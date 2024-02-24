За руины Авдеевки Россия заплатила большим количеством военных, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане, - Кулеба

Улицы захваченной врагом Авдеевки буквально усеяны трупами русских военных, впрочем, вражеская пропаганда изображает оккупацию города как победу.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время заседания Совета безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, пока в ООН идет заседание, в Украине умирают люди от атак россиян.

Он отметил, что РФ понесла огромные потери в ходе "мясного штурма" Авдеевки.

"Мы их так не называем – так же россияне называют эту варварскую военную тактику, за руины Авдеевки Россия заплатила большим количеством военных жизней, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане", — сказал Кулеба.

Дипломат заявил, что Украина хочет мира, но не позволит России безнаказанно убивать своих граждан.

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"И мы никогда не примем никаких предложений сдаться или уступить наши земли и свободы под видом мира. Украине нужно больше средств ПВО и боеприпасы, чтобы остановить российскую армию, иначе миру придется платить гораздо более высокую цену в будущем", — резюмировал глава МИД.

Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны на Таврическом направлении решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь на 17 феврал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки профессионально и справедливо.

Впоследствии стало известно, что на завершающем этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.