Генсек ООН Гутерриш предостерег от разной трактовки истории для оправдания агрессии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объяснил на открытых дебатах Совета Безопасности, приуроченных ко второй годовщине российской войны против Украины, почему нельзя "обращаться к разным интерпретациям истории" для объяснения современной политики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

"Все границы являются результатом истории. Многие сообщества разделены этими границами. Многие люди, находящиеся по одну сторону границы, имеют крепкие этнические, культурные или другие связи с общинами по другую сторону, - сказал он, задав риторический вопрос: - Можем ли мы позволить себе обращаться к разным интерпретациям истории?"

По словам Гутерриша, следует последовать примеру "с мудрости африканских лидеров".

"Колониальные государства, в том числе и моя страна (Португалия, – ред.), росчерком пера разделили африканский континент... – отметил Гутерреш. – Но лидеры стран после обретения независимости поняли, что попытка изменить границы откроет ящик Пандоры с кровопролитием".

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Людям очень трудно договориться о прошлом, подчеркнул он, но "намного важнее и менее сложно помочь им договориться о будущем".

Поэтому страны договорились о будущем международном праве и принципах, изложенных в Уставе ООН, включая уважение к территориальной целостности и политической независимости государств, пояснил Генсек.

"Вот почему российское вторжение в Украину является таким опасным прецедентом", – подчеркнул он.

Гутерриш также призвал доноров отозваться на призыв ООН профинансировать на 3,1 млрд долларов украинский план гуманитарного реагирования.