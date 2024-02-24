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Новости Война
5 803 83
Авдеевка (2441) Кулеба Дмитрий (2880)

За руины Авдеевки Россия заплатила большим количеством военных, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане, - Кулеба

авдіївка,коксохім

Улицы захваченной врагом Авдеевки буквально усеяны трупами русских военных, впрочем, вражеская пропаганда изображает оккупацию города как победу.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время заседания Совета безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

По его словам, пока в ООН идет заседание, в Украине умирают люди от атак россиян.

Он отметил, что РФ понесла огромные потери в ходе "мясного штурма" Авдеевки.

"Мы их так не называем – так же россияне называют эту варварскую военную тактику, за руины Авдеевки Россия заплатила большим количеством военных жизней, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане", — сказал Кулеба.

Дипломат заявил, что Украина хочет мира, но не позволит России безнаказанно убивать своих граждан.

Смотрите также: Оккупанты выносят уцелевшую стиралку из дома в оккупированной Авдеевке: "Нам Шойгу "Героя" даст за чипы". ВИДЕО

"И мы никогда не примем никаких предложений сдаться или уступить наши земли и свободы под видом мира. Украине нужно больше средств ПВО и боеприпасы, чтобы остановить российскую армию, иначе миру придется платить гораздо более высокую цену в будущем", — резюмировал глава МИД.

Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны на Таврическом направлении решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь на 17 феврал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки профессионально и справедливо.

