За последние два года российские войска убили 30 украинских священнослужителей и 26 заключили в тюрьму, - заявление главы IRFBA Рехака

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты убили 30 украинских священнослужителей и 26 заключили в тюрьму, кроме того, уничтожили или повредили более 600 религиозных объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Института религиозной свободы, об этом говорится в заявлении главы Международного альянса свободы вероисповедания и убеждений (IRFBA) Роберта Рехака по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, которое он сделал 24 февраля 2020 года.

В частности, в заявлении отмечается, что "это вторжение не только ухудшило и без того ужасную ситуацию с правами человека, особенно свободы религии и вероисповедания на временно оккупированных украинских территориях, но и убило религиозных лидеров и сторонников разных конфессий".

Согласно данным, приведенным в заявлении, "за последние два года российские войска убили тридцать украинских священнослужителей и двадцать шесть взяли в плен/заключили в тюрьму и уничтожили или повредили более 600 религиозных объектов.

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Кроме того, в заявлении главы IRFBA подчеркивается несомненная причастность Московского патриархата, который часто называют Российской православной церковью, и ее лидера Кирилла Гундяева "к попыткам легитимизировать российскую агрессию и подорвать суверенитет Украины".

В заявлении также отмечено, что Россия подавляет свободу вероисповедания на временно оккупированных территориях и целью оккупационных властей является принуждение религиозных общин и лидеров к сотрудничеству с российским режимом или наказание несогласных с этим религиозных деятелей.

Рехак заявляет, что "международное сообщество должно быть солидарным с Украиной, устраняя многогранные последствия российской агрессии и привлекая Российскую Федерацию к ответственности за грубые нарушения международного права, включая преступления против человечности и военные преступления".

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