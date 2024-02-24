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Бутусов Юрий (4248)

Вторая годовщина большого вторжения: что произошло и что будет дальше? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире будет обсуждать ситуацию, которая сложилась на день второй годовщины большого вторжения РФ, и то, что может быть дальше.

Трансляцию эфира смотрите на Цензор.НЕТ.

Читайте также: Главреду Цензор.НЕТ Бутусову второй год подряд отказывают в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского: "Значит снова будут делать показуху"
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Топ комментарии
+17
Буде чергова вистава блазнів замість реальних дій для захисту країни.

Дежавю 2021-2022.
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24.02.2024 21:38
+12
пока не летить, ми летимо , під мудрим керівництвом ze -лідора
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24.02.2024 21:20
+12
роZія і зараз мобілізує, навчає та зосереджує величезну кількість озброєних рашистів по всій лінії фронту і біля кордонів України.
Чи буде кому рятувати Україну зараз, коли опешні кроти прибрали з армії тих, хто зупинив армаду ху@ла в лютому 2022 ?

ЛУЦЕНКО: дані розвідки ПІДТВЕРДЖУЮТЬ - рф готує НЕБАЧЕНИЙ наступ!
Без Залужного стало ГІРШЕ.

https://www.youtube.com/watch?v=ov1uNi3ER0w

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24.02.2024 21:37
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Є неперевірена інфа, що Гундяй вже у Кабзона.
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24.02.2024 21:05 Ответить
Будемо святкувати?
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24.02.2024 21:07 Ответить
А стефанчук з ВРУ, ще й досі підписи збирають щодо захисту агентів ФСБ в московських рясах від гундяєва в Україні!!
Мабуть, він у монахи мацковськага паханату пострижеться, скоро…
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24.02.2024 21:18 Ответить
Йому (стефанчуку) давно вже пора в скит на хліб і воду.
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24.02.2024 22:46 Ответить
Є перевірена інформація що на сьогодні всьо - Роботіно, Ласточкіне і Сєвєрне. Святкуємо всьо гундяя...
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24.02.2024 21:21 Ответить
Ну-ну 😁
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24.02.2024 21:25 Ответить
Звідки?
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24.02.2024 21:45 Ответить
гундяй здох, і кадиров, і путін здох від раку.

одні двійники, останні дні росії витягують, ще трошки і все рухне на параші.
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24.02.2024 22:09 Ответить
А гєрасімов де?
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24.02.2024 22:37 Ответить
теж здох
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25.02.2024 09:27 Ответить
Знову здорово. Яке ще велике вторгнення??

Хробаки мокшанські налізли. Хоч би вже повиздихали.
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24.02.2024 21:06 Ответить
Було недавно проведено дослідження економістами, що російська держава настільки сильно налаштувалася на війну, що вже не може зупинитися (ні виграти, ні перестати воювати), бо в неї полетить в прірву економіка. А може тільки воювати як зараз щоб не впасти в економіці.
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24.02.2024 21:07 Ответить
https://theconversation.com/russias-economy-is-now-completely-driven-by-the-war-in-ukraine-it-cannot-afford-to-lose-but-nor-can-it-afford-to-win-221333
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24.02.2024 21:10 Ответить
Воювати проти країн НАТО, одночасно продаючі їм нафту, скраплений газ, чорні/цвітні/рідкоземельні метали, рибу та хліб?
Чому ж тоді сором'язливо опускають питання хто саме фінансує рашистів та їх війни?
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24.02.2024 22:04 Ответить
Отож бо - ДумайТЕ.
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24.02.2024 21:10 Ответить
Ванг Уй.
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24.02.2024 21:18 Ответить
Шо далі? -- глуха оборона - бо дефіцит зброі і 2025 коли Європа розкочегариться - витіснятирашку - може вже и літаки появляться
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24.02.2024 21:19 Ответить
Також військам потрібно підприємства росіян атакувати щоб пришвидшити процес війни
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24.02.2024 21:22 Ответить
Ну - це и не обговорюється - було б чим
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24.02.2024 21:24 Ответить
пока не летить, ми летимо , під мудрим керівництвом ze -лідора
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24.02.2024 21:20 Ответить
В кінці президентського строку зеленського на роковини Великого ********, нарешті, анонсували чесну розмову. Дійсно це було б щось особливе - чесна розмова після п'яти років тотальної брехні. Але це анонс від зеленських.
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24.02.2024 21:37 Ответить
Буде чергова вистава блазнів замість реальних дій для захисту країни.

