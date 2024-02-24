Сырский о второй годовщине полномасштабного вторжения: Никто в мире не верил, но Украина приняла бой и выстояла

Сегодня 2 года полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

Об этом напоминает в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это два года, которые превратили десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой. Когда многотысячные колонны российских оккупантов двинулись по всем направлениям в Украину, когда тысячи ракет и бомб падали на нашу землю – никто в мире не верил, что мы выстоим. Никто, кроме Сил обороны Украины, с первых минут вступивших в бой с врагом.

Сырский отмечает, что никто, кроме сотен тысяч добровольцев, которые в первые часы полномасштабной агрессии стояли в очередях в военкоматы. Кроме сотен тысяч украинцев, которые записывались в Силы территориальной обороны с первых дней. Кроме миллионов украинцев, которые силами волонтеров начали беспрецедентную в истории поддержку своей армии.

"Никто не верил, но верила Украина! Верила, приняла бой и выстояла. Между оружием и эвакуацией мы выбрали оружие. Потом было сражение за Киев и бегство оккупантов из пригорода столицы под ударами наших защитников", - добавляет Сырский.

Затем освобождение острова Змеиный и постепенное очищение Черного моря от российского металлолома.

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Затем последовали Харьковская наступательная операция и освобождение Херсона.

"Была и попытка украинского контрнаступления, которая, к сожалению, в силу объективных обстоятельств не принесла желаемого результата.

Сегодня мы продолжаем сражаться с врагом вдоль всей линии фронта. За нашу свободу, за то, чтобы каждый украинский город или село не стало очередной Бучей, Бахмутом или Авдеевкой - мы платим самую высокую цену. Гибнут лучшие сыновья и дочери украинского народа!

Склоняем голову перед теми, кто отдал самое ценное – свою жизнь за Украину. Мы помним! Мы отомстим!", - пишет главнокомандующий.

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"Сегодня мои слова благодарности всем украинским защитникам и защитницам, которые и в эти минуты отбивают российские атаки и уничтожают врага. Низкий поклон медикам, спасателям, волонтерам - всем тем, кто помогает Силам обороны Украины приближать нашу Победу! В этот день я также хочу поблагодарить наших партнеров за помощь. Каждый снаряд, каждый танк, каждая бронемашина - это прежде всего сохранение жизни украинского солдата. Мы воюем за каждый метр нашей земли, но самое ценное, что у нас есть - жизнь украинского воина.

Верю, что в ближайшее время мы дадим ассиметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого все возможное. И наконец о самом важном. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в единстве. Убежден, что наша победа в единстве. И она непременно будет. Потому что свет всегда побеждает тьму!", - резюмирует Сырский.