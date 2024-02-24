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Новости Война
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Киев (24765) обстрел (25761) жертвы (1988) Воздушные атаки на Киев (633)

За 2 года полномасштабного вторжения из-за российской агрессии в Киеве погибли 94 человека, более 200 - ранены, - Офис генпрокурора

київ,обстріл

За два года полномасштабного вторжения РФ в Украину в столице в результате российской вооруженной агрессии погибли 94 гражданских, ранены 220.

Среди погибших 3 детей, еще 19 детей получили ранения. Это данные согласно материалам досудебных расследований, процессуальное руководство в которых осуществляется органами столичной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Также в результате воздушных атак на столицу уничтожены и повреждены:

  • 128 жилых домов и домохозяйств;
  • 69 учебных и воспитательных заведений;
  • 7 медицинских учреждений;
  • 3 культурных сооружения;
  • 1 религиозное сооружение.

За 2023 год прокурорами в отношении преступлений, связанных с военной агрессией против Украины, в суд передано 163 обвинительных акта, среди которых по фактам:

  • коллаборационной деятельности (42);
  • оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ, глорификации ее участников (37);
  • государственной измены (9);
  • незаконного использования в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (8);
  • несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного или чрезвычайного положения (8);
  • посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; финансирования терроризма(4);
  • совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (4);
  • нарушения законов и обычаев войны; пособничества государству-агрессору (1); финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (1).

При участии прокуроров органов столичной прокуратуры судами вынесено 44 приговора. В частности:

  • об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (14);
  • о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (9);
  • о государственной измене (7);
  • о коллаборационной деятельности (6);
  • о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного или чрезвычайного положения (5);
  • о совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (3).

Все цифры приведены согласно материалам досудебных расследований, процессуальное руководство которых осуществляется органами столичной прокуратуры.

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Топ комментарии
+4
буба ваш прокурор!
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24.02.2024 12:15
+4
він же і адвокат!
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24.02.2024 12:16
+3
іноді слухаю і світана і швеца - ну звідкі же треба черпати позитів?
по їхним звітам ми же там близько до байкалу!
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24.02.2024 12:23
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буба ваш прокурор!
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24.02.2024 12:15 Ответить
він же і адвокат!
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24.02.2024 12:16 Ответить
а судді хто?
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24.02.2024 12:20 Ответить
він же і суддя
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24.02.2024 12:24 Ответить
трійка? - прокурор-суддя-адвокат.
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24.02.2024 12:33 Ответить
вирок? - стінка.
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24.02.2024 12:35 Ответить
в свій час цікавився тим самим...
потім перестав
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24.02.2024 12:43 Ответить
2 роки сліз і віри у перемогу https://www.youtube.com/watch?v=QUz_jmbSaSs (кадри того, що пережив наш народ за цей час)
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24.02.2024 12:20 Ответить
іноді слухаю і світана і швеца - ну звідкі же треба черпати позитів?
по їхним звітам ми же там близько до байкалу!
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24.02.2024 12:23 Ответить
Бачу що ще багатьом подобається слухати якихось ворожок тарологів та мольфарів ще й незрозумілого ніщо - КДБ-шного Чмоню Швеця. Що там можуть бути за "звіти"?
А Світана слухати - щоби що?
Позитив він не у тому щоби споживати лайно.
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24.02.2024 12:36 Ответить
Швець ні разу чогось проти.... ААаааа, так ти за Єрмака, чи шо? ну тоді так, Швець - огенд фсб!!111
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24.02.2024 13:34 Ответить
"Швець ні разу чогось проти" - що, що це за послідовність?

Ви адепт КДБ-шного брехливого Чмоні, чи що?
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24.02.2024 14:22 Ответить
дивись, я ні разу майже у Швеця не помічав проти України висловів\тез.
Антиколорадос його проклинає, але я от слухаю і не думаю, та Антиколорадос навіть Невзорова ненавидить, але Невзоров крім любові до Зе, не каже чогось проти України.
ну так що? мені норм коли роз.їдають Мордор, а тобі?
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24.02.2024 14:34 Ответить
Мені?
Я починаю з біографії.
Далі - якщо "хороший росіянин" чи "хороший КДБ-шник" розповідає те що мені має нібито подобатися це означає що він мене "вербує". Мені не дуже цікаво навіщо він це робить - для того щоби потім своїм адептам щось "потрібне" у вуха вливати, чи просто зайнявся інфобізнесом. Я таке можу послухати лише з ентомологічного дослідницької цікавості.
Якщо комусь недостатньо трьох літер "К-Д-Б" у біографії балакучої пики то ОК - у кожного свої вподобання...
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24.02.2024 15:22 Ответить
Згідно Оруелу, "усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші".
Тож вочевидь, київські жертви більш жертвенні за решту українських, іх варто відокремити.
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24.02.2024 12:25 Ответить
Знайшли що ділити, відокремлювати та на що звертати увагу.

Ви не розумієте, що зелена гопота так спеціально робить. Для досягнення декілька цілей:
1. Для розбрату - ну он як Ви звернули увагу, що тільки киян порахували.
2. Для того, щоб знову бурхливу діяльність організувати - зараз відзвітують по всім населеним пунктам окремо.

Не звертайте увагу на статистику наркоманів з жОПи.
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24.02.2024 12:58 Ответить
спокійно...
звикаємо топтати зелений плац зеленим стоєм!
в такій самій ***** і вирос - як в родіну попав....
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24.02.2024 12:29 Ответить
по більшості тих вироків реальних покарань нема. Ждуни залишаються в Києві чекати
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24.02.2024 12:41 Ответить
не втомлюся нагадувати - криворогаті в Київі?
за виборм українського народу!
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24.02.2024 12:50 Ответить
чи то я не той - чи то Київ не той
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24.02.2024 12:52 Ответить
То-білочка. То вона підбурює в усіх темах строчити незрозумілі коментарі і самому на них відповідати.
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24.02.2024 12:58 Ответить
ну як тупий і нічого не розуміеш, мо до врачіка?
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24.02.2024 13:07 Ответить
"Врачік"-то у вашій дурці )
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24.02.2024 21:49 Ответить
Краще б розповіли скількиз покидькив вони упустили від покарання, як наприклад ту ж директорку школи на Печерську.
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24.02.2024 12:54 Ответить
якісь не переконливі цифри. навіть від дтп в Київі загинуло більше. Рахував якийсь рашист - підрахуй.
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24.02.2024 12:56 Ответить
перше правило скалолаза - три точкі опори!
дві ноги і рука - ти в темі, дві руки нога - ти теж в темі...
і тут прийшла зелена башка напоржать і все відмінила - самовбивці
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24.02.2024 13:01 Ответить
Що за *****?! Кличко казав, що вже більше 200 загинуло! Ну і кому вірити?!
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24.02.2024 13:02 Ответить
а по масквє такий звіт можно чи то "неначасі" .
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24.02.2024 13:08 Ответить
не можна, бо з слів зеленського росіяне теж люди і вони не підуть війною на Україну
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24.02.2024 14:13 Ответить
А скільки з цих загиблих хотіли виїхати за кордон, рятуватись, але їх не випустив боневтік? Цікавий кейс для майбутні судових позовів близьких та рідних.
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25.02.2024 12:36 Ответить
 
 