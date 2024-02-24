Потери РФ в Украине за два года войны превысили силы, которые были в начале вторжения, - британская разведка
За два года войны против Украины Россия потеряла такое количество личного состава и военной техники, которое было в начале вторжения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Минобороны Британии в твиттере (X).
Как отмечает разведка, в начале Россия развернула около 130 батальонных тактических групп для вторжения в Украину. Это примерно 1300 танков, более 5 тыс. боевых машин пехоты и бронетранспортеров и не менее 100 тыс. личного состава.
"За два года конфликта потери РФ совпадают, а во многих случаях и превосходят составлявшие ее первоначальную силу. Подтвержденные потери России охватывают более 2700 танков и 5000 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Убитыми и ранеными россияне, вероятно, потеряли около 350 тыс. человек личного состава", - говорится в сводке.
По данным разведки, РФ компенсировала потери путем мобилизации и увеличения производства.
"Российские силы в Украине сейчас больше, чем в начале войны. Теперь они способны продолжать атаки вдоль линии фронта и проводить стратегию истощения украинских сил", - отмечает министерство.
Пожалуйста, подождите...
Это понимают все, кроме совсем тупых.
але мо рф не рахує ні лугандонів ні чвк.
Якби Україна своєчасно провела мобілізацію резерву то вони вряд чи ризикнули б лізти тими силами що в них тоді були...
На інше можна не звертати уваги.
Втрачаємо ми.
А оці цифврі - на мокшандії відправте, зламайте їм інет, телеканали. І оцю статистику в якості заставки поставте.
Мяса больше, а ракеты и снаряды им Иран с кндр исправно поставляют
Береш населення свого села/міста, ділиш на кількість могил, що з'явились на Алеї Героїв твого села/міста, потім знак "=", потім населення України ділиш на "х".
Ну далі "х =" (арихметика для 6 класу).
Чи не вчився зовсім?