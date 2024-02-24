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Умеров во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ: Невероятная храбрость, выносливость и единство украинцев вдохновили весь мир

умєров

Министр обороны Рустем Умеров сегодня, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России, обратился к украинцам.

Свое обращение он опубликовал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"2 года назад гибридная агрессия россии, которая длилась уже 8 лет, стала полномасштабной войной против нашего народа и государства. Враг собирался нас уничтожить за три дня. Но единство войска и народа дали достойный отпор. Которого не ожидал агрессор. Которого не ожидал никто в мире.

В те февральские дни командиры вместе со своими подразделениями принимали бой с превосходящими силами противника в лесах Черниговщины и Киевщины, в степях Приазовья и Причерноморья, на подступах к Харькову и Николаеву под терриконами Донбасса и Луганской области. В те февральские дни сотни тысяч мужчин стояли в очередях в ТКЦ, чтобы защитить своих родных и близких, присоединившись к рядам Сил безопасности и обороны. В те февральские дни мы выстояли, потому что действовали как единый организм. Мы показали сами себе, мы показали врагу, мы показали миру, что строки национального гимна "в ріднім краю панувати не дамо нікому" – это часть национального самосознания украинского народа. В те февральские дни Силы безопасности и обороны сделали первые шаги на пути к Победе. И мы продолжаем этот путь сейчас", – написал он.

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Умеров отметил, что украинские защитники и защитницы ежедневно уничтожают более 1000 оккупантов и превращают в металлолом десятки танков, БМП и артсистем.

Силы обороны усиливаются новейшей техникой как украинского, так и иностранного производства. Предприятия ОПК работают в полную мощность, чтобы украинским солдатам было чем воевать. И их будет больше. Рекрутинговые центры предоставляют военнообязанным всю необходимую информацию, чтобы вчерашние гражданские стали профессиональными защитниками и защитницами и чтобы армия усилилась их опытом и знаниями. Министерство обороны вместе с Генеральным Штабом и командованиями сил и родов войск постоянно ищет решения, которые сделают наши подразделения более эффективными.

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"В те февральские дни мы показали невероятную храбрость, выносливость и единство, которые вдохновили весь мир. Вдохновили и убедили наших партнеров поддержать нас. Мы благодарны им за это. За военную помощь, работу в коалициях, предоставление технологий, совместное производство и локализацию в Украине. Эта поддержка продолжается и, я уверен, будет продолжаться до тех пор, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли. В те февральские дни, два года назад, все украинцы поняли одну важную вещь: "Безопасность детей, развитие бизнеса, культура и образование возможны только за спинами украинских воинов, которые смотрят в глаза врагу.

Только в единстве и общей ответственности мы сможем сделать так, что вся территория Украины будет позади наших защитников и защитниц. Это будет день выхода сил безопасности и обороны на государственные границы Украины. Это будет день нашей Победы! Каждый день мы вместе приближаемся к этой цели. Слава Украине!" - подытожил Умеров.
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Топ комментарии
+28
Не умерову про це говорити Бо ти був в команді ,яка намагалась здати Україну рашистам і забути про Крим ви же тоді впісялись і побігли домовлятись АЛЕ НАРОД УКРАЇНИ СТАВ ПРОТИ ВОРОГА МАЙЖЕ БЕЗ ЗБРОЇ, А тепер ви такі патріоти і так любите захищати державу язиком а не справами .
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24.02.2024 11:20
+26
Та да! Особливо триденна щетина схожа на оперення грифа-падальщика в районі голови.
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24.02.2024 11:21
+23
І це каже той, хто у Стамбулі хотів підписати "мирний договір", разом з Резніковим і Арахамією? Краще б промовчав, за розумного б зійшов
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24.02.2024 11:23
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Смотрю я на его профиль - орел, особенно дзеб.
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24.02.2024 11:12 Ответить
Та да! Особливо триденна щетина схожа на оперення грифа-падальщика в районі голови.
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24.02.2024 11:21 Ответить
Курчата піаряцця на тому, до чого не мають ніякого відношення.
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24.02.2024 12:11 Ответить
Особенно едність
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24.02.2024 11:21 Ответить
Ага, наче вітрило)
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24.02.2024 11:42 Ответить
ще десь забарився інший херой- папереднік резнікофф
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24.02.2024 12:37 Ответить
Та який нафіг Рєзніков?! Рєзнік!
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24.02.2024 16:18 Ответить
Гарні слова…
сказав цей $ міліонер, який ніколи не служив у військах.

