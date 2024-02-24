Вторая годовщина большого вторжения: что произошло и что будет дальше? | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире будет обсуждать ситуацию, которая сложилась на день второй годовщины большого вторжения РФ, и то, что может быть дальше.
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+17 Алла Новосад 5b57f84f
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+12 Міла Шаталова
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+12 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий24.02.2024 21:37
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Пожалуйста, подождите...
Мабуть, він у монахи мацковськага паханату пострижеться, скоро…
одні двійники, останні дні росії витягують, ще трошки і все рухне на параші.
Хробаки мокшанські налізли. Хоч би вже повиздихали.
Чому ж тоді сором'язливо опускають питання хто саме фінансує рашистів та їх війни?
Дежавю 2021-2022.
Чи буде кому рятувати Україну зараз, коли опешні кроти прибрали з армії тих, хто зупинив армаду ху@ла в лютому 2022 ?
ЛУЦЕНКО: дані розвідки ПІДТВЕРДЖУЮТЬ - рф готує НЕБАЧЕНИЙ наступ!
Без Залужного стало ГІРШЕ.
https://www.youtube.com/watch?v=ov1uNi3ER0w
У 2023 8 небачених наступів на Київ, 3 - на Львів, і 4 небачених десанта на Одесу...
Нарешті дізнаємось! Вра!
Бо нічого навколо себе не бачимо, не чуємо, голови не маємо.
1) Украина- парламентско-президентская республика (а не наоборот). Срок полномочий ВР истёк ещё в 2023 г. 2) Выборы ВР согласно Конституции в период военного положения не проводятся. 3) Конституция Украины обхезана зелёным чмом и его парашным агентом Дерьмаком. 4) Фактически при полном бездействии ВР и невозможности (при военном положении) её переизбрать в Украине по факту существует диктатура Ху#ла+Дерьмака, которая заканчивается 20 мая при любых раскладах. 5) При таком положении дел Народ Украины ОБЯЗАН взять власть в свои руки путём вооружённого восстания против парашно-дерьмаковской диктатуры. 6) По результатам восстания проводятся выборы в ВР, которая восстанавливает действие Конституции Украины независимо от военного положения. 7) По результатам п. 6) проводятся президентские выборы, до которых Боневтик не доживает, или Втикает и доживает на Рублёвке (или у мамы Риммы, или в купленном им имении Геббельса под Берлином, или в своей хате в крымняше, Италии,... и т.п. варианты). Как-то так.
У вас какая-то каша в голове..
Дальше- свободные выборы. Что делать с 73% идиотов- пока неясно, но в результате войны их % слегка уменьшился. Лучше, конечно, ввести институт неграждан по типу Латвии или Эстонии. Тогда тем, у кого на самом деле каша или кто обвиняет других в кашах, просто дадут молча и тихо жевать свою жвачку, но уже без права голоса.
А я в период 2005-2010 и 2014-2019 жил в свободной стране.
С открытым врагом (свинособакией) мы как-нибудь разберёмся.
А почему по-вашему выборы были "недемократическими", есть какие-нибудь доказательства? Может, ты попутал с выборами в беларуси и расее?
И почему "зебилов" надо отстранять от власти? Назови хоть несколько причин.. И кто сейчас был бы лучше их, и такими что современное воооружение и деньги сразу потекли бы в Украину мощной рекой?
Судя по твоим комментам ты был бы категорически против этого..
А вы в этом списке имеетесь? )
советскихзебильных газет.
Демократические ссылки будут?
Или я не прав? Давай, представь хоть одну ссылку на которую я могу опереться..
А по ссылке в интернете это не ко мне. Сходи за ней к дедушке Членину (тебе там совсем рядом) и уточни у него- он все ссылки тебе подтвердит.
"Боротьбу з Майданом-3 у владі очолюють люди, які намагались розігнати Майдан-2". Джерело:
Повторяю- купи себе бараньи мозги. Они умнее твоих.
*що рашкаось-ось і паде,
*що там одні дебіли та мапи та ракет та літаків у них на тиждень,
*що в росіян економіки нема,
а з іншого боку,
*що наші партнери ось-ось нададуть нам цар-пушку,
*що корупції вже нема,
*що ми сама найгероічніша нація у світі
чекаємо, може щось пропустив?
І так, я з нуля. Самісінька дупа цієї війни.
Уточнення- для уря-кря-кря- патріотів з Польщі, Канади, Іспанії та ін.
ідіоти !!!!
без дотів будуть НЕ квартири, а купи щебню !!!
Руйнуються ланки між обов'язками, які знецінюють вагу інституцій.
Ця жага панувати, руйнує різницю між нами та ворогами.
І ця жадоба, крадіжки, не зміцнюють людей.
І в цьому безладі вирішили, що війна і військо може виправити крадіїв.