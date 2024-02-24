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Новости Война
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вторжение (507) Александр Сырский (482)

Сырский о второй годовщине полномасштабного вторжения: Никто в мире не верил, но Украина приняла бой и выстояла

сирський

Сегодня 2 года полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

Об этом напоминает в фейсбуке главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, это два года, которые превратили десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой. Когда многотысячные колонны российских оккупантов двинулись по всем направлениям в Украину, когда тысячи ракет и бомб падали на нашу землю – никто в мире не верил, что мы выстоим. Никто, кроме Сил обороны Украины, с первых минут вступивших в бой с врагом.

Сырский отмечает, что никто, кроме сотен тысяч добровольцев, которые в первые часы полномасштабной агрессии стояли в очередях в военкоматы. Кроме сотен тысяч украинцев, которые записывались в Силы территориальной обороны с первых дней. Кроме миллионов украинцев, которые силами волонтеров начали беспрецедентную в истории поддержку своей армии.

"Никто не верил, но верила Украина! Верила, приняла бой и выстояла. Между оружием и эвакуацией мы выбрали оружие. Потом было сражение за Киев и бегство оккупантов из пригорода столицы под ударами наших защитников", - добавляет Сырский.

Затем освобождение острова Змеиный и постепенное очищение Черного моря от российского металлолома.

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Затем последовали Харьковская наступательная операция и освобождение Херсона.

"Была и попытка украинского контрнаступления, которая, к сожалению, в силу объективных обстоятельств не принесла желаемого результата.

Сегодня мы продолжаем сражаться с врагом вдоль всей линии фронта. За нашу свободу, за то, чтобы каждый украинский город или село не стало очередной Бучей, Бахмутом или Авдеевкой - мы платим самую высокую цену. Гибнут лучшие сыновья и дочери украинского народа!

Склоняем голову перед теми, кто отдал самое ценное – свою жизнь за Украину. Мы помним! Мы отомстим!", - пишет главнокомандующий.

Также читайте: Генерал Соколов: В начале вторжения на юге было 1,5 тысячи защитников, им противостояли более 20 тысяч оккупантов.

"Сегодня мои слова благодарности всем украинским защитникам и защитницам, которые и в эти минуты отбивают российские атаки и уничтожают врага. Низкий поклон медикам, спасателям, волонтерам - всем тем, кто помогает Силам обороны Украины приближать нашу Победу! В этот день я также хочу поблагодарить наших партнеров за помощь. Каждый снаряд, каждый танк, каждая бронемашина - это прежде всего сохранение жизни украинского солдата. Мы воюем за каждый метр нашей земли, но самое ценное, что у нас есть - жизнь украинского воина.

