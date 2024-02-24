За 2 года полномасштабного вторжения из-за российской агрессии в Киеве погибли 94 человека, более 200 - ранены, - Офис генпрокурора

За два года полномасштабного вторжения РФ в Украину в столице в результате российской вооруженной агрессии погибли 94 гражданских, ранены 220.

Среди погибших 3 детей, еще 19 детей получили ранения. Это данные согласно материалам досудебных расследований, процессуальное руководство в которых осуществляется органами столичной прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Также в результате воздушных атак на столицу уничтожены и повреждены:

128 жилых домов и домохозяйств;

69 учебных и воспитательных заведений;

7 медицинских учреждений;

3 культурных сооружения;

1 религиозное сооружение.

За 2023 год прокурорами в отношении преступлений, связанных с военной агрессией против Украины, в суд передано 163 обвинительных акта, среди которых по фактам:

коллаборационной деятельности (42);

оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии РФ, глорификации ее участников (37);

государственной измены (9);

незаконного использования в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи (8);

несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного или чрезвычайного положения (8);

посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; финансирования терроризма(4);

совершения действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (4);

нарушения законов и обычаев войны; пособничества государству-агрессору (1); финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (1).

При участии прокуроров органов столичной прокуратуры судами вынесено 44 приговора. В частности:

об оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (14);

о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (9);

о государственной измене (7);

о коллаборационной деятельности (6);

о несанкционированном распространении информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного или чрезвычайного положения (5);

о совершении действий, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти (3).

Все цифры приведены согласно материалам досудебных расследований, процессуальное руководство которых осуществляется органами столичной прокуратуры.

Читайте также: Враг атаковал Киев с разных направлений, все вражеские ракеты были уничтожены