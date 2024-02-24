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Европа сейчас должна покупать все необходимое в мире, чтобы обеспечить украинских военных, - глава зарубежного комитета Бундестага Рот

рот

Европа сделала несколько ошибок, сфокусировавшись исключительно на возможностях собственной оборонной индустрии, потому сейчас важно покупать все необходимое по миру, чтобы обеспечить победу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот во время визита в Киев.

Как отметил Рот, мир должен остановить российский империализм, поскольку в случае поражения Украины - война продолжится на территории Европы.

По словам главы комитета по иностранным делам Бундестага, Европа сделала "пару ошибок", сфокусировавшись исключительно на возможностях собственной оборонной индустрии, в связи с чем сейчас важно покупать все необходимое в мире, чтобы обеспечить украинских военных. В частности он призвал такие крупные европейские экономики, как Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, брать пример с балтийских и североевропейских коллег.

Также Рот раскритиковал несоблюдение обещания о предоставлении Украине 1 млн боеприпасов.

"Приоритет номер один: амуниция, амуниция и еще раз амуниция. Второе - ПВО и ракеты к ней. Третье - вооруженные дроны", - отметил Рот.

При этом он добавил, что речь должна также идти и о дальнобойных ракетах.

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Топ комментарии
+7
Заяви європейських політиків тільки через 2-а роки починають відповідати реаліям сьогодення. Друзі чого ж ви 2-а роки кота за я@ця тягнули.
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24.02.2024 15:33
+6
що Ви дядьку 3,14здите.коли за 137 лярдів купляєте польських блокераторів України а не купляєте на цю суму потрібноїУкраїні зброї...???
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24.02.2024 15:45
+4
Де Таусрас? Де?
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24.02.2024 16:13
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Добрі дядечки!
Зробіть так, щоб наші воїни на передку не купували собі одяг, бронежилети, снаряди, ракети!
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24.02.2024 15:19 Ответить
Заяви європейських політиків тільки через 2-а роки починають відповідати реаліям сьогодення. Друзі чого ж ви 2-а роки кота за я@ця тягнули.
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24.02.2024 15:33 Ответить
Они на сша надеялись ,а там выборы на носу и проблемы в конгрессе с выделением военной помощи Украине .Вот и шевелиться начали
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24.02.2024 15:43 Ответить
Люди просто не розуміли, не могли собі уявити в страшному сні, що на планеті Земля, в наш час, є Людожери, в такій кількості.
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24.02.2024 17:12 Ответить
Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн передала 50 нових автомобілів для потреб прокурорів та поліцейських у прифронтових регіонах України. Джерело:
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24.02.2024 15:39 Ответить
І правильно зробила.
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24.02.2024 17:09 Ответить
що Ви дядьку 3,14здите.коли за 137 лярдів купляєте польських блокераторів України а не купляєте на цю суму потрібноїУкраїні зброї...???
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24.02.2024 15:45 Ответить
можливо щось починають усвідомлювати...
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24.02.2024 16:06 Ответить
Всі все знають -- тільки на горшок не просяться
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24.02.2024 16:10 Ответить
Де Таусрас? Де?
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24.02.2024 16:13 Ответить
В Україні зараз в край необхіден асфальт - он зеленский перерахував 17 лярдів на будівництво шляхів. То дуже замало - не дайте проєкту зупинитись - бо 60% українців підтримують саме такий шлях їх *********** - миру в очах ху..йла ще ніхто не відміняв - у всьому винні Мінськи домовленності.
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24.02.2024 17:02 Ответить
Взагалi то дороги теж треба вiдновлювати. Бо по ним якщо що i вiйськова технiка їздить, i паливо, i поранених возять.
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24.02.2024 17:05 Ответить
Звичайно треба. І чим більше буде відбудовано шляхів, тим краще буде йти колонам рашистів - як і на початку війни. Ви просто золото. Нахрін ЗСУ зброя, аптечки, б/к, дрони, бпла. Хай увесь світ скидається на снаряди - наше головне - це підготувати шляхи для колон броні рашистів. Тай абхазька абізяна теж саме сказав - зброї мало - тому будемо, ай як шикарно, вбивати українців.
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24.02.2024 17:33 Ответить
Ну от коли у трейлер з Абрамсом прилетить, бо застрягне у ямi, i ждуни наведуть, або коли не дай бог бiйця не встигнуть довезти до шпиталю, бо швидка влетить у яму на дорозi та загубить колеса, от тодi ви що будете розповiдати, пане порохоботе ? Чи вам на диванi те все до лампочки, головне накидувати i не зупинятись ?
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24.02.2024 17:57 Ответить
Ну звісно - а яким ж шляхами вивозити вбитих та поранених ЗСУ - бо не вистачає снарядів шоб вбивати рашистів - звісно гарними, відремонтованими. Хоч один приклад наведіть де і коли застрягнув тягач з танками чи б/к. А ваш приклад по скорих - у мене товариш, котрого волонтери вивозили з херсонського напрямку, дві доби, поранений, при тому шо двох волонтеррів вбила , пролежав у автівці- не яма на шляху - рашистський снаряд їх вбив. Цеж основне питання для договорняку зеленского-патрушева у Омані - вбити яка мога більше патріотів та вивезти їх по гарним шляхам.
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24.02.2024 18:29 Ответить
Я пишаюсь шо я порохобот, бо мій вибір це ось Людина -
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24.02.2024 18:46 Ответить
А до гея жодних питань. Ну як то кажуть - рибак, рибака чує з далеку.
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24.02.2024 19:21 Ответить
А це хто - https://twitter.com/nattie_gold/status/1432633401689968640 https://twitter.com/nattie_gold/status/1432633401689968640

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24.02.2024 19:28 Ответить
А це хто - нарік - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70 https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70

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24.02.2024 19:34 Ответить
А твій вибір ось цей латентний гей - https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981 https://www.tiktok.com/@ruhmderukraine/video/7173072107386014981

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24.02.2024 18:48 Ответить
Зiбрались, ********* про те, що треба видiляти допомогу. Пофоткались для рейтингу. I поїхали додому блокувати видiлення тої допомоги у парламентi, бо ж ***** нападе. Європейська дипломатiя. Круто.
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24.02.2024 17:03 Ответить
Дайте вгадаю.. Вiд польских "партнерiв" нiхто мабуть не приїхав..
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24.02.2024 17:07 Ответить
Шёл второй год войны....
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24.02.2024 17:19 Ответить
Більше двох років декому знадобилося, аби усвідомити, що Європа таки помилилася... Почекаємо, які ж висновки зробить Європа.
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24.02.2024 19:47 Ответить
 
 