» На поговорить»- вони усі молодці…
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24.02.2024 15:42 Ответить
а Крим на 15 років уже не хоче віддати москалям?
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24.02.2024 11:13 Ответить
Він віддасть його зовсім задарма !
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24.02.2024 13:04 Ответить
А ти за кого голосував?
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24.02.2024 11:33 Ответить
По діях судять.
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24.02.2024 11:44 Ответить
ти з дуба впав? за умєрова голосували "слуги", перш за все
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24.02.2024 16:10 Ответить
А чого такий скромний? Про "досягнення" папєрєдніка Рєзнікова, які особливо "надихнули" українців нічого не згадав? 🤔
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24.02.2024 11:18 Ответить
Ось вони з паперєдніком в парадній формі.
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24.02.2024 12:22 Ответить
Це вони в Стамбулі в кінці березня 22 року.
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24.02.2024 12:33 Ответить
😂😂😂 Давно так від душі не сміявся!
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24.02.2024 13:35 Ответить
Підпис під протоколом Стамбульських похорон вже не відкличе.Як і картяр Агрогнида з Падляком і спекулянтом Кірюшею.
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24.02.2024 12:32 Ответить
Ну - за весь світ я б не розписувався
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24.02.2024 11:19 Ответить
а сини соколи розніжились в Маямі,не надихнув їх світ звільнити Крим для кримських татар.
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24.02.2024 11:19 Ответить
Не умерову про це говорити Бо ти був в команді ,яка намагалась здати Україну рашистам і забути про Крим ви же тоді впісялись і побігли домовлятись АЛЕ НАРОД УКРАЇНИ СТАВ ПРОТИ ВОРОГА МАЙЖЕ БЕЗ ЗБРОЇ, А тепер ви такі патріоти і так любите захищати державу язиком а не справами .
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24.02.2024 11:20 Ответить
на самому ділі з буби би зовсім непоганий прораб був би.
два три відпізлова - і був би як шовковий
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24.02.2024 11:21 Ответить
Стільки пафосу, хоч всі знають, де твоя сім'я і що ти робитимеш в разі чогось..
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24.02.2024 11:22 Ответить
І це каже той, хто у Стамбулі хотів підписати "мирний договір", разом з Резніковим і Арахамією? Краще б промовчав, за розумного б зійшов
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24.02.2024 11:23 Ответить
И почему они эти силы превосходящии были???? Наверное кто то не провел мобилизацию и не подготовил страну! И кто же это рустем? А.?
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24.02.2024 11:23 Ответить
Хто, хто... дід Піхто Порошенко!
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24.02.2024 11:39 Ответить
Умєркін, бери знімай відосики! Станеш конкурентом Сонцесяйному - вилетиш *****!
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24.02.2024 11:25 Ответить
Через два роки війни "ми вистояли" говорять ті хто ,два роки тому,обкрадав державу,відводив війська,розміновував південні рубежі,заперечував можливість вторгнення й,тим самим,фактично "запрошував" агресора в Україну!
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24.02.2024 11:27 Ответить
Так, вони вистояли - їх не розстріляли і їх не посадили. Ба! Навіть підвищили і дозволили красти ще більше! І до кінця війни! Тобто, роками! І саме це їм потрібно щоб зберегти награбоване в українського народу і загубитись десь на іншому континенті...
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24.02.2024 15:07 Ответить
Як ви зає***али свої пафосом..
На карту захоплених земель, та боїв гляньте,..полководці хєрові.
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24.02.2024 11:31 Ответить
А на шо надіхнуло це ЗЕлень? Красти міліардами у ЗСУ, народу та держави?
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24.02.2024 11:36 Ответить
А які навички потрібні людині щоб бути міністром оборони? Виходить що навички по профілю не потрібні взагалі бо Умєров це середьня ланкв управління телефонної компанії Лайфсел. Дивно.
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24.02.2024 11:38 Ответить