Дежавю 2021-2022.
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24.02.2024 21:38 Ответить
Не можлива чесна розмова без чесних журналістів, швидше це буде вистава де влада поговорить сама з собою
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24.02.2024 22:57 Ответить
роZія і зараз мобілізує, навчає та зосереджує величезну кількість озброєних рашистів по всій лінії фронту і біля кордонів України.
Чи буде кому рятувати Україну зараз, коли опешні кроти прибрали з армії тих, хто зупинив армаду ху@ла в лютому 2022 ?

ЛУЦЕНКО: дані розвідки ПІДТВЕРДЖУЮТЬ - рф готує НЕБАЧЕНИЙ наступ!
Без Залужного стало ГІРШЕ.

https://www.youtube.com/watch?v=ov1uNi3ER0w

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24.02.2024 21:37 Ответить
У цьому році вже були небачені наступи на Харків, на Суми. Перед тим небачений наступ на Запоріжжня.
У 2023 8 небачених наступів на Київ, 3 - на Львів, і 4 небачених десанта на Одесу...
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24.02.2024 21:49 Ответить
А ще були - небачені відступи . З під Харкова і Херсону .
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24.02.2024 21:56 Ответить
То було при Залужному.
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24.02.2024 21:57 Ответить
що сталось і що буде далі?

Нарешті дізнаємось! Вра!
Бо нічого навколо себе не бачимо, не чуємо, голови не маємо.

