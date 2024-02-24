РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11131 посетитель онлайн
Новости Война
8 961 100
Зеленский (19029) оружие (10028)

Зеленский: Украина не будет применять оружие партнеров на территориях других государств

ATACMS

Украина никогда не будет использовать оружие партнеров на территориях других государств, только на украинских временно оккупированных.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается сбития А-50 и других самолетов наших врагов – это в любом случае результат союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а по некоторым направлениям невозможно защищать свое государство", – отметил Зеленский.

Читайте также: Украина обновила ОПК и выходит на новый уровень производства оружия, - Зеленский

Он поблагодарил украинских воинов за эффективную работу по уничтожению вражеской техники, а партнеров - за поддержку Украины в борьбе с агрессией России.

"Я обобщенно отвечу: если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины – применяем наше оружие, если по другим направлениям – применяем украинское оружие. Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории", – добавил президент Украины.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+54
Порадував орків, - а то вони були трохи на ізмєні після заяви Столтенберга...
показать весь комментарий
24.02.2024 19:04
+33
Йолоп, ніби в тебе щось своє є
показать весь комментарий
24.02.2024 19:04
+25
Тоді з іншим президентом будемо гатити туди, куди буде треба для зупинки агресії.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Порадував орків, - а то вони були трохи на ізмєні після заяви Столтенберга...
показать весь комментарий
24.02.2024 19:04 Ответить
А він у Залужного питав ?!
показать весь комментарий
24.02.2024 19:12 Ответить
серьозно? ти з якої печери виліз? Залужний ЗВІЛЬНЕНИЙ,в сраці буба усіх бачила.
показать весь комментарий
24.02.2024 20:15 Ответить
Ти, ЗЕстерео у тебе в опозиції в парламенті ПАТІРОТИ! ВОЇНИ АТО в тому числі ! А в менеджреха Єрмака команда КРЕМЛІВСЬКОЇ ПР - йди на 20 травня без ОПУ а з коаліцією єдності справжньою. Інакше тобі здець
показать весь комментарий
24.02.2024 19:32 Ответить
Йолоп, ніби в тебе щось своє є
показать весь комментарий
24.02.2024 19:04 Ответить
Останнім часом під прапором Нідерландів боти пишуть всяку маячню.

Чому так?
показать весь комментарий
24.02.2024 19:08 Ответить
Обходьте лайно й не реагуйте-вся суть його існування у тім аби в нього хтось вступив!
показать весь комментарий
24.02.2024 19:23 Ответить
Тому шо нідерландський, американський, британський та сінгапурські сервера безкоштовні.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:32 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2024 01:30 Ответить
После недавних событий ради Ьога не ставьте Исраиль в пример. Исраиль и его правительство конкретно обосрались. Если не сказать большего (я имею ввиду, измена). Я уже молчу что несмотря на все доказательства что к нападению на Исраиль причастет Московский режим, правительство Исраиля продолжает сотрудничать с ****** и лоббирует запрет на поставки Западом оружия Украине
показать весь комментарий
24.02.2024 19:15 Ответить
Нам все одно де вбивати кацапів-окупантів - на "СВО" чи на "війні". У нас оголошено "військовий стан" який оголошується де факто під час війни. Нам допомагають як країні що змушена вести оборонну війну проти загарбників з **********. Якщо вам так стане легше здихати в Україні, то вважайте що у нас теж "СВО" зі знищення кацапні. А так все мирно і затишно. Особливо в пакетах для кацапських мобіків.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:18 Ответить
а ты азартен, Парамоша )))
показать весь комментарий
24.02.2024 19:59 Ответить
чувак, извини, но приколы над тобой-дегенератом кацапским, не могут длиться вечно.

адью, амиго
показать весь комментарий
24.02.2024 19:18 Ответить
Рано радуетесь , как говорится пути господни неисповедимы .
показать весь комментарий
24.02.2024 19:18 Ответить
ото кожного разу, як ви всі пишете про мої путі, так і хочеться сказати, шо я і сам тих путєй не знаю.

