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визит (2989) Трюдо Джастин (277) Джорджа Мелони (78) Александр Де Кроо (25)

В Киев прибыли премьер-министры Италии, Канады и Бельгии – Мелони, Трюдо и Де Кроо

київ

24 февраля в Киев прибыли, кроме президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, также премьер-министры Италии, Канады и Бельгии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, западные лидеры прибыли в Киев, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной во вторую годовщину полномасштабного вторжения России.

Так, в Киев прибыли: премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо.

Кроме того, отмечается, что позже в субботу Мелони планирует из Киева провести видеоконференцию лидеров G7, где Италия сейчас председательствует, на встречу пригласят и президента Украины Владимира Зеленского.

Также читайте: Лидер демократов в Сенате США Шумер прибыл в Украину. ФОТО
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Топ комментарии
+11
Маю надію, що з різками приїхали...
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24.02.2024 10:14
+7
Дякуємо за підримку!.
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24.02.2024 10:19
+5
так от для чого зе!сцикля вигнав шмигаля і всіх міністрів з києва. що б зайвого не ляпнули.
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24.02.2024 10:06
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так от для чого зе!сцикля вигнав шмигаля і всіх міністрів з києва. що б зайвого не ляпнули.
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24.02.2024 10:06 Ответить
Хочуть особисто переконатися, що він після 1 квітня офіційно узурпує владу... але є і імпічмент президента.
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24.02.2024 12:41 Ответить
Заходьте і биите в двері ногами - а чого ногами? - ну не з пустими руками ви приідете
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24.02.2024 10:08 Ответить
Маю надію, що з різками приїхали...
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24.02.2024 10:14 Ответить
Та вже битки потрібні..
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24.02.2024 11:02 Ответить
Дякуємо за підримку!.
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24.02.2024 10:19 Ответить
Єрмак, що лізе в любу шпаринку без мила, буде там крутитися і все загадить. Знають гості кому руку подають. Цю руку потім треба довго відмивати і дезинфікувати.
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24.02.2024 10:25 Ответить
Де гості із Польщі та США ,
мабуть спізнюються ?
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24.02.2024 10:32 Ответить
ВСЁ ПЗДА ХЙЛУ !)
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24.02.2024 10:47 Ответить
Мокрого нету
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24.02.2024 10:52 Ответить
Українці: Володимир Олександрович, скажіть щось хороше, дайте нам надію,
Зеленський: українці, звісно, виживуть, але не всі...
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24.02.2024 10:54 Ответить
Дякуємо за підтримку Українців та України!!
А могли б, і асфальт стелити, для своїх грошей на посадах, акакаяразніца …

24.‎02.‎2024 731 доба війни

38 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
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24.02.2024 11:20 Ответить
Єрмаку привезли мило і мотузку?
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24.02.2024 11:30 Ответить
На якій він повішає залишки українського народу?
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24.02.2024 11:32 Ответить
Вітаємо, Друзі.
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24.02.2024 12:59 Ответить
А вот интересно? ***** забомбит Кыйив пока они там, ли обсерецца?
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24.02.2024 20:51 Ответить
 
 