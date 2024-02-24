730 дней украинцы показывают миру, что никакой помощи не хватило бы, если бы не было людей, исполненных решимости бороться, - Мелони

Украинцы в течение 730 дней после начала полномасштабного вторжения России напоминают миру, что значит верить в свободу и собственную нацию.

Об этом заявила премьер Италии Джорджия Мэлони во время мероприятий в Гостомеле по случаю второй годовщины российского вторжения, где в этот день собрались западные лидеры, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Мелони отметила, что аэропорт Гостомель - это место, где была написана первая страница борьбы Украины за свободное будущее.

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"С тех пор прошло уже 730 дней, и в течение этих 730 дней украинцы напоминают нам, что значит верить в свободу и собственную нацию… 730 дней украинцы показывают всему миру, что никакой помощи не хватило бы, если бы не было людей, исполненных решимости бороться", - подчеркнула Мэлони.

Она добавила, что западные лидеры собрались сегодня в Гостомеле, чтобы сказать "Спасибо" всем мужчинам и женщинам, которые два года назад не сбежали, а начали бороться за себя, за свои семьи, за то, что для них самое дорогое.

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"Европа, Запад здесь, чтобы воздать честь любви, ведь на самом деле защитники Украины защитили то, что они любят, и защитили нас. И мы должны сказать, что это земля, которую мы тоже должны защищать", - подчеркнула глава итальянского правительства.