Як завтра прокинусь, такі і путя вам дам.
показать весь комментарий
24.02.2024 20:01 Ответить
Не потрібно налаштовувати нарід, що в чомусь винні ЕС і НАТО. Їм велика подяка за рідтримку в самі скрутні части для України. * мільйонів громадян з дітьми з однією чи декількома сумками виїхали до ЕС і там живуть два роки, хто бажає, той працює, а хто ні, живе на пособія країн ЕС. А за забезпечення ЗСУ, нацгвардії, СБУ, поліції, тероборони зброєю і ************ мав займатися Верховний Головнокомандувач. Але він або по дурості, або навмисне всі гроші закатав в асфальт в той час, коли в державі війна і ворог прийшов нас знищити. Повторюю нас, не його, бо в нього декілька паспортів і вілли по всьому світу.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:21 Ответить
Дуболом, своїми тупими висерами ти хочеш всіх переконати, що куйло - святий? А винен в усьому блазень, який ледь не силою примусив куйла напасти?
показать весь комментарий
24.02.2024 20:53 Ответить
пуйло винне , що прийшов в Україну, блазень, що відкрив йому двері.
показать весь комментарий
24.02.2024 22:36 Ответить
А в Ізраїлі хто відкривав? А в інших країнах, де була війна? Ідіот, той, хто приходить з війною, відкриває двері сам. З ноги. І похрін йому, хто там хазяїн.
показать весь комментарий
24.02.2024 23:07 Ответить
Ізраїль не попереджали 8 місяців всі розвідки світу про напад, як зелену падлу.
показать весь комментарий
24.02.2024 23:59 Ответить
попереджали. И они их проигнорировали. Это везде писали
показать весь комментарий
25.02.2024 01:31 Ответить
Де "везде", що ти мелеш кацапоязичний ?
показать весь комментарий
25.02.2024 10:57 Ответить
тебе гугл забанив, мурло?
показать весь комментарий
25.02.2024 19:37 Ответить
Подоляцький дуполизе, де я тут виправдовую пуйла? Пуйло це потвора, яка прийшла знищувати всю Україну. А прийшла вона сюди, бо Херпіду не займався обороною, а будував дороги, а зараз свої PRойоби перекладає на ЄС і НАТО.
показать весь комментарий
26.02.2024 21:35 Ответить
А хто займався, довбню? І куди вона поділась? Невже блазень так легко знищив всі потужні лінії оборони? Чи вони, як і все інше, були лише на папері?
показать весь комментарий
26.02.2024 21:40 Ответить
Война - путь обмана. Всё может быть.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:08 Ответить
"Ворог іде туди, де програє вчитель і священник", - стверджував Отто фон Бісмарк.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:08 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2024 19:08 Ответить
думав? ви йому лестите...
показать весь комментарий
24.02.2024 20:16 Ответить
Тоді з іншим президентом будемо гатити туди, куди буде треба для зупинки агресії.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:08 Ответить
Ага, тоді в нас заберуть зброю, і будемо знову біля розбитого корита, як при інших президентах...
показать весь комментарий
24.02.2024 19:22 Ответить
Застосування завжди попередньо узгоджується.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:56 Ответить
Так а Вовчіку вже залишилось не довго..... хіба що знову порушить Конституцію України. :/
показать весь комментарий
24.02.2024 20:22 Ответить
Тоді навіщо нам та зброя? якщо промахнемось, Зеля буде вибачення просити і у Пуйла, і у тих, хто дав цю зброю
показать весь комментарий
24.02.2024 19:10 Ответить
Типо мы будем на цепи, как тот пес в мультике *Том и Джерри*, когда кот отмерял длину цепи на котором сидит собака отчертил линию безопасности и начал безнаказанно пи*дить собаку по морде?
показать весь комментарий
24.02.2024 19:10 Ответить
росія - не "інша держава", це лютий ворог, в боротьбі з ним всі засоби згодяться
показать весь комментарий
24.02.2024 19:13 Ответить
А вы не знали, что F-16 и АТАКАМС это Украинское оружие (это подарок значить это уже наше)
показать весь комментарий
24.02.2024 19:13 Ответить
То воно так хоче перемоги для України?!!!! Іди вже на*єр зараза зелена. Щоб тебе *урва чорти вхопили!!!
показать весь комментарий
24.02.2024 19:13 Ответить
Партнери сцяться? -- тримають нас на короткому повідку
показать весь комментарий
24.02.2024 19:14 Ответить
Столтенберг зовсім недавно заявив, що Україна має повне право знищувати воєнні обʼєкти на раші. Це вже ініціатива зеленого жабокряка.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:42 Ответить
Зрозуміло , змін на краще не передбачається . З такими " партнерами " війна буде йти довго , дуже довго і безрезультатно .
показать весь комментарий
24.02.2024 19:15 Ответить
Знаете, как мне рассказывал один биржевой брокер, война- ето время возможностей. Одни погибают и теряют все, а другие получают шанс за бесценок все скупить чтобы на новом пике роста мировой економики продать купленное за бесценок и заработать миллиарды. Вы думаете зря война началась в 2022 году? А именно в 2021-2022 году закончился цикл роста мировой економики. Большие дяди играющие на биржах на миллиарды долларов, специально подтолкнули мир на край пропасти чтобы все обосрались и начали продавать все за бесценок. Или вы думаете что год назад нефть которая продавалась на биржах по -30$ ето случайность? Ето было тупо уничтожение конкурентов и биржевых брокеров торгующих с *плечом*, а не какой то заговор против росийского режима.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:32 Ответить
А бідна Росія повелась на це все.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:42 Ответить
А вы думаете Рашка является отдельным звеном? Не задумывались почему ***** перед началом войны обьездил и Китай и ОАЭ и тд? Рашка была только спусковым крючком. А обстановкой управляют те кто не дает нам оружие и затягивает войну. Потому что они на етом зарабатывают бабло. Или вы по наивности думаете что наивности думаете что больше всех зарабатывает тот кто качает нефть или выращивает зерно? Я вас разочарую. Больше всех зарабатывают те кто играет на биржах и тот кто имеет рычаги влиять на ситуацию.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:53 Ответить
ви забули ще щось про рептілойдів додати
не шукайте злого умислу у тому що можно пояснити дурістю
***** найтупішій дурень у світі
показать весь комментарий
25.02.2024 07:07 Ответить
А именно в 2021-2022 году закончился цикл роста мировой економики.

