ВСУ в течение 24 февраля отразили вражеские атаки на 6 направлениях, под Марьинкой отражены 23 штурма, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 24 февраля 2024 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются семьсот тридцать первые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 69 боевых столкновений.

Всего враг нанес 7 ракетных и 54 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Искрисковщина, Волфино, Поповка, Павловка Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечье, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Серебрянка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Нью-Йорк и Дилиевка Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области. Противник нанес авиационныех удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новоселовка Первая, Бердичи, Семеновка, Новобахмутовка, Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Очеретино, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где враг 23 раза пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

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На Новопавловском направлении нашими воинами отражена 1 атака противника в районе южнее Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника в районе с. Работино Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районе населенных пунктов Мала Токмачка и с. Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Красное, Работино, Малые Щербаки Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новотягинка, Тягинка, Крынки, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесен удар по 1 радиолокационной станции противника".

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