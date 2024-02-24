В Киев прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии – Мелони, Трюдо и Де Кроо

24 февраля в Киев прибыли, кроме президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, западные лидеры прибыли в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной во вторую годовщину полномасштабного вторжения России.

Так, в Киев прибыли: премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Кроме того, отмечается, что позже в субботу Мелони планирует из Киева провести видеоконференцию лидеров G7, где Италия сейчас председательствует, на встречу пригласят и президента Украины Владимира Зеленского.

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