Впоследствии стало известно, что на завершающем этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.
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Топ комментарии
+18
краще б цей "зрадник" розказав українцям, що втрата Авдіївки і тих решу українських окупованих,куйлом, територій , є великим"зеленим" подарунком куйлу ,котрий завернутий в десятки тисяч українських життів і добряче пофарбований українською кров'ю.через те, що "зелена" влада робила все можливе і неможливе ,щоб саме так і було,як сьогодні є в Україні...
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24.02.2024 10:24
+13
Якість витраченого "людського ресурсу" Кулеба залишив за дужками. Бо інакше з'ясується, що ми серйозно програли у цій битві.
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24.02.2024 10:26
+9
Зараз д'єрмак ''дипломатить'', а він великий-зайняв весь дипломат. Для куляби там місця не лишилося, ось він і микається всебіч ніби неприкаяний
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24.02.2024 10:26
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Правила форума Совет форумчан
А між тим Афган став помилкою, яка знищила СССР.
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24.02.2024 10:16 Ответить
Навряд чи це основна причина. Там був цілий букет "хвороб". Головна - компартія СРСР вже не хотіла тягнути це ярмо.
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24.02.2024 10:43 Ответить
партія захотіла закордонних благ та грошей
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24.02.2024 10:49 Ответить
Не могла, бо згнила зсередини.
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24.02.2024 11:12 Ответить
та ні. саме війна в Афгані! вона спричинила санкції, які обвалили ціну на нафту, за рахунок якої підтримувалось "ізобіліє" ссср. А от чи не для розвалу ссср і була задумана та війна верхівкою? Ось тут схоже на те - бабла, золота, брюліків вже було стільки, що вони задумали перейти на капіталістичний устрій, та легально тим всим хизуватись. А ще розвал допоміг викрасти всю народну промисловість у того ж таки народу.
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24.02.2024 11:15 Ответить
Промисловість совка була побудована у 30х німецькими інженерами, з тих пір і до самих 90х вона тіко розкрадалась і вигнивала. 70 років планової економіки зробили значний поступово накопичующийся внесок у цей розвал, особливо дійсно в момент падіння цін на нафту.
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24.02.2024 11:25 Ответить
та це ви шось загнули. берем на вскидку Абрамовича, Усманова, Ротенберга, Дерипаску і т.д., А в нас Пінчук, Ахметов, Суркіси, Коломойський і т.д. Ось вони отримали ті підприємства, які будував народ. Список далеко не повний, але ж всі їх імена всім відомі - і їм відійшло далеко не старе з 30-х років.
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24.02.2024 11:53 Ответить
Але "приватизація" дійсно могла бути задумкою гебні по відбиранню того невеличкого відсотка промисловості, що щє ворочався, хоч і з збитками
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24.02.2024 11:27 Ответить
"Интеллигент он и есть интеллигент. Ты упадьош, а он не добивает".
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24.02.2024 19:50 Ответить
В основі любої війни - гроші. Сфери впливу і влада - це теж гроші. Це прописна істина.
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24.02.2024 12:43 Ответить
Ваш розум просто не дозволяє вам зрозуміти більше, чим на один шаг вперед. Тому ви це не зрозумієте ніколи. Так, війна в Афгані це була задумка правлячого класу, не тільки кремля. Бо якщо йти від зворотнього - іншого способу скомпроментувати комуністичний стрій, і перехрестити пролетарів в капіталістів, обікравши їх до нитки, просто не було.
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24.02.2024 12:51 Ответить
Головна помилка - геронтократія. США зараз її повторює.
Виборче право має буди обмежене не тільки нижнім віком, але й верхнім.
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24.02.2024 12:20 Ответить
Їм Рашистам пох7й скільки нашваберних рабів-рашисто кацапов вбивати за руїни.
..... "кількість вбитих не вражає- баби нових наражают" .....
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24.02.2024 10:18 Ответить
Вже не нарожають, бо пестики перетворюються на чорнозем в Україні.
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24.02.2024 11:16 Ответить
від Джамшута будуть народжувати .
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24.02.2024 11:24 Ответить
Не нарожають, бо абортів більше роблять ніж народжують.
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24.02.2024 11:51 Ответить
кулєба історик?
кулєба знає, що кабів та м'яса у лаптєй, ще дуже дуже багато?
кулєба, то може ти почнеш виконувати свої обов'язки, головного дипломата і перестанеш сувати рило у справи військові?
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24.02.2024 10:22 Ответить
Зараз д'єрмак ''дипломатить'', а він великий-зайняв весь дипломат. Для куляби там місця не лишилося, ось він і микається всебіч ніби неприкаяний
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24.02.2024 10:26 Ответить
Якщо мається чогось багато, то людська(або скоріш нелЮдська) натура витрачає його те, чого начебто багато, дуже нераціонально. І настає момент коли того, чого начебто було багато, вже нема і дістати нема де. Так завжди буває.
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24.02.2024 11:22 Ответить
краще б цей "зрадник" розказав українцям, що втрата Авдіївки і тих решу українських окупованих,куйлом, територій , є великим"зеленим" подарунком куйлу ,котрий завернутий в десятки тисяч українських життів і добряче пофарбований українською кров'ю.через те, що "зелена" влада робила все можливе і неможливе ,щоб саме так і було,як сьогодні є в Україні...
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24.02.2024 10:24 Ответить
Не розповсюджуй свою гидоту підддиванний експерт.
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24.02.2024 11:06 Ответить
іди в сраку
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24.02.2024 11:10 Ответить
воювати лопатами і не забезбечувати Українські ЗСУ ******** зброєю,для захисту України ,та її народу ,агітувати ВРаду(депутатів) не голосувати за звернення до конгресу США про надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО ,за пів року перед війною- це є антиукраїнська гидота
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24.02.2024 11:20 Ответить
Подякуй за відсутність зброї Кравчуку та Кучмі (позбулися ядерної зброї, стратегічні літаки та крилаті ракети віддали кацапам), Ющенку при якому зброя (техніка та ********** відкрито кралися та вивозилися за кордон кораблями, а кінці в воду ховалися підривом складів (Новобогданівка, Лозова), янику- падлюці за кацапських міністрів оборони та голову СБУ, Порошенку за "належне" зберігання та "охорону" складів з ************ ( знищені ********** в Балаклія, Калинівка, Ічня - це основні склади. За менші знищені склади зброї Кривий Ріг, Сватове, Новоянисоль я навіть не говорю).