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24.02.2024 21:52 Ответить
Юрий, вряд ли у Вас есть время читать здесь комменты, даже под Вашими личными материалами. Тем не менее повторяю в очередной раз то, что здесь уже выкладывал.
1) Украина- парламентско-президентская республика (а не наоборот). Срок полномочий ВР истёк ещё в 2023 г. 2) Выборы ВР согласно Конституции в период военного положения не проводятся. 3) Конституция Украины обхезана зелёным чмом и его парашным агентом Дерьмаком. 4) Фактически при полном бездействии ВР и невозможности (при военном положении) её переизбрать в Украине по факту существует диктатура Ху#ла+Дерьмака, которая заканчивается 20 мая при любых раскладах. 5) При таком положении дел Народ Украины ОБЯЗАН взять власть в свои руки путём вооружённого восстания против парашно-дерьмаковской диктатуры. 6) По результатам восстания проводятся выборы в ВР, которая восстанавливает действие Конституции Украины независимо от военного положения. 7) По результатам п. 6) проводятся президентские выборы, до которых Боневтик не доживает, или Втикает и доживает на Рублёвке (или у мамы Риммы, или в купленном им имении Геббельса под Берлином, или в своей хате в крымняше, Италии,... и т.п. варианты). Как-то так.
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24.02.2024 21:55 Ответить
А что бы ты сейчас сделал или изменил?
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24.02.2024 22:00 Ответить
Участвовал бы в этом вооруженном восстании как уже участвовал в 2-х Майданах.
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24.02.2024 22:02 Ответить
Понятно, участвовал бы в вооруженном восстании, а с какой программой, можно с ней ознакомиться, или хотя бы с некоторыми её пунктами?
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24.02.2024 22:40 Ответить
С программой восстановления действия Конституции Украины, о которой написано выше. Или этого недостаточно? Или надо вид огнестрельного оружия уточнить?
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24.02.2024 23:03 Ответить
Ясно, а что это изменит?
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24.02.2024 23:09 Ответить
Так что конкретно изменит восстановления действия Конституции Украины в настоящее время, во время военного положения?
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25.02.2024 04:51 Ответить
Это изменит всё- и помощь Запада, и воссоздание своей ракетной и прочей программы, и настоящее движение в НАТО и ЕС, и восстановление экономики Украины, и посадки коррупционеров и парашных агентов, но зачем здесь всё это подробно рассказывать, когда и так всё ясно. А если неясно, то можно это посмотреть: https://www.youtube.com/watch?v=o5JhaJu156g
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25.02.2024 08:50 Ответить
..А что, помощь Запада и США сейчас зависит от Конституции а не оттого как там в сенате проголосуют демократы и республиканцы? И настоящее движение в НАТО и ЕС и восстановление экономики Украины тоже сильно зависит от неё? Чем? Вступление в НАТО и в ЕС в большей степени зависит от решения членов ЕС и НАТО и выполнения всех требований для вступления в эти Союзы. И по мере возможности Украина выполняет все эти требования. Вступление в НАТО сложнее, надо сначала освободить все оккупированные территории, а просто так, Конституцией, их не освободишь..
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25.02.2024 10:18 Ответить
Для всего этого надо восстановить в Украине Украинскую власть. Для тех, кому берег реки Иордан дороже берега Днепра сейчас чем хуже Украине, тем лучше живётся им.
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25.02.2024 13:00 Ответить
"..надо восстановить в Украине Украинскую власть." И в чем это будет заключаться? А что новая украинская власть сделает лучше - будет получать больше нового вооружения и денег? Украину сразу примут в ЕС и НАТО? Или быстро отвоюет оккупированные территории?
У вас какая-то каша в голове..
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25.02.2024 14:41 Ответить
У меня никаких каш никогда не было, я парашные блюда не ем и в голове их не держу. Всё должно делаться поэтапно. Первое- срочное восстановление конституционного строя ЛЮБЫМИ методами.
Дальше- свободные выборы. Что делать с 73% идиотов- пока неясно, но в результате войны их % слегка уменьшился. Лучше, конечно, ввести институт неграждан по типу Латвии или Эстонии. Тогда тем, у кого на самом деле каша или кто обвиняет других в кашах, просто дадут молча и тихо жевать свою жвачку, но уже без права голоса.
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25.02.2024 17:54 Ответить
Кому как. Кто привык жить в говне- вряд ли вообще что поможет.
А я в период 2005-2010 и 2014-2019 жил в свободной стране.
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25.02.2024 08:51 Ответить
"Враг проводит спецоперацию "Майдан-3" с целью расшатать внутреннюю ситуацию в Украине и, воспользовавшись этим, нанести военное поражение на востоке, - Комитет по вопросам разведки."
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28.02.2024 08:49 Ответить
Я эту зебильную муйню там же и прокомментировал.
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28.02.2024 08:57 Ответить
..И враг тоже говорит что это "зебильная муйня", кому верить, вам или врагу? )
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28.02.2024 15:28 Ответить
Главный враг Украины- это зебилы и те, кто им верит.
С открытым врагом (свинособакией) мы как-нибудь разберёмся.
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28.02.2024 16:33 Ответить
..А те которые "незебилы", кого они сейчас поддерживают и кому, в кого они верят?
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28.02.2024 16:49 Ответить
Мы верим в Украину, отстранение от власти зебилов и в проведение ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ выборов в ВР. После них Янелох чудесным образом просочится в район Рублёвки или мамы Риммы. А потом уже нормальные Президентские выборы.
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28.02.2024 16:59 Ответить
"Мы верим в Украину, отстранение от власти зебилов и в проведение ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ выборов.."
А почему по-вашему выборы были "недемократическими", есть какие-нибудь доказательства? Может, ты попутал с выборами в беларуси и расее?
И почему "зебилов" надо отстранять от власти? Назови хоть несколько причин.. И кто сейчас был бы лучше их, и такими что современное воооружение и деньги сразу потекли бы в Украину мощной рекой?
