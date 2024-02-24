Европа сейчас должна покупать все необходимое в мире, чтобы обеспечить украинских военных, - глава зарубежного комитета Бундестага Рот
Европа сделала несколько ошибок, сфокусировавшись исключительно на возможностях собственной оборонной индустрии, потому сейчас важно покупать все необходимое по миру, чтобы обеспечить победу Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот во время визита в Киев.
Как отметил Рот, мир должен остановить российский империализм, поскольку в случае поражения Украины - война продолжится на территории Европы.
По словам главы комитета по иностранным делам Бундестага, Европа сделала "пару ошибок", сфокусировавшись исключительно на возможностях собственной оборонной индустрии, в связи с чем сейчас важно покупать все необходимое в мире, чтобы обеспечить украинских военных. В частности он призвал такие крупные европейские экономики, как Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, брать пример с балтийских и североевропейских коллег.
Также Рот раскритиковал несоблюдение обещания о предоставлении Украине 1 млн боеприпасов.
"Приоритет номер один: амуниция, амуниция и еще раз амуниция. Второе - ПВО и ракеты к ней. Третье - вооруженные дроны", - отметил Рот.
При этом он добавил, что речь должна также идти и о дальнобойных ракетах.
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