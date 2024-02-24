730 дней украинцы показывают миру, что никакой помощи не хватило бы, если бы не было людей, исполненных решимости бороться, - Мелони
Украинцы в течение 730 дней после начала полномасштабного вторжения России напоминают миру, что значит верить в свободу и собственную нацию.
Об этом заявила премьер Италии Джорджия Мэлони во время мероприятий в Гостомеле по случаю второй годовщины российского вторжения, где в этот день собрались западные лидеры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Мелони отметила, что аэропорт Гостомель - это место, где была написана первая страница борьбы Украины за свободное будущее.
"С тех пор прошло уже 730 дней, и в течение этих 730 дней украинцы напоминают нам, что значит верить в свободу и собственную нацию… 730 дней украинцы показывают всему миру, что никакой помощи не хватило бы, если бы не было людей, исполненных решимости бороться", - подчеркнула Мэлони.
Она добавила, что западные лидеры собрались сегодня в Гостомеле, чтобы сказать "Спасибо" всем мужчинам и женщинам, которые два года назад не сбежали, а начали бороться за себя, за свои семьи, за то, что для них самое дорогое.
"Европа, Запад здесь, чтобы воздать честь любви, ведь на самом деле защитники Украины защитили то, что они любят, и защитили нас. И мы должны сказать, что это земля, которую мы тоже должны защищать", - подчеркнула глава итальянского правительства.
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Якщо зброї немає, до дупи крутизна.
то есть, ... ну скажем так, чего Лапин кричит - "мало дают шоб мы телами защищали"... = вот и поэтому.
может ошибаюсь., как говорит Соскин, его уже 2 мес не слушаю, зае.... уже просто., но так, логично же?
просто, если можно, то СКАЖИ - ДАЕМ ТО ЧТО ПРОСИТЕ МИНУС ЕРМАК, или - даем мало, но сосите бубочку., ой, путинка на палочке.
Байдену это зачем? шоб Ермак проср... и сказал - НЕТ - киздуем тремя ударами, ("контр, как там, в три точки атаки то")
жертвоприношение. я говорил сразу. это вот, как было в ВТЦ, ну и пошло теперь покрепце в "папуасских стра.нах".
а как иначе то?
Якщо Україна програє, то вони будуть наступними.
І замість всебічної підтримки, переозброєння, дієвих санкцій, тільки занепокоєння і дозована підтримка.
За США узагалі мовчу, просто деградація , у фільмах вони найкращі, а в реальності безхребетні бюрократи🤦🤦🤦