Стосовно зброї. Якщо ти ніколи не мав справи у виробництві будь-чого складнішого за болт чи гайку, то поняття не маєш що таке виробництво зброї. Тим більше ******** та високоточної. Бо для її, зброї, виробництва потрібне ще більш ********* та ще високоточніше ніж сама зброя обладнання та устаткування. Крім того потрібні такі ж висококваліфіковані інженери, робочі, та організатори цього виробництва. Всього цього в нас зараз нема. Для відновлення всього цього хоч би до рівня того, що було в срср потрібні роки і політична воля, потужна фінансова і матеріальна допомога заходу. Тому твоя тутешня "аналітика" є дитяче белькотіння. Тому зараз ми можемо тільки просити захід надати нам зброю. Паралельно треба б просити допомоги відновити якесь своє виробництво, наприклад ***********. Як там ідуть ці справи і які прийняті рішення ми не знаємо. Тому "авторитетно" гавкати тут всім нам варто припинити.
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24.02.2024 12:13 Ответить
Ти розказав багато чого, але ще більше не говориш, чи то замовчуєш(і не дивно чому замовчуєш).Взірвані війскові склади за Порошенка,як і розмінування Чонгару,здача Півдня України ,припинення ракетних програм ,які були започатковані саме за Порошенка не виключено є справою рук , все тих самих "зелених слуг" , котрі в такий спосіб розчищали собі дорогу на вибори .???(Друге.Якщо Ти поняття не маєш в тому,що американські,французьські супутникм до недавнього часу виносили в космос українські ракети,подібні тим балістичним ракетам,котрі виробляла Україна для совкового союзу (за кваліфікацією НАТО-"сатана" і котрі несли 10 самонавідних боєголовок,із ядерним боєзарядом )) котрі відділялися при виході ракети на максимальну орбіту аналогічно тому,як відділяються по 10 супутників .,тоді не варто гавкати ,що хтось винен в минулому і мовчати не белькотіти про тих, котрих не згадуєш і котрі винні в сьогоденні .
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24.02.2024 20:19 Ответить
Взагалі не зрозумів про що ти.

Про ракетне озброєння то не плутай грішне з праведним і не пиши дурню. Погугли і почитай про Р-36М (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-36%D0%9C Р-36М - Вікіпедія (wikipedia.org) , Зеніт-2 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82-2 Зеніт-2 - Вікіпедія (wikipedia.org) , Зеніт-3SL (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82-3SL Зеніт-3SL - Вікіпедія (wikipedia.org) для розуміння того що є зброєю ядерною(Р-36М - Сатана) , а що є ракетоносієм (Зеніт-2, Зеніт-3SL) і має зовсім інші конструкцію, функції і призначення. Не знаю твого віку і рівня знань (судячи по твоєму допису, то не дуже), але в свої молоді роки хоч і далеко але був дотичний до виробництва Енергії та Бурану (теж погугли що це таке) і хоч повністю не знав їх призначення але вже знав їх назви. Тому тут я розбираюся трішки більше за тебе.

Про склади писати не буду. Читай інтернет і там все знайдеш. То робота ДРГ росії.

Зданий Чонгар це так саме, як орки під Києвом і майже не зданий Київ. З часом стане відомо, що була чи не була зрада і що Чонгар був розмінований, але тоді кому будем приписувати зраду що з півночі та сходу підступи до Києва з 2014-го, коли вже йшла війна, взагалі не були заміновані?

Про припинення ракетних програм. Яких? Про ті що я чув, то вони не припинялися а уповільнилися. Нажаль це правда. Думаю зараз вони активно прискорилися.
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04.03.2024 07:36 Ответить
Якщо Ти був дотичний до виробництва ,(щось виробляв?)то краще б не розказував мені прикладами з вікіпедії.( але в свої молоді роки хоч і далеко але був дотичний до виробництва Енергії та Бурану (теж погугли що це таке) і хоч повністю не знав їх призначення але вже знав їх назви. Тому тут я розбираюся трішки більше за тебе.-не може така людина знати більше від тієї людини.котра все бачила на власні очі від рівної площадки і до закритої страшної зброї в пусковій шахті .Просто не можеш.
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04.03.2024 09:07 Ответить
Коли виробляється будь-який виріб то той, хто його виробляє не завжди знає про його призначення. У виробництві будь-чого існує виробнича кооперація і ти як правило приймаючи участь у виробництві тільки якоїсь частини виробу звичайно не знаєш для чого він. Про це дізнаєшся потім, коли воно починає працювати. Як я зрозумів ні виробничої ні військової практики в тебе нема.
Стосовно пускової шахти, то я родом з гірничого краю, отримував там вищу освіту у тому числі і гірничу і добре розуміюся на конструкціях шахт. Багато моїх однокурсників після вузу призивалися у військо і будували ті самі шахти.

