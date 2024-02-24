За руины Авдеевки Россия заплатила большим количеством военных, чем СССР за 10 лет войны в Афганистане, - Кулеба
Улицы захваченной врагом Авдеевки буквально усеяны трупами русских военных, впрочем, вражеская пропаганда изображает оккупацию города как победу.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время заседания Совета безопасности ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.
По его словам, пока в ООН идет заседание, в Украине умирают люди от атак россиян.
Он отметил, что РФ понесла огромные потери в ходе "мясного штурма" Авдеевки.
"Мы их так не называем – так же россияне называют эту варварскую военную тактику, за руины Авдеевки Россия заплатила большим количеством военных жизней, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане", — сказал Кулеба.
Дипломат заявил, что Украина хочет мира, но не позволит России безнаказанно убивать своих граждан.
"И мы никогда не примем никаких предложений сдаться или уступить наши земли и свободы под видом мира. Украине нужно больше средств ПВО и боеприпасы, чтобы остановить российскую армию, иначе миру придется платить гораздо более высокую цену в будущем", — резюмировал глава МИД.
Выход Сил обороны из Авдеевки
16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны на Таврическом направлении решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.
В ночь на 17 феврал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки профессионально и справедливо.
Впоследствии стало известно, что на завершающем этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.
Пожалуйста, подождите...
Виборче право має буди обмежене не тільки нижнім віком, але й верхнім.
..... "кількість вбитих не вражає- баби нових наражают" .....
кулєба знає, що кабів та м'яса у лаптєй, ще дуже дуже багато?
кулєба, то може ти почнеш виконувати свої обов'язки, головного дипломата і перестанеш сувати рило у справи військові?
Стосовно зброї. Якщо ти ніколи не мав справи у виробництві будь-чого складнішого за болт чи гайку, то поняття не маєш що таке виробництво зброї. Тим більше ******** та високоточної. Бо для її, зброї, виробництва потрібне ще більш ********* та ще високоточніше ніж сама зброя обладнання та устаткування. Крім того потрібні такі ж висококваліфіковані інженери, робочі, та організатори цього виробництва. Всього цього в нас зараз нема. Для відновлення всього цього хоч би до рівня того, що було в срср потрібні роки і політична воля, потужна фінансова і матеріальна допомога заходу. Тому твоя тутешня "аналітика" є дитяче белькотіння. Тому зараз ми можемо тільки просити захід надати нам зброю. Паралельно треба б просити допомоги відновити якесь своє виробництво, наприклад ***********. Як там ідуть ці справи і які прийняті рішення ми не знаємо. Тому "авторитетно" гавкати тут всім нам варто припинити.
Про ракетне озброєння то не плутай грішне з праведним і не пиши дурню. Погугли і почитай про Р-36М (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-36%D0%9C Р-36М - Вікіпедія (wikipedia.org) , Зеніт-2 (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82-2 Зеніт-2 - Вікіпедія (wikipedia.org) , Зеніт-3SL (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82-3SL Зеніт-3SL - Вікіпедія (wikipedia.org) для розуміння того що є зброєю ядерною(Р-36М - Сатана) , а що є ракетоносієм (Зеніт-2, Зеніт-3SL) і має зовсім інші конструкцію, функції і призначення. Не знаю твого віку і рівня знань (судячи по твоєму допису, то не дуже), але в свої молоді роки хоч і далеко але був дотичний до виробництва Енергії та Бурану (теж погугли що це таке) і хоч повністю не знав їх призначення але вже знав їх назви. Тому тут я розбираюся трішки більше за тебе.
Про склади писати не буду. Читай інтернет і там все знайдеш. То робота ДРГ росії.
Зданий Чонгар це так саме, як орки під Києвом і майже не зданий Київ. З часом стане відомо, що була чи не була зрада і що Чонгар був розмінований, але тоді кому будем приписувати зраду що з півночі та сходу підступи до Києва з 2014-го, коли вже йшла війна, взагалі не були заміновані?
Про припинення ракетних програм. Яких? Про ті що я чув, то вони не припинялися а уповільнилися. Нажаль це правда. Думаю зараз вони активно прискорилися.
Стосовно пускової шахти, то я родом з гірничого краю, отримував там вищу освіту у тому числі і гірничу і добре розуміюся на конструкціях шахт. Багато моїх однокурсників після вузу призивалися у військо і будували ті самі шахти.
Про Викіпедію. Це щоб не мені, а тобі популярною мовою було зрозуміло що є що.
Про страшну зброю. Зброя, якщо навіть вона стоїть в пусковій шахті не має страшного вигляду. Ба, навіть виглядає красиво. Страшною вона стає тоді коли "оживає". Парадоксально, але двигуном прогресу людства є саме виробництво зброї, бо винаходячи щось або роблячи якісь наукові відкриття, в першу чергу оцінюється можливість їх застосування у виробництві зброї. Ну як приклад після відкриття радіоактивності спочатку була атомна бомба, потім засоби її доставки. Аж після цього вже з'явилися ракети для дослідження космосу та "мирний атом" у вигляді АЕС. Ну то це таке, вже філософія.
Відносно пускових шахт для МБР, то повір, що вона для будівництва набагато простіша для будівництва, бо має закінчений проект який просто треба збудувати. Це просто як будинок спеціальний і з дуже дорогим вмістом, але підземний. Будівництво і експлуатація шахт для видобутку корисних (кам'яна сіль, залізна чи уранова руда, золото etc...) копалин то зовсім інше і навіть в чомусь складніше. І взагалі шахти для МБР то вже дуже давно віджите. Зараз ******* ядерна зброя - мобільна. Це підводні човни, стратегічні літаки, пускові установки з МБР замасковані під наприклад рефрижераторні залізничні поїзди. Ну дуже багато варіантів. В кожній країні по-своєму. Почитай Вікіпедію...
Коли ти вже заспокоїшся і будеш вірити у Перемогу ??
Що ви ще робите задля перемоги, крім як вірите у неї?
Допомагаю.
І тут, в коментах по всіх гілках, таких войцехових десятки.
І зробити як русня ми теж не можемо: Європа не зрозуміє. Ми ж в їх очах тіпа "воїни світла", і якщо їх зброя опиниться в руках українських бомжів, наркоманів та зеків... самі розумієте.
Я втішусь коли всі кацапи здохнуть
Потім наступає переломний момент.
Це не вигадка. Таке вже було 1000500 разів у військовій історії.
Кожен командир вирішує моральну і військову дилему - чи пожертвувати ще 25 бійців для виведення 6 поранених. Без гарантії.
Якщо виникла така ситуація то якесь падло винне!
Наскільки відомо Залужний планував плановий відхід. Та гниди зробили те що було.
Ото ж не ляпай якщо в голові немає.
У полон попадають мало не щодня з обох сторін.
Жаба. Його більше в телевізорі ніж в позитивних міжнародних новинах
І якого беня ти здипиш від імені Міністерства Оборони?
Попереду надважкий рік