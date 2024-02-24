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Новости Война
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Зеленский (19029) оружие (10028)

Украина обновила ОПК и выходит на новый уровень производства оружия, - Зеленский

зеленський

Сейчас Украина существенно увеличивает арсенал собственных возможностей. Нам удалось обновить оборонно-промышленный комплекс страны, что позволит выйти на новый уровень производства оружия.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время совместного выступления с премьером Италии Джорджей Мелони, премьером Канады Джастином Трюдо, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьером Бельгии Александром Де Кроо в аэропорту Гостомеля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина увеличивает пространство своей безопасности и арсенал собственных возможностей. В частности, мы смогли обновить наш украинский оборонно-промышленный комплекс и выходим на уровень производства собственного оружия, который позволяет нам возвращать путинскую войну домой, в Россию", - сказал Зеленский.

По словам президента, во время войны украинцы обеспечивают способность мира наращивать давление на российское государство и его экономику войны.

Зеленский поблагодарил международных партнеров за "каждый пакет поддержки, который помогает нашим воинам сражаться, а государству меняться".

Также Зеленский выразил благодарность за "каждое санкционное решение против России и каждый шаг, позволяющий приблизить справедливое завершение войны".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский во вторую годовщину вторжения РФ обратился к украинцам из аэропорта Гостомеля: Два года назад мы огнем встречали здесь вражеский десант. ВИДЕО
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Топ комментарии
+26
дрони з штучним інтелектом
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24.02.2024 14:41
+21
За кошти Пороха вироблено РЕБ, який вже проходить успішні випробування на війні, а цей квартальний ляпотун продовжує пздти про міфічне потужне виробництво зброї.
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24.02.2024 14:49
+18
Воно геть від реальності відрване. А взагалі це нормально, що країною під час війни, керує людина, яка не віддупляє реальність?
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24.02.2024 14:47
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аякже :
-лярд дерев посадили..
-мільон дронів зробили...
-на черзі хрінильон зброї)))))
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24.02.2024 14:51 Ответить
Уже вижу как эшелоны танков, ракет, БМП, гаубиц, снарядов и т.д. едут на фронт с наших ОПК
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24.02.2024 15:18 Ответить
дрони з штучним інтелектом
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24.02.2024 14:41 Ответить
вввова .... уйди .((
уйди уже .... уйди .
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24.02.2024 15:26 Ответить
Віталій Портников: За яких умов закінчиться війна?| Частина перша |Балючі теми

https://www.youtube.com/watch?v=qwvJA2WiYJY

Дуже рекомендую , бо Береза вже з Саакяном кинулися порохоботів бомбити перед виборами , та ще й агітують приймати владу ЗЕ РАЗОМ З ЛЕГІТМНИМ ОПУ після 20 травня

