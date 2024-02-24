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Великобритания (4718) разведка (4119) уничтожение (6239)

Потери РФ в Украине за два года войны превысили силы, которые были в начале вторжения, - британская разведка

знищення,т90

За два года войны против Украины Россия потеряла такое количество личного состава и военной техники, которое было в начале вторжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Минобороны Британии в твиттере (X).

Как отмечает разведка, в начале Россия развернула около 130 батальонных тактических групп для вторжения в Украину. Это примерно 1300 танков, более 5 тыс. боевых машин пехоты и бронетранспортеров и не менее 100 тыс. личного состава.

"За два года конфликта потери РФ совпадают, а во многих случаях и превосходят составлявшие ее первоначальную силу. Подтвержденные потери России охватывают более 2700 танков и 5000 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Убитыми и ранеными россияне, вероятно, потеряли около 350 тыс. человек личного состава", - говорится в сводке.

Читайте также: Россия пытается оправдать долговременную войну в Украине в глазах своих граждан, - разведка Великобритании

По данным разведки, РФ компенсировала потери путем мобилизации и увеличения производства.

"Российские силы в Украине сейчас больше, чем в начале войны. Теперь они способны продолжать атаки вдоль линии фронта и проводить стратегию истощения украинских сил", - отмечает министерство.
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Топ комментарии
+5
Дуже втішені.
На інше можна не звертати уваги.
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24.02.2024 15:53
+4
Чим більше кацапні здохне, тим краще.
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24.02.2024 15:49
+4
Плюс 70 тисяч лугандонів і 50 тисяч зеків...
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24.02.2024 15:50
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Убитими і пораненими росіяни, ймовірно, втратили близько 350 тис. людей особового складу", - йдеться у зведенні. Джерело:

Это понимают все, кроме совсем тупых.
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24.02.2024 15:45 Ответить
Плюс 70 тисяч лугандонів і 50 тисяч зеків...
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24.02.2024 15:50 Ответить
Ні. 350 тисяч - це взагалі всіх.
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24.02.2024 15:51 Ответить
Чвк обычно отдельно считают
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24.02.2024 15:54 Ответить
Якби британці рахували окремо, напевно б про це сказали.
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24.02.2024 15:56 Ответить
чвк не входят в состав армии, это недавно их заставили. А раньше их не считали, их впринципе не считали, сколько там сдохло в рядах чвк вообще неизвестно
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24.02.2024 20:28 Ответить
Ніхто не рахував ні задохлених "новоросів", ні тим паче зеків. Як і зараз не рахують всяке Сомалі...
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24.02.2024 15:57 Ответить
Ніхто не ділить солдатів ворога на якісь групи. Нікому це не цікаво. Вважають всіх, хто воює, спільною купою.
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24.02.2024 15:59 Ответить
350тис гуляє московитською тєлєгою і це дані з мо рф.
але мо рф не рахує ні лугандонів ні чвк.
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24.02.2024 16:45 Ответить
Це тобі шойгу сказав?
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24.02.2024 16:56 Ответить
120 и 80
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24.02.2024 16:24 Ответить
Да плевать правителям рашки на втраты!! Там другие подходы и понятия "мы за ценой не постоим"
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24.02.2024 19:00 Ответить
Чим більше кацапні здохне, тим краще.
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24.02.2024 15:49 Ответить
В тім то й справа. Орки зібрали все що було і в них не хватило сил, - довелось проводити мобілізацію.
Якби Україна своєчасно провела мобілізацію резерву то вони вряд чи ризикнули б лізти тими силами що в них тоді були...
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24.02.2024 15:49 Ответить
Как учил меня дядя, полковник " если бы, да кабы, да не но, был бы я генералом давно". Увы, не стал
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24.02.2024 19:02 Ответить
Дуже втішені.
На інше можна не звертати уваги.
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24.02.2024 15:53 Ответить
Та не втрати!! утилізація!

Втрачаємо ми.

А оці цифврі - на мокшандії відправте, зламайте їм інет, телеканали. І оцю статистику в якості заставки поставте.
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24.02.2024 15:54 Ответить
Да всім насрати на ці втрати. Типу вони не бачать по своїх населених пунктах, типу вони одне з одним не спілкуються, з тими хто воював. Вони ці втрати сприймають, як необхідність - вони ж воюють проти "режиму фашистів". Все вони знають і розуміють
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24.02.2024 18:11 Ответить
Але зайвий раз по бошкам проїхатись можна.
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24.02.2024 18:35 Ответить
Проблема в том что сейчас их больше
Мяса больше, а ракеты и снаряды им Иран с кндр исправно поставляют
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24.02.2024 15:55 Ответить
Їх не більше - по людях приблизний паритет. Але в них майже безліміт БК.
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24.02.2024 16:09 Ответить
Малось мабуть на увазі більше, ніж на початку
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24.02.2024 16:16 Ответить
За два роки війни проти України Росія втратила таку кількість особового складу та військової техніки, яка була на початку вторгнення, але в нас немає інформації , чи не має в рашистів такої кількості особового складу,яка в два рази більша за вже втрачену кількість...((("Російські сили в Україні зараз більші, ніж на початку війни. Тепер вони здатні продовжувати атаки вздовж лінії фронту і проводити стратегію виснаження українських сил", - зазначає міністерство.
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24.02.2024 15:56 Ответить
НЕ цікаво ! Скільки наших людей полягло..?
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24.02.2024 16:08 Ответить
А ти не в курсі?
Береш населення свого села/міста, ділиш на кількість могил, що з'явились на Алеї Героїв твого села/міста, потім знак "=", потім населення України ділиш на "х".
Ну далі "х =" (арихметика для 6 класу).
Чи не вчився зовсім?
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24.02.2024 16:22 Ответить
Ім втрати до самоі фені - для них головне ціль
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24.02.2024 16:17 Ответить
вже зрозуміло, що заради цілі вони підуть на любі втрати
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24.02.2024 17:57 Ответить
Кацапам по фіг. "За ценой нє пастаят". Там повна промивка мізків, як у німців в 40-х роках, наївно думати, що втрати їх pegbyznm. Питання треба ставити одне: - як і чим перемолоти цю навалу сарани, якнайшвидше з мінімальними втратами. Усе інше - не має значення.
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24.02.2024 20:16 Ответить
*зупинять. Дурне перемикання клавіатури.
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24.02.2024 20:17 Ответить
я это написал на полгода раньше британской разведки.
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25.02.2024 02:06 Ответить
 
 