призыв ООН профинансировать на 3,1 млрд долларов украинский план гуманитарного реагирования.
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Цікавий пост

https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZUYCp2tQTV-E-dMuLfEPqR6XTglTnvTqOee6BIDtE6inYycfWcgBoE8ty91kGv9WF12mP-HtopHyoSeZNqheOGhuY1ixClEeFpLhHE48iEh3PzWwOiNMM8eStfTMsPY0kfZ_i1_2ewdQh0jejdWolCZ3O_b6OgH6KEgwEkryxF2KdbhLct1JzDBkSB9DXN2KSk&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid0qQzcqRtT54qVcWon4c1WrJqLcrqktw5rCFVxsMxaP5U3NhvN2n6KN59xCE2BubQnl?__cft__[0]=AZUYCp2tQTV-E-dMuLfEPqR6XTglTnvTqOee6BIDtE6inYycfWcgBoE8ty91kGv9WF12mP-HtopHyoSeZNqheOGhuY1ixClEeFpLhHE48iEh3PzWwOiNMM8eStfTMsPY0kfZ_i1_2ewdQh0jejdWolCZ3O_b6OgH6KEgwEkryxF2KdbhLct1JzDBkSB9DXN2KSk&__tn__=%2CO%2CP-R 52 мин. ·Сьогодні в третього Президента України Віктора Ющенка ювілей.

Хочу сказати кілька слів з цієї нагоди.

1. Саме Ющенко вперше почав робити Україну пост-совкову Україною українською. Проукраїнська гуманітарна політика, україномовний дубляж в кіно, державне та міжнародне визнання Голодомору геноцидом, меморіал у Крутах, відновлення Батурина і ще багато чого. Візит Ющенка разом з президентами Польщі та Литви до обложеного московськими танками Тбілісі у серпні 2008 - одна з найпотужніших сторінок української дипломатії.

2. За Ющенка зростала економіка. Космічними для України темпами. Так, рости вона почала ще за пізнього Кучми, але саме ющенківські роки до світової кризи 2008-09 стали символом максимального комфортного і ситого життя. Напевно, за всю історію не тільки Незалежності, а й взагалі.

3. Ющенко запровадив виплати при народженні дітей, і це реально одне з найважливіших для майбутнього нації рішень за всі роки Незалежності.

Суперечності, недоліки, помилки... звичайно вони були. Святих президентів, як і святих гетьманів, у нас не було. Але все пізнається у порівнянні.

Згадайте, яка була Україна в ті роки. Скільки народу голосувало за Януковича, комуністи сиділи в парламенті, Верховна Рада не могла назбирати голосів за постанову про засудження російської агресії в Грузії...

Так, він дійсно був романтиком, у тій Україні говорив про цінності, націю, історію. Більшість тоді хотіла чути інше.

Вікторе Андрійовичу, вітаю з ювілеєм!

Історія все розставить на свої місця. Вже розставляє.

І наостанок. Якби не ті 5 ющенківських років проукраїнської гуманітарної політики і повернення національної ідентичності, нам було би ой як складніше вистояти що у 2014, що у 2022.
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24.02.2024 00:36
+17
показать весь комментарий
24.02.2024 00:29
+14
https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk?__cft__%5B0%5D=AZUrl69YxR4ofcmV5FZe8TJ6ypUn0wvHaWLguzV-41Hq-Yed9Cy7xLtMpMzgrgIwiwI3k2_-******************************************-g2g2odJdzmLJexEnzrdxKWTHkx4oJxuo5jIA8bKJZfrUK_xNOnCi2Hl0QUIMBtq8KAVkJY8u3wqHyxfM&__tn__=-UC%2CP-R Уuriy Syrotyuk

80 років депортації чеченців та інгушів

Рівно 80 років тому на світанку 23 лютого 1944 року окупаційний совєцький режим розпочав варварську операцію депортації чеченського та інгушського народів, фактично геноциду цих народів.

У рамках операції «Сочевиця» чеченські та інгушські селища були заблоковані військами окупантів. Чоловіків запросили на сільські зібрання, під час яких їх затримували підрозділи НКВС. Раптово вигнаних з домівок людей вантажили на вантажівки та вивозили до залізничних станцій, там їх пересаджували в товарні вагони і відправляли в Казахстан та республіки Середньої Азії. Для операції використали понад шість тисяч вантажівок, понад 200 залізничних ешелонів з вагонами, більше 130 тисяч солдатів і офіцерів НКВД, переодягнених у загальновійськову форму.

