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бизнес (1586) ГБР (2816) Мазепа Игорь (25)

Мазепа: Давление на бизнес продолжается – ГБР изъяло печати, электронные ключи, лицензии компаний, не имеющих никакого отношения к делу

Бізнесмен Ігор Мазепа

Давление на бизнес инвестиционной компании Concorde Capital продолжается.

Об этом сообщил в фейсбуке основатель компании Concorde Capital бизнесмен Игорь Мазепа, передает Цензор.НЕТ.

"В результате противоправных действий следственной группы ГБР и Офиса генерального прокурора по "делу Мазепы" заблокирована деятельность многих предприятий, не имеющих отношения к операциям с так называемой землей дамбы".

В частности, в ходе обысков в офисе Concorde Capital 18 января 2023 года была изъята корпоративная документация, печати, электронные ключи, лицензии и др. многих компаний, в т.ч. ООО "Конкорд Консалтинг", ООО "Конкорд Факторинг", ООО "Солнечное Ремесло", личные документы, телефоны, ноутбуки сотрудников компании и партнеров, которые просто находились в офисе на момент обыска и не имеют никакого отношения к делу.

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Таким образом, существенно усложнены и остановлены некоторые направления деятельности предприятий, к которым у правоохранителей нет никаких официальных претензий. Блокирование этих предприятий таким противоправным способом угрожает убытками и компании, и государству.

В ответ на обращение с требованием о возврате имущества следователи безосновательно отвечают отказом.

Напоминаю, все обыски по делу Мазепы в офисе Concorde Capital 18 января 2024 состоялись без необходимого определения следственного судьи, а по мотивам следователей о "неотложности и необходимости сохранения доказательств" несмотря на то, что следствие длится уже десять лет.

Эти противоправные действия осуществляются, несмотря на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно экономической безопасности и стабильности в период военного положения, которое введено в действие Указом Президента от 23 января 2024 г. № 21/2024.

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Осуществляются, несмотря на просьбы президента Украины, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты, а также пренебрегают публичным обещанием генерального прокурора Костина во время его пресс-конференции от 22 февраля этого года", - заявил Мазепа.

Бізнесмен Ігор Мазепа про тиск на його бізнес
Бізнесмен Ігор Мазепа про тиск на його бізнес

Дело Игоря Мазепы

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС. Установлено, что входили в нее почти 20 человек.

В компании Concorde Capital отвергают обвинения.

Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.

19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.

20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.

23 января апелляционный суд уменьшил Игорю Мазепе размер залога с 349 млн гривен до 21 млн и бизнесмен вышел из-под стражи.
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Топ комментарии
+10
Початок...
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24.02.2024 17:40
+9
зеленський з його офісом чомусь впевнили самих себе, що прикриваючись війною, можуть чинити і з суспільсьвом і з бізнесом по бєспрєдєлу, а от суспільство та бізнес, як частина суспільства, чомусь мають весь цей бєспрєдєл безкінечно терпіти... колись так само хибно думав Чаушеску, у якого за декілька днів до його розстрілу рейтинг був щось біля 90%...
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24.02.2024 17:35
+2
мову вчи чепушило
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24.02.2024 17:33
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Правила форума Совет форумчан
а як можна вилучити електронні ключі ?
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24.02.2024 17:21 Ответить
By ransomware😁
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24.02.2024 17:25 Ответить
То флешки. Для клієнт банку. На два підписи - електронні платіжки, в норм компаніях, перша особа та главбух підписують, застосувавши флешки- електронні ключі.
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24.02.2024 17:39 Ответить
і таких флешок може бути 836 мільйонів, або в хмару загнати.

як вилучити 836 мільйонів флешок ?
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24.02.2024 18:13 Ответить
Та ні. Не може.
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24.02.2024 18:34 Ответить
от з ким, а з Вами спорити не дуду, бо поважаю. Цілком можливо, шо я в цьому питанні не зовсім шарю
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24.02.2024 18:37 Ответить
Можна обійтись Smart ID…
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24.02.2024 19:40 Ответить
перші два слова я зрозумів
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24.02.2024 19:45 Ответить
...

З 7 листопада 2018 року, відповідно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text Закону №2155 , ЕЦП змінили на КЕП (кваліфікований цифровий підпис). Кваліфікований цифровий підпис - це удосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису.
...
Зберігання :
КЕП раніше генерували на звичайних носіях, проте відтепер необхідно зберігати електронний підпис на захищених носіях.
...
Токен - це USB-флешка, яка безпечно зберігає електронні ключі та інформацію про власника. Тобто токен надійно зберігає інформацію про власника електронного підпису та ключів.