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29.02.2024 10:52 Ответить
"Комитет ВР одобрил освобождение от мобилизации многодетных и одиноких родителей, а также родственников инвалидов I-II группы.."
Судя по твоим комментам ты был бы категорически против этого..
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29.02.2024 11:57 Ответить
За кого голосовал в 2019-м? Но можешь уже и не отвечать...
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29.02.2024 13:45 Ответить
https://censor.net/ua/news/3475752/***************************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_81508267
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28.02.2024 13:39 Ответить
"У нас есть поименные списки людей, которых РФ планирует привлечь к спецоперации "Майдан-3", - ГУР"
А вы в этом списке имеетесь? )
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29.02.2024 18:53 Ответить
Кончайте смотреть говномарафет. И не читайте до обеда советских зебильных газет.
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29.02.2024 19:10 Ответить
А что смотреть, дайте хоть несколько ссылок.. )
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29.02.2024 19:24 Ответить
Мне неинтересно продолжать дискуссию с челом, который под эстонским флагом не понимает основных принципов демократии. Тут или флаг фальшивый, или сам чел.
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29.02.2024 21:53 Ответить
Так ты на многие вопросы не можешь ответить, причем здесь я? И на последний вопрос не ответил: дай хоть несколько "неговномарафетных" ссылок, покажи основные принципы демократии.
Демократические ссылки будут?
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29.02.2024 22:10 Ответить
Самое демократичное, что я могу тебе предложить- киевские каштаны и фонари скоро должны заЗЕленеть.
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29.02.2024 23:05 Ответить
Значит, ты ни одной "неговномарафетной" ссылки не можешь представить? Так это просто типичное балабольство, просто пускаешь эмоциональные пузыри, на публику - и всё..
Или я не прав? Давай, представь хоть одну ссылку на которую я могу опереться..
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29.02.2024 23:14 Ответить
Я с тобой не хочу больше терять времени. Скоро сам всё увидишь.
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01.03.2024 06:50 Ответить
Ни на один вопрос практически не ответил, то есть, типичный пустобол, что и требовалось доказать.. )
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01.03.2024 10:05 Ответить
Сейчас я тебе скину требуемую тобой сдуру "ссылку" на подготовку восстания против зебилья из Интернета, доказывающую, что зебильный пистабол- это ты сам. Я раньше думал, что хоть несколько %% из 73% остатки мозгов имеют и что просто они проголосовали за зелёное ху#ловское чмо не подумав (или плохо похмелившись, или наоборот- слишком хорошо). Но сейчас я после твоих многодневных высеров здесь не по делу окончательно понял: извини, я в вас ошибался.
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01.03.2024 13:01 Ответить
Зеля является агентом Ху#ла сначала с конца 90-х через гомосека от ФСБ Маслякова, потом со середины нулевых через новых кураторов от ФСБ. Поскольку оно конченый нарком и полностью неадекватное, к нему приставлен агент Ху#ла Козырь=Дерьмак (пассивный пе#ераст к тому же, но мы же типа толерантные, так что не будем об этой задней стороне их жизни подробнее), получающий указания напрямую от помощника Ху#ла Козака. Что ещё ты здесь хочешь узнать? Я эще раз тебе советую, утром базар откроется, сходи и прикупи себе мозгов. Или у тебя в твоей свинособакии все бараньи мозги твои родные чурки раскупили?
А по ссылке в интернете это не ко мне. Сходи за ней к дедушке Членину (тебе там совсем рядом) и уточни у него- он все ссылки тебе подтвердит.
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01.03.2024 20:47 Ответить
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01.03.2024 13:04 Ответить
Теперь читай ссылку раз так просил, чучело ты тупое, а потом отдохни 3 дня в бане.
"Боротьбу з Майданом-3 у владі очолюють люди, які намагались розігнати Майдан-2". Джерело:
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01.03.2024 13:13 Ответить
Ты называешь Ю.Бутусова и Цензор "расийским" и "заинтеросованным". Я же всё тебе выше написал, но если ты опять это не понял, сходи на базар и купи себе немного мозгов. Тебе подойдут и такие.
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01.03.2024 19:08 Ответить
Я тебе ссылку на Ю.Бутусова скинул, а ты даже это не понял.
Повторяю- купи себе бараньи мозги. Они умнее твоих.
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01.03.2024 20:49 Ответить
Ніяких інших строків Конституція України не передбачає. Всі інші статті Конституції розглядаються в рамках строку вказаного в ст. 103 Конституції. Всі інші закони - мають відповідати Конституції.
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24.02.2024 22:03 Ответить
Правильно, там можно по-разному прочитать только 2 даты- 31 марта и 20 мая 2024 г. Поскольку сразу после 31 марта идёт профессиональный праздник Янелоха, оставим эту "вилку" в его пользу. Но 20 мая точно уже насовсем нах#й.
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24.02.2024 22:08 Ответить
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24.02.2024 22:53 Ответить
Ми повинні усвідомити, що чим довше ми мовчатимемо, тим сильніше і швидше стискатиметься зашморг навколо нашої шиї. Може наступити момент, коли прокидатися вже буде надто пізно. Тому думаймо і не біймося! Боятися потрібно не чиновників-паразитів, а наслідків, до яких можуть призвести наше мовчання та бездіяльність. Ось це дійсно страшно...
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24.02.2024 22:47 Ответить
Не великого вторгнення, а ГАНЕБНОГО вторгнення. Путін зі своїм планом взяття Києва "за три дні" вирішив потрапити до списку великих полководців, але дуже сильно 💩💩💩, вчетверте, починаючи з подій біля коси Тузла у 2003-му. Це - дійсно унікальний випадок в історії воєн, бо зазвичай полководцям-невдвхам давали можливість зробити дві такі спроби, після чого їх усували або відстороняли.
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24.02.2024 22:01 Ответить
лідор **********
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24.02.2024 22:08 Ответить
Вангую. Нам звон розкажуть,
*що рашкаось-ось і паде,
*що там одні дебіли та мапи та ракет та літаків у них на тиждень,
*що в росіян економіки нема,