Ще тривали гарячі бої другої світової війни, але для Сталіна розправа з непокірними народами Кавказу була важливішою. Раптову депортацію накрив сильний снігопад, що ускладнювало переміщення людей, особливо в гірських районах. Совєцька влада ухвалила рішення: тих, кого не вдасться вивезти до 27 лютого - знищити. Страті підлягали всі, хто не здатен рухатися. Символом сатанинської жорстокості стало селище Хайбах, де в оборі були зігнані і заживо спалені понад 700 людей.

Перед депортацією окупанти привселюдно ґвалтували жінок і дівчат.

Значна частина тих, хто вижив, загинули в нелюдських умовах під час депортації від епідемій, холоду і голоду.

Менш ніж за тиждень 29 лютого 1944 року нарком внутрішніх справ Берія доповідав Сталіну про успішне завершення депортації понад 400 тисяч людей.
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24.02.2024 00:10
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Усі кордони є результатом історії Джерело:

А ЯКЩО кацапи знищують внутрі краіни інши народи ?
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24.02.2024 00:06 Ответить
https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk?__cft__%5B0%5D=AZUrl69YxR4ofcmV5FZe8TJ6ypUn0wvHaWLguzV-41Hq-Yed9Cy7xLtMpMzgrgIwiwI3k2_-******************************************-g2g2odJdzmLJexEnzrdxKWTHkx4oJxuo5jIA8bKJZfrUK_xNOnCi2Hl0QUIMBtq8KAVkJY8u3wqHyxfM&__tn__=-UC%2CP-R Уuriy Syrotyuk

80 років депортації чеченців та інгушів

Рівно 80 років тому на світанку 23 лютого 1944 року окупаційний совєцький режим розпочав варварську операцію депортації чеченського та інгушського народів, фактично геноциду цих народів.

У рамках операції «Сочевиця» чеченські та інгушські селища були заблоковані військами окупантів. Чоловіків запросили на сільські зібрання, під час яких їх затримували підрозділи НКВС. Раптово вигнаних з домівок людей вантажили на вантажівки та вивозили до залізничних станцій, там їх пересаджували в товарні вагони і відправляли в Казахстан та республіки Середньої Азії. Для операції використали понад шість тисяч вантажівок, понад 200 залізничних ешелонів з вагонами, більше 130 тисяч солдатів і офіцерів НКВД, переодягнених у загальновійськову форму.

Ще тривали гарячі бої другої світової війни, але для Сталіна розправа з непокірними народами Кавказу була важливішою. Раптову депортацію накрив сильний снігопад, що ускладнювало переміщення людей, особливо в гірських районах. Совєцька влада ухвалила рішення: тих, кого не вдасться вивезти до 27 лютого - знищити. Страті підлягали всі, хто не здатен рухатися. Символом сатанинської жорстокості стало селище Хайбах, де в оборі були зігнані і заживо спалені понад 700 людей.

Перед депортацією окупанти привселюдно ґвалтували жінок і дівчат.

Значна частина тих, хто вижив, загинули в нелюдських умовах під час депортації від епідемій, холоду і голоду.

Менш ніж за тиждень 29 лютого 1944 року нарком внутрішніх справ Берія доповідав Сталіну про успішне завершення депортації понад 400 тисяч людей.
показать весь комментарий
24.02.2024 00:10 Ответить
Повний матеріал читати тут https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk
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24.02.2024 00:11 Ответить
Це була відповідь путькє та китайському ваньці про перекручування історії

Молодець Гетьєреш, хоча б так
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24.02.2024 00:27 Ответить
Однак це не заважає йому ручкатися з конякою лавровим.
Це не дипломатія, це проституція.
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24.02.2024 10:04 Ответить
"ОЧЕВИДНО ОДНЕ: "РУZZКІЙ МІР" - ЦЕ І Є ******** НАЦИЗМ,

ЯКИМИ Б ГАСЛАМИ І ЦІЛЯМИ ВІН НЕ ПРИКРИВАВСЯ"
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24.02.2024 01:08 Ответить
«Когда Россия окончательно станет фашистским государством,

то фашизм в ней будут именовать «особой русской духовностью».

