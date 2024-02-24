Ночью был пожар на Новолипецком меткомбинате в РФ. Губернатор Артамонов намекает, что причина - беспилотник. ВИДЕО

Прошлой ночью в одном из цехов Новолипецкого меткомбината (РФ) был пожар. Перед этим в Липецке слышали серию взрывов.

Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство "Риа-Новости".

"Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК... По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. В настоящее время эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют", - заявил Артамонов.

Также читайте: Российских производителей металлов накрыла волна пожаров, - Reuters

Тем временем в телеграм-каналах распространяется видео, на котором зафиксирован пожар на НЛМК.