За 2 года полномасштабного вторжения из-за российской агрессии в Киеве погибли 94 человека, более 200 - ранены, - Офис генпрокурора
За два года полномасштабного вторжения РФ в Украину в столице в результате российской вооруженной агрессии погибли 94 гражданских, ранены 220.
Среди погибших 3 детей, еще 19 детей получили ранения. Это данные согласно материалам досудебных расследований, процессуальное руководство в которых осуществляется органами столичной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Также в результате воздушных атак на столицу уничтожены и повреждены:
- 128 жилых домов и домохозяйств;
- 69 учебных и воспитательных заведений;
- 7 медицинских учреждений;
- 3 культурных сооружения;
- 1 религиозное сооружение.
За 2023 год прокурорами в отношении преступлений, связанных с военной агрессией против Украины, в суд передано 163 обвинительных акта, среди которых по фактам:
- коллаборационной деятельности (42);
- оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ, глорификации ее участников (37);
- государственной измены (9);
- незаконного использования в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (8);
- несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного или чрезвычайного положения (8);
- посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; финансирования терроризма(4);
- совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (4);
- нарушения законов и обычаев войны; пособничества государству-агрессору (1); финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (1).
При участии прокуроров органов столичной прокуратуры судами вынесено 44 приговора. В частности:
- об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (14);
- о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (9);
- о государственной измене (7);
- о коллаборационной деятельности (6);
- о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного или чрезвычайного положения (5);
- о совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (3).
Все цифры приведены согласно материалам досудебных расследований, процессуальное руководство которых осуществляется органами столичной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
потім перестав
по їхним звітам ми же там близько до байкалу!
А Світана слухати - щоби що?
Позитив він не у тому щоби споживати лайно.
Ви адепт КДБ-шного брехливого Чмоні, чи що?
Антиколорадос його проклинає, але я от слухаю і не думаю, та Антиколорадос навіть Невзорова ненавидить, але Невзоров крім любові до Зе, не каже чогось проти України.
ну так що? мені норм коли роз.їдають Мордор, а тобі?
Я починаю з біографії.
Далі - якщо "хороший росіянин" чи "хороший КДБ-шник" розповідає те що мені має нібито подобатися це означає що він мене "вербує". Мені не дуже цікаво навіщо він це робить - для того щоби потім своїм адептам щось "потрібне" у вуха вливати, чи просто зайнявся інфобізнесом. Я таке можу послухати лише з ентомологічного дослідницької цікавості.
Якщо комусь недостатньо трьох літер "К-Д-Б" у біографії балакучої пики то ОК - у кожного свої вподобання...
Тож вочевидь, київські жертви більш жертвенні за решту українських, іх варто відокремити.
Ви не розумієте, що зелена гопота так спеціально робить. Для досягнення декілька цілей:
1. Для розбрату - ну он як Ви звернули увагу, що тільки киян порахували.
2. Для того, щоб знову бурхливу діяльність організувати - зараз відзвітують по всім населеним пунктам окремо.
Не звертайте увагу на статистику наркоманів з жОПи.
звикаємо топтати зелений плац зеленим стоєм!
в такій самій ***** і вирос - як в родіну попав....
за виборм українського народу!
дві ноги і рука - ти в темі, дві руки нога - ти теж в темі...
і тут прийшла зелена башка напоржать і все відмінила - самовбивці