Уинстон Черчиль
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24.02.2024 01:43 Ответить
На нашого буншу схожий
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24.02.2024 00:07 Ответить
Більше на українського юмориста Андрія Сову, помятаєте ще такого?
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24.02.2024 00:54 Ответить
Резолюция ООН 33-14 гласит что никакие соображения не являются опавданием агрессии. Защита хрюского мира, исторический бред и.т.п относятся к оправданию агрессии
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24.02.2024 00:08 Ответить
В русском народе кипит сильная, необузданная страсть к завоеваниям - одна из тех страстей, что вырастают лишь в душе угнетенных и питаются лишь всенародною бедой.
Нация эта захватническая от природы, алчная от перенесенных л
ишений, унизительной покорности у себя дома, она заранее искупает свою мечту о тиранической власти над другими народами ожиданием славы и богатств. И это отвлекает ее от переживаемого бесчестья. Колено-преклоненный раб грезит о мировом господстве, надеясь смыть с себя позорное клеймо отказа от всякой общественной и личной свободы.»

(Астольф де Кюстин - книга «Россия в 1839 году»)
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24.02.2024 01:40 Ответить
Ще б Колумба згадали...Навіть якщо небензя насере на робочий стіл Гуттеріша рф все одно не виключать з ООН.
Цинічні покидьки чому немає ембарго на поставки зброї до країни агресора рф ???
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24.02.2024 00:10 Ответить
У відповідь на інтерв'ю Путіна, де він виправдовував агресію проти України "історичними землями Росії", екс-президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж опублікував у Twitter карту Монгольської імперії.

На карті видно, що ******* територія Росії протягом кількох століть входила до складу Монгольської імперії.

"Не хвилюйся. Ми мирна та вільна нація", - підписав карту Елбегдорж.

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24.02.2024 00:11 Ответить
Китай забули включити ! 😂

Головному китайському дипломату вань(ці) ї варто було б знати напам'ять всіх кочовників, які трахали Поднєбєсную, починаючи з гуннів
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24.02.2024 00:36 Ответить
У 1492 році територія Польщі та Литви, не рахуючи феодів Мазовії, Молдавії та Східної Пруссії, займала 1 115 000 км2, що робило її найбільшою територією в Європі.

У 16 ст. Польща досягла найбільшої могутності й авторитету, У склад держави увійшла решта земель хрестоносців, а Люблінська унія 1569 безпосередньо включила землі Великого Литовського князівства з обширними теренами України і Білорусі до складу королівства.
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24.02.2024 00:50 Ответить
В епоху Смутного часу налякані селянсько-козацькими бунтами бояри закликали Річ Посполиту. За договором від 4 лютого 1610 року, укладеним під Смоленськом між королем Сигізмундом III та московитським посольством, королевич Владислав IV, після прийняття православ'я, повинен був зайняти московський престол. Після скинення Василя Шуйського влітку 1610 року московський уряд визнав Владислава царем та навіть приступив до карбування монет від імені «Владислава Жігімонтовіча». Проте Владислав православ'я не приймав, до Москви не прибув і не був вінчаний на царство. У жовтні 1612 року в Москві було скинуто боярський уряд королевича Владислава. 21 лютого 1613 року Земським Собором московським царем був обраний Михайло Романов. При цьому Владислав не відмовився від своїх прав на московський престол. На московський похід Владислава надихнув глибокий рейд всередину Московії пана Лісовського 1615 року, який з нечисленним загоном лісовчиків легко пройшов кільцем навколо Москви від Брянська та Орла до Костроми та Мурома і повернувся назад до Речі Посполитої. Влітку 1616 року Вальний сейм підтримав рішення про проведення дворічної воєнної кампанії проти московського царства силами 10-тисячного найманого війська.
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24.02.2024 00:58 Ответить
Аби врятувати королевича і виправити ситуацію, уряд звернувся по допомогу до Війська Запорозького. У березні 1618 року дванадцять запорозьких сотників зустрілись із королевичем Владиславом і пообіцяли привести йому 20-тисячне військо. Підготовку до московського походу обговорювали на двох загальних радах в червні 1618 року. На цих переговорах козаки, зокрема, вимагали припинити утиски православного населення.
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24.02.2024 01:00 Ответить
Складне воєнне становище змусило московську владу піти на переговори, що вперше відбулися 31 жовтня поблизу Тверських воріт. Протягом листопада велись тривалі переговори між річпосполитськими та московитськими послами. Кожна із сторін очікувала скорішого виснаження свого супротивника. Тим часом окремі загони запорожців продовжували атакувати московські міста на північ та північний-захід від Москви, розорюючи Ярославський і Вологодський повіти, тим самим підриваючи економічні ресурси московитів.
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24.02.2024 01:03 Ответить
За часів Золотої Орди резиденція баскаків з мечеттю знаходилася прямо в Кремлі.
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24.02.2024 01:07 Ответить
«Россия, не имеющая никакого отношения к Киевской Руси,

и получившая, вернее укравшая свое нынешнее название, в лучшем случае в 18 веке, тем не менее - нагло претендует на историческое наследие славянского европейского государства, созданного на восемьсот лет раньше.