а з іншого боку,
*що наші партнери ось-ось нададуть нам цар-пушку,
*що корупції вже нема,
*що ми сама найгероічніша нація у світі

чекаємо, може щось пропустив?
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24.02.2024 22:29 Ответить
Ця війна була прой...на в 2019.
І так, я з нуля. Самісінька дупа цієї війни.
Уточнення- для уря-кря-кря- патріотів з Польщі, Канади, Іспанії та ін.
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24.02.2024 22:43 Ответить
кожен день крутять рекламу "Бєтону від ковальської" для житлових будинків

ідіоти !!!!
без дотів будуть НЕ квартири, а купи щебню !!!
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24.02.2024 22:52 Ответить
Висновки - люди не впливають на рішення державників.
Руйнуються ланки між обов'язками, які знецінюють вагу інституцій.
Ця жага панувати, руйнує різницю між нами та ворогами.
І ця жадоба, крадіжки, не зміцнюють людей.
І в цьому безладі вирішили, що війна і військо може виправити крадіїв.
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24.02.2024 23:20 Ответить
Послухав аналітику Бутусов дуже гарно все по полочках но то що влада робила робить ні в які рамки логики не входить в них одне гроші на всюду на крові на життях і брехня 24 годин з зомбоморафону з кожного державного чинуши потоки протоки відкати закати а народ хай сам воює за свої і за своє таке враження прямо по Шевченку сон так ось краіна находится ві сні цієї мародерної брехливої влади
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24.02.2024 23:43 Ответить
Я ВВАЖАЮ ЩО СУСПІЛЬСТВО ЯКЕ ЖИВЕ В СЕЛАХ, СМТ, МІСТАХ РАЗОМ ЗІ ЗЛОЧИНЦЯМИ Й Т.П. Є ПОТВОРНИМ !!! Й ПОРА НАВОДИТИ ЛАД В СЕБЕ ЯК МІНІМУМ !!!
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25.02.2024 04:40 Ответить
РЕСУРСІВ БУДЕ БІЛЬШЕ ЦЕ ТОЧНО !!!
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25.02.2024 04:44 Ответить
Далі буде все добре для чиновників, і дуже погано для простих громадян. гляньте в бюджет України на 2024 рік. там все написано. і спитайте нових хлопців, кого мобілізували. Все за свій рахунок.
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25.02.2024 09:52 Ответить
На війну вже нікого не загониш,тому може і стріляти буде чим,але буде нікому.
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25.02.2024 09:56 Ответить
а якого хріна туди гнати людей. лопатою проти арти шансівм 0.
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25.02.2024 10:39 Ответить
 
 