Про Викіпедію. Це щоб не мені, а тобі популярною мовою було зрозуміло що є що.

Про страшну зброю. Зброя, якщо навіть вона стоїть в пусковій шахті не має страшного вигляду. Ба, навіть виглядає красиво. Страшною вона стає тоді коли "оживає". Парадоксально, але двигуном прогресу людства є саме виробництво зброї, бо винаходячи щось або роблячи якісь наукові відкриття, в першу чергу оцінюється можливість їх застосування у виробництві зброї. Ну як приклад після відкриття радіоактивності спочатку була атомна бомба, потім засоби її доставки. Аж після цього вже з'явилися ракети для дослідження космосу та "мирний атом" у вигляді АЕС. Ну то це таке, вже філософія.
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04.03.2024 11:44 Ответить
останній раз пояснюю ,що таке "страшна зброя"для таких "геніїв" як Ти. Ракета,яка виносить 10-ть(десять) боєголовок із ядерним зарядом ,кожна із котрих запрограмована на визначену ціль,є "страшною зброєю",Це .що ти розбираєшся в констукції шахт ,не можу сперечатися,але якщо Ти конструкцію шахти ,з котрої добувають вугілля,а чи то сіль прирівнюєш,до пускової шахти МБР,тоді я розумію з ким маю справу...
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04.03.2024 15:47 Ответить
Чесно кажучи набридло з тобою дискутувати. Бо як кажуть знову за рибу гроші. Не треба мені розповідати про РГЧ ІН чи Закон обернених квадратів. Я все це давно вже пережував і виплюнув ще в молоді роки. Щоб розуміти що це таке почитай Вікіпедію.
Відносно пускових шахт для МБР, то повір, що вона для будівництва набагато простіша для будівництва, бо має закінчений проект який просто треба збудувати. Це просто як будинок спеціальний і з дуже дорогим вмістом, але підземний. Будівництво і експлуатація шахт для видобутку корисних (кам'яна сіль, залізна чи уранова руда, золото etc...) копалин то зовсім інше і навіть в чомусь складніше. І взагалі шахти для МБР то вже дуже давно віджите. Зараз ******* ядерна зброя - мобільна. Це підводні човни, стратегічні літаки, пускові установки з МБР замасковані під наприклад рефрижераторні залізничні поїзди. Ну дуже багато варіантів. В кожній країні по-своєму. Почитай Вікіпедію...
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04.03.2024 19:02 Ответить
Якість витраченого "людського ресурсу" Кулеба залишив за дужками. Бо інакше з'ясується, що ми серйозно програли у цій битві.
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24.02.2024 10:26 Ответить
Войцеховський і тут голову попелом посипає.

Коли ти вже заспокоїшся і будеш вірити у Перемогу ??
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24.02.2024 10:45 Ответить
Що ви ще робите задля перемоги, крім як вірите у неї?
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24.02.2024 10:55 Ответить
Ви програєте тільки коли закриються коменти на цензорі)
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24.02.2024 11:35 Ответить
Мені буде пофіг.
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24.02.2024 11:43 Ответить
А заробіток? Скільки тобі вашою завфермою платить?
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24.02.2024 11:47 Ответить
Мільйон в день.
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24.02.2024 11:49 Ответить


Що ви ще робите задля перемоги, крім як вірите у неї?