https://www.youtube.com/watch?v=qwvJA2WiYJY https://www.youtube.com/watch?v=ko297trHhdQ&lc=UgzeysIexW18H3I53S54AaABAg.A0Av8zp5P_1A0BiIlqgVyO
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24.02.2024 16:34 Ответить
Гімноліт.
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24.02.2024 17:43 Ответить
Вибачаюсь, а де там інтелект?
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24.02.2024 18:37 Ответить
Боря Ульман. В цьому дроні інтелект в задньому проході.
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24.02.2024 20:32 Ответить
Тобто перед лідерами, які ще сцят нам нормальну зброю дати. Каже що буде повертати війну до параши. Не, ну стратег.
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24.02.2024 14:42 Ответить
Не сцят,а не хочуть,дивлячись на те що керує країною і "потужну" підготовку.
Хто завадить якійсь комісії чи ДБР зняти якісь ******* секретні блоки,як клістрони перед повномасштабним?
І де гагантія що ці блоки завтра не опиняться у москві і Пекіні?
От і НЕ дають. Дають 20+ років,яку продають іншим країнам.
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24.02.2024 18:32 Ответить
Це йому так написали.
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24.02.2024 14:45 Ответить
Не заважайте йому! Він тільки но вийшов на новий рівень ляпання язиком. Та вже новий контрнаступ анонсував
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24.02.2024 14:59 Ответить
чи то новий рівень мародерства ? обмовився мабуть
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24.02.2024 15:12 Ответить
Маячня пришелепкуватого ідіота.
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24.02.2024 14:45 Ответить
відєбітесь від клячка...
саме ваше, криворогато-бубіно присутствіє в місті
вже є достатній гребаний позор для киян...
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24.02.2024 14:47 Ответить
Воно геть від реальності відрване. А взагалі це нормально, що країною під час війни, керує людина, яка не віддупляє реальність?
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24.02.2024 14:47 Ответить
Воно і до війни не дуже в реальності було.
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24.02.2024 14:51 Ответить
Тоді це не було настільки критично. А зараз від його глюків і шизи залежить доля нації і держави.
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24.02.2024 14:52 Ответить
Та ні, помиляєтеся. Ми обирали президента країні. А не голову будинку, чи навіть якогось міста. Де його тю тю, максимум завдасть шкоди будинку чи місту. Але не всій країні. Президент повинен бути нормальним, адекватним. Але 73% хотіли поржати. Ржемо кров'ю всі.
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24.02.2024 16:03 Ответить
73% не хотели тех, кто уже был у власти - жуликов и воров.
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24.02.2024 16:16 Ответить
занавальник ?
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24.02.2024 16:46 Ответить
Просто жулики и воры внушили,уже второй раз! "У власти жулики и воры!"
И 73% ВТОРОЙ РАЗ выбрали тех - же жуликов и воров,что и в первый.
И эти воры и мародеры,что Янукович,что Зеленский НЕ хотят терять власть.
Зеленский тоже как Янукович захочет убежать. А сможет ли?
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24.02.2024 18:23 Ответить
Почему второй раз? ВСЕ РАЗЫ выбирали антиукраинских президентов. И почему только Янукович,что Зеленский? Я про всех жуликов, кто был у власти писал. Не было ни одного нормального президента - все как один.
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25.02.2024 14:41 Ответить
Этот ответ подтверждает написанное мной!
Воспользовались достижениями Ющенко вор Янукович,а достижениями Порошенко - жулик и мародер Зеленский,оба антиукраинские, работали,и работают на рашу,потомков рабов Орды.
Кравчук,Кучма были украинскими,хоть и "многовекторными".
Ющенко поднял экономику,заложил основы евроинтеграции и сотрудничества с НАТО.
Янек вернул все в зад! Порошенко сделал больше для Украины,чем все до него вместе взятые. Именно поэтому его ненавидят расеяне и совки уже 10 лет,и смогли внушить эту ненависть ЛОХторату,и провести блестящую операцию ЗЕРМАК.
Но лохи и сейчас верят,что самые плохие - это Порошенко и Ющенко так-как тащили быдломасу в европейскую цивилизацию.
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25.02.2024 19:01 Ответить
Зачем же перекручивать мои слова . Я же написал, что по моему мнению не было ни одного нормального. И Порошенко и Ющенко - такое же зло для Украины. Если бы Порошенко хоть что-то сделал полезное, то он бы на втором сроке и не было бы зеленых у власти. Я был категорически против его избрания в 2014 и сейчас не поменял мнения.
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25.02.2024 20:11 Ответить
Как и любой имперец-расеянин.
И не важно ни гражданство,ни национальность.
Порох сделал плезное для раши? Нет. Так навредил,и вредит,что 10 лет то,что им навтыкал выдернуть не могут!
Для Украины,как страны,а не губернии,сделал больше,чем любой другой,и это факт.
Конечно,если ориентирован на рашу и ссср 2.0 все,кроме Янека и Зе - зло!
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25.02.2024 21:57 Ответить
А навіщо його обирали під час війни?!
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24.02.2024 18:24 Ответить
За кошти Пороха вироблено РЕБ, який вже проходить успішні випробування на війні, а цей квартальний ляпотун продовжує пздти про міфічне потужне виробництво зброї.
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24.02.2024 14:49 Ответить
Пиз""""дун!
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24.02.2024 14:50 Ответить
Головна риса малороса-кацапа.
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24.02.2024 14:58 Ответить
опять ***** это "Нам вдалося оновити"... поздно похоже ты Пашинского садить начал
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24.02.2024 14:50 Ответить
То тепер західним партнерам нам зброю і снаряди можна і не давати виходить ?
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24.02.2024 14:52 Ответить
Сьогодні що ''день зеленого *издуна"?
Так воно щодня дзюрить у вуха українцям!
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24.02.2024 14:53 Ответить
Два роки цей пришелепкуватий поц намагається отримати індульгенцію від українського народу, постійно бреше, клянчить зброю, яку вже давно могли виробляти в Україні!, і знімає відосіки від яких блювати хочеться... Його щурячі повадки викликають огиду...
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24.02.2024 14:57 Ответить
Тільки 2?!
В мене 10+ після того як це падло за кордоном назвалю Україну "повією з фільмів для дорослих"!
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24.02.2024 18:15 Ответить
Я тоді тут пропонував зустріти поца в аеропорту і відмудохати ногами по повній. Шкода що цього не сталося...
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24.02.2024 18:43 Ответить
Зброю наче б то і клянчить, але насправді робить усе, щоб її давали якомога менше. Якби мене просили так, як воно просить, наче йому усі винні, та ще й нахабно посилає тих, хто зброю дає, я б давно послав на хер.
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24.02.2024 18:42 Ответить
Єжелі когда человєк подніметься разумом вгору вище од лаврської колокольні та глянєт студова на людей, то вони йому здаються-кажуться такі маненькі, как пацюки, пардон, криси!