Однако московская история - это история Орды, пришитая к истории Руси белыми нитками и полностью сфальсифицированная.»

(Карл Маркс, Разоблачение дипломатической истории 18 века)
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24.02.2024 01:35 Ответить
навіть не впевнений хто в цій сітуації їбанутіше - *****, яке вертить історією як циган солнцем,
чи гуттеріш який закликає його цьoго не робити.
но шо радує - перші два призові місця за ними!
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24.02.2024 00:21 Ответить
Застерег, висловив занепокоєння та велику стурбованість, підкреслив своє негативне ставлення, у черговий раз попередив і бла бла бла бла бла….. убоге зібрання шлеперів та імпотентів, політичних кідорасів та лесбієк , вас всіх давно розігнати треба, прилаштувалися добре - нічого не робити висловлювати занепокоєність та отримувати великі гроші. Де б собі таку роботу знайти?
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24.02.2024 00:22 Ответить
United Nations Office at Geneva
Palais des Nations
1211 Geneva 10
Switzerland
Tel.:
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24.02.2024 00:30 Ответить
Necessarily, тільки шнурки попрасую і відразу почну дзвонити та писати…
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24.02.2024 00:45 Ответить
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24.02.2024 00:22 Ответить
Оно нэ Сэр ,Оно - .i.
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24.02.2024 09:39 Ответить
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24.02.2024 00:29 Ответить
Най йому грець! Такий кредит довіри йому дали, а він все просрав і по суті привів януквича до влади!
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24.02.2024 00:34 Ответить
Цікавий пост

https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZUYCp2tQTV-E-dMuLfEPqR6XTglTnvTqOee6BIDtE6inYycfWcgBoE8ty91kGv9WF12mP-HtopHyoSeZNqheOGhuY1ixClEeFpLhHE48iEh3PzWwOiNMM8eStfTMsPY0kfZ_i1_2ewdQh0jejdWolCZ3O_b6OgH6KEgwEkryxF2KdbhLct1JzDBkSB9DXN2KSk&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid0qQzcqRtT54qVcWon4c1WrJqLcrqktw5rCFVxsMxaP5U3NhvN2n6KN59xCE2BubQnl?__cft__[0]=AZUYCp2tQTV-E-dMuLfEPqR6XTglTnvTqOee6BIDtE6inYycfWcgBoE8ty91kGv9WF12mP-HtopHyoSeZNqheOGhuY1ixClEeFpLhHE48iEh3PzWwOiNMM8eStfTMsPY0kfZ_i1_2ewdQh0jejdWolCZ3O_b6OgH6KEgwEkryxF2KdbhLct1JzDBkSB9DXN2KSk&__tn__=%2CO%2CP-R 52 мин. ·Сьогодні в третього Президента України Віктора Ющенка ювілей.

Хочу сказати кілька слів з цієї нагоди.

1. Саме Ющенко вперше почав робити Україну пост-совкову Україною українською. Проукраїнська гуманітарна політика, україномовний дубляж в кіно, державне та міжнародне визнання Голодомору геноцидом, меморіал у Крутах, відновлення Батурина і ще багато чого. Візит Ющенка разом з президентами Польщі та Литви до обложеного московськими танками Тбілісі у серпні 2008 - одна з найпотужніших сторінок української дипломатії.

2. За Ющенка зростала економіка. Космічними для України темпами. Так, рости вона почала ще за пізнього Кучми, але саме ющенківські роки до світової кризи 2008-09 стали символом максимального комфортного і ситого життя. Напевно, за всю історію не тільки Незалежності, а й взагалі.

3. Ющенко запровадив виплати при народженні дітей, і це реально одне з найважливіших для майбутнього нації рішень за всі роки Незалежності.