Я би з бомжей нашого міста набрав би краще міністров та представників в ОПу, ніж зараз там сидять на посадах.
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24.02.2024 13:03 Ответить
Особливо єдність ви проявили по відношенню до Порошенка, Залужного, Шаптали, Наєва.....
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24.02.2024 11:38 Ответить
Сумна річниця, а в нього тільки пафос і бравур, і нічого про пам'ять за десяткі тисяч загиблих українскіх героїв воїнів і мирних жителів. Тільки пафос
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24.02.2024 11:49 Ответить
Другий рік пішов в армії, можна я вже додому?
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24.02.2024 11:51 Ответить
Умеров во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ: Невероятная храбрость, выносливость и единство украинцев вдохновили весь мир Источник:
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Це каже один із тих, хто у березні 2022 року офіційно підготував договір про капітуляцію України, але не встиг підписати.
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24.02.2024 12:00 Ответить
Назавжди запам'ятаю Умерова як всього лиш одного з тих, хто разом з іншим зеленим лайном зливав Україну ворогу. Лише так.
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24.02.2024 12:06 Ответить
Умеров,что там с приказами 402,490?
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24.02.2024 12:09 Ответить
В комуністичні часи я якось був в турпоїздці в Чехословаччину.Керівником групи був такий собі функціонер обкому партіі,він потім став ректором ЛЛТІ.І по приїзді на львівський залізничний вокзал він став патетично викрикувати - дивіться яке тут прекрасне небо!..які зелені дерева!..яке повітря,як тут дихаєтья!..Стало чомусь гидко і паскудно,це при тому що мені,коріному львівянину направду радісно було вернутись в рідне місто...Це називається перегин пропаганди,і саме цим займається Умєров...
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24.02.2024 12:56 Ответить
Україна одержить перемогу з такими злодями як Умєров та Резніков в міністрах оборони та зі зрадниками во владі. Але це ціною великих втрат !
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24.02.2024 13:00 Ответить
Родина Умєрова в США, мабуть, надихається більше за всіх, поки "мужній" татко який ні дня не воював, заробляє шалене бабло та їздить на екскурсії за кордон державним коштом. У них все чудово - рівень життя покращується щодня.
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24.02.2024 13:01 Ответить
Немає у мене з вами єдності,бо ви худоба ница та брехлива.
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24.02.2024 13:21 Ответить
Від зеленого пафосу вже нудить. "Ми піхалі паравоз", угу.
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24.02.2024 13:36 Ответить
зе шапіто
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24.02.2024 13:52 Ответить
умеров. про корупцію може вже скажеш. про телемарахвон, про чонгар, про гуманітарку чи як Порошенка не випускають за кордон, про тцк, яке творить беззаконня. а те що люди встали на захист України і ЗСУ б'ють фашистів це всі знають. Слава ЗСУ!
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24.02.2024 13:55 Ответить
Угу... "Щирий українець! - захисник Батьківщини...
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24.02.2024 15:08 Ответить
Це все - завдяки Єрьмаку і його дошираку мівіні.
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24.02.2024 14:07 Ответить
Мо яке будує оборонні споруди через тендери... Шапіто...
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24.02.2024 14:19 Ответить
Українці то молодці, але чомусь нами керують і наживаються на нас одні євреї. Зе, Ермак, Шурма, Коломойша, та там їх ще багато. Навіть сам Умєров схожий більше на єврея ніж на татарина.
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24.02.2024 15:45 Ответить
"В ті лютневі дні ми показали неймовірну хоробрість, витривалість та єдність, яка надихнула увесь світ..."
Ці падлюки вже приписують собі той неймовірний подвиг, який здійснили прості українські воїни на чолі із такими, як Залужний, Марченко. А ця гнида сиділа тоді у Фонді держ. майна
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24.02.2024 16:15 Ответить
хтоце
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24.02.2024 22:26 Ответить
 
 