(М.Старицький, "За двома зайцями")
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24.02.2024 14:57 Ответить
Де ці заводи? Де зброя?
Чому уся краіна донатить ЗСУ?
Чому твої кадри ( а ля Умеров) пагано працюють?

Де украінськи « довги» ракети?

Доречи, де Пашінський?

Бійці ЗСУ на себя витягують цю війну в окопах повних води. Бо снарядження не таке як у НАТО. А Умеров добре виглядае та не погано себе почувае…

Багато е до тебе и творі « партії»питань…
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24.02.2024 14:59 Ответить
Та почекайте!
Тільки що, от вчора, оновили, а ви вже відразу «де»!
Оновили, і «це дасть змогу…»
А коли дасть, то про це окремий серіал.
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24.02.2024 15:11 Ответить
Треба під асфальтом пошукати,а горші у офшорах зіцпрезидента.
Він під час війни і свого президенства придбав тільки нерухомості більш ніж на 600 мільйонів €!
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24.02.2024 18:12 Ответить
Щоб запрацював ОПК, треба ліквідувати неконституційний ОП!
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24.02.2024 15:02 Ответить
день клац в мінус до бубіної летимності..
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24.02.2024 15:06 Ответить
де ракети мудак і чому інженери опк на фронті або за кордоном ?
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24.02.2024 15:07 Ответить
Ага....українські Нептуни ширяють над севастополем і новоросійськом, а Сапсани над мосвою і пітеромбургом!!!!
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24.02.2024 15:08 Ответить
після 20 травня буба - сбита качка
закон не визнає його президентом!
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24.02.2024 15:11 Ответить
А що це ви аванси роздаєте?!
31 березня, і ні днем довше!
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24.02.2024 15:13 Ответить
так тудом сюдом Констітуцію України читаю - там стільки новин!
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24.02.2024 15:29 Ответить
30те лютого чому ні?
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24.02.2024 15:34 Ответить
Тут плюсую.
30-го і роздавайте!
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24.02.2024 19:33 Ответить
і повірте мені, західні партнери звернуть на це увагу і вже обговорюють
а ким же це недоносок буде 21 травня і як його сприймати..
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24.02.2024 16:25 Ответить
Лицемір, якого Україна ще не бачила !!! Іноземцям про вигадані успіхи, а насправді ЩО бачимо ? Пашинський, який не здався і продовжив фінансування українські розробки ракет та іншого, заважає дЄрмакам і має сидіти ? Щоб гниди - радники захопили цю галузь для знищення її. Не кажіть , що йому кажуть інше. То він, лицемір, бачить та хоче інше ! Поразки України. Бреши-бреши, гнида ! Його час наближається і він відчуває з острахом цього моменту. Звітувати !
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24.02.2024 15:12 Ответить
Ля ,ля , ля
Воно не виліковне .
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24.02.2024 15:12 Ответить
Лицемір, якого Україна ще не бачила !!! Іноземцям про вигадані успіхи, а насправді ЩО бачимо ? Пашинський, який не здався і продовжив фінансування українські розробки ракет та іншого, заважає дЄрмакам і має сидіти ? Щоб гниди - радники захопили цю галузь для знищення її. Не кажіть , що йому кажуть інше. То він, лицемір, бачить та хоче інше ! Поразки України. Бреши-бреши, гнида ! Його час наближається і він відчуває з острахом цей момент. Звітувати !
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24.02.2024 15:13 Ответить
Цікаво, а який це гнусавопикий пі@ор, починаючи з травня 2019, нищив українську оборонну промисловість, банкрутував оборонні підприємства, припиняв фінансування наших ракетних програм, скорочував чисельність ЗСУ, розміновував ділянки фронту на Донбасі та на півдні,розміновував акваторію Азовського моря, призначав агентів фсб на керівні посади своїми указами, зливав безпосередньо зі свого офісу реЗЕдента нашу спецоперауію по затримці вагнерівців москалоті (через свого куміра Луку-бульбафюрера), який разом зі своїм секретарем у січні 2020 робив договорняки з правою рукою ***** - Патрушевим в Омані, за спиною українського народу... Вован, хто все це зробив??? Чи не ти, підла, дволика ватна мерзота???