Верю, что в ближайшее время мы дадим ассиметричный ответ российскому оккупанту и в воздухе. Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого все возможное. И наконец о самом важном. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в единстве. Убежден, что наша победа в единстве. И она непременно будет. Потому что свет всегда побеждает тьму!", - резюмирует Сырский.
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Топ комментарии
+44
Вистояли всупереч оманським договорнякам зелених зрадників, і кацапських кротів.
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24.02.2024 09:48
+31
нагадую!
Вале́рій Фе́дорович Залу́жний- український воєначальник, генерал. Головнокомандувач Збройних сил України (2021 - 2024)!
ось, справжній гетьман, котрий прийняв бій!!!
не зе!боневтік, не зелений гандон, сирській!
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24.02.2024 09:55
+23
Вистояла, при іншому Головкомі. Поки що це не Сирського звитяга !
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24.02.2024 10:01
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Піддони продав - немає навіть де присісти!
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24.02.2024 09:39 Ответить
тільки ви не підготували Україну щоб вистояла ! змарнували 8 років .
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24.02.2024 09:43 Ответить
Самим на себе надіятись
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24.02.2024 09:46 Ответить
Вистояли всупереч оманським договорнякам зелених зрадників, і кацапських кротів.
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24.02.2024 09:48 Ответить
Тому він - БонеВтік і залишився в країні щоб перейти до плану Б Оманского договорняка
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24.02.2024 10:45 Ответить
Сумніваюсь, що після опохмєлу він ще й в пісьбуках строчить
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24.02.2024 09:52 Ответить
нагадую!
Вале́рій Фе́дорович Залу́жний- український воєначальник, генерал. Головнокомандувач Збройних сил України (2021 - 2024)!
ось, справжній гетьман, котрий прийняв бій!!!
не зе!боневтік, не зелений гандон, сирській!
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24.02.2024 09:55 Ответить
Народ , хто в курсі , кума Залужного мародерка Остащенко , ну це та що турнікети браковані поставляла і через це загинули воїни , то вона в тюрягі чи ростріляна ?
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24.02.2024 11:16 Ответить
Вистояла, але ще не перемогла
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24.02.2024 09:56 Ответить
Vot eto uze byla peremoga Ne ja risoval kartu,vsio tak i bylo .Do Gruziji iskonyje Ukrainskije zemli.Putleru nado bylo eto pokazat vsio oficialno
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24.02.2024 10:18 Ответить
Я та Чехов народилися в українському місті Таганрозі !
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24.02.2024 10:25 Ответить
це все красиво...але реальність така.нам би своє повернути.а не загадувати на перед і не згадувати,що було
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24.02.2024 11:28 Ответить
Вистояла, при іншому Головкомі. Поки що це не Сирського звитяга !
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24.02.2024 10:01 Ответить
Алконавт за звитягу тре...
Оце "зробили їх разом"
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24.02.2024 10:10 Ответить
Саймон Шустер у своїй книзі про війну в Україні дуже чітко все розписав: зепідр до останнього не вірив у майбутній напад рашистів, а Залужний у міру своїх повноважень готував армію до війни. Тобто Україна вистояла всупереч наявності Zрадника преZeдента і більш потужної армії у рашистів.
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24.02.2024 10:11 Ответить
Моя сестра, коли мешкала у Німеччині як біженець, сусідствувала з однією жіночкою із Києва. Та виявляється працювала у апараті кабміну до війни. Розповідала, що з початку лютого, чиновники почали масово вивозити свої сім'ї закордон. Власне і сам зепідр десь у 10-13 лютого вивіз свою жінку і дітей на Захід країни, а батьків у Іспанію. Хоч сам він у цей час, як і його однопартійці, розповідали, що ніякої війни не буде - це американські змі нагнітають істерію, що треба готуватися до шашлику.
Тобто не попередивши людей завчасно, зепідр умисно кинув на загибель не тільки тисячі військових, але й десятки тисяч цивільних. Трагедій у Маріуполі, Ізюмі, Бучі, Ірпені просто не було б як би преZ не збирався б здати країну ворогу.
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24.02.2024 10:21 Ответить
Вистояла всупереч котлам, влаштованим сирським нашим патріотам, розкраданням золотих яєць рєзнікова, брущатки кличка, стадіонам мерів...
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24.02.2024 10:11 Ответить
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24.02.2024 10:24 Ответить
Напередодні повномасштабного вторгнення верховний головнокомандувач Володимир Зеленський наказав перевести на Донбас 92-у ОМБР, а генерал Валерій Залужний залишив військових у Харкові.


Харків встояв проти російської навали завдяки тому, що Залужний всупереч наказу не перевів 92 ОМБР на Донбас, як того вимагала влада.
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24.02.2024 10:32 Ответить
Там ще є нюанс по Гостомелю - стратегічний аеропорт для захоплення рашистами Києва. За декілька днів до початку війни, майже всіх досвідчених бійців охорони зняли з цього напряму і відправили на Донбас у якості піхоти. Хоч була 100% розвідувальна інформація, що підри будуть висаджувати десант саме тут.
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24.02.2024 10:42 Ответить
Це він у Зе навчився відосікі знімати?
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24.02.2024 10:40 Ответить
Слава ЗСУ!
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24.02.2024 10:40 Ответить
А ми ніколи б не повірили , що зільоний рукавадітєль ЗАМІНИТЬ ЗАЛУЖНОГО на тебе недолугого !!! І не віримо !!!
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24.02.2024 10:44 Ответить
Вистояла попри блазня і єрмака. Тому що бій прийняли найсміливіші та найвідчайдушніші. Як воїни, так і командири.
І не людині яка вкрала акаунти Залужного щось говорити.
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24.02.2024 10:46 Ответить
СТРАТЕГ !)
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24.02.2024 10:46 Ответить
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24.02.2024 10:59 Ответить
Конкретно ти ще за Логвінове не відповів.Недаремно тебе в Авдіївці ***** послали,кремлівський курсантік.
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24.02.2024 11:01 Ответить
Сырок гордится обверткой,земудак.
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24.02.2024 12:30 Ответить
На телефоні у прев'ю виглядає точнісінько як путін. Я аж злякалась!
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24.02.2024 12:57 Ответить
Не кажи гоп. Війна ще не закінчена і невідомо, чим і як закінчиться.
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24.02.2024 13:33 Ответить
Ви, б***і зебільні, готували Україну до здачі кацапам, але ми вистояли наперекір внутрішнім ворогам - блазням-малоросам
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25.02.2024 10:44 Ответить
 
 