За последние два года российские войска убили 30 украинских священнослужителей и 26 заключили в тюрьму, - заявление главы IRFBA Рехака
С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты убили 30 украинских священнослужителей и 26 заключили в тюрьму, кроме того, уничтожили или повредили более 600 религиозных объектов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Института религиозной свободы, об этом говорится в заявлении главы Международного альянса свободы вероисповедания и убеждений (IRFBA) Роберта Рехака по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, которое он сделал 24 февраля 2020 года.
В частности, в заявлении отмечается, что "это вторжение не только ухудшило и без того ужасную ситуацию с правами человека, особенно свободы религии и вероисповедания на временно оккупированных украинских территориях, но и убило религиозных лидеров и сторонников разных конфессий".
Согласно данным, приведенным в заявлении, "за последние два года российские войска убили тридцать украинских священнослужителей и двадцать шесть взяли в плен/заключили в тюрьму и уничтожили или повредили более 600 религиозных объектов.
Кроме того, в заявлении главы IRFBA подчеркивается несомненная причастность Московского патриархата, который часто называют Российской православной церковью, и ее лидера Кирилла Гундяева "к попыткам легитимизировать российскую агрессию и подорвать суверенитет Украины".
В заявлении также отмечено, что Россия подавляет свободу вероисповедания на временно оккупированных территориях и целью оккупационных властей является принуждение религиозных общин и лидеров к сотрудничеству с российским режимом или наказание несогласных с этим религиозных деятелей.
Рехак заявляет, что "международное сообщество должно быть солидарным с Украиной, устраняя многогранные последствия российской агрессии и привлекая Российскую Федерацию к ответственности за грубые нарушения международного права, включая преступления против человечности и военные преступления".
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може тому що западло в "храмах" оголосити "анафему" Патрушеву?
або може тому що їх "бох" якраз в "храмі" ВСРФ - там відкрили, я казав шо "будуть жертви"?
ну, або тому шо попи просто бабло косять.неважно які, але бабло це ....
і це правда, хоч що дураки будуть казати - попам = бабло, а дуракам = давай денги, денги давай.
Нема ніякої анафеми "анафеми" Патрушеву? ну так ясно що попи знають шо їх "анафеми" "до спини" агресорам.
просто смішно з крикунів типу - "********** боше" і "помоши боше"(чит. Ст. заповіт), так що той "боше" = якраз підтримує русню, вірунівський той(ватніківський він теж) боше - просто хоче жертв, що й вірунам мало б бути очевидно.
але тут така штука, що тут як електорат - "заЗе", тобто "бошароса"
хочуть більше(жертв). або як інакше це пояснити? дебілізм. а слово "ідіот" то не тут треба запримінювати , а до мудрого трампівського наріду. хоча там зворотнє - якраз агресивно йдуть і підтримують свою бубочку чубатеньку.
Що з українськими храмами, які московити після 17 року загарбали?
Якесь знову відволікання зеленими шахраями..
Невже таки завербовані, щоб так, у наглу перед ПАМЯТЮ убитих Українців, саботувати впродовж 2 років просте рішення!! Чемодан вокзал московія…
Табори ГУЛАГУ совдепії, їм совість не крають…
Видно, щі з репою, забродили в орків, від правди Українських питань!
Смерть московським окупантам та їх агентам в Україні!!
Слава Захисникам України!! Україна переможе, тримаймося