Суперечності, недоліки, помилки... звичайно вони були. Святих президентів, як і святих гетьманів, у нас не було. Але все пізнається у порівнянні.

Згадайте, яка була Україна в ті роки. Скільки народу голосувало за Януковича, комуністи сиділи в парламенті, Верховна Рада не могла назбирати голосів за постанову про засудження російської агресії в Грузії...

Так, він дійсно був романтиком, у тій Україні говорив про цінності, націю, історію. Більшість тоді хотіла чути інше.

Вікторе Андрійовичу, вітаю з ювілеєм!

Історія все розставить на свої місця. Вже розставляє.

І наостанок. Якби не ті 5 ющенківських років проукраїнської гуманітарної політики і повернення національної ідентичності, нам було би ой як складніше вистояти що у 2014, що у 2022.
показать весь комментарий
24.02.2024 00:36 Ответить
Даремно витрачений для Україничас ваш Ющенко. Для обороноздатності держави взагалі нічого не зробив. Помятаю як вони з йулею постійно сралися та хотіли скоротити армію до однієї роти почесної варти для прийому закордонних поважних гостів. Саме при ющі пишним квітом розквітла корупція протекціонізм та кумівство. Взагалі цей нарцис хотів відповідати лише за історію та культуру України.
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24.02.2024 00:51 Ответить
Сприймайте Ющенко як перехідний період від коммуняк до европейців.

перехідний період - це логічно. Не можна одразу перескочити совкову ментальність громадян.

а за знищену армію усі президенти і премʼєри мають відповісти
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24.02.2024 07:20 Ответить

До речі, Ющенко робив те, з чого починалась держава Ізраїль у 20-му столітті: з повернення до своєї культури, історії, мови - без чого, як пишуть ізраїльські етнолінгвісти неможливо побудувати сильну економіку.
Ющ для економічного зростання України зробив дуже багато. До речі, разом з Ю.В.Т. Бюджетники вперше за багато років зітхнули з полегшенням. І не провина Ющенка, що вдарила світова економічна криза. Ввімкніть критичне мислення, і Ви не зможете не погодитися!
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25.02.2024 03:08 Ответить
Ага можна подумати що до Ющенка в Україні президентів не було…. Ну дійсно перший і неповторний… дякую Богові що він недовго протримався інакше у нас від ЗСУ тільки одна рота почесної варти і залишилася а техніку та озброєння ющ разом з йулькою б розпродав та накупив трипільських глечиків і горщиків
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25.02.2024 10:54 Ответить
При кучмі корупція почалась а при ющу з йулькою розквітла… помятаю скандали з його андрійкою та з йулькіною дочечкою. До речі я вам про ЗСУ і обороноздатність країни та юща з йулькою , а ви мені про культуру. Якось не рівнозначно бо зараз не економічна криза а війна. І взагалі він дуже великий нарцис навіть більше ніж куйло, тому не люблю я його і вважаю його президентство марно витрачений час для України
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25.02.2024 11:01 Ответить
Інтересна штука. В партії Ющенка "Наша Україна" було зо 50 тисяч членів , а ще багато тисяч в "Батьківщині" та інших партіях , що складали правлячу більшість . Сотні депутатів-демократів в ВР і місцевих радах. Але винен у всьому Ющенко ? Багато хто з українців хоче вождя-царя , який все дасть. Зараз мріють про хорошого царя Залужного. А може не треба нам цар ? Не буває хороших царів з огляду на досвід України.
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24.02.2024 17:04 Ответить
У кого більше влади, у того й більша відповідальність, того й більша вина.
Доречі, нагадаю, що саме Ющенко влаштував велике списання і розпродаж українскої зброї - як того, що знаходилось на балансі МО, так і МВС.
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24.02.2024 17:08 Ответить
У Віктора Ющенка влади було дуже мало! Ви забули про т.з. політреформу восени 2004, в результаті якої Україна стала ПАРЛАМЕНТСЬКО-президентською республікою і в президента залишилося всього 2 повноваження: призначати міністра оборони й міністра закордонних справ. А парламентської більшості мудрий нарід не дав (обирали комуністів, СДПУ і т.д.). І прем"єра подавала коаліція, а не през.
Так що Ющенку довелося працювати у надзвичайно складних умовах, важко було просувати законопроєкти (порівняйте з кайфовим благополуччям монобільшості зараз).
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25.02.2024 03:27 Ответить
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25.02.2024 02:55 Ответить
Этого социалист-коммуниста, Генсека ООН, больше волнует жизнь его электората- террористов Хамаса, России, Ирана, а не 10 млн. украинских беженцев, разрушенные города Украины, десятки тысяч убитых...

