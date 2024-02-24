Кулеба: ЕС планирует до конца марта отправить в Украину около 170 тысяч снарядов

Европейский Союз до конца марта планирует поставить в Украину около 170 тысяч артиллерийских снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов снабжения.

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютным приоритетом сейчас являются артиллерийские снаряды. До конца марта ЕС планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок", - отметил глава МИД.

Читайте также: Британия выделит около $310 млн для предоставления пакета боеприпасов Украине

Он сообщил, что во время сегодняшнего разговора Боррель подтвердил полную солидарность ЕС с Украиной.

"ЕС принял исторические решения о предоставлении оружия Украине, введении санкций против России, начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержке Формулы мира президента Зеленского. Многие решения еще впереди, и мы работаем вместе, чтобы обеспечить их быстрое принятие", - подчеркнул Кулеба.