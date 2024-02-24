Враг наступал на 6 направлениях и 8 раз штурмовал плацдармы на левобережье Днепра, в течение суток - 84 боестолкновения, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 84 боевые столкновения. Всего враг нанес 10 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы Украины

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новоегоровка, Макеевка, Белогоровка Луганской области; Торское, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Часов Яр, Курдюмовка, Нью-Йорк, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Красногоровка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области и Малая Токмачка, Работино и Новоданиловка на Запорожье.

Под артиллерийский огонь российских оккупантов попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Обстановка на Севере

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Обстановка на Востоке

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении враг совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны, что на Донбассе.

На Бахмутском направлении силами обороны отражены 9 атак противника в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении отбиты 8 атак противника у Работино.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупантов. Понеся потери, враг не оставляет попыток вытеснить наши подразделения. Так, за прошедшие сутки противник совершил 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра.

Удары по противнику

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника.

Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

А наши ракетчики нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, пункту управления, 3 артиллерийским средствам, складу боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.

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