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Новости Война
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Джорджа Мелони (78)

730 дней украинцы показывают миру, что никакой помощи не хватило бы, если бы не было людей, исполненных решимости бороться, - Мелони

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні

Украинцы в течение 730 дней после начала полномасштабного вторжения России напоминают миру, что значит верить в свободу и собственную нацию.

Об этом заявила премьер Италии Джорджия Мэлони во время мероприятий в Гостомеле по случаю второй годовщины российского вторжения, где в этот день собрались западные лидеры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мелони отметила, что аэропорт Гостомель - это место, где была написана первая страница борьбы Украины за свободное будущее.

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"С тех пор прошло уже 730 дней, и в течение этих 730 дней украинцы напоминают нам, что значит верить в свободу и собственную нацию… 730 дней украинцы показывают всему миру, что никакой помощи не хватило бы, если бы не было людей, исполненных решимости бороться", - подчеркнула Мэлони.

Она добавила, что западные лидеры собрались сегодня в Гостомеле, чтобы сказать "Спасибо" всем мужчинам и женщинам, которые два года назад не сбежали, а начали бороться за себя, за свои семьи, за то, что для них самое дорогое.

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"Европа, Запад здесь, чтобы воздать честь любви, ведь на самом деле защитники Украины защитили то, что они любят, и защитили нас. И мы должны сказать, что это земля, которую мы тоже должны защищать", - подчеркнула глава итальянского правительства.
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Топ комментарии
+9
Тітко, ніяких людей не вистачить, якщо у них зброї немає.
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24.02.2024 16:32
+9
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24.02.2024 16:34
+8
Дякуємо пані Мелоні ,але керівництво України попереджали ще за місяць що буде висадка російського десанту в Гостомелі ,але влада не тільки не посилила оборону а навіть забрала бригаду нац. гвардії і навіть не хватило клепки щоб забрати "Мрію" з Гостомеля.
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24.02.2024 16:39
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Тітко, ніяких людей не вистачить, якщо у них зброї немає.
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24.02.2024 16:32 Ответить
Ніякої зброї не вистачить, якщо розуму нема.
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24.02.2024 16:48 Ответить
Розум є, заліза - обмаль.
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24.02.2024 16:57 Ответить
Тітко це твоя ватна мамка, а прем'єрка Італії Джорджія Мелоні сеньйора.
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24.02.2024 16:52 Ответить
Набридли оці пафосні речі від високопосадовців.
Якщо зброї немає, до дупи крутизна.
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24.02.2024 16:55 Ответить
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24.02.2024 16:33 Ответить
Чеченці воювали ще крутіше, але їх тупо закидали м'ясом і залізом, та вдарили у спину зрадниками-кадирками.
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24.02.2024 16:54 Ответить
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24.02.2024 16:34 Ответить
а тому що Козацького Роду - і були , а не стали...- але кацапо-рабам цього не усвідомити )
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24.02.2024 16:40 Ответить
Ну, таке! Не варто постити фейки. Це з книги такого собі "рускава" Гєрмана Садулаєва (рускій же ж?!). Там "рускіє", а не "украінци". Та й )(*й з ними, вони завжди ліпили себе хєроямі, хоча є грабіжниками і розбійниками.
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24.02.2024 16:42 Ответить
Яку владу обирали 73% відсотки, тих хто голосував на дільницях, таку й зброю іотримали! Хотьпаржом … Акакаяразніца …
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24.02.2024 16:35 Ответить
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24.02.2024 16:38 Ответить
Дякуємо пані Мелоні ,але керівництво України попереджали ще за місяць що буде висадка російського десанту в Гостомелі ,але влада не тільки не посилила оборону а навіть забрала бригаду нац. гвардії і навіть не хватило клепки щоб забрати "Мрію" з Гостомеля.
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24.02.2024 16:39 Ответить
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24.02.2024 16:44 Ответить
Хоч хтось це розуміє!!! Молодець!!!!
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24.02.2024 16:44 Ответить
якщо чесно то я дивлюсь на "храм воруж блабла вна" на парашке - "НАДО было жертв"

то есть, ... ну скажем так, чего Лапин кричит - "мало дают шоб мы телами защищали"... = вот и поэтому.
может ошибаюсь., как говорит Соскин, его уже 2 мес не слушаю, зае.... уже просто., но так, логично же?
просто, если можно, то СКАЖИ - ДАЕМ ТО ЧТО ПРОСИТЕ МИНУС ЕРМАК, или - даем мало, но сосите бубочку., ой, путинка на палочке.
Байдену это зачем? шоб Ермак проср... и сказал - НЕТ - киздуем тремя ударами, ("контр, как там, в три точки атаки то")
жертвоприношение. я говорил сразу. это вот, как было в ВТЦ, ну и пошло теперь покрепце в "папуасских стра.нах".
а как иначе то?
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24.02.2024 16:45 Ответить
Мелоні молодець, як тільки її пішовший на концерт кобзона берлусконі питався по всякому відмовити від допомоги Україні , вона відстояла тиск і дуже посварилася з цим любителем путлєра, це сталося одразу після її призначення прим"єр міністром!!! Я правду кажучи теж помилився до неї, бо думав раз вона під берлусконі це пісец, а не допомога!!!
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24.02.2024 16:48 Ответить
Гланое не давать много оружия, а то ещё ***** проиграет.
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24.02.2024 17:22 Ответить
І за ці два роки ЄС так і не зрозумів, що це не тільки війна України проти росії.
Якщо Україна програє, то вони будуть наступними.
І замість всебічної підтримки, переозброєння, дієвих санкцій, тільки занепокоєння і дозована підтримка.
За США узагалі мовчу, просто деградація , у фільмах вони найкращі, а в реальності безхребетні бюрократи🤦🤦🤦
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24.02.2024 19:06 Ответить
 
 