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Ночью был пожар на Новолипецком меткомбинате в РФ. Губернатор Артамонов намекает, что причина - беспилотник. ВИДЕО

Прошлой ночью в одном из цехов Новолипецкого меткомбината (РФ) был пожар. Перед этим в Липецке слышали серию взрывов.

Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство "Риа-Новости".

"Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК... По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. В настоящее время эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют", - заявил Артамонов.

Также читайте: Российских производителей металлов накрыла волна пожаров, - Reuters

Тем временем в телеграм-каналах распространяется видео, на котором зафиксирован пожар на НЛМК.
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Топ комментарии
+25
Це вам за фабрику
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24.02.2024 08:47
+21
Достатньо вивести з ладу якусь закордонну технологічну лінію, щоб частина заводу зупинилась.
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24.02.2024 08:57
+15
ХлАапок панімаєш лі
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24.02.2024 08:47
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Це вам за фабрику
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24.02.2024 08:47 Ответить
Помста Пороха. Сіквел.
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24.02.2024 09:09 Ответить
АЗОВСТАЛЬ ?
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24.02.2024 09:26 Ответить
За Липецьку кондитерську. Це чорний гумор.
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24.02.2024 10:38 Ответить
ХлАапок панімаєш лі
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24.02.2024 08:47 Ответить
бавовна по нашому
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24.02.2024 16:02 Ответить
Гріються кацапи під чудовим вогнем
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24.02.2024 08:50 Ответить
Був я там колись. Його щоб роздовбати, треба таких дронів сто. Там територія величезна. Чи якийсь прокатний стан зруйнувати...
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24.02.2024 08:52 Ответить
Достатньо вивести з ладу якусь закордонну технологічну лінію, щоб частина заводу зупинилась.
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24.02.2024 08:57 Ответить
та да, щоб меткомбінат вивести з ладу то не знаю що і треба, я б трансформаторну підстанцію бив би їхню,без електрики працювати не будуть,трансформаторів немає.
Газогони, склади з гзм.
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24.02.2024 09:22 Ответить
А мартенівські печі там є ? Зруйнувати їх важко ?
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24.02.2024 10:54 Ответить
Я вважаю, що таке малоефективне, але спробувати ,можливо, може співпаде що в доменій повно чавуна і він розплавлений, а дрон попав в нижню частину, то це на пів-року виведе її з ладу.
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25.02.2024 10:11 Ответить
Губернатор патякає ?- може шось знає
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24.02.2024 08:54 Ответить
Єслі бьі мьі зналі что ето, мьі нє знаєм что ето...
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24.02.2024 08:55 Ответить
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24.02.2024 11:06 Ответить
буба-масік - 20 травня не за баром.
ти щє не стомився і піти не хочеш?
"а счетчік сщелкает, а все равно, в конце путі прідется расчітаться"
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24.02.2024 08:57 Ответить
То їх авдіївський коксохім привітав.
Подякував колегам за сьогоднішню річницю.
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24.02.2024 09:00 Ответить
варуй рассея, коси на безпілот
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24.02.2024 09:04 Ответить
Губернатор Артамонов натякає, що її спричинив безпілотник
====================
хай не натякає ,а правду каже-що то горіла суха трава.
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24.02.2024 09:07 Ответить
Картина Ріпина "МоскалопNздота роздупляється".
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24.02.2024 09:10 Ответить
"ЧТО ПРОИСХОДИТ" ?
Ответочка прилетела! Игра в одни ворота давно закончилась...
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24.02.2024 09:10 Ответить
владік агов, йяк ся маеш?
не маю сумніву, хлопці роблять над тобою в тий чи інший спосіб
на кацапії війну повинні відчути всі...
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24.02.2024 09:12 Ответить
як у нашому селі всі підводниками стали.
посідали на човни і в ставок повипливали...
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24.02.2024 09:18 Ответить
Підводники - це ті, хто їздить на підводах.
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24.02.2024 20:51 Ответить
..страсти-мордасти
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24.02.2024 09:13 Ответить
Отрывок из программы ''в мире животных''.
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24.02.2024 09:20 Ответить
а наш райончік вже зібрав на дрончік.
його направить славно кума батальончік....
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24.02.2024 09:28 Ответить
Без ударів по їх промці війну не виграти....

"Не знаем что просиходит" дура телевізор не дивиться чи як... це ж СВО
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24.02.2024 09:43 Ответить
А схоже на те, що більшість цієї мразоти живе в паралельній реальності. Їх війна не чіпає ніяк. Для них за 2 роки абсолютно нічого не змінилося.
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24.02.2024 10:29 Ответить
мі нє знаєм,что єто такоє,єсли б знали что єто такоє,мі нє знаєм что єто такоє
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24.02.2024 09:59 Ответить
казали сіноптіки, буря магніта
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24.02.2024 10:04 Ответить
Че то вроде как им это не нравится
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24.02.2024 10:33 Ответить
Горів камиш - дерева гнулись...
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24.02.2024 11:01 Ответить
Может это Порошенко мстит за заводы, которые у него забрали? )))
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24.02.2024 11:34 Ответить
Це магнітниє бурі - адназначна!
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24.02.2024 11:36 Ответить
Меткомбінат "мет" варив?
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24.02.2024 12:02 Ответить
Прєдставляєті єті єго мать
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24.02.2024 12:42 Ответить
на самому ділі Констітуція то гарна, але я б додав один пунк.
3.112 - буба понад все!
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24.02.2024 15:44 Ответить
Вночі один з цехів Ново Липецького меткомбінату (РФ) зустрівся з невідомим літальним апаратом, в результаті зіткнення цех Ново Липецького меткомбінату знищив невідомий літальний апарат.

в результате взрывов "ни одна красная линия не пострадала".
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24.02.2024 16:06 Ответить
Ти **** вирішуй, це був взрив чи хлопок😁
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24.02.2024 17:10 Ответить
Шо згорить - то не згние. (Українська народна мудрість )
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24.02.2024 20:49 Ответить
 
 