Какого, в пи*ду роста, от ковида еле очухалась.
показать весь комментарий
24.02.2024 20:50 Ответить
Тут більше питань до партнерів, чим до Зеленського. Вони там, взагаглі, усвідомлюють, що таке війна? Думаю, що ні.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:15 Ответить
Тобто Янетряпка свідомо не буде нищити підараху західною зброєю, навіть якщо дозволять, бо потім туди доведеться тікати.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:17 Ответить
Так. Цей виродок випереджає події: навіть, якщо претензій не буде, він уже пообіцяв не застосовувати проти своїх московських кураторів.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:29 Ответить
Я не здивуюсь коли західні партнери дозволять лупити по рашці, а ЗЄшобло буде переконувати що не треба, бо «оніжєбратья».
показать весь комментарий
24.02.2024 19:45 Ответить
Знову хоче заглянути *уйлу в очко
показать весь комментарий
24.02.2024 19:54 Ответить
Британія ніби уже дозволила,використовувати її зброю по підорам,а тут буба як чорт з табакерки...
показать весь комментарий
24.02.2024 20:17 Ответить
Похоже это сказано в надежде, что Путину станет стыдно и он тоже будет бомбить только свою территорию.😎
показать весь комментарий
24.02.2024 19:18 Ответить
пусть партнеры дают С200 , ну очень эффективная ракета
показать весь комментарий
24.02.2024 19:20 Ответить
так тонко ща аж товсто
показать весь комментарий
25.02.2024 07:11 Ответить
Зе - резидент рф, виконує всі накази рф: знищив командування армії (після зміни командувача система налагоджується тижнями), зробив все можливе від нього для припинення поставок зброї від Америки та посваритися з європейскькими союзниками (заборона опозиційним політикам виїзду за кордон, неконституційна діяльність єрмака аки вищої особи у владі…).

