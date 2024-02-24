Мазепа: Давление на бизнес продолжается – ГБР изъяло печати, электронные ключи, лицензии компаний, не имеющих никакого отношения к делу
Давление на бизнес инвестиционной компании Concorde Capital продолжается.
Об этом сообщил в фейсбуке основатель компании Concorde Capital бизнесмен Игорь Мазепа, передает Цензор.НЕТ.
"В результате противоправных действий следственной группы ГБР и Офиса генерального прокурора по "делу Мазепы" заблокирована деятельность многих предприятий, не имеющих отношения к операциям с так называемой землей дамбы".
В частности, в ходе обысков в офисе Concorde Capital 18 января 2023 года была изъята корпоративная документация, печати, электронные ключи, лицензии и др. многих компаний, в т.ч. ООО "Конкорд Консалтинг", ООО "Конкорд Факторинг", ООО "Солнечное Ремесло", личные документы, телефоны, ноутбуки сотрудников компании и партнеров, которые просто находились в офисе на момент обыска и не имеют никакого отношения к делу.
Таким образом, существенно усложнены и остановлены некоторые направления деятельности предприятий, к которым у правоохранителей нет никаких официальных претензий. Блокирование этих предприятий таким противоправным способом угрожает убытками и компании, и государству.
В ответ на обращение с требованием о возврате имущества следователи безосновательно отвечают отказом.
Напоминаю, все обыски по делу Мазепы в офисе Concorde Capital 18 января 2024 состоялись без необходимого определения следственного судьи, а по мотивам следователей о "неотложности и необходимости сохранения доказательств" несмотря на то, что следствие длится уже десять лет.
Эти противоправные действия осуществляются, несмотря на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно экономической безопасности и стабильности в период военного положения, которое введено в действие Указом Президента от 23 января 2024 г. № 21/2024.
Осуществляются, несмотря на просьбы президента Украины, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты, а также пренебрегают публичным обещанием генерального прокурора Костина во время его пресс-конференции от 22 февраля этого года", - заявил Мазепа.
Дело Игоря Мазепы
Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.
Впоследствии правоохранители сообщили, что Мазепа подозревается в создании преступной организации и завладении 7 га земли возле Киевской ГЭС. Установлено, что входили в нее почти 20 человек.
В компании Concorde Capital отвергают обвинения.
Игорь Мазепа заявил, что не понимает оснований своего задержания, ведь решение о выделении земельных участков лично он не принимал.
19 января Печерский райсуд Киева избрал директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения - содержания под стражей до 27 февраля с возможностью внесения 349 миллионов гривен залога.
20 января заключен под стражу с альтернативой внесения залога в размере 44 миллионов гривен Юрий Мазепа, брат ранее арестованного бизнесмена Игоря Мазепы.
23 января апелляционный суд уменьшил Игорю Мазепе размер залога с 349 млн гривен до 21 млн и бизнесмен вышел из-под стражи.
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З 7 листопада 2018 року, відповідно https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text Закону №2155 , ЕЦП змінили на КЕП (кваліфікований цифровий підпис). Кваліфікований цифровий підпис - це удосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису.
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Зберігання :
КЕП раніше генерували на звичайних носіях, проте відтепер необхідно зберігати електронний підпис на захищених носіях.
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Токен - це USB-флешка, яка безпечно зберігає електронні ключі та інформацію про власника. Тобто токен надійно зберігає інформацію про власника електронного підпису та ключів.
Особливості токена:
надійність щодо невилучення особлистого ключа КЕП;
всередині токена здійснюється генерація ключа та всі операції з ним;
ключ знаходиться у єдиному носії та екземплярі, тому його копіювання неможливе;
носій захищений паролем доступу;
під час підписання, документ передається в токен, де всередині нього відбувається обчислення КЕП;
кількість спроб на підбір паролю обмежена - всього 7 разів. Після невдалих спроб токен блокується. Це забезпечує захист від несанкціонованого використання у випадку втрати токена.
По-дружньому: не ламайте насиджений диван під час коментарів.
Попереду у нього, доля Бакая з ДУС, часів Кучми… Піскун може поділитися власними фактами..
Как Навального
Бубочка велел сжечь родовое поместье
И на этом успокоился
А ,не дай бог, Мазепа станет поддерживать Порошенко
Тогда ему точно кранты
А вот Бубочке - респект
Такую крутую мафиозную структуру выстроил
Аль Капоне буквально!