Умеров во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ: Невероятная храбрость, выносливость и единство украинцев вдохновили весь мир

Министр обороны Рустем Умеров сегодня, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России, обратился к украинцам.

Свое обращение он опубликовал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"2 года назад гибридная агрессия россии, которая длилась уже 8 лет, стала полномасштабной войной против нашего народа и государства. Враг собирался нас уничтожить за три дня. Но единство войска и народа дали достойный отпор. Которого не ожидал агрессор. Которого не ожидал никто в мире.

В те февральские дни командиры вместе со своими подразделениями принимали бой с превосходящими силами противника в лесах Черниговщины и Киевщины, в степях Приазовья и Причерноморья, на подступах к Харькову и Николаеву под терриконами Донбасса и Луганской области. В те февральские дни сотни тысяч мужчин стояли в очередях в ТКЦ, чтобы защитить своих родных и близких, присоединившись к рядам Сил безопасности и обороны. В те февральские дни мы выстояли, потому что действовали как единый организм. Мы показали сами себе, мы показали врагу, мы показали миру, что строки национального гимна "в ріднім краю панувати не дамо нікому" – это часть национального самосознания украинского народа. В те февральские дни Силы безопасности и обороны сделали первые шаги на пути к Победе. И мы продолжаем этот путь сейчас", – написал он.

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Умеров отметил, что украинские защитники и защитницы ежедневно уничтожают более 1000 оккупантов и превращают в металлолом десятки танков, БМП и артсистем.

Силы обороны усиливаются новейшей техникой как украинского, так и иностранного производства. Предприятия ОПК работают в полную мощность, чтобы украинским солдатам было чем воевать. И их будет больше. Рекрутинговые центры предоставляют военнообязанным всю необходимую информацию, чтобы вчерашние гражданские стали профессиональными защитниками и защитницами и чтобы армия усилилась их опытом и знаниями. Министерство обороны вместе с Генеральным Штабом и командованиями сил и родов войск постоянно ищет решения, которые сделают наши подразделения более эффективными.

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"В те февральские дни мы показали невероятную храбрость, выносливость и единство, которые вдохновили весь мир. Вдохновили и убедили наших партнеров поддержать нас. Мы благодарны им за это. За военную помощь, работу в коалициях, предоставление технологий, совместное производство и локализацию в Украине. Эта поддержка продолжается и, я уверен, будет продолжаться до тех пор, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли. В те февральские дни, два года назад, все украинцы поняли одну важную вещь: "Безопасность детей, развитие бизнеса, культура и образование возможны только за спинами украинских воинов, которые смотрят в глаза врагу.

Только в единстве и общей ответственности мы сможем сделать так, что вся территория Украины будет позади наших защитников и защитниц. Это будет день выхода сил безопасности и обороны на государственные границы Украины. Это будет день нашей Победы! Каждый день мы вместе приближаемся к этой цели. Слава Украине!" - подытожил Умеров.