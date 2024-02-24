Кулеба: ЕС планирует до конца марта отправить в Украину около 170 тысяч снарядов
Европейский Союз до конца марта планирует поставить в Украину около 170 тысяч артиллерийских снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов снабжения.
Об этом сообщил в соцсети Х министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, передает Цензор.НЕТ.
"Абсолютным приоритетом сейчас являются артиллерийские снаряды. До конца марта ЕС планирует поставить в Украину почти 170 тысяч снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок", - отметил глава МИД.
Он сообщил, что во время сегодняшнего разговора Боррель подтвердил полную солидарность ЕС с Украиной.
"ЕС принял исторические решения о предоставлении оружия Украине, введении санкций против России, начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержке Формулы мира президента Зеленского. Многие решения еще впереди, и мы работаем вместе, чтобы обеспечить их быстрое принятие", - подчеркнул Кулеба.
Пожалуйста, подождите...
Це час, у якому абсолютно усього - ну просто завались!
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Коли ці 160 000 снарядів будуть доставлені, тоді і звітуйте.