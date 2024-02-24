Главреду Цензор.НЕТ Бутусову второй год подряд отказывают в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского: "Значит снова будут делать показуху"

Офис Президента отказал в аккредитации на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Президент Зеленский снова испугался приглашать меня на пресс-конференцию. Офис снова не нашел места. Значит, снова будут делать показуху, где многие вопросы будут постановочными от карманных медиа и телеграм-каналов офиса. Отвечать за ложь Зеленский боится, боится вопросов сдачи юга Украины, отсутствия подготовки к войне, отсутствия стратегических решений сейчас. Снова будет делать шоу, чтобы отвлечь внимание общества пиаром от реальных проблем", - написал журналист.

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Офіс Президента відмовив головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову в акредитації на пресконференцію

Напомним, в 2023 году Бутусову также отказали в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского.