Потери РФ в Украине за два года войны превысили силы, которые были в начале вторжения, - британская разведка

За два года войны против Украины Россия потеряла такое количество личного состава и военной техники, которое было в начале вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Минобороны Британии в твиттере (X).

Как отмечает разведка, в начале Россия развернула около 130 батальонных тактических групп для вторжения в Украину. Это примерно 1300 танков, более 5 тыс. боевых машин пехоты и бронетранспортеров и не менее 100 тыс. личного состава.

"За два года конфликта потери РФ совпадают, а во многих случаях и превосходят составлявшие ее первоначальную силу. Подтвержденные потери России охватывают более 2700 танков и 5000 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Убитыми и ранеными россияне, вероятно, потеряли около 350 тыс. человек личного состава", - говорится в сводке.

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По данным разведки, РФ компенсировала потери путем мобилизации и увеличения производства.

"Российские силы в Украине сейчас больше, чем в начале войны. Теперь они способны продолжать атаки вдоль линии фронта и проводить стратегию истощения украинских сил", - отмечает министерство.