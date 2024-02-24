Ночью был пожар на Новолипецком меткомбинате в РФ. Губернатор Артамонов намекает, что причина - беспилотник. ВИДЕО
Прошлой ночью в одном из цехов Новолипецкого меткомбината (РФ) был пожар. Перед этим в Липецке слышали серию взрывов.
Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское новостное агентство "Риа-Новости".
"Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК... По неподтвержденной спецслужбами информации, причиной возгорания стало падение летательного аппарата. В настоящее время эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют", - заявил Артамонов.
Тем временем в телеграм-каналах распространяется видео, на котором зафиксирован пожар на НЛМК.
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ти щє не стомився і піти не хочеш?
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хай не натякає ,а правду каже-що то горіла суха трава.
Ответочка прилетела! Игра в одни ворота давно закончилась...
не маю сумніву, хлопці роблять над тобою в тий чи інший спосіб
на кацапії війну повинні відчути всі...
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його направить славно кума батальончік....
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в результате взрывов "ни одна красная линия не пострадала".