Поки "президент України" - маріонетка рф ( або регента єрмака): дуже тяжко очікувати перемогу України
показать весь комментарий
24.02.2024 19:20 Ответить
сбил А-50 тоже он ?
показать весь комментарий
24.02.2024 19:22 Ответить
показать весь комментарий
24.02.2024 19:23 Ответить
https://t.me/voynareal/84461 💥В т.о. Донецьку бавовна відвідала ресторан, де відпочивали, явно не шахтарі після зміни
показать весь комментарий
24.02.2024 19:21 Ответить
Ермак міцно тримає за шию що і пікнути не може
показать весь комментарий
24.02.2024 19:26 Ответить
Яких "інших держав" в множині? У нас один ворог - *********!
показать весь комментарий
24.02.2024 19:26 Ответить
бульбастан , Іран , Північна Корея .
показать весь комментарий
24.02.2024 20:43 Ответить
Яке ж кончене.
А склади, пускові, впк заводи камінцями закидати будемо?
показать весь комментарий
24.02.2024 19:27 Ответить
Тому і Сирського призначив?(((
показать весь комментарий
24.02.2024 19:29 Ответить
Зупиніть його - хто небуть, більшість сказаного ним сьогодні це шкода для України, і її захисників....
показать весь комментарий
24.02.2024 19:35 Ответить
На жаль, це одна з умов партнерів що до надання нам західної зброї.
показать весь комментарий
24.02.2024 19:44 Ответить
Та сказали ж що Україна може на свій розсуд застосовувати зброю. В тому числі і по військових цілях в орді.
показать весь комментарий
24.02.2024 21:26 Ответить
Свою зброю. Не їхню.
показать весь комментарий
24.02.2024 21:28 Ответить
"Але загалом це збройна агресія РФ проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством, Україна має право на самооборону і воно включає завдавання ударів по законних військових цілях - російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право", - додав генсек НАТО
показать весь комментарий
24.02.2024 21:43 Ответить
Ніби так, маєм право. Але їхня зброя - їхні умови.
показать весь комментарий
24.02.2024 21:45 Ответить
Ви маєте право мати свою особисту точку зору, якою б вона не була.
показать весь комментарий
24.02.2024 21:57 Ответить
Нахрена такое говорить?
показать весь комментарий
24.02.2024 19:45 Ответить
Хотілося б побачити тебе і твоїх дітей на 0-лі...
показать весь комментарий
24.02.2024 19:47 Ответить
та хай ті факінґ-партньори вже хоч шось дадуть.. і швиденько, бо ше ж тра' через польську блокаду те шось доставити.
показать весь комментарий
24.02.2024 20:01 Ответить
Який сором...
показать весь комментарий
24.02.2024 20:02 Ответить
ублюдочні вимоги, особливо з урахуванням того, що агресія проти України здійснюється з території інших держав. Навіть польща долучилась до тих атак, транзитом пропускаючи кацапські ракети по Україні своєю територією
показать весь комментарий
24.02.2024 20:04 Ответить
расiя це не держава. по ній можна херачить всім чим можливо
показать весь комментарий
24.02.2024 20:12 Ответить
ну ну,у "недержави" все ще є ядерка,казочки про те що вона уся ржава то на телелохотрон
показать весь комментарий
24.02.2024 20:22 Ответить
******.
показать весь комментарий
24.02.2024 20:15 Ответить
Тю. Ну ти і дебіл. Замість того, щоб лобіювати зняття придурошних вимог союзників, ти граєш на руку *****.
показать весь комментарий
24.02.2024 20:20 Ответить
Шавка *****.
Підле, дурне і нікчемне.
Вибор баранів.
показать весь комментарий
24.02.2024 20:21 Ответить
Глупое заявление, как раз по Москве и подмосковным дачам (даже не важно куда и в кого попадет, там нет безвинных) и всем военным, стратегическим и экономическим объектам паРашки в первую очередь нужно бить! Западные политики вообще трусы и всего бояться, дело даже не в этих глупых обещаниях, быстрее все равно не дадут!
показать весь комментарий
24.02.2024 20:26 Ответить
У даному разі це позиція Зе, а не западних палітікав.
показать весь комментарий
24.02.2024 20:34 Ответить
Тупий ішак
показать весь комментарий
24.02.2024 20:30 Ответить
Це що за війна така? Тобто в одного боксера рука прив'язана до тулупа? 😡
показать весь комментарий
24.02.2024 20:38 Ответить
Знову підар квартальний наляпав язиком. Хто його тягнув, *****....
показать весь комментарий
24.02.2024 21:22 Ответить
Шоооо, ти шоо...., це наша надія ****** по рашці... Бо У нас немає, чим нашим влупити.. А бити по рашкі треба...багато,..
та на щоденній основі
показать весь комментарий
24.02.2024 22:23 Ответить
Главное что бы ***** не волновался.
показать весь комментарий
24.02.2024 22:29 Ответить
Стан війни внесе корективи чи можна херачити по рашистам.
показать весь комментарий
24.02.2024 22:53 Ответить
дивна заява...
показать весь комментарий
25.02.2024 01:36 Ответить
КСТАТИ !!! А ПРИДНЕСТРОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА НЕПРИЗНАННАЯ И НЕ ГОСУДАРСТВО !!! ЗАГРУЖАЙТЕ ЯДЕР !)
показать весь комментарий
25.02.2024 02:48 Ответить
А що пане Зеленський, з вас хто-небуть з партнерів цього вимагав?
Ну, окрім ваших оманських дружбанів.
показать весь комментарий
25.02.2024 05:49 Ответить
 
 