Только , в течение недели 2 раза собирался СБ ООН, о прекращении войны в Израиле, спасая террористов Хамаса.
Генсеку наплевать, на уничтожение 500 тыс. граждан в Сирии, на зверства в Буче, Ирпене... на зверства при нападени на Израиль, где негодяи убили 1400 израильтян, отрезали головы младенцам, насиловали женщин, заладывая в половые органы взрывчатку (они сами снимали эти ужасы на видео).
Увы, исламисты диктуют повестку в ООН, в некоторых странах Европы.
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24.02.2024 00:30 Ответить
Цікава історія його обрання - кацапи явно постарались
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24.02.2024 07:21 Ответить
оон ніколи не була дійовою організацією - старі клопи на підсосі.
але те що з нею зробив гуттеріш?
і тут довга до бескінчення пауза....
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24.02.2024 00:31 Ответить
Як у тому анекдоті:

- Тату щоденник показував?
- Показував...
- І що він сказав?
- Матюки пропустити?
- Так.
- Тоді промовчав.
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24.02.2024 10:48 Ответить
була ООН, стала ОНО організація неспроможних озабоченців
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24.02.2024 00:32 Ответить
Ох, Гутеришь не смеши.Тобі Путін дає дозвол рота твого відкривати!Але в тебе це виходить не дуже добре!!!
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24.02.2024 00:37 Ответить
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24.02.2024 00:47 Ответить
Путінізм гірше за гітлеризм

Путін зробив ІНДУЛЬГЕНЦІЮ ВІД СОВІСТІ

для всього населення Росії
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24.02.2024 01:03 Ответить
https://crime-ua.com/node/25157 Призрак бродит по Европе. Призрак пророссийского неонацизма

https://crime-ua.com/node?page=74

https://crime-ua.com/node/25129 Похищение истории. Русское культурное наследие состоит из украденных в Украине экспонатов

https://crime-ua.com/node?page=74
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24.02.2024 01:23 Ответить
Кремль готовил массовую депортацию народа Украины - Шойгу заранее объявил строительство городов в Сибири

За год до полномасштабного вторжения в Украину власти РФ начали подготовку к массовому переселению гражданского населения.

https://www.dialog.ua/blogs/258116_1662193292
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24.02.2024 01:32 Ответить
Щось нове. Гейсек застерігати в дупу? 🤣
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24.02.2024 01:53 Ответить
ООН створена для того щоб озвучувати проблеми Світу і ні для чого більше!
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24.02.2024 02:28 Ответить
Історія ? Так навіть «Богатирі» - картина Віктора Васнецова ( "Три богатирі"). Васнецов працював над нею більше двадцяти років. Так довго бо ніяк не виходило відтворити і зобразити на цій картині стародавнього росіянина (угро - фіна - москаля). Низькоросла, сутула, квола, моторошна істота з Залісся Моксель з бородою до колін і іноді до п'ят в обісцяних личаках- постолах ,онучах зі своїм тубільним зброєю дубин, рогатин в рідкісному випадку з примітивними сокирищами вона ніяк не вписувалася в образ билинних слов'ян -витязів, русичів -богатирів. Довелося знаменитому художнику закарбувати на своїй картині воїнів дружинників слов'ян русичів (предків українців) із сусідньої слов'янської Русі -Київської, (Давня назва України) А 23 квітня 1898 року картину було закінчено і виставлена ​​в Третьяковці в не слов'янській Московії -Орді під виглядом нібито російських богатирів витязів хоча і генетичних монголоїдних угро-фінів московітів, які слов'янами русичами навіть і не пахли, а значить і руськими-росіянами ніколи і не були, не могли бути і ніколи не будуть. Бо не можуть генетичні татаро - угро - фіни ці бридкі личакові москалі -кацапи бути росіянами якщо вони навіть і на один грамі не слов'яни - русичі.
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24.02.2024 04:33 Ответить
Цікаво, скільки українських шкіл можна відбудувати після рашистського знищення на річну зарплату цього недоісторика?
А якщо всіх паразитів з його шарашки долучити?
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24.02.2024 05:43 Ответить
***** по фиг.
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24.02.2024 09:24 Ответить
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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24.02.2024 15:33 Ответить
 
 