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Кулеба: ЕС планирует до конца марта отправить в Украину около 170 тысяч снарядов

Снаряди

Европейский Союз до конца марта планирует поставить в Украину около 170 тысяч артиллерийских снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов снабжения.

Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, передает Цензор.НЕТ.

"Абсолютным приоритетом сейчас являются артиллерийские снаряды. До конца марта ЕС планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок", - отметил глава МИД.

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Он сообщил, что во время сегодняшнего разговора Боррель подтвердил полную солидарность ЕС с Украиной.

"ЕС принял исторические решения о предоставлении оружия Украине, введении санкций против России, начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержке Формулы мира президента Зеленского. Многие решения еще впереди, и мы работаем вместе, чтобы обеспечить их быстрое принятие", - подчеркнул Кулеба.

Дмитро Кулеба про поставки снарядів Україні від ЄС
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Топ комментарии
+7
Що таке майбутнє?
Це час, у якому абсолютно усього - ну просто завались!
)))
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24.02.2024 17:59
+4
ключове слово...ПЛАНУЄ
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24.02.2024 18:13
+3
Тіко біда: куди ми це все складатимемо???
)))
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24.02.2024 18:01
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Що таке майбутнє?
Це час, у якому абсолютно усього - ну просто завались!
)))
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24.02.2024 17:59 Ответить
Тіко біда: куди ми це все складатимемо???
)))
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24.02.2024 18:01 Ответить
На землі болотні. Через запуск.
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24.02.2024 18:06 Ответить
Звісно ж, на голови окупантів.
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24.02.2024 19:37 Ответить
Це добре , але цього мало.
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24.02.2024 18:05 Ответить
ключове слово...ПЛАНУЄ
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24.02.2024 18:13 Ответить
На 2 тижні вистачить? 🤔
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24.02.2024 18:07 Ответить
Скоріше, на місяць в режимі економії. І це буде в 2 рази більше, ніж вистрілюють зараз
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24.02.2024 18:24 Ответить
А де міліон?
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24.02.2024 18:08 Ответить
Заїбав майбутній час... Може в керівництві держави пора поміняти філологів?
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24.02.2024 18:15 Ответить
А де міліард дерев? Де міліон смартфонів Є-бабушка? Де податкова няня? Зелені під-ри де воно все?
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24.02.2024 18:21 Ответить
Раніше обіцяли мільйон, а тепер лише 170 тис.
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24.02.2024 18:23 Ответить
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24.02.2024 18:25 Ответить
а китай кацапам уже 1,5 мільйона снарядів через кндр передав.отака зовнішня політика преЗЕдента.
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24.02.2024 18:48 Ответить
Ну так якби і ф-16 мали бути на початку весни, ще тиждень ііііі 🤦🤦🤦
Коли ці 160 000 снарядів будуть доставлені, тоді і звітуйте.
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24.02.2024 18:59 Ответить
кулеба....ти чмоня їдь в Польшу вирішуй проблему з зерном Варевського та Хомутинника .. а тут і без твоїх сопель обійдуться
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24.02.2024 19:29 Ответить
Це нормально,що під час війни заради дешевого піару, ці бездарі молотять язиками... З зебільною порхатістю противнику і розвідка не потрібна...
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24.02.2024 19:32 Ответить
Харьошій у вас план, таваріщь ЄеС. Но вот карєя дайот луччій
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24.02.2024 20:13 Ответить
Після "виборів" путлера відправите снаряди.
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24.02.2024 22:55 Ответить
норм. зради нема.
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25.02.2024 01:59 Ответить
 
 