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24.02.2024 15:15 Ответить
Втілював план двох Вов-недомірків(пу+зє): "Київ за 3 дні,Україну за тиждень,і на шашликі 9мая".
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24.02.2024 18:05 Ответить
Значить проситимуть ще більше донатити на дрони.
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24.02.2024 15:17 Ответить
Коли бічу це іпало - відразу йду ригати.
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24.02.2024 15:28 Ответить
Свіженького, забористого коксу дєрьмак підвіз?! Другий день зеленого уйобиша несе…
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24.02.2024 15:30 Ответить
Щось в останні дні з уст нашого лідора аж дуже багато брехні?!??. Захворів він, чи має новий план... оборони...
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24.02.2024 15:30 Ответить
Конвульсії перед кінцем.
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24.02.2024 15:38 Ответить
Ваші слова та Богу у вуха. Не дочекаємося вже.
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24.02.2024 15:54 Ответить
До кінця ери Зе залишилось ____ днів.
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24.02.2024 17:41 Ответить
20 травня - ну вже не знаю...
чи закон міняти треба чи бубу..
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24.02.2024 15:38 Ответить
в мене є порада, але промовчу...
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24.02.2024 16:27 Ответить
Як колись в Парижі на інтерв'ю з Мендль він розказував-"самольоти летять,бомбить будут "...
А де ж "зграї" дронів...які теж було обіцяно...?!
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24.02.2024 15:45 Ответить
А вам обіцянки ******* замало? Тоді - Захід дасть,Порох купить!
Але зіцпрезидент у відосику розповість що зробив,а гроші на дрони - вкраде. Як завжди.
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24.02.2024 18:01 Ответить
ой не шуми зелений луже,ой не 3,14зди "зелений служе"
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24.02.2024 16:00 Ответить
"а счетчик щелкает и все равно - в конце пути придется разщитаться"
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24.02.2024 16:00 Ответить
Это получается через два года .Буба жжет.
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24.02.2024 16:32 Ответить
як ти вже задовбав пиз..діти!!! от коли з фронту будуть повідомлення що всього досталь, тоді можещ зробити ще один відосік!!!!
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24.02.2024 17:02 Ответить
Он не тряпка і не дон,він звичайний г..н...н.
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24.02.2024 17:20 Ответить
на жаль, хвора людина(((
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24.02.2024 17:38 Ответить
А навіщо зіцпрезидент Зеленський руйнував 3 роки виробництво зброї під час війни?
Блокуваня 2 роки повномасштабного вторгненя підприємств ОПК структурами,підконтрольними зіцпрезиденту,і мародьорка зелею грошей на закупівлю зброї, мало схоже на "відродженя".
Війна стає засобом ******* оманського збереженям власної влади.
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24.02.2024 17:57 Ответить
Де мільйони дронів!??
Чому не налагодити банальне виробництво мінометів і мін до них???
Це б допомогло стримати штурмові групи кацапні????
Де боротьба з корупцією клоун???
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24.02.2024 19:18 Ответить
сплошная зрада кругом уууууу
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25.02.2024 02:08 Ответить
Повертайся до гри на піаніно. Твій час спливає.
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25.02.2024 12:38 Ответить
 
 