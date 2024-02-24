Зеленский: Украина не будет применять оружие партнеров на территориях других государств
Украина никогда не будет использовать оружие партнеров на территориях других государств, только на украинских временно оккупированных.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Что касается сбития А-50 и других самолетов наших врагов – это в любом случае результат союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а по некоторым направлениям невозможно защищать свое государство", – отметил Зеленский.
Он поблагодарил украинских воинов за эффективную работу по уничтожению вражеской техники, а партнеров - за поддержку Украины в борьбе с агрессией России.
"Я обобщенно отвечу: если этот самолет работает над временно оккупированной территорией Украины – применяем наше оружие, если по другим направлениям – применяем украинское оружие. Украина не имеет возможности, не имеет права и никогда не будет применять оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории", – добавил президент Украины.
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Чому так?
адью, амиго
Як завтра прокинусь, такі і путя вам дам.
не шукайте злого умислу у тому що можно пояснити дурістю
***** найтупішій дурень у світі
Какого, в пи*ду роста, от ковида еле очухалась.
Поки "президент України" - маріонетка рф ( або регента єрмака): дуже тяжко очікувати перемогу України
А склади, пускові, впк заводи камінцями закидати будемо?
Підле, дурне і нікчемне.
Вибор баранів.
та на щоденній основі
Ну, окрім ваших оманських дружбанів.