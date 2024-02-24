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религия (852) священник (224)

За последние два года российские войска убили 30 украинских священнослужителей и 26 заключили в тюрьму, - заявление главы IRFBA Рехака

церква,чернігівщина,лукашівка,руїни

С начала полномасштабного вторжения РФ оккупанты убили 30 украинских священнослужителей и 26 заключили в тюрьму, кроме того, уничтожили или повредили более 600 религиозных объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Института религиозной свободы, об этом говорится в заявлении главы Международного альянса свободы вероисповедания и убеждений (IRFBA) Роберта Рехака по случаю второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину, которое он сделал 24 февраля 2020 года.

В частности, в заявлении отмечается, что "это вторжение не только ухудшило и без того ужасную ситуацию с правами человека, особенно свободы религии и вероисповедания на временно оккупированных украинских территориях, но и убило религиозных лидеров и сторонников разных конфессий".

Согласно данным, приведенным в заявлении, "за последние два года российские войска убили тридцать украинских священнослужителей и двадцать шесть взяли в плен/заключили в тюрьму и уничтожили или повредили более 600 религиозных объектов.

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Кроме того, в заявлении главы IRFBA подчеркивается несомненная причастность Московского патриархата, который часто называют Российской православной церковью, и ее лидера Кирилла Гундяева "к попыткам легитимизировать российскую агрессию и подорвать суверенитет Украины".

В заявлении также отмечено, что Россия подавляет свободу вероисповедания на временно оккупированных территориях и целью оккупационных властей является принуждение религиозных общин и лидеров к сотрудничеству с российским режимом или наказание несогласных с этим религиозных деятелей.

Рехак заявляет, что "международное сообщество должно быть солидарным с Украиной, устраняя многогранные последствия российской агрессии и привлекая Российскую Федерацию к ответственности за грубые нарушения международного права, включая преступления против человечности и военные преступления".

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Топ комментарии
+3
Шановно Церква коли путін буде преданий анафемі ?
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24.02.2024 17:14
+3
Що з Лаврою? Порами їхніми гебнявими?

Що з українськими храмами, які московити після 17 року загарбали?

Якесь знову відволікання зеленими шахраями..
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24.02.2024 18:03
+3
*попами* гебнявими
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24.02.2024 18:04
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Шановно Церква коли путін буде преданий анафемі ?
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24.02.2024 17:14 Ответить
Воно йому до сраки. Треба забороняти фсбешний пархат і всіх попів під зад копняком в рашку. Але для зе то сваї люді, в лаврі мабуть до цих пір сидять.
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24.02.2024 18:01 Ответить
А ми вже другий рік думаємо що робити з кацапським патріархатом.
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24.02.2024 17:21 Ответить
Нехай відправлять це Папі
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24.02.2024 17:23 Ответить
дивлюсь я на скарги і бобУ пожалуюсь - чому там Патрушев ще не ..... "літає"?

може тому що западло в "храмах" оголосити "анафему" Патрушеву?

або може тому що їх "бох" якраз в "храмі" ВСРФ - там відкрили, я казав шо "будуть жертви"?

ну, або тому шо попи просто бабло косять.неважно які, але бабло це ....
і це правда, хоч що дураки будуть казати - попам = бабло, а дуракам = давай денги, денги давай.

Нема ніякої анафеми "анафеми" Патрушеву? ну так ясно що попи знають шо їх "анафеми" "до спини" агресорам.
просто смішно з крикунів типу - "********** боше" і "помоши боше"(чит. Ст. заповіт), так що той "боше" = якраз підтримує русню, вірунівський той(ватніківський він теж) боше - просто хоче жертв, що й вірунам мало б бути очевидно.
але тут така штука, що тут як електорат - "заЗе", тобто "бошароса"
хочуть більше(жертв). або як інакше це пояснити? дебілізм. а слово "ідіот" то не тут треба запримінювати , а до мудрого трампівського наріду. хоча там зворотнє - якраз агресивно йдуть і підтримують свою бубочку чубатеньку.
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24.02.2024 17:24 Ответить
а шо там Папа Римський? і далі з гундяєм буде в десна цілуватись?
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24.02.2024 17:25 Ответить
Єпіфанія шось не чути ..благоденствуєт видно
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24.02.2024 17:45 Ответить
А зебабуїн сциться навіть заборонити московський фсбешний пархат.
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24.02.2024 17:56 Ответить
Пані Ольга,а як ви уявляєте собі оце-"сциться",і "не сциться"?Церква відокремлена від держави і по Конституції кожен українець має право на своє віросповідання.З Конституцією,як-знову "сциться"?Жиденя не "зісцялося" коли зняло Залужного-а це серйозний крок.І попробуйте знайти вірну відповідь-скільки процентів електорату втратив конкурент на виборах-коли в 2018,в канун виборів,оголосив про Томос?Це затьмарило і пенсійний стаж,і пенсіну реформу,і ціни,буцім через МВФ, на комунальні послуги...
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24.02.2024 22:32 Ответить
Воно то так, але московська церква то тільки завіса, а насправді вороже фсбешне кубло, яке все винюхує та ще й прихожан настроює проти України, за росію. Москоське кубло треба було розігнати рівно 25 лютого 22року і ні днем пізніше, бо рашка вже не сусід, а окупант. От і ваш приклад: Залужний бачте йому заважав аж до жидкого поносу, а фсб під носом зовсім не заважає, нічого вам не муляє? То "сваї люді", чи не так?
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24.02.2024 23:04 Ответить
Що з Лаврою? Порами їхніми гебнявими?

Що з українськими храмами, які московити після 17 року загарбали?

Якесь знову відволікання зеленими шахраями..
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24.02.2024 18:03 Ответить
*попами* гебнявими
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24.02.2024 18:04 Ответить
А у Стефанчука з Корнієнком у ВРУ, так і «заглохли» дії щодо виведення агентів фсб, у рясах масковськага паханату, з України!!
Невже таки завербовані, щоб так, у наглу перед ПАМЯТЮ убитих Українців, саботувати впродовж 2 років просте рішення!! Чемодан вокзал московія…
Табори ГУЛАГУ совдепії, їм совість не крають…
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24.02.2024 18:26 Ответить
Валовий,ваше провокативне питаня вимагає відповіді.Тільки ви спочатку скажіть-скільки загиблих українців-московського патріархату?Чи вони для вас,як для Фаріон "Азов",не українці і не мають право на пам*ять?І тут рішення-не таке й просте...
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24.02.2024 22:36 Ответить
А чого це ви тут змішуєте українців з попами в гебнявих погонах під рясами? Щось ви підозріло захищаєте явних московських попів-агентів. Може ви теж з них?
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24.02.2024 23:11 Ответить
Он, як сруськай мірам під рясою ФСБ, засмерділо у мережі!
Видно, щі з репою, забродили в орків, від правди Українських питань!
Смерть московським окупантам та їх агентам в Україні!!
Слава Захисникам України!! Україна переможе, тримаймося
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25.02.2024 00:11 Ответить
У Криму двоє лисих хамів Кацапових, які били відвідувачів, виявилися військовими на службі. Випили і відсвяткували 23 лютого в кафе. Вони конфліктували з людьми в кафе, їм щось не подобалося, і вони викликали підкріплення з підрозділу «Ведмеді». Озброєні чоловіки в масках увірвалися на балкон закладу, де люди спілкувалися та курили, і почали їх бити. Ось такий "руський мир".
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25.02.2024 12:14 Ответить
 
 