Особливості токена:

надійність щодо невилучення особлистого ключа КЕП;

всередині токена здійснюється генерація ключа та всі операції з ним;

ключ знаходиться у єдиному носії та екземплярі, тому його копіювання неможливе;

носій захищений паролем доступу;

під час підписання, документ передається в токен, де всередині нього відбувається обчислення КЕП;

кількість спроб на підбір паролю обмежена - всього 7 разів. Після невдалих спроб токен блокується. Це забезпечує захист від несанкціонованого використання у випадку втрати токена.
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24.02.2024 17:50 Ответить
та нічого не змінили... без будь-якого кепу нині можна підписувати ключами, яку зберігаються на диску компа/ноута...
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24.02.2024 18:11 Ответить
вилучивши компютерний диск
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24.02.2024 18:09 Ответить
ключ можна записати на 836 мільйонів флешок
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24.02.2024 18:11 Ответить
Клістронів не знайшли то позабирали все, що під руки попалось.
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24.02.2024 20:36 Ответить
Investment company with this face? God help Ukraine...
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24.02.2024 17:27 Ответить
Живой пример из книги Cesare Lombrozo 😀
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24.02.2024 18:49 Ответить
Якби він перейменував ТОВ "Сонячне Ремесло" ТОВ "Сан Трейд", все було б зовсім інакше.
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24.02.2024 17:29 Ответить
мову вчи чепушило
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24.02.2024 17:33 Ответить
ти вже вглотнув
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24.02.2024 17:37 Ответить
мазепа звичайний перекуп. нічого не виробляє, на інвестує ні в виробництво, ні в персонал...закунчились зв8язки і потонув... щасти йому на дні...
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24.02.2024 17:32 Ответить
Давайте без "оружия пролетариата", Гоша!
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24.02.2024 18:42 Ответить
вчить мову зіновій та уникайте долі каменського зіновія.... вертайтесь на батьківщину та коментуйте....ні? а в ізгаль в цахвал теж ні?ну тоді заткни пельку
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24.02.2024 19:45 Ответить
Гоша, Гоша... Мова - "2". Історія - "2". "Ізгаль" - "2". "Цахвал" - "2". "Заткни пельку" - "5"!
По-дружньому: не ламайте насиджений диван під час коментарів.
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24.02.2024 22:21 Ответить
зеленський з його офісом чомусь впевнили самих себе, що прикриваючись війною, можуть чинити і з суспільсьвом і з бізнесом по бєспрєдєлу, а от суспільство та бізнес, як частина суспільства, чомусь мають весь цей бєспрєдєл безкінечно терпіти... колись так само хибно думав Чаушеску, у якого за декілька днів до його розстрілу рейтинг був щось біля 90%...
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24.02.2024 17:35 Ответить
Ок..його ж з дружиною розстріляли)) натякаєте на зелену подружню пару?
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24.02.2024 17:43 Ответить
Початок...
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24.02.2024 17:40 Ответить
Сподіваємося незабаром побачити далекоглядну дівчину із плакатом "Зеленського - під суд!". І 73% її підтримають!
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24.02.2024 18:51 Ответить
Хто би як не ставився до Стерненка але він тоді широко висвітлював цю справу і юридично допомагав дівчині та її батькам. Він тоді вже не соромлячись казав, що це тхне узурпацією як в Рашці... Це зараз він став лайтовим сраколизом, зрозуміло чому...
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25.02.2024 07:39 Ответить
кучмівський неофеодалізм ще ніхто не відміняв..(
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24.02.2024 17:52 Ответить
Схоже, Мазепі з його обличчям ліца ввечері у любому генделику бухло безкоштовно продадуть.
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24.02.2024 17:57 Ответить
Відкрийте "лічіко", Скела!
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24.02.2024 18:54 Ответить
Татаров, і на Майданівців, заводив справи!! Йому не звикати…
Попереду у нього, доля Бакая з ДУС, часів Кучми… Піскун може поділитися власними фактами..
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24.02.2024 18:14 Ответить
Гетьманців і Ко працюють над поповненням «бюджету»
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24.02.2024 18:23 Ответить
ДБР працює не попри прохання Херпіду, а за вимогою. І заодно поповнюють власний пенсійний фонд. В екзилі потрібно за щось жити. І Мазепа в кінці кінців викупить майно.
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24.02.2024 19:08 Ответить
Зато не убили
Как Навального
Бубочка велел сжечь родовое поместье
И на этом успокоился
А ,не дай бог, Мазепа станет поддерживать Порошенко
Тогда ему точно кранты
А вот Бубочке - респект
Такую крутую мафиозную структуру выстроил
Аль Капоне буквально!
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24.02.2024 22:02 Ответить
Там тепер а ні до Київського моря, а ні до каналу не дістатися.... Але чому НАВІ не чіпають? Не думаю, що співпадіння(
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25.02.2024 00:02 Ответить
довление на бизенес. палитические рипресси. караул ааааа
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25.02.2024 02:03 Ответить
 
 