Допомагаю.
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24.02.2024 20:01 Ответить
Войцеховське достеменно кацап. В нього амплуа таке в **********-ботівській бригаді - грає совкового хахла, який посипає свій монголоїдний калган попелом та ще й виє, утираючи фальшиві соплі та сльози.
І тут, в коментах по всіх гілках, таких войцехових десятки.
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24.02.2024 11:46 Ответить
Будь яке біосміття треба знищувати, щоб врятувати цивільних за Авдіївкою, бо воно нікуди не дінеться і піде дали рівняти з землею дома українців. Якщо це біосміття не вбити у будь-якому місці, воно знищить народ
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24.02.2024 11:53 Ответить
Але ж яку ціну доводиться платити... Тут ніякий "курс розміну" не тішить.
І зробити як русня ми теж не можемо: Європа не зрозуміє. Ми ж в їх очах тіпа "воїни світла", і якщо їх зброя опиниться в руках українських бомжів, наркоманів та зеків... самі розумієте.
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24.02.2024 11:56 Ответить
Втрати росіян великі, але їх це не хвилює. І нам треба зосереджуватись на тому, щоби вони, якщо повзуть сюди сараною, то отримували від наших захисників гарячу зустріч. Тому міністру треба зосередитись на тому, щоби закордонні уряди були переконані, що Україна повинна вистояти і бути озброєною, бо далі черга дійде до них. Прес секретарів у нас хватає.
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24.02.2024 10:35 Ответить
Порівняння таке собі... Афганістан пройшло українців багато.А в кожному райцентрі по два авганця поховано....Але кому дивувати?
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24.02.2024 10:38 Ответить
вже в 1981 році втрати з боку ссср були близько 70тис.
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24.02.2024 13:10 Ответить
Проваливши роботу дипломатичних служб,створивши умови хабарництва в кадрах дипломатів і давати оцінку сферах за які він не відповідає--це не тільки безвідповідально .а і злочинно Адже ти можеш бути "не в темі" і твої вислови,це просте базікання і піар НАЖАЛЬ з цим міністром це постійно ЗАЙМИСЬ СВОЇМИ СПРАВАМИ,бо соромно дивитись на твою поведінку і твою роль при міжнародних переговорах .
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24.02.2024 10:38 Ответить
за кожний метр українськоі землі вони будуть платити точно так же.
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24.02.2024 10:39 Ответить
Це має нас втішити?
Я втішусь коли всі кацапи здохнуть
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24.02.2024 10:44 Ответить
+5 ___ Але цього не буде ніколи.
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24.02.2024 10:46 Ответить
Певною мірою, так. Але для військових існує своя арифметика. 1/7 - це гарний результат їх роботи і боротьби. Так поступово і зточується військові можливості *********.

Потім наступає переломний момент.

Це не вигадка. Таке вже було 1000500 разів у військовій історії.
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24.02.2024 10:49 Ответить
кинути поранених і втекти - це немає ніякого виправдання. Тим більше коли це підстроєно навмисно.
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24.02.2024 11:14 Ответить
Аби що ляпнути.

Кожен командир вирішує моральну і військову дилему - чи пожертвувати ще 25 бійців для виведення 6 поранених. Без гарантії.
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24.02.2024 19:54 Ответить
Кого ти вигороджуєш? Гнидопадлюк захищаєш?
Якщо виникла така ситуація то якесь падло винне!

Наскільки відомо Залужний планував плановий відхід. Та гниди зробили те що було.

Ото ж не ляпай якщо в голові немає.
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24.02.2024 20:03 Ответить
На тій ділянці фронту 250-300 ОС. Там скільки підрозділів різних ? Ти новини дивишся ?
У полон попадають мало не щодня з обох сторін.
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25.02.2024 10:42 Ответить
Проблема тільки в тому, що кацапам плювати на інших дохлих кацапів.
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24.02.2024 10:47 Ответить
І що, Україні від цієї статистики легше?
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24.02.2024 10:58 Ответить
А ти чим заплатив?
Жаба. Його більше в телевізорі ніж в позитивних міжнародних новинах
І якого беня ти здипиш від імені Міністерства Оборони?
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24.02.2024 10:59 Ответить
А якщо повторювати ,це кожен день,і кожен ,то що зміниться?
Попереду надважкий рік
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24.02.2024 11:33 Ответить
Кулеба це хто?
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24.02.2024 13:31 Ответить
Хоть сцы в глаза - все одно перемога.
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24.02.2024 14:51 Ответить
За дипломатичні цигарки хто відповість? Порівнюють з куликовською битвою.
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24.02.2024 14:53 Ответить
Україна також заплатила рекордну ціну за Авдіївку.Тисячі там загинули.
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24.02.2024 17:19 Ответить
хоть бы там сто тыщ касапов полягло, а для зрадофилов это всё равно зрада.
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25.02.2